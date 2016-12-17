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10 مطابخ متميزة على شكل حرف U

آية منير آية منير
Home Staging Erbimmobilie 70er Jahre, raumwerte Home Staging raumwerte Home Staging مطبخ
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المطبخ من أهم غرف المنزل وأكثر استخداما من كل أفراد الأسرة، فهو عنوان المنزل فإن كان منظما وأنيقا نجح التصميم ككل، لذا يجب تصميمه بعناية ليترك بداخلك شعورا بالراحة، ولتستمتع بتمضية الوقت بداخله أثناء إعدادك أشهى المأكولات لعائلتك وضيوفك، لذلك نحن اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة متميزة من المطابخ الرائعة المصممة على شكل حرف U بالتأكيد ستلهمك كثيرا عند تصميم مطبخك..

1- لوحة فنية ..

sample, triangle triangle مطبخ Wood effect
triangle

triangle
triangle
triangle

أمامنا مطبخ كلوحة فنية رائعة متكاملة الأركان، تصميم متميز ورائع، حيث أرضيات من الرخام الفاتح، ومزيج مبتكر بين الخشب والأسود ليجمع بين حداثة التصميم وكلاسيكية الألوان، مع توزيع للإضاءة ناجح لنجد في النهاية فراغ مضاء جيدا، مع خط إضاءة خاص بوحدات التخزين يضيف مزيدا من الجمال والجاذبية المفرطة على تصميم المطبخ بالكامل..

2- خشبي وبسيط..

homify مطبخ Wood effect
homify

homify
homify
homify

تصميم لمطبخ خشبي وبسط على شكل حرف U ، وأرضيات من السيراميك الفاتح ليتجلى الخشب ويسيطر على المطبخ بأكمله، في نقوش وزخارف بسيطة للجدران باللون البيج والبني..

3- مطبخ أنيق..

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama مطبخ
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

أجمل ما يميز أي مطبخ هو الأسطح اللامعة والخامات المتميزة لوحدات التخزين، استخدم هنا المصمم الخشب ذو اللون الغامق مع زخارف أنيقة تزين الجدران في كل ركن ليحقق لوحة متكاملة من عناصر الجمال مع أرضيات خشبية وتصميما متميزا للسقف، أكثر ما ستجده في أي تصميم على شكل حرف U هي طاولة في منتصف الفراغ..

4- مميز وحديث..

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN مطبخ
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

سنقدم لك الآن تصميم حديث لمطبخ متميز على شكل حرف U، التفاصيل الحديثة هي أهم ما يميز هذا المطبخ، أرضيات من الخشب الباركيه تترك في داخلك شعور بالدفء والراحة..

5- النمط الريفي وجماله

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

لمحبى النمط الريفى إليكم هذا النموذج بالتأكيد سينال إعجابكم بتصميمه المتميز، الأرضيات تصميمها مميز مع اختيار الأثاث والديكورات المتميزة والتفاصيل الريفية المكملة للمشهد .

6- الأبيض وصفائه..

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

الأبيض هو بطل المشهد الرئيسي، ليحمل في التفاصيل وكل ركن صفاء وأناقة لا مثيل لها، مطبخ على شك حرف U  يضم كل الاحتياجات الرئيسية رغم مساحته الصغيرة ..

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7- الأحمر الجرئ

SN SALİH ŞAHİN EVİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK KitchenBench tops
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

الأحمر من أكثر الألوان المناسبة للمطابخ والمطاعم، فهو لون حيوي وساخن وجرئ، لذا ستجد أغلب الماركات العالمية للأطعمة باللون الأحمر، هنا استخدمه المصمم لامع ومميز مع اللون الأبيض لنحصل في النهاية على فراغ حديث وعصري ..

8- مطبخ حديث

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH مطبخ
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

مطبخ حديث فى كل تفاصيله الأنيقة جداً، يجمع بين كل عناصر الجمال والعملية التى قد تحتاجها فى مطبخك.

9- فراغ جميل ومريح

Home Staging Erbimmobilie 70er Jahre, raumwerte Home Staging raumwerte Home Staging مطبخ
raumwerte Home Staging

raumwerte Home Staging
raumwerte Home Staging
raumwerte Home Staging

مطبخ رائع وجذاب يتميز بتصميم مثالى وأنيق، تفاصيل مبهجة وملونة فى كل تفاصيل المطبخ الواضحة جداً، لينجح المصمم في إضافة تحفة فنية للمنزل..

10- تصميم يجمع بين الحداثة والطراز الريفي

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

وأخيرا مع هذا المطبخ الدافئ والجميل بتصميم أكثر من رائع على النمط الريفى الذى يمتاز بالدفئ، الطوب الحجرى اختياره كان متميز جداً  مع لمسة حديثة عن طريق رخام لامع ومصابيح معلقة، حيثهذا المزيج أنتج جمال واضح في كل  تفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.

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