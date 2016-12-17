كيف تختار ألوان بيتك

حين نصمم منزلنا لأول مرة، فهي خطوات معتادة لتصميمه، اختيار أفضل قطع أثاث في الأسواق، ونتبع احدث الصيحات، ولكن مع كل هذا إن لم نهتم باختيار ألوان متناسقة ومناسبة للطراز المتبع في التصميم ككل، فلن يكن لكل هذا قيمة، فالألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تضع لمستها في أبسط وأقل الإمكانيات، وتستطيع حل عقبات قد تجدها في منزلك بسبب ضيق المساحة ، وتسطيع تحويل منزلك للوحة فنية نابضة بالحياة، ولكن ما هى الألوان التى تناسب منزلك وتصميمه، وأين نستخدمها ولماذا؟؟

كل هذه الأسئلة ستجد إجابتها اليوم مع مجموعة من النصائح العملية حول كيفية اختيار ألوان منزلك..