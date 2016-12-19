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11 غرفة معيشة مبهرة من تركيا

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify غرفة المعيشة
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غرف المعيشة من أهم الغرف التي نملكها في منزلنا لأنها مكان راحتنا و تمضية الوقت في المنزل ، سنستعرض معكم اليوم  11 تصميم مبهر من تركيا ليلهمك في تصميم غرف المعيشة 

1- نقوشات مميزة للسجادة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نبدأ بأول تصميم لدينا ، مساحة كبيرة تم إستغلالها لتوزيع غرفة المعيشة وغرفة الطعام ، تصميم بسيط للسقف بإضاءة مخفية و إضاءة مركزية حديثة وأنيقة ، الأثاث مع الجدران بنفس اللون الأبيض يدخل مع الخشب في الأرضيات وبعد الأثاث ليزيد التباين اللوني ، ولكن السجادة هي محور تلك الغرفة ، بلون فيروزي جميل بنقشة كبيرة تناسب حجم الفراغ و تعطي الحركة والحيوية للمكان 

2- لون الجدار

Yazlık ev izmir çeşme boyalık, Uka İçmimarlık Uka İçmimarlık غرفة المعيشة MDF Green
Uka İçmimarlık

Uka İçmimarlık
Uka İçmimarlık
Uka İçmimarlık

بعد المساحة الكبيرة في التصميم السابق ، تأتي لنا تصميم المساحات الضيقة والتي يصادفنا كثيرا في الواقع ، لنجد بعض العناصر التي تم التعامل معها لتخرج النتيجة جيدة ، تصميم بسيط وحديث بلون رمادي لطقم الجلوس ، طاولة مستديرة من مستويين ويمكن تحريكها ، سجادة بتصميم  بسيط يدمج الألوان المستخدمة ، ولكن يظهر جمال التصميم في لون الجدار الطباشيري و اللافته المعلقة التي تدلك على مكان الشاطئ بالخارج ! 

3- الاهتمام بالتفاصيل

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

في التصميم الثالث نذهب لتصميم غرفة معيشة بمساحة متوسطة ، طقم جلوس من اللون الأبيض متماشي مع لون الستائر و الطاولات ، بلمسة أنيقة من اللون الأسو ، تصميم لجادة بلون قريب من الأرضية الخشبية ليعلو كل شئ مرآة كبيرة في السقف لزيادة الاتساع ، شباك كبير في الخلف لدمج المنظر الرائع لداخل الغرفة 

4- جمال الإضاءة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم آخر لغرف المعيشة الفاخرة و تصميم لمساحة مفتوحة على بقية الغرف ، استخدام لكنب بسيط بلون أحادي مع استخدام نفس اللون للسجادة والطاولات والجدران والسقف ! ، تصميم مميز للسقف لكسر الرتابة ، وإضافة مميزة للإضاءة سواء من المدفأة او الإضاءة المركزية او الجمالية 

5- رفوف خلف الكنب

Lote estreito casa espaçosa., Magno Moreira Arquitetura Magno Moreira Arquitetura غرفة المعيشة
Magno Moreira Arquitetura

Magno Moreira Arquitetura
Magno Moreira Arquitetura
Magno Moreira Arquitetura

اذا كان تصميم غرفة المعيشة لديك بكنبة على شكل حرف L مقابلة للجدار ، فما رأيك بتلك الفكرة ، اذا كانت لديك مساحة شاسعة خلف الكنبة فيمكنك زيادة وحدات تخزين ورفوف على نفس تصميم المكتبة الرئيسية ، وبزيادة بعض الإكسسوارات سيكون لديك غرفة جميلة و مستغلة جيدًا 

6- غرفة معيشة ربيعية

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

في تصميم سابق إستعرضنا جدار مميز بلافته ، في هذا المثال سنجد مثال أقوى لاستخدام الجدار ، برسمة شجرة ضخمة على الجدار مستخدما الرسومات اللاصقة التي من الممكن أن تكون مفيدة جدا ، حتى مع التصميمات الفخمة يمكنك أن تجد مايناسبها لتكون فكرة ناجحة

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7- كنبة بطول الجدار

Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE غرفة المعيشة
PİLE PERDE

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

نسعد في عالمنا العربي بالكنب المتصل الذي يشغل الغرفة بالكامل ، في هذا المثال نجد كنب من المخمل مع ثريا ذهبية و أثاث من خشب البلوط ، تصميم تقليدي لمنطقة الشرق الأوسط ، ليتوسطه قطعة حديثة من مقعد بدون ظهر بأسلوب الكابوتونيه  

8- قطعة مميزة

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS غرفة المعيشة
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

في هذ التصميم ننتقل لغرفة معيشة حديثة  ، تصميم مميز لطاولة المنتصف ، التي لا نستطيع ان نقوم بعد عدد القطع المستخدمة فيها ! . مميزة فعلا ، لتشارك طقم جلس بسيط بلون رمادي و سجادة مليئة بالألوان 

9- الدمج بين عدة أنماط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم يجمع بين نمط معاصر ونمط كلاسيكي ، النمط العام المستخدم نمط معاصر خطوطه بسيطه ، بلون أزرق مسيطر على الفراغ ليأتي على الجدار مرآة كلاسيكية لتخطف النظر إليها 

10 – اظهر التصميم بالألوان

Başkent LOFT Salon Çalışması, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة خشب
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

في تصميم غرفة الجلوس في هذا المثال أعتمد المصمم على استخدام ألوان نحاسية بدرجات لا تشتت الانتباه ، مع دمج درجة لون أزرق قوية لتخطف العين إليها ليظهر التصميم واضح وقوي 

11- دمج لونين

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK غرفة المعيشة
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

استخدام التباين اللوني في التصميم من الخدع التي يستخدمها الكثيرين ، في آخر مثال نجد غرفة مستخدم بها اللونين الأبيض والأحمر الذي تم اختيارهم لكل الديكور معادا الارضية ، ليخرج تصميم مميز 

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