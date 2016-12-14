13 تصميم لمداخل قد تناسب منزلك

البوابة الحديدية من أشهر النماذج المستخدمة في كل منازلنا، ولكن معنا اليوم نموذج قد يكون مميزا فبجانب مظهره الأنيقة وفخامته الغير معتادة والتى يضيفها لمنزلك بشكل واضح، إلا أن يحقق الجانب الوظيفي بنجاح في حماية منزلك والحفاظ على جز الخصوصية المطلوب، بالإضافة للعملية وسهولة التنظيف، ولا ننسى هذه اللمسة من طلة الذهب اللامع والتى تجعلك تشعر بفخامة التفاصيل..