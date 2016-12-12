11 نموذج لمطابخ صحية تتسم بالعملية!

أصر المصمم في هذا النموذج على أن يجعل المطبخ صحيًا وعمليًا أكثر من كونه في كامل أناقته، فأولًا اهتم بعامل التهوية السليمة، وثانيًا نجح في إمداده بالإضاءة الطبيعية بفضل النافذة المقامة أقصى اليسار، وأخيرًا، اعتمد على كلًا من الأرفف العملية في الجدار الرئيسي للمطبخ من الجهة العلوية، ووحدات التخزين المتراصة على شكل حرفL بالجهة السفلية والمغلفة بالخشب ليحظى المطبخ بإطلالة منظمة.

يجب عند تصميم الأرفف الخاصة بمطبخك أن تراعي تطبيقها بشكل سليم بمعنى أن تقوم بتثبيتها على ارتفاع محدد يضمن لك استخدامها بسلاسة دون إرهاق وينصح بشكل عام ألا يتعدى ارتفاع الأرفف عن الأرضية المتر والنصف.