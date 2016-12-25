7 تصاميم للأبواب الداخلية ستفاجئك من جمالها!

تمثل الأبواب الخشبية الممزوجة بالزجاج جوهر الذوق الكلاسيكي الذي يحمل طابع حديث وعصري، مما يجعله مناسبًا للمنازل التقليدية بالإضافة إلى المباني الحديثة أيضًا. يمكن استخدام هذا التصميم في الصالونات الكلاسيكية التقليدية، أو حتى مع التصاميم والديكورات الحديثة، حيث تُضفي لمسة عصرية مختلفة. يمكنك اختيار التصميم المناسب لنمط المنزل. لاحظ أيضًا أن استخدام الزجاج الشفاف في هذا التصميم يسمح بدخول كمية كبيرة من الضوء إلى الغرفة للشعور بالراحة والاسترخاء.

يمكنك الاختيار من بين التصاميم المختلفة التي تم عرضها حسب المناسب لذوقك الشخصي، مع مراعاة مناسبتها للنمط العام للمنزل. فضلًا عن مراعاة مساحة الغرفة التي يوضع فيها الباب، والتركيز على اختيار الإضاءة المناسبة التي تساعد على إبراز جمال التصميم.

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