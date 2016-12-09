10 تصاميم مودرن لمطبخ على الموضة

يعد المطبخ للكثير منا هو أهم غرفة في المنزل، ففيه كل ما نحتاج، طعامنا، شرابنا، وتجمعنا مع العائلة – إذا المطبخ يتسع لوجود مكان لتناول الطعام وللصحبة.
لهذا السبب قررنا أن نجمع لكم أفضل الأفكار للمطابخ المودرن والتي من شأنها أن تغير الجو العام للمنزل وخاصة إذا كان إختيارك لمطبخ مفتوح. فتعالوا بنا نتعرف عليها حتى نتمكن من الحصول على مطابخ أنيقة، مريحة وعملية في منازلنا.
هذا المطبخ الأنيق تم فصله بنصف حائط عن غرفة السفرة مع فتح جزء للمناولة في هذا الحائط. كما حرص المصمم على عمل طاولة على طريقة البار في ركن المطبخ لتكون مساحة بسيطة لتناول الإفطار لشخصين.
تم مزج اللون البرتقالي مع اللون الأبيض في هذا المطبخ اللامع والأنيق. فاللون البرتقالي يضخ بالطاقة في الغرف المستخدم فيها بالإضافة لمزاياه الجمالية وتناسقه بشكل مثالي مع اللون الأبيض، في الخزانات وأسطح العمل.
أما إذا كنت تفضل الألوان الصارخة والصريحة فاللون الأصفر هو إختيار رائع لمطبخك المودرن، فهو لون مريح للأعصاب ومنعش كما أنه يتماشى مع الكثير من الألوان الأخرى.
الألوان الداكنه تعطي أناقة وفخامة غير مسبوقة في الأثاث، فهنا تم عمل الخزانات، سطح العمل بالإضافة لتكسية الحائط الخلفي باللون الرمادي الداكن ولكن حرص المصمم أن على أن تكون الحوائط الأخرى من لون فاتح كما إهتم بتوزيع الإضاءة بشكل جيد.
مثال حي على التوازن بين الألوان الداكنه والفاتحة فقد تم عمل خزانات علوية ورفوف من الخشب الداكن مع الكوريان الأسود كباب للخزانات، بينما تم عمل الخزانات السفلية باللون الأبيض ليعطي تباين رائع وتصميم متميز.
لمحبي التميز، إليكم هذا المطبخ ذو التصميم الفريد من نوعه. يحتاج هذا التصميم الكثير من المساحة كما أنه غير عملي في الاستخدام التقليدي للمطبخ ولكنه بلا شك يعطي أناقة لا مثيل لها.
أحد أشهر الخامات المستخدمة في المطابخ المودرن هي الكوريان، فهي تستخدم في الخزانات، أسطح العمل كما يمكنك أيضاً استخدامها بدلاً من البلاطات على الحائط في الفراغ ما بين الخزانات. هنا تم استخدام لوح كوريان من اللون الأزرق ليضيف أناقة وتباين على المطبخ.
إذا كنت تفضل خامة الخشب فيمكنك أيضاً استخدامها في عمل مطبخ على الطراز المودرن بتصميم بسيط وعملي مع الحرص على إختيار اكسسوارات تعبر عن الطراز المختار.
يمكنك أيضاً تكسية أجزاء من المطبخ ومزجها بالكوريان المستخدم في الخزانات، والتي تتماشى بشكل رائع مع البلاطات السيراميكية الأنيقة في الحائط الخلفي.