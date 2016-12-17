10 مطابخ متميزة على شكل حرف U

المطبخ من أهم غرف المنزل وأكثر استخداما من كل أفراد الأسرة، فهو عنوان المنزل فإن كان منظما وأنيقا نجح التصميم ككل، لذا يجب تصميمه بعناية ليترك بداخلك شعورا بالراحة، ولتستمتع بتمضية الوقت بداخله أثناء إعدادك أشهى المأكولات لعائلتك وضيوفك، لذلك نحن اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة متميزة من المطابخ الرائعة المصممة على شكل حرف U بالتأكيد ستلهمك كثيرا عند تصميم مطبخك..
أمامنا مطبخ كلوحة فنية رائعة متكاملة الأركان، تصميم متميز ورائع، حيث أرضيات من الرخام الفاتح، ومزيج مبتكر بين الخشب والأسود ليجمع بين حداثة التصميم وكلاسيكية الألوان، مع توزيع للإضاءة ناجح لنجد في النهاية فراغ مضاء جيدا، مع خط إضاءة خاص بوحدات التخزين يضيف مزيدا من الجمال والجاذبية المفرطة على تصميم المطبخ بالكامل..
تصميم لمطبخ خشبي وبسط على شكل حرف U ، وأرضيات من السيراميك الفاتح ليتجلى الخشب ويسيطر على المطبخ بأكمله، في نقوش وزخارف بسيطة للجدران باللون البيج والبني..
أجمل ما يميز أي مطبخ هو الأسطح اللامعة والخامات المتميزة لوحدات التخزين، استخدم هنا المصمم الخشب ذو اللون الغامق مع زخارف أنيقة تزين الجدران في كل ركن ليحقق لوحة متكاملة من عناصر الجمال مع أرضيات خشبية وتصميما متميزا للسقف، أكثر ما ستجده في أي تصميم على شكل حرف U هي طاولة في منتصف الفراغ..
سنقدم لك الآن تصميم حديث لمطبخ متميز على شكل حرف U، التفاصيل الحديثة هي أهم ما يميز هذا المطبخ، أرضيات من الخشب الباركيه تترك في داخلك شعور بالدفء والراحة..
لمحبى النمط الريفى إليكم هذا النموذج بالتأكيد سينال إعجابكم بتصميمه المتميز، الأرضيات تصميمها مميز مع اختيار الأثاث والديكورات المتميزة والتفاصيل الريفية المكملة للمشهد .
الأبيض هو بطل المشهد الرئيسي، ليحمل في التفاصيل وكل ركن صفاء وأناقة لا مثيل لها، مطبخ على شك حرف U يضم كل الاحتياجات الرئيسية رغم مساحته الصغيرة ..
الأحمر من أكثر الألوان المناسبة للمطابخ والمطاعم، فهو لون حيوي وساخن وجرئ، لذا ستجد أغلب الماركات العالمية للأطعمة باللون الأحمر، هنا استخدمه المصمم لامع ومميز مع اللون الأبيض لنحصل في النهاية على فراغ حديث وعصري ..
مطبخ حديث فى كل تفاصيله الأنيقة جداً، يجمع بين كل عناصر الجمال والعملية التى قد تحتاجها فى مطبخك.
مطبخ رائع وجذاب يتميز بتصميم مثالى وأنيق، تفاصيل مبهجة وملونة فى كل تفاصيل المطبخ الواضحة جداً، لينجح المصمم في إضافة تحفة فنية للمنزل..
وأخيرا مع هذا المطبخ الدافئ والجميل بتصميم أكثر من رائع على النمط الريفى الذى يمتاز بالدفئ، الطوب الحجرى اختياره كان متميز جداً مع لمسة حديثة عن طريق رخام لامع ومصابيح معلقة، حيثهذا المزيج أنتج جمال واضح في كل تفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.
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