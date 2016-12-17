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كيف تختار ألوان بيتك

آية منير آية منير
Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
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حين نصمم منزلنا لأول مرة، فهي خطوات معتادة لتصميمه، اختيار أفضل قطع أثاث في الأسواق، ونتبع احدث الصيحات، ولكن مع كل هذا إن لم نهتم باختيار ألوان متناسقة ومناسبة للطراز المتبع في التصميم ككل، فلن يكن لكل هذا قيمة، فالألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تضع لمستها في أبسط وأقل الإمكانيات، وتستطيع حل عقبات قد تجدها في منزلك بسبب ضيق المساحة ، وتسطيع تحويل منزلك للوحة فنية نابضة بالحياة، ولكن ما هى الألوان التى تناسب منزلك وتصميمه، وأين نستخدمها ولماذا؟؟ 

كل هذه الأسئلة ستجد إجابتها اليوم مع مجموعة من النصائح العملية حول كيفية اختيار ألوان منزلك..

ألوان محايدة..

Bedroom 2 In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Bedroom 2

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

تقسم الألوان إلى فئات وأنواع.. ومن هم هذه الفئات قائمة الألوان المحايدة والتى تشمل الأبيض والكريمي والبيج، يمكن أن تستخدمها في قطع الأثاث والجدران والأسقف والأرضيات، أهم ما يميزها هو تكيفها مع كل التصميمات والألوان الجريئة والغامقة، ونجاحها في تحقيق زيادة واضحة في المساحة البصرية للغرف الصغيرة، وروح الدفء والهدوء التى تبعثها في تصميمك..

ألوان داكنة

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة السفرة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

وإذ كنت من محبي الأناقة والفخامة والغموض، فبالتأكيد ما يناسبك هي الألوان الداكنة، في مثل هذا التصميم أمامنا غرفة سفرة غاية في الأناقة وكأنها جزء من قصر فخم، استخدم المصمم الألوان الداكنة والقطع الكريستالية والنقوش والزخارف الكلاسيكية، فقط ابتعد عن هذا الاختيار إن كانت مساحة غرفتك صغيرة أو ذات إضاءة ضعيفة لأنها ستجعلها تبدو أصغر بالتأكيد..

درجات الأزرق

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

درجات الأزرق من الدرجات المحببة لأغلب الناس لما تبعثه من هدوء وراحة نفسية، فهو يذكرنا برائحة البحر والنسيم، بالإضافة لما له من صفات الملكية والأناقة، نجد مثلا في هذا التصميم الأرضية من الخشب وأريكة ذات لون أصفر واللون الأزرق الفاتح يتصدر المشهد ويجعل الغرفة وكأنها لوحة فنية متناسقة..

درجات الأخضر..

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen Davonport مطبخ خشب Green
Davonport

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

اللون الأخضر بدرجاته مرتبطة ارتباط وثيق معنا بالطبيعة الخلابة وتفاصيلها، حتى الفاتح منها يترك بداخلك إحساس الدفء مع امتزاجه مع لون الأرضيات الخشبية والسطح الرخامي اللامع..

أسود وأبيض

Brassworks, Belsize Architects Belsize Architects غرفة نوم
Belsize Architects

Brassworks

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

الأسود والأبيض شريكين لا ينفصلان أبدا، ولن تمل من رؤيتهما معا، بالرغم من تبيانهم إلان أنهم ضيفان أناقة وحداثة للتصميم ويتاح لك بعد ذلك باختيار قطع ديكور وأثاث ذات تصميم جرئ وألوان مختلفة ..

الخشب ودرجاته

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

يُستخدم الخشب بكل درجاته ومختلف خاماته في التصميم الداخلي، سواء كانت في الأرضيات والأسقف والجدران وقطع الأثاث، ولكن دائما الذكاء هو أهم عامل لنجاح التصميم الخشبي..

كوكتيل ألوان

RESIDÊNCIA JF, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة المعيشة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

RESIDÊNCIA JF

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

لتصميم أكثر جراءة وحيوية قم بمزج مجموعة ألوان متناسقة متباينة معا، مع الاهتمام بوجود أساس من لون محايد، في هذا التصميم تأتي الأرضية بلون جرئ مختلف عن لون الأريكة مع وسادات صغيرة ذات ألوان متناسقة مع اللوحة الفنية، دائما لا تخشى أن تفكر خارج الصندوق وتجعل ديكور منزلك فريد من نوعه..

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