11 غرفة معيشة مبهرة من تركيا

غرف المعيشة من أهم الغرف التي نملكها في منزلنا لأنها مكان راحتنا و تمضية الوقت في المنزل ، سنستعرض معكم اليوم 11 تصميم مبهر من تركيا ليلهمك في تصميم غرف المعيشة
نبدأ بأول تصميم لدينا ، مساحة كبيرة تم إستغلالها لتوزيع غرفة المعيشة وغرفة الطعام ، تصميم بسيط للسقف بإضاءة مخفية و إضاءة مركزية حديثة وأنيقة ، الأثاث مع الجدران بنفس اللون الأبيض يدخل مع الخشب في الأرضيات وبعد الأثاث ليزيد التباين اللوني ، ولكن السجادة هي محور تلك الغرفة ، بلون فيروزي جميل بنقشة كبيرة تناسب حجم الفراغ و تعطي الحركة والحيوية للمكان
بعد المساحة الكبيرة في التصميم السابق ، تأتي لنا تصميم المساحات الضيقة والتي يصادفنا كثيرا في الواقع ، لنجد بعض العناصر التي تم التعامل معها لتخرج النتيجة جيدة ، تصميم بسيط وحديث بلون رمادي لطقم الجلوس ، طاولة مستديرة من مستويين ويمكن تحريكها ، سجادة بتصميم بسيط يدمج الألوان المستخدمة ، ولكن يظهر جمال التصميم في لون الجدار الطباشيري و اللافته المعلقة التي تدلك على مكان الشاطئ بالخارج !
في التصميم الثالث نذهب لتصميم غرفة معيشة بمساحة متوسطة ، طقم جلوس من اللون الأبيض متماشي مع لون الستائر و الطاولات ، بلمسة أنيقة من اللون الأسو ، تصميم لجادة بلون قريب من الأرضية الخشبية ليعلو كل شئ مرآة كبيرة في السقف لزيادة الاتساع ، شباك كبير في الخلف لدمج المنظر الرائع لداخل الغرفة
تصميم آخر لغرف المعيشة الفاخرة و تصميم لمساحة مفتوحة على بقية الغرف ، استخدام لكنب بسيط بلون أحادي مع استخدام نفس اللون للسجادة والطاولات والجدران والسقف ! ، تصميم مميز للسقف لكسر الرتابة ، وإضافة مميزة للإضاءة سواء من المدفأة او الإضاءة المركزية او الجمالية
اذا كان تصميم غرفة المعيشة لديك بكنبة على شكل حرف L مقابلة للجدار ، فما رأيك بتلك الفكرة ، اذا كانت لديك مساحة شاسعة خلف الكنبة فيمكنك زيادة وحدات تخزين ورفوف على نفس تصميم المكتبة الرئيسية ، وبزيادة بعض الإكسسوارات سيكون لديك غرفة جميلة و مستغلة جيدًا
في تصميم سابق إستعرضنا جدار مميز بلافته ، في هذا المثال سنجد مثال أقوى لاستخدام الجدار ، برسمة شجرة ضخمة على الجدار مستخدما الرسومات اللاصقة التي من الممكن أن تكون مفيدة جدا ، حتى مع التصميمات الفخمة يمكنك أن تجد مايناسبها لتكون فكرة ناجحة
نسعد في عالمنا العربي بالكنب المتصل الذي يشغل الغرفة بالكامل ، في هذا المثال نجد كنب من المخمل مع ثريا ذهبية و أثاث من خشب البلوط ، تصميم تقليدي لمنطقة الشرق الأوسط ، ليتوسطه قطعة حديثة من مقعد بدون ظهر بأسلوب
الكابوتونيه
في هذ التصميم ننتقل لغرفة معيشة حديثة ، تصميم مميز لطاولة المنتصف ، التي لا نستطيع ان نقوم بعد عدد القطع المستخدمة فيها ! . مميزة فعلا ، لتشارك طقم جلس بسيط بلون رمادي و سجادة مليئة بالألوان
تصميم يجمع بين نمط معاصر ونمط كلاسيكي ، النمط العام المستخدم نمط معاصر خطوطه بسيطه ، بلون أزرق مسيطر على الفراغ ليأتي على الجدار مرآة كلاسيكية لتخطف النظر إليها
في تصميم غرفة الجلوس في هذا المثال أعتمد المصمم على استخدام ألوان نحاسية بدرجات لا تشتت الانتباه ، مع دمج درجة لون أزرق قوية لتخطف العين إليها ليظهر التصميم واضح وقوي
استخدام التباين اللوني في التصميم من الخدع التي يستخدمها الكثيرين ، في آخر مثال نجد غرفة مستخدم بها اللونين الأبيض والأحمر الذي تم اختيارهم لكل الديكور معادا الارضية ، ليخرج تصميم مميز