13 تصميم لمداخل قد تناسب منزلك

مدخل منزلك هو عنوانه، وما تود أن تقوله لضيوفك عند حضورهم لزيارتك، لذا يجب الاهتمام به وبتصميمه وخاصة البوابة الخارجية للمنزل، فبجانب عنصر الجمال والديكور فهى أمان منزلك وحمايته، سنقدم لك اليوم 14 نموذج متميز ومختلف لبوابة المدخل الرئيسي لمنزلك، قد تساعدك في اختيار يناسب تصميم بيتك ويلهمك قليلا لتفاصيل أكثر أناقة..
البوابة الحديدية من أشهر النماذج المستخدمة في كل منازلنا، ولكن معنا اليوم نموذج قد يكون مميزا فبجانب مظهره الأنيقة وفخامته الغير معتادة والتى يضيفها لمنزلك بشكل واضح، إلا أن يحقق الجانب الوظيفي بنجاح في حماية منزلك والحفاظ على جز الخصوصية المطلوب، بالإضافة للعملية وسهولة التنظيف، ولا ننسى هذه اللمسة من طلة الذهب اللامع والتى تجعلك تشعر بفخامة التفاصيل..
هنا نرى تصميم بتفاصيل جذابة جدا، مصمم بالكامل من الحديد الأسود الغير لامع، يناسب هذا التصميم المنازل الصغيرة ذات المداخل الضيقة..
ولمحبى البساطة والتفاصيل الهادئة تلك البوابة ستدهشك من جمالها، بوابة حديدية كبيرة لمدخل منزل كبير ومميز جدا، وتسمح لك برؤية هذا المنظر الجميل للبحر من خلالها..
تستطيع أن تجعل من بوابة منزلك ليست مجرد مدخل عادي وتقليدي، لكن يمكنك تحويلها إلى لوحة فنية من رسومات وزخارف ستدهشك من جمالها، بوابة ذات إطار حديدي ولوح زجاجي كبير عاكس مزين بتصميم مستوحى من الطبيعى وكأنها شجرة رائعة..
اللون الأبيض هنا هو البطل، لجماله الخاص وفخامته المتميزة، فليس من الضروري طالما البوابة مصنوعة من الحديد أن تكون باللون الأسود، كما ترى اللون الأبيض يضيف جمالا من نوع خاص..
إذا أردت أن تترك انطباعا كلاسيكيا مختلفا لدى ضيوفك عن منزلك، فعليك بمثل هذا التصميم، بوابة متميزة بتفاصيل كلاسيكية أنيقة، مع الحفاظ على جانب الخصوصية باستخدام زجاج غير شفاف..
هذا التصميم لمحبي الفنون فأمامنا تصميم كقطعة فنية أضيفت لمنزلك وجعلت كل من يراه يظن أنه منزل مختلف ويود اكتشافه، لوحة فنية متكاملة وكأنها جزء من الطبيعة المحيطة..
دمج المصمم هنا ما بين الخشب والحديد ذي اللون الأسود والزجاج ذو الملمس المتميز بسرمات تشبه شجرة ذات أفرع منتشرة..
تصميماً أخر لبوابة بسيطة وصغيرة مصممة من الحديد تناسب ابواب المداخل الصغيرة.
ربما يبدو تصميم تلك البوابة مألوفة وتقليدية بالنسبة لك لكنها من التصميمات المتميزة جداً للبوابات الحديدية ووالتى تتسم بالمثالية والدقة في التفاصيل وتسمح لك برؤية الطبيعة الخلابة المحيطة بمنزلك..
تصميم حديدي متميز بتفاصيله الأنيقة والغير معتادة..
مزج المصمم ما بين الخشب والحديد مع لمسات من الزجاج، فتحولت من بوابة تقليدية إلى تصميم مبتكر ومتميز..
أفضل وصف وتعبير يمكننا وصف تلك البوابة به هو بوابة ساحرة، بوابة بسحر كامل ومتميز جداً، حديدية ولكنها بسيطة ورقيقة تشعرك بأنها مختلفة وأنيقة.
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