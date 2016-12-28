9 نصائح لإنشاء حدائق بزوايا المنزل

رؤية النباتات الطبيعية تعد من أبرز وسائل الحصول على الراحة والهدوء والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، فقط عند النظر إلى النباتات أو الأزهار يشعر الإنسان بأجواء الطبيعة النقية التي ينتمي إليها.
النباتات الطبيعية أيضًا من أهم عناصر الزينة في المنازل، فهي تضيف لمسة ساحرة على أي مكان تُضاف إليه، الجدير بالذكر أن النباتات الطبيعة يمكن إضافتها إلى أي مكان في المنزل لتزيينه أو لتزيين المساحات الخارجية المحيطة بالمنزل سواء كانت مساحتها كبيرة أم لا، ففي الآونة الأخيرة تم الاتجاه بشكل كبير إلى تصميم الحدائق المنزلية الصغيرة التي تجلب أجواء الطبيعة الساحرة إلى منزلك. يمكنك بالقليل من الخطوات إنشاء حديقة منزلية متكاملة لإضافة أجواء مميزة على المكان لإظهار أناقة تصميم المنزل من الداخل، لأن النباتات هي العنصر المكمل لديكور أي مكان وأي نمط، وفي هذا المحتوى نقوم بعرض عدد من الأفكار المميزة لإنشاء حدائق متكاملة في زوايا المنزل الفارغة.
من المعروف أن المدخل هو الواجهة الأولى للمنزل، ومن خلاله يأخذ الزائرين الانطباع الأول عن منزلك وأناقة تصميمه، فكما نعلم أن الزهور من أهم النباتات التي تلفت الانتباه نظرًا للمسة المميزة التي تضيفها على المكان، ففي هذا التصميم المميز لمدخل المنزل الذي صُمم على النمط الاستوائي المبتكر نجد أنه تم وضع بعض الزهور باللون الأحمر الرائع مما أضاف أضاف لمسة ساحرة على جانب الباب الرئيسي للمنزل، وكما نرى أنه على الطاولة المجاورة تم وضع أزهار باللون الأحمر أيضًا لتتناسب مع تلك الموجودة على جانب الباب مما أضاف مزيد من الأناقة والتميز على هذا المدخل.
عند إلقاء نظرة مقربة على زاوية الشرفة، يمكننا ملاحظة أنه قد تم الاستعانة بالأحجار الطبيعية الملونة مما يشعرك أنها حديقة كبيرة واقعية، كما أن الأصص الصغيرة التي تم زراعة بعض الأزهار بها أضاف لمسة جمالية أنميقة على تصميم الشرفة المميز.
حمام المنزل الاستوائي بالتأكيد يميل إلى البساطة الشديدة في تصميمه، لكن في هذا التصميم المبتكر تم الخروج عن المألوف من خلال تصميم حائط كامل من النباتات الخضراء ليكون بمثابة لوحة فنية، كما تم إضافة مقعد صغير مزخرف بالأزهار وبعض الاكسسوارات الأخرى التي أضافت لمسة ساحرة على المكان، بالإضافة إلى جعل الحائط الآخر باللون الأصفر المشرق الذي يتناسب أيضًا مع لون الطاولة الخشبية البسيطة أسفل الحوض.
يُعد المدخل الداخلي للمنزل من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها لأنه المكان الأول الذي يراه الزائرون بمجرد دخول المنزل، فكما نلاحظ في هذا النموذج الرائع أنه تم استخدام أصيص طويل من الفخار اللامع يحتوي على بعض النباتات والأزهار يتناسب لونها ونوعها مع نمط وتصميم المنزل وكذلك ألوان الجدران.
عند الحديث عن شرفة المنزل الاستوائي، يمكننا جعل هذا التصميم هو النموذج المثالي لها، فقد تم الاستعانة بالأثاث الخشبي الصغير الذي تم استخدام وسائد ملونة عليه، كما تم استخدام النباتات المعلقة والأشجار التي أدت إلى خلق أجواء الطبيعة النقية على المكان.
تصميم مبتكر ومتكامل لغرفة سفرة بسيطة مفتوحة على الشرفة، تحتوي هذه الغرفة على طاولة بسيطة ومقاعد تقليدية ولكن المميز فيها أنه تم إضافة الكثير من النباتات سواء على جانبي الغرفة في الزوايا وكذلك فوق الطاولة، كما تم الاستعانة أيضًا ببعض اللوحات الفنية التي تعبر عن أجواء الطبيعة.
من المعروف أن الازهار المغلقة يتم استخدامها في أماكن محددة خاصة في الأماكن المفتوحة، لكن يمكنك تجربة وضعها في أماكن غير اعتيادية لجعل منزلك مميزًا وبعيدًا عن الأسلوب التقليدي الممل، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام نباتات معلقة في غرفة المعيشة فوق شاشة التلفاز لخلق مزيد من أجواء الطبيعة الاستوائية، اللون الأخضر للنباتات المستخدمة يتناسب بالتأكيد مع لون السجادة المميز وكذلك مع ألوان قطع الأثاث المبهجة التي تم الاستعانة بها لخلق هذا التوازن المبتكر على غرفة المعيشة.
في هذا النموذج المميز لممر داخلي في المنزل، تم الابتعاد عن الأجواء التقليدية بشكل كامل، حيث تم استخدام أصص نباتات مبتكرة وغير تقليدية مختلفة في الأطوال مما أضاف لمسة مميزة على هذه المساحة الفارغة وجعلها تُستغل الاستغلال الأمثل بدلًا من تركها فارغة.
كما نرى في هذه الزاوية المميزة أنه تم استخدام بعض الأحجار المثبت عليها بعض النباتات الطبيعية، كما تم استخدام لوحة فنية تعبر عن الحياة الطبيعية لإضفاء مزيد من أجواء النقاء النابعة من البيئة الطبيعية المستوحى منها هذا التصميم.
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