10 أفكار توضح كيفية إضاءة المطبخ بشكل صحيح

المطبخ هو قلب المنزل ويمكن استخدامه لنشاطات أكثر من كونه لإعداد الطعام، فيمكنه أن يكون ملتقى الأسرة في حالة وجود ركن لتناول الإفطار أو لاحتساء المشروبات. ولذلك فإن الإضاءة هي عنصر مهم نظراً لكثرة النشاطات التي يمكن أن يتضمنها المطبخ حتى يكون مساحة عملية وفعالة.
جئنا لكم بهذه الأفكار المختلفة لطرق متنوعة لإضاءة المطبخ بشكل صحيح.
إذا كان لديك خزانات ذات أبواب زجاجية فإن إضافة إضاءات داخل هذه الخزانات سيضيف جمال وروعة للمطبخ بالكامل، كما سيسهل عليك إيجاد أي شئ قد يكون داخل الخزانات.
في حالة دمج غرفة الطعام مع المطبخ مثل الحالة التي معنا في هذا المثال، يجب الحرص على توزيع مصابيح مركزة على طاولة الطعام وطاولة إعداد الطعام مع الحرص على توزيع كشافات في الأماكن الأخرى للحصول على إضاءة أفضل وتقليل الظلال.
إضاءة ما تحت الخزانات العلوية توفر رؤية أفضل لأكثر الأماكن استخداماً في المطبخ باستخدام إضاءات ليد، فهو حل عملي وذكي حيث أنه يصنع إضاءة بدون عمل أي ظلال. بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة كشافات أرضية أسفل الخزانات لتعطي تصميم مميز للمطبخ.
اللون الأبيض هو لون رائع لاستخدامه في ديكورات المطبخ، فهو يعكس النقاء والنظافة. يزداد جماله وسحره عند استخدامه في الغرف المجاورة أيضاً، فيعطي انتعاش وإشراق لكل المنزل.
فوق طاولة المطبخ نرى بعض المصابيح المتدلية، أيضاً من اللون الأبيض. فعند إختيار مصابيح مثل المستخدمة في هذا المثال يجب الحرص على إختيار مصابيح من خامة يسهل تنظيفها.
قام المصمم بعمل توزيع مميز للكشافات على السقف وعلى الحوائط المصنوعة من الطوب والتي خلقت أشكال هندسية على الحائط ليكون هذا المثال مزيج من الراحة والحمال.
الحصول على إضاءة طبيعية هو عامل مهم ولكن يجب أيضاً توزيع الإضاءة على أماكن العمل. إضاءة طاولة المطبخ يجب أن تكون دافئة كما يجب أن تتناسب في حجمها مع باقي عناصر المطبخ. أفضل الإضاءات هي المصابيح المعلقة، ولكن إحرص ألا تقل المسافة بين المصباح وسطح الطاولة عن 80 سم.
اللون الأبيض هو أحد الألوان والتي يعكس الإضاءة ويقوم بمضاعفتها في أنحاء الفراغ مهما كانت المساحة صغيرة.
لإنارة المساحات الكبيرة في المطبخ يمكنك استخدام عدد من الإضاءات و لكن يجب الحرص على استخدام أكثر من عنصر للإضاءة، فهنا تم استخدام كشافات سقف على مسافات متساوية بالإضافة للمصباح المركز على الطاولة.
هذا المطبخ يعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية بفضل وجود نوافذ مطلة على الحديقة الخارجية بالإضافة لوجود سماوي يساهم في غمر الضوء في جميع أركان المطبخ.