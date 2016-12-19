11 غرفة معيشة مبهرة من تركيا

بعد المساحة الكبيرة في التصميم السابق ، تأتي لنا تصميم المساحات الضيقة والتي يصادفنا كثيرا في الواقع ، لنجد بعض العناصر التي تم التعامل معها لتخرج النتيجة جيدة ، تصميم بسيط وحديث بلون رمادي لطقم الجلوس ، طاولة مستديرة من مستويين ويمكن تحريكها ، سجادة بتصميم بسيط يدمج الألوان المستخدمة ، ولكن يظهر جمال التصميم في لون الجدار الطباشيري و اللافته المعلقة التي تدلك على مكان الشاطئ بالخارج !