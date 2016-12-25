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7 تصاميم للأبواب الداخلية ستفاجئك من جمالها!

Mai Elkholy Mai Elkholy
Adamson Doors , Adamson Doors Adamson Doors Windows & doorsDoors خشب White
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برز الاهتمام بالتصميم الداخلي للمنزل في الآونة الأخيرة على نحوٍ كبير، حيث ظهر العديد من الأفكار الحديثة التي شكلت أنماط مختلفة للمنازل المعاصرة وأضافت لمسات مميزة للديكور. وتُعد الأبواب الداخلية من أهم الإضافات التي تشكل نوع من أنواع التميز في المنزل، كما تساعد على الخصوصية. ومن الملاحظ انتشار العديد من التصاميم الحديثة والمختلفة للأبواب الداخلية والتي تجمع بين البساطة والأناقة. وفيما يلي سنعرض لك مجموعه من التصاميم المختلفة للأبواب الداخلية.

1. التصميم الحديث

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

في هذا التصميم يظهر اللون الأسود الممتد حتى الإطار السفلي للحائط، والذي يُعد جزءًا تكميليًا الباب ويشكل نمطًا حديثًا وأنيقًا. من اللافت للنظر اختيار الألوان المحايدة في التصميم الداخلي للمنزل، مما يساعد على قابلية إضافة بعض العناصر المزخرفة لخلق توازن في التصميم ليصبح المكان مميزًا.

2. باب جرار خشبي (قابل للطي)

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مكتب عمل أو دراسة
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

أصبحت الأبواب القابلة للطي تُستخدم في التصاميم الداخلية للمنازل، وخاصةً في المساحات الصغيرة، حيث تشكل فواصل بين الغرف، كما يسمح تصميمها تقسيم المساحة إلى قسمين مستقلين. كما أن الأبواب المصنوعة من الأخشاب تبعث على الشعور بالدفء و تسمح لك بإضافة لمسات زخرفية متوافقة مع التصميم الحديث للمنزل.

3. الباب الخشبي الأنيق

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

الأبواب الخشبية الصلبة من أكثر الأبواب قوة ومتانة، وتعطي شعور بالأمان والشعور بالحماية. كما أن الأبواب الخشبية البسيطة تناسب المساحات الداخلية الصغيرة. الباب مصمم من الخشب ومضافًا إليه بعد اللمسات والتصميمات المميزة، التي تبرز جماله. كما يُعد استخدام الأثاث الخشبي الفاتح من اللمسات التي تُضفي مساحة إضافية داخل المنزل، حيث تعطي إحساس وهمي بالاتساع والراحة النفسية.

4. الجدار المنزلق

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

يمكن استخدام الباب البسيط المنزلق، الذي يفصل بين الطبقة العلوية للغرفة. هذا التصميم مناسب بشكلٍ كبير في المساحات الضيقة والمنازل الصغيرة. ويتميز بالبساطة في التصميم.

5. الباب ذو الإطار الخشبي

Adamson Doors Adamson Doors Windows & doorsDoors خشب White
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

يُعد استخدام الأبواب ذات الألوان المحايدة الممزوجة الإطار الخشبي من أفضل الخيارات في الغرف، وخاصة غرف الأطفال. يعطيك الباب ذو الإطار الخشبي رونقًا خاصًا داخل المنزل، كما أنه يجمع بين التصميم الكلاسيكي المعروف التصاميم الحديثة التي تعتمد على البساطة. نلاحظ أيضًا استخدام الأدراج المغلقة والمُصمة بنفس أسلوب تصميم الباب الشعور بالتوازن والتناغم في التصميم. يمكن أيضًا استخدام الأدراج مساحة تخزينية داخل الغرفة، بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات الأخرى.

6. الباب الزجاجي الكلاسيكي

Ambienti Classici, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

يعتمد هذا التصميم على المزج بين الزجاج والخشب بطريقة بسيطة وأنيقة لافتة للنظر. هذا الباب مُصمم من الخشب ذو اللون الأبيض المميز والكلاسيكي، ممزوجًا بألواح الزجاج لإضافة المزيد من الأناقة والجمال للمنزل. هذا التصميم تحديدًا يُعد من التصاميم الكلاسيكية القديمة التي ظهرت مرةً أخرى في الآونة الأخيرة وحازت على إعجاب الكثيرين باعتبارها نمطًا مميزًا في التصاميم. مع ملاحظة اختيار تصميم متوافق مع النمط الرئيسي للمنزل للشعور بالتناغم والراحة في التصميم.

7. الباب الشفاف الكلاسيكي

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

تمثل الأبواب الخشبية الممزوجة بالزجاج جوهر الذوق الكلاسيكي الذي يحمل طابع حديث وعصري، مما يجعله مناسبًا للمنازل التقليدية بالإضافة إلى المباني الحديثة أيضًا. يمكن استخدام هذا التصميم في الصالونات الكلاسيكية التقليدية، أو حتى مع التصاميم والديكورات الحديثة، حيث تُضفي لمسة عصرية مختلفة. يمكنك اختيار التصميم المناسب لنمط المنزل. لاحظ أيضًا أن استخدام الزجاج الشفاف في هذا التصميم يسمح بدخول كمية كبيرة من الضوء إلى الغرفة للشعور بالراحة والاسترخاء.

يمكنك الاختيار من بين التصاميم المختلفة التي تم عرضها حسب المناسب لذوقك الشخصي، مع مراعاة مناسبتها للنمط العام للمنزل. فضلًا عن مراعاة مساحة الغرفة التي يوضع فيها الباب، والتركيز على اختيار الإضاءة المناسبة التي تساعد على إبراز جمال التصميم.

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7 تصاميم للأبواب الداخلية ستفاجئك من جمالها!

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