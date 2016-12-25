منزل أنيق بتصميم مودرن مميز

كما نعلم أن غرفة النوم هي مكان الراحة والاستجمام بعد عناء العمل طوال اليوم، فمن أبرز ما يمكن أن تقع عليه أعيننا في هذا التصميم هو استخدام الستائر الهادئة بلون محايد أنيق، كما أن المفروشات التي تم استخدامها أضافت مزيد من أجواء الدفء والهدوء، كما أن وحدة الإضاءة الموجودة بجانب السرير التي تتميز بالإضاءة الخافتة ساعدت في خلق أجواء محايدة مميزة.

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