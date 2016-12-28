أفكار بسيطة وذكية لإعادة تصميم المنزل

يهتم العديد من الناس باختيار أفضل التصاميم للديكور الداخلي للمنازل لأنه أول شيء يركز عليه الناس عند الدخول إلى المنزل لتكوين الانطباع الأول. لذا يولي العديدون أهمية كبيرة بمعرفة أحدث الصحيات في التصاميم المنزلية لاختيار التصميم المناسب لهم والذي يبرز جمال المنزل. قد يضطر البعض حتى لإنفاق مبالغ كبيرة من المال للحصول على تصاميم وأثاث حديث وفاخر.
لكن، إذا كنت تشعر بالملل من تصميم منزلك الذي اعتدته لفترة طويلة وتريد التجديد والشعور بالبهجة والاختلاف داخل المكان، فهناك بعض الأفكار العملية والبسيطة واللمسات المميزة التي تحول منزلك القديم إلى منزل جديد كليًا، بلمسة عصرية مختلفة وتصميمات حيوية تساعد في الحصول على شكل جمالي مميز وراحة نفسية في آنٍ واحد. فيما يلي عرض لمنزل تم تجديده بطرق بسيطة وذكية تساعدك على الابتكار.
نلاحظ في هذه الصور وجود أثاث قديم وديكورات غير مفعمة بالحياة، ولا تُشعرك بالراحة، فضلًا عن إهدار مساحة كبيرة عن طريق استخدام الكراسي كبيرة الحجم داخل المطبخ، بالإضافة إلى الثلاجة، البوتاجاز وغيرها. نلاحظ أيضًا عدم التنسيق في اختيار الألوان والمساحات التي يوضع بها الأثاث.
بعد تجديد المطبخ وإعادة تصميمه، نلاحظ تغيير نظرتنا تمامًا له، حيث تشعر وكأنه مكان جديد كليًا. نلاحظ اختيار اللون الأخضر الذي يبعث في النفس الشعور بالراحة والاسترخاء، كما أنه مناسب تمامًا للاستخدام داخل المطابخ وغالبًا ما يتم اختياره في معظم التصميمات الحديثة ويفضله الكثير من الناس. كما نلاحظ استخدام الشبابيك الزجاجية الصغيرة التي تساعد في دخول إضاءة وفيرة للمطبخ للشعور بالنشاط والبهجة.
تُظهر هذه الزاوية من المطبخ التنسيق الرائع للأثاث، حيث تم وضع الفرن والمايكرويف داخل دولاب خشبي مطلي باللون الأبيض في الجزء الأمامي منه، مما يوفر مساحة كبيرة للشعور بالراحة والحد من الفوضى داخل المطبخ. اختيار الأثاث الخشبي الفاتح يُعد من أبرز سمات التصميم الجديد ومن أكثر ما يميز التصميمات الحديثة بشكلٍ عام، بالإضافة إلى استخدام مقابض رفيعة باللون الفضي المميز. بالإضافة إلى التركيز على استخدام الإضاءة الخافتة.
تُظهر الصورة العديد من التفاصيل حول التصميم القديم للسلم الداخلي للمنزل. حيث يظهر السلم الخشبي الصغير والبسيط، والاعتماد على الأباجورة الطويلة –ذات التصميم الكلاسيكي القديم-وحدة إضاءة داخلية، فضلًا عن استخدام
الشمعدان الذي كان يستخدم على نطاق واسع في الأزمنة القديمة، ولا يزال يُستخدم حتى الآن ولكن بصورة نادرة وبأحجام صغيرة نوعًا ما. نلاحظ أيضًا وجود قطعة أثاث خشبية كلاسيكية.
عند إعادة تصميم السلم الداخلي والديكور الداخلي بشكلٍ عام، نلاحظ الاستغناء عن قطع الأثاث القديمة، واستبدالها بكل ما هو حديث وعصري. بالإضافة إلى استخدام السفرة متوسطة الحجم التي تساعد على الشعور بالاتساع، وتُعد مكانًا ملائمًا لتناول الوجبات الخفيفة. نلاحظ اختيار السفرة المصنوعة من الخشب مع وجود كراسي عصرية ذات حجم متوسط لتلائم المساحة. كما تم استبدال الأباجورة القديمة بأخرى حديثة وعصرية لتعطي شكلًا جماليًا خاصًا.
تم استبدال الدرابزين القديم درابزين خشبي مطلي باللون الأبيض المميز، والذي يوحي بالبهجة، مع لمسة عصرية مميزة ولافتة للنظر. كما نلاحظ إعادة تصميم الحائط واستخدام الأحجار لخلق جو مختلف ومثالي داخل المنزل، فضلًا عن استخدام بعض مصادر الإضاءة الخافتة والمريحة داخل المكان.
يمكن لأي شخص تغيير نمط تصميم المنزل الخاص به باستخدام بعض هذه الأفكار البسيطة والذكية.
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