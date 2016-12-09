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10 تصاميم مودرن لمطبخ على الموضة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
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يعد المطبخ للكثير منا هو أهم غرفة في المنزل، ففيه كل ما نحتاج، طعامنا، شرابنا، وتجمعنا مع العائلة – إذا المطبخ يتسع لوجود مكان لتناول الطعام وللصحبة.

لهذا السبب قررنا أن نجمع لكم أفضل الأفكار للمطابخ المودرن والتي من شأنها أن تغير الجو العام للمنزل وخاصة إذا كان إختيارك لمطبخ مفتوح. فتعالوا بنا نتعرف عليها حتى نتمكن من الحصول على مطابخ أنيقة، مريحة وعملية في منازلنا.

​1.مطبخ يتمتع بشبه خصوصية

Dom parterowy, studio bonito studio bonito مطبخ
studio bonito

studio bonito
studio bonito
studio bonito

هذا المطبخ الأنيق تم فصله بنصف حائط عن غرفة السفرة مع فتح جزء للمناولة في هذا الحائط. كما حرص المصمم على عمل طاولة على طريقة البار في ركن المطبخ لتكون مساحة بسيطة لتناول الإفطار لشخصين.

​2.مطبخ برتقالي

Laranja mecânica, FABRI FABRI مطبخ Orange
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

تم مزج اللون البرتقالي مع اللون الأبيض في هذا المطبخ اللامع والأنيق. فاللون البرتقالي يضخ بالطاقة في الغرف المستخدم فيها بالإضافة لمزاياه الجمالية وتناسقه بشكل مثالي مع اللون الأبيض، في الخزانات وأسطح العمل.

3.أصفر للإنتعاش

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

أما إذا كنت تفضل الألوان الصارخة والصريحة فاللون الأصفر هو إختيار رائع لمطبخك المودرن، فهو لون مريح للأعصاب ومنعش كما أنه يتماشى مع الكثير من الألوان الأخرى.

4.مطبخ داكن

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz مطبخ
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الألوان الداكنه تعطي أناقة وفخامة غير مسبوقة في الأثاث، فهنا تم عمل الخزانات، سطح العمل بالإضافة لتكسية الحائط الخلفي باللون الرمادي الداكن ولكن حرص المصمم أن على أن تكون الحوائط الأخرى من لون فاتح كما إهتم بتوزيع الإضاءة بشكل جيد.

5.​الداكن والفاتح

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

مثال حي على التوازن بين الألوان الداكنه والفاتحة فقد تم عمل خزانات علوية ورفوف من الخشب الداكن مع الكوريان الأسود كباب للخزانات، بينما تم عمل الخزانات السفلية باللون الأبيض ليعطي تباين رائع وتصميم متميز.

​6.مطبخ مموج

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

لمحبي التميز، إليكم هذا المطبخ ذو التصميم الفريد من نوعه. يحتاج هذا التصميم الكثير من المساحة كما أنه غير عملي في الاستخدام التقليدي للمطبخ ولكنه بلا شك يعطي أناقة لا مثيل لها.

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7.الكوريان في المطبخ

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

أحد أشهر الخامات المستخدمة في المطابخ المودرن هي الكوريان، فهي تستخدم في الخزانات، أسطح العمل كما يمكنك أيضاً استخدامها بدلاً من البلاطات على الحائط في الفراغ ما بين الخزانات. هنا تم  استخدام لوح كوريان من اللون الأزرق ليضيف أناقة وتباين على المطبخ.

8.مطبخ خشبي

Massivholz-Modulküche , Allnatura Allnatura KitchenCabinets & shelves
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

إذا كنت تفضل خامة الخشب فيمكنك أيضاً استخدامها في عمل مطبخ على الطراز المودرن بتصميم بسيط وعملي مع الحرص على إختيار اكسسوارات تعبر عن الطراز المختار.

​9.أو بخلطه الخشب مع الكوريان بحيث عمل بعض فقط من الخشب وبعضها الآخر من اللون الأبيض لطراز اسكندينافي في مطبخك

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

10.الطوب والسيراميك

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design KitchenLighting
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

يمكنك أيضاً تكسية أجزاء من المطبخ ومزجها بالكوريان المستخدم في الخزانات، والتي تتماشى بشكل رائع مع البلاطات السيراميكية الأنيقة في الحائط الخلفي.

منزل عصري لمحبين الهدوء
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