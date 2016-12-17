10 مطابخ متميزة على شكل حرف U

أجمل ما يميز أي مطبخ هو الأسطح اللامعة والخامات المتميزة لوحدات التخزين، استخدم هنا المصمم الخشب ذو اللون الغامق مع زخارف أنيقة تزين الجدران في كل ركن ليحقق لوحة متكاملة من عناصر الجمال مع أرضيات خشبية وتصميما متميزا للسقف، أكثر ما ستجده في أي تصميم على شكل حرف U هي طاولة في منتصف الفراغ..