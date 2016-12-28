منزل الأحلام للعائلة الصغيرة

لا زال هناك الكثير من الأشخاص يفضلون الحصول على منازل كاملة مكونة من طابق أو عدة طوابق، ويعتبرونه هو الحلم والهدف الذين يسعون إليه، لذا فعند الحصول عليه يجب الاهتمام بكل تفصيلة في تصميمه، بداية من تصميم البناء الخارجي وانتهاءًا بالاكسسوارات المستخدمة فيه.
في هذا المحتوى الرائع، سنقوم بعرض نموذج مميز لمنزل متوسط في المساحة في غاية الأناقة، ويُعد هذا التصميم هو النموذج المثالي لمنزل الأحلام لعائلة صغيرة مكونة من عدد محدود من الأفراد. الجدير بالذكر أن هذا التصميم المميز يتبع النمط المودرن الأنيق الذي يجمع بين بساطة التصميم والأناقة غير المتناهية، وفيما يلي عرض لكافة غرف المنزل وعرض تفاصيل دقيقة في التصميم يمكنك الاقتباس منها عند تصميم منزلك أحلامك الصغير.
كما نرى في هذا التصميم المميز أنه تم استخدام واجهة بسيطة لهذا المنزل، فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض الهادئ، كما تم تزويده بنوافذ خشبية بسيطة، كما تم الاعتماد على السقف المنزلق باللون الرمادي الأنيق، في هذا النموذج المميز تم الاتجاه لتصميم حديقة كبيرة مميزة لا تحتوي على تفاصيل كثيرة ولكنها أضافت لمسة جمالية مميزة على المكان.
عند تسليط الضوء على بعض تفاصيل هذه الغرفة الرائعة، يمكننا ملاحظة أنه تم استخدام أثاث صغير مودرن صغير الحجم، فقد تم استخدام الأريكة الركنية لاستغلال المساحة الفارغة في زاوية المكان، ويجدر الإشارة أيضًا إلى ساعة الحائط المبتكرة التي تم تصميمها للإيحاء بأنها جزء من الحائط، كما نلاحظ أيضًا أنه تم الاتجاه لألوان مميزة هادئة أضافت لمسة ساحرة على المكان.
تم تصميم هذا المنزل لتكون غرفة المعيشة بتصميم مفتوح مميز، حيث تم التعامل معها على أنها غرفة المعيشة وكذلك الردهة
الريسبشن، فكما هو ملاحظ أنه تم الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل كبير، فقد تم تصميم النوافذ بحجم كبير، كما أن استخدام لون الجدران الأبيض يعطي إحساس بمزيد من الاتساع في المساحة، وكما نرى أيضًا أنه في هذا النموذج الأنيق تم خلق الكثير من أجواء التناسق في الألوان سواء الأرضية الخشبية أو لون الأثاث المميز.
بإلقاء نظرة على طاولة السفرة أيضًا يمكننا ملاحظة أنه تم الاتجاه للأسلوب البسيط عند اختيارها، فقد تم استخدام طاولة مستطيلة من الخشب ومقاعد منجدة تقليدية، لكن أهم ما يلفت الانتباه هنا أنه تم استخدام مفرش السفرة المنقوش على هيئة خطوط مستقيمة ملونة أضافت لمسة من أجواء الطابع المودرن الرائع، كما أن اختيار الستائر كان موفقًا ليتناسب ذلك مع أجواء المنزل التي تعتمد على الإضاءة الطبيعية.
هذا التصميم المميز للمطبخ البسيط اعتمد أيضًا على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الكبيرة مما أدى إلى خلق أجواء الطبيعة الساحرة على المكان، تم استخدام مزيج رائع من الألوان الهادئة من خلال استخدام اللون الأبيض واللون البني للخشب المستخدم.
بدلًا من جعل الممر الداخلي للمنزل فارغًا أو تقليديًا، يمكن تصميمه على غرار هذا النموذج الرائع، فقد تم الاستعانة بتصميم الحائط الحجري الذي يتناسب إلى حد كبير مع الأرضية الخشبية، كما تم الابتعاد عن التقليدية في هذا التصميم عندما لم يتم استخدام أية مفروشات طولية على الأرض، كما تم استخدام لوحة فنية مميزة على الحائط تتناسب مع أجواء الطابع المودرن البسيط.
اللون الأزرق القاتم كان في هذا التصميم المميز العنصر الأساسي الذي أدى لخلق لمسة دفء رائعة على المكان، كما تم اختيار الستائر بلون أفتح من لون الجدار القاتم للحفاظ على هدوء التصميم والغرفة ككل.
تم الاتجاه لتصميم غرفة أطفال مميزة بداية من أناقة لون الجداران الهادئ الذي يتناسب إلى حد كبير مع لون الأثاث، وكما نرى أيضًا تم استخدام أرفف خشبية مميزة لتخزين لعب وأدوات الأطفال، تم الاستعانة أيضًا بلعب الأطفال كجزء أساسي من الديكور الداخلي للغرفة، الغرفة بها مساحة كبيرة للمساهمة في توفير مزيد من حرية الحركة للأطفال.
فكرة المرآة التي تم استخدامها على مساحة كبيرة من الحائط كانت فكرة مميزة أضافت لمسة مميزة على الحمام، كما نجد أنه تم استغلال المساحة الإضافية أسفل الحوض لتصميم طاولة خشبية لأغراض التخزين وكذلك لإضفاء أجواء النمط المودرن على الحمام.
لمن يريد الحصول على مزيد من التفاصيل عن مساحة المنزل الكلية ومساحات الغرف، يمكن الإطلاع على هذا التخطيط المبسط والواضح الذي يبين كل التفاصيل الأساسية والتي يمكنك الاقتباس منها عند تصميم منزل الأحلام الخاص بك.
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