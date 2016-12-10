12 فكرة بسيطة لغرف نوم معاصرة

الحصول على غرفة نوم متجانسة ومعاصرة ليس بالصعوبة التي قد تتخيلها، فقط مع بعض اللمسات البسيطة أو الشخصية والتي تتكامل مع عناصر غرفة النوم الأساسية لتكمل المشهد الأنيق لغرفة النوم.
ولذلك فقد جئنا لك اليوم بأفضل وأجمل غرف النوم والتي صممها أفضل مصممين الديكور، بألوان مختلفة، وأشكال متعددة واكسسوارات مكملة لتعطيك أفضل النتائج في تجديد منزلك والحصول على أفضل الغرف التي تعبر عنك وعن شخصيتك، فتابعونا.
تتحكم باليتة الألوان في الجو العام المصاحب للغرفة، فهنا تم إختيار باليتة ألوان هادئة ومحايدة والتي تعطي للغرفة رقة وبساطة، مريحة للأعصاب.
إحرص على تهوية الغرفة بشكل جيد لتبقى الغرفة نظيفة ومنتعشة طوال الوقت، فالراحة ليست فقط في التصميم أو الشكل الجمالي.
قم بوضع بعض الاكسسوارات لغرفة نومك بألوان مختلفة فإنها ستضيف للغرفة جمالاً وستعطي شخصية تعبر عنك، يمكنك إضافة بعض الزهور، الفازات أو المقتنيات المختلفة.
بإضافة بعض الأثاث المكمل بتصاميم أنيقة بالإضافة للسرير مثل كرسي، شيزلونج أو سراحة ذات تفاصيل مميزة فإنك ستجعل غرفة النوم مملتكتك الخاصة وخاصة عند توافر المساحة الكافية.
يغلب اللون الأبيض على هذه الغرفة ولكن تم كسره بالبلاطات الملونة في الأرضية، والوسائد الملونة في خلفية السرير بالإضافة لوجود ألوان في التراس المفتوح على غرفة النوم في الخلفية والذي يخلق تباين مدهش.
أنظر لجمال األوان الترابية في غرفة النوم وتكاملها مع بعضها بشكل منسجم ورائع. فالألوان الترابية تعطي لمسة طبيعية ومريحة للغرف.
غرفة نومك هي مملكتك الخاصة فيجب استغلالها بأقصى درجة، فإذا كان تصميم منزلك يسمح بوجود فناء أو تراس قم باستغلاله بهذا الشكل بحيث يعطيك مميزات اليبيئة الخارجية داخل منزلك، لا سيما في غرفة نومك.
استخدام الأخشاب في غرف النوم يعطي لمسة حميمية في الغرفة، وخاصة إذا تم اقترانها بألوان تتماشى معاها مثل اللون الأزرق بالإضافة للإضاءة المناسبة.
الأسطح العاكسة تعمل على خلق إنفتاح للفراغات وخاصة عند استخدامها مع وجود ألوان داكنة في الفراغ.
ورق الحائط يمكنه أن يساهم في خلق تغير في شكل وتصميم غرفة النوم وخاصة إذا كان ذو نقوشات متميزة وملونة،أما إذا أردت تصميم رقيق فإلزم الألوان الهادئة ذات النقوشات البسيطة.
الألون الداكنة تعطي نتيجة رائعة في غرف النوم، وخاصة في المفروشات، فالأقمشة الداكنة لها القدرة على الظهور بشكل فاخر وأنيق. يجب مراعاة إضافة لمسة من الإضاءة الدافئة والذهبية للغرفة الداكنة للوصول إلى أكثر النتائج أناقة.
هذه الغرفة والتي يغلب على تصميمها استخدام الخرسانة تم عملها بشكل ناعم وبسيط يناسب الطراز المينمال ومحبي البساطة، كما أنه يناسب الغرف ذات الطابع الرومانسي.