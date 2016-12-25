منزل أنيق بتصميم مودرن مميز

باختلاف الذوق الفني لكل شخص يختلف نمط المنزل الذي يعيش فيه، فهناك من يفضل أن يعيش في منزل مودرن بسيط، كلاسيكي يتميز بالفخامه أو نمط اسكندنافي يتميز بلمسة دفء، لكن في الآونة الأخيرة ازداد الإقبال على الاتجاه للنمط المودرن في تصميم المنزل لأنه يتميز بالسلاسة والبساطة في كافة عناصره سواء في تشطيب المنزل، الأثاث أو حتى في الاكسسوارات المستخدمة.
الجدير بالذكر أن اكسسوارات المنازل المودرن تعتبر من أهم ما يجب الاهتمام به عند التصميم، فهي العنصر الذي يكمل روعة وأناقة تصميم المنزل بشكل نهائي، في هذا المحتوى نقدم عرض مثالي لمنزل على النمط المودرن الهادئ الذي يجمع بين البساطة والأناقة.
تعتبر هذه المساحة هي التصميم النموذجي والمميز للتصميم المودرن البسيط، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الخشبية اللامعة، وكما نرى أن الطاولة المُستخدمة ذات تصميم مبتكر، فهي مصنوعة من عنصري الخشب والزجاج تتناسب بشكل كبير مع تصميم الأرضية وكذلك تصميم الأثاث المميز، التدرج في الألوان في هذا النموذج واضح إلى حد كبير، فكما نرى أنه تم الاتجاه لتصميم الجدار الهادئ الذي لا يحتوي على تفاصيل إضافية، وأريكة يختلف لونها عن لون المقاعد المنقوشة الأخرى مما أضاف لمسة عصرية مميزة على المكان.
يظهر في هذا التصميم المميز أنه تم الاتجاه لتصميم النوافذ الكبيرة التي تم تقسيمها بطريقة هندسية مميزة، ومن الملاحظ أيضًا أن هذا المنزل يعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية، كما تم استخدام اكسسوار مميز للشموع لإضفاء مزيد من الهدوء والدفء على الغرفة، الطاولة الخشبية تعطي إيحاء بأجواء الطبيعة الساحرة، اللون الأزرق القاتم أضاف لمسة هدوء رائعة على الغرفة كذلك.
في الجانب الآخر من غرفة المعيشة نجد أنه تم وضع المقاعد المنقوشة أمام الشرفة، كما تم الاعتماد على تصميم باب الشرفة المتسع الذي يعمل على إدخال الإضاءة الطبيعية بشكل كبير، ويجدر الإشارة أيضًا أنه تم استخدام ستائر بسيطة للغاية يتناسب تصميمها ولونها مع نمط المنزل البسيط.
في هذا النموذج الرائع لطاولة السفرة، نجد أنه تم استخدام سفرة صغيرة مميزة، وتعتبر وحدة الإضاءة المستخدمة من أهم عوامل لفت الانتباه في هذا التصميم، فقد تم استخدام وحدة إضاءة مبتكرة مزخرفة بألوان تناسب نمط المنزل الهادئ، كما نرى أن الاكسسوارات المستخدمة على الطاولة من الأكواب والأطباق ألوانها متناسقة إلى حد كبير مع وحدة الإضاءة وكذلك مع اللون السائد على المكان.
في هذا التصميم المميز لغرفة الطعام، تم استخدام حائط خشبي بلون مميز أنيق، وكذلك نجد أنه تم استخدام طاولة خشبية بمقاعد صغيرة لعدم استخدام مساحات إضافية، وحدة الإضاءة تم وضعها على ارتفاع منخفض من الطاولة، اللون الأبيض الذي تم استخدامه في الأرفف أضاف لمسة رائعة على الغرفة الهادئة، كما تم تزويد هذه الأرفف بإضاءة خفية مميزة لإضافة مزيد من أجواء الهدوء والراحة.
كما ذكرنا أن هذا المنزل يعتمد على الإضاءة الطبيعية، فنجد أنه تم الاتجاه لاستخدام النوافذ الكبيرة، والطاولة فارغة لا يوجد عليها الكثير من الأدوات، كما تم تصميم خزانة الحوض بسلاسة ولا يوجد بها تفاصيل صاخبة، كما نرى أيضًا أنه تم استخدام الحائط الحجري مما أضاف روح الأجواء الطبيعية المميزة.
كما نعلم أن غرفة النوم هي مكان الراحة والاستجمام بعد عناء العمل طوال اليوم، فمن أبرز ما يمكن أن تقع عليه أعيننا في هذا التصميم هو استخدام الستائر الهادئة بلون محايد أنيق، كما أن المفروشات التي تم استخدامها أضافت مزيد من أجواء الدفء والهدوء، كما أن وحدة الإضاءة الموجودة بجانب السرير التي تتميز بالإضاءة الخافتة ساعدت في خلق أجواء محايدة مميزة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 تصاميم للأبواب الداخلية ستفاجئك من جمالها!