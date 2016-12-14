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13 تصميم لمداخل قد تناسب منزلك

آية منير آية منير
homify حديقة
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مدخل منزلك هو عنوانه، وما تود أن تقوله لضيوفك عند حضورهم لزيارتك، لذا يجب الاهتمام به وبتصميمه وخاصة البوابة الخارجية للمنزل، فبجانب عنصر الجمال والديكور فهى أمان منزلك وحمايته، سنقدم لك اليوم 14 نموذج متميز ومختلف لبوابة المدخل الرئيسي لمنزلك، قد تساعدك في اختيار يناسب تصميم بيتك ويلهمك قليلا لتفاصيل أكثر أناقة..

1 – المزج بين الحديد والزجاج..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

البوابة الحديدية من أشهر النماذج المستخدمة في كل منازلنا، ولكن معنا اليوم نموذج قد يكون مميزا فبجانب مظهره الأنيقة وفخامته الغير معتادة والتى يضيفها لمنزلك بشكل واضح، إلا أن يحقق الجانب الوظيفي بنجاح في حماية منزلك والحفاظ على جز الخصوصية المطلوب، بالإضافة للعملية وسهولة التنظيف، ولا ننسى هذه اللمسة من طلة الذهب اللامع والتى تجعلك تشعر بفخامة التفاصيل..

2 – تفاصيل جذابة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

هنا نرى تصميم بتفاصيل جذابة جدا، مصمم بالكامل من الحديد الأسود الغير لامع، يناسب هذا التصميم المنازل الصغيرة ذات المداخل الضيقة..

3 – بوابة حديدية بسيطة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

ولمحبى البساطة والتفاصيل الهادئة تلك البوابة ستدهشك من جمالها، بوابة حديدية كبيرة لمدخل منزل كبير ومميز جدا، وتسمح لك برؤية هذا المنظر الجميل للبحر من خلالها..

4 – لوحة فنية..

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تستطيع أن تجعل من بوابة منزلك ليست مجرد مدخل عادي وتقليدي، لكن يمكنك تحويلها إلى لوحة فنية من رسومات وزخارف ستدهشك من جمالها، بوابة ذات إطار حديدي ولوح زجاجي كبير عاكس مزين بتصميم مستوحى من الطبيعى وكأنها شجرة رائعة..

5 – اللون الأبيض

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

اللون الأبيض هنا هو البطل، لجماله الخاص وفخامته المتميزة، فليس من الضروري طالما البوابة مصنوعة من الحديد أن تكون باللون الأسود، كما ترى اللون الأبيض يضيف جمالا من نوع خاص..

6 – تصميم كلاسيكي

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن تترك انطباعا كلاسيكيا مختلفا لدى ضيوفك عن منزلك، فعليك بمثل هذا التصميم، بوابة متميزة بتفاصيل كلاسيكية أنيقة، مع الحفاظ على جانب الخصوصية باستخدام زجاج غير شفاف..

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7 – قطعة فنية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

هذا التصميم لمحبي الفنون فأمامنا تصميم كقطعة فنية أضيفت لمنزلك وجعلت كل من يراه يظن أنه منزل مختلف ويود اكتشافه، لوحة فنية متكاملة وكأنها جزء من الطبيعة المحيطة..

8 – مميز ومختلف

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

دمج المصمم هنا ما بين الخشب والحديد ذي اللون الأسود والزجاج ذو الملمس المتميز بسرمات تشبه شجرة ذات أفرع منتشرة..

9 – بوابة حديدة صغيرة..

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تصميماً أخر لبوابة بسيطة وصغيرة مصممة من الحديد تناسب ابواب المداخل الصغيرة.

10 – بوابة مثالية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

ربما يبدو تصميم تلك البوابة مألوفة وتقليدية  بالنسبة لك لكنها من التصميمات المتميزة جداً للبوابات الحديدية ووالتى تتسم بالمثالية والدقة في التفاصيل وتسمح لك برؤية الطبيعة الخلابة المحيطة بمنزلك..

11- بوابة متميزة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تصميم حديدي متميز بتفاصيله الأنيقة والغير معتادة..

12 – بوابة مختلفة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

 مزج المصمم ما بين الخشب والحديد مع لمسات من الزجاج، فتحولت من بوابة تقليدية إلى تصميم مبتكر ومتميز..

13 – الرقة والبساطة

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way Shine Lighting Ltd حديقة
Shine Lighting Ltd

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way

Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd

أفضل وصف وتعبير يمكننا وصف تلك البوابة به هو بوابة ساحرة، بوابة بسحر كامل ومتميز جداً، حديدية ولكنها بسيطة ورقيقة تشعرك بأنها مختلفة وأنيقة.

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