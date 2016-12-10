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10 أفكار توضح كيفية إضاءة المطبخ بشكل صحيح

Marwa Hasan Marwa Hasan
Northumberland Avenue, Haus12 Interiors Haus12 Interiors مطبخ
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المطبخ هو قلب المنزل ويمكن استخدامه لنشاطات أكثر من كونه لإعداد الطعام، فيمكنه أن يكون ملتقى الأسرة في حالة وجود ركن لتناول الإفطار أو لاحتساء المشروبات. ولذلك فإن الإضاءة هي عنصر مهم نظراً لكثرة النشاطات التي يمكن أن يتضمنها المطبخ حتى يكون مساحة عملية وفعالة.

جئنا لكم بهذه الأفكار المختلفة لطرق متنوعة لإضاءة المطبخ بشكل صحيح.

1. إضاءة داخلية

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Red
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إذا كان لديك خزانات ذات أبواب زجاجية فإن إضافة إضاءات داخل هذه الخزانات سيضيف جمال وروعة للمطبخ بالكامل، كما سيسهل عليك إيجاد أي شئ قد يكون داخل الخزانات.

​2.تجنب الظلال

COCINA XUNI, Eos México Eos México مطبخ
Eos México

Eos México
Eos México
Eos México

في حالة دمج غرفة الطعام مع المطبخ مثل الحالة التي معنا في هذا المثال، يجب الحرص على توزيع مصابيح مركزة على طاولة الطعام وطاولة إعداد الطعام مع الحرص على توزيع كشافات في الأماكن الأخرى للحصول على إضاءة أفضل وتقليل الظلال.

​3.مكان غير معتاد

Northumberland Avenue Haus12 Interiors مطبخ
Haus12 Interiors

Northumberland Avenue

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

إضاءة ما تحت الخزانات العلوية توفر رؤية أفضل لأكثر الأماكن استخداماً في المطبخ باستخدام إضاءات ليد، فهو حل عملي وذكي حيث أنه يصنع إضاءة بدون عمل أي ظلال. بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة كشافات أرضية أسفل الخزانات لتعطي تصميم مميز للمطبخ.

4. أبيض مميز

COZINHAS, RAIZ QUADRADA RAIZ QUADRADA KitchenCabinets & shelves
RAIZ QUADRADA

RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA

اللون الأبيض هو لون رائع لاستخدامه في ديكورات المطبخ، فهو يعكس النقاء والنظافة. يزداد جماله وسحره عند استخدامه في الغرف المجاورة أيضاً، فيعطي انتعاش وإشراق لكل المنزل.

فوق طاولة المطبخ نرى بعض المصابيح المتدلية، أيضاً من اللون الأبيض. فعند إختيار مصابيح مثل المستخدمة في هذا المثال يجب الحرص على إختيار مصابيح من خامة يسهل تنظيفها.

​5.هندسة بالإضاءة

Santa María Dos, Taller Habitat Arquitectos Taller Habitat Arquitectos مطبخ
Taller Habitat Arquitectos

Taller Habitat Arquitectos
Taller Habitat Arquitectos
Taller Habitat Arquitectos

قام المصمم بعمل توزيع مميز للكشافات على السقف وعلى الحوائط المصنوعة من الطوب والتي خلقت أشكال هندسية على الحائط ليكون هذا المثال مزيج من الراحة والحمال.

​6.النسبة والتناسب

Rejuvenation Project, Los Angeles CA 2014, Erika Winters® Design Erika Winters® Design مطبخ
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

الحصول على إضاءة طبيعية هو عامل مهم ولكن يجب أيضاً توزيع الإضاءة على أماكن العمل. إضاءة طاولة المطبخ يجب أن تكون دافئة كما يجب أن تتناسب في حجمها مع باقي عناصر المطبخ. أفضل الإضاءات هي المصابيح المعلقة، ولكن إحرص ألا تقل المسافة بين المصباح وسطح الطاولة عن 80 سم.

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​7.الألوان العاكسة

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

اللون الأبيض هو أحد الألوان والتي يعكس الإضاءة ويقوم بمضاعفتها في أنحاء الفراغ مهما كانت المساحة صغيرة.

​8.إضاءات مختلفة

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

لإنارة المساحات الكبيرة في المطبخ يمكنك استخدام عدد من الإضاءات و لكن يجب الحرص على استخدام أكثر من عنصر للإضاءة، فهنا تم استخدام كشافات سقف على مسافات متساوية بالإضافة للمصباح المركز على الطاولة.

​9.إضاءة طبيعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ يعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية بفضل وجود نوافذ مطلة على الحديقة الخارجية بالإضافة لوجود سماوي يساهم في غمر الضوء في جميع أركان المطبخ.

​10.كشافات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الكشافات المتحركة هي فكرة عملية للمطابخ، فبتوزيعها بشكل منظم فإنك لن تترك ركن بدون إضاءة جيدة مهما كان حجم مطبخك.

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