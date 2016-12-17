كيف تختار ألوان بيتك

حين نصمم منزلنا لأول مرة، فهي خطوات معتادة لتصميمه، اختيار أفضل قطع أثاث في الأسواق، ونتبع احدث الصيحات، ولكن مع كل هذا إن لم نهتم باختيار ألوان متناسقة ومناسبة للطراز المتبع في التصميم ككل، فلن يكن لكل هذا قيمة، فالألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تضع لمستها في أبسط وأقل الإمكانيات، وتستطيع حل عقبات قد تجدها في منزلك بسبب ضيق المساحة ، وتسطيع تحويل منزلك للوحة فنية نابضة بالحياة، ولكن ما هى الألوان التى تناسب منزلك وتصميمه، وأين نستخدمها ولماذا؟؟
كل هذه الأسئلة ستجد إجابتها اليوم مع مجموعة من النصائح العملية حول كيفية اختيار ألوان منزلك..
تقسم الألوان إلى فئات وأنواع.. ومن هم هذه الفئات
قائمة الألوان المحايدة والتى تشمل الأبيض والكريمي والبيج، يمكن أن تستخدمها في قطع الأثاث والجدران والأسقف والأرضيات، أهم ما يميزها هو تكيفها مع كل التصميمات والألوان الجريئة والغامقة، ونجاحها في تحقيق زيادة واضحة في المساحة البصرية للغرف الصغيرة، وروح الدفء والهدوء التى تبعثها في تصميمك..
وإذ كنت من محبي الأناقة والفخامة والغموض، فبالتأكيد ما يناسبك هي الألوان الداكنة، في مثل هذا التصميم أمامنا غرفة سفرة غاية في الأناقة وكأنها جزء من قصر فخم، استخدم المصمم الألوان الداكنة والقطع الكريستالية والنقوش والزخارف الكلاسيكية، فقط ابتعد عن هذا الاختيار إن كانت مساحة غرفتك صغيرة أو ذات إضاءة ضعيفة لأنها ستجعلها تبدو أصغر بالتأكيد..
درجات الأزرق من الدرجات المحببة لأغلب الناس لما تبعثه من هدوء وراحة نفسية، فهو يذكرنا برائحة البحر والنسيم، بالإضافة لما له من صفات الملكية والأناقة، نجد مثلا في هذا التصميم الأرضية من الخشب وأريكة ذات لون أصفر واللون الأزرق الفاتح يتصدر المشهد ويجعل الغرفة وكأنها لوحة فنية متناسقة..
اللون الأخضر بدرجاته مرتبطة ارتباط وثيق معنا بالطبيعة الخلابة وتفاصيلها، حتى الفاتح منها يترك بداخلك إحساس الدفء مع امتزاجه مع لون الأرضيات الخشبية والسطح الرخامي اللامع..
الأسود والأبيض شريكين لا ينفصلان أبدا، ولن تمل من رؤيتهما معا، بالرغم من تبيانهم إلان أنهم ضيفان أناقة وحداثة للتصميم ويتاح لك بعد ذلك باختيار قطع ديكور وأثاث ذات تصميم جرئ وألوان مختلفة ..
يُستخدم الخشب بكل درجاته ومختلف خاماته في التصميم الداخلي، سواء كانت في الأرضيات والأسقف والجدران وقطع الأثاث، ولكن دائما الذكاء هو أهم عامل لنجاح التصميم الخشبي..
لتصميم أكثر جراءة وحيوية قم بمزج مجموعة ألوان متناسقة متباينة معا، مع الاهتمام بوجود أساس من لون محايد، في هذا التصميم تأتي الأرضية بلون جرئ مختلف عن لون الأريكة مع وسادات صغيرة ذات ألوان متناسقة مع اللوحة الفنية، دائما لا تخشى أن تفكر خارج الصندوق وتجعل ديكور منزلك فريد من نوعه..
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