10 أفكار توضح كيفية إضاءة المطبخ بشكل صحيح

اللون الأبيض هو لون رائع لاستخدامه في ديكورات المطبخ، فهو يعكس النقاء والنظافة. يزداد جماله وسحره عند استخدامه في الغرف المجاورة أيضاً، فيعطي انتعاش وإشراق لكل المنزل.

فوق طاولة المطبخ نرى بعض المصابيح المتدلية، أيضاً من اللون الأبيض. فعند إختيار مصابيح مثل المستخدمة في هذا المثال يجب الحرص على إختيار مصابيح من خامة يسهل تنظيفها.