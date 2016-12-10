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12 فكرة بسيطة لغرف نوم معاصرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
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الحصول على غرفة نوم متجانسة ومعاصرة ليس بالصعوبة التي قد تتخيلها، فقط مع بعض اللمسات البسيطة أو الشخصية والتي تتكامل مع عناصر غرفة النوم الأساسية لتكمل المشهد الأنيق لغرفة النوم.

ولذلك فقد جئنا لك اليوم بأفضل وأجمل غرف النوم والتي صممها أفضل مصممين الديكور، بألوان مختلفة، وأشكال متعددة واكسسوارات مكملة لتعطيك أفضل النتائج في تجديد منزلك والحصول على أفضل الغرف التي تعبر عنك وعن شخصيتك، فتابعونا.

1.ألوان هادئة

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors BedroomBeds & headboards
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

تتحكم باليتة الألوان في الجو العام المصاحب للغرفة، فهنا تم إختيار باليتة ألوان هادئة ومحايدة والتي تعطي للغرفة رقة وبساطة، مريحة للأعصاب.

​2.تصميم بسيط ذو تهوية جيدة

INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY غرفة نوم
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

إحرص على تهوية الغرفة بشكل جيد لتبقى الغرفة نظيفة ومنتعشة طوال الوقت، فالراحة ليست فقط في التصميم أو الشكل الجمالي.

​3.اكسسوارات أنيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قم بوضع بعض الاكسسوارات لغرفة نومك بألوان مختلفة فإنها ستضيف للغرفة جمالاً وستعطي شخصية تعبر عنك، يمكنك إضافة بعض الزهور، الفازات أو المقتنيات المختلفة.

​4.أثاث مكمل

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES غرفة نوم
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

بإضافة بعض الأثاث المكمل بتصاميم أنيقة بالإضافة للسرير مثل كرسي، شيزلونج أو سراحة ذات تفاصيل مميزة فإنك ستجعل غرفة النوم مملتكتك الخاصة وخاصة عند توافر المساحة الكافية.

​5.لمسة لونية

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يغلب اللون الأبيض على هذه الغرفة ولكن تم كسره بالبلاطات الملونة في الأرضية، والوسائد الملونة في خلفية السرير بالإضافة لوجود ألوان في التراس المفتوح على غرفة النوم في الخلفية والذي يخلق تباين مدهش.

​6.ألوان ترابية

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

أنظر لجمال األوان الترابية في غرفة النوم وتكاملها مع بعضها بشكل منسجم ورائع. فالألوان الترابية تعطي لمسة طبيعية ومريحة للغرف.

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​7.فناء داخلي

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

غرفة نومك هي مملكتك الخاصة فيجب استغلالها بأقصى درجة، فإذا كان تصميم منزلك يسمح بوجود فناء أو تراس قم باستغلاله بهذا الشكل بحيث يعطيك مميزات اليبيئة الخارجية داخل منزلك، لا سيما في غرفة نومك.

​8.الأخشاب

Espacios, Natural Urbano Natural Urbano مساحات تجارية فنادق
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

استخدام الأخشاب في غرف النوم يعطي لمسة حميمية في الغرفة، وخاصة إذا تم اقترانها بألوان تتماشى معاها مثل اللون الأزرق بالإضافة للإضاءة المناسبة.

​9.مرآة

Hamoir, ZR-architects ZR-architects غرفة نوم
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

الأسطح العاكسة تعمل على خلق إنفتاح للفراغات وخاصة عند استخدامها مع وجود ألوان داكنة في الفراغ.

​10.ورق الحائط

Apartamento na praia, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

ورق الحائط يمكنه أن يساهم في خلق تغير في شكل وتصميم غرفة النوم وخاصة إذا كان ذو نقوشات متميزة وملونة،أما إذا أردت تصميم رقيق فإلزم الألوان الهادئة ذات النقوشات البسيطة.

​11.ألوان داكنة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

الألون الداكنة تعطي نتيجة رائعة في غرف النوم، وخاصة في المفروشات، فالأقمشة الداكنة لها القدرة على الظهور بشكل فاخر وأنيق. يجب مراعاة إضافة لمسة من الإضاءة الدافئة والذهبية للغرفة الداكنة للوصول إلى أكثر النتائج أناقة.

​12.غرفة رومانسية

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة نوم
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

هذه الغرفة والتي يغلب على تصميمها استخدام الخرسانة تم عملها بشكل ناعم وبسيط يناسب الطراز المينمال ومحبي البساطة، كما أنه يناسب الغرف ذات الطابع الرومانسي.

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