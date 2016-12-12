الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 نموذج لمطابخ صحية تتسم بالعملية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Loading admin actions …

الصحية والعملية معايير أساسية يجب توافرها في أي مطبخ مهما كانت مساحته، فهي دليل على أنه صالح للاستخدام.. ولأن كثيرون يجهلون كيفية تحقيق ذلك في تلك المساحة المُسماة بالمطبخ، نقدم لكم اليوم 11 نموذج لمطابخ صحية تتسم بالعملية نجحت في أن تجمع بين النظام والتهوية السليمة والإضاءة الطبيعية والأناقة وبساطة التصميم في آنٍ واحد.. تُرى كيف تبدو؟!

1- كيف تجعل مطبخك منظم؟

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

أصر المصمم في هذا النموذج على أن يجعل المطبخ صحيًا وعمليًا أكثر من كونه في كامل أناقته، فأولًا اهتم بعامل التهوية السليمة، وثانيًا نجح في إمداده بالإضاءة الطبيعية بفضل النافذة المقامة أقصى اليسار، وأخيرًا، اعتمد على كلًا من الأرفف العملية في الجدار الرئيسي للمطبخ من الجهة العلوية، ووحدات التخزين المتراصة على شكل حرفL  بالجهة السفلية والمغلفة بالخشب ليحظى المطبخ بإطلالة منظمة.

يجب عند تصميم الأرفف الخاصة بمطبخك أن تراعي تطبيقها بشكل سليم بمعنى أن تقوم بتثبيتها على ارتفاع محدد يضمن لك استخدامها بسلاسة دون إرهاق وينصح بشكل عام ألا يتعدى ارتفاع الأرفف عن الأرضية المتر والنصف.

2- الإضاءة الداخلية.. أنيقة وضرورية

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras مطبخ
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

إضاءة وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ من الأمور المستحدثة مؤخرًا في عالم الديكور، ليس فقط لإكساب المطبخ لمسة جمالية تزين هيئته وإنما أيضًا بغرض عملي وهو توفير إضاءة مناسبة تريح أعين مستخدم المطبخ. فعند تثبيت وحدات الإضاءة بالمساحة السفلية للخزانات العلوية يسمح ذلك بالتأكيد لمستخدم المطبخ رؤية منتجات الطعام المختلفة بوضوح وإعداد أشهى المأكولات.

3- فن التعامل مع المساحات الصغيرة

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

ليس دائمًا اللجوء لوحدات التخزين هو الحل في ترتيب أدوات المطبخ، وإنما هناك حل آخر أقل في التكلفة وملائم للمساحات الصغيرة ومع ذلك لا يقل في مظهره جمالًا عن وحدات التخزين ألا وهو الأرفف.. فكما نرى هنا استغل المصمم المساحة العلوية للمطبخ في تثبيت رف خشبي بطول وحدات التخزين المتراصة بالأسفل واستفاد منها في وضع الأطباق والأواني والأكواب بشكل عملي منمق.

يمكنك استخدام خامات أخرى في الأرفف الخاصة بمطبخك.. أي أنك لست مقيدًا بخامة الخشب وحدها بل يمكنك التنويع، وعلى رأس تلك الخامات الـتي نرشحها لك خامة الـ PVC  وخامة الأكريلك فكلاهما منتشر حاليًا بالأسواق.

4- الحل الأمثل في التعامل مع أدوات الطهي

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

عادة ما تتسبب أدوات الطهي والمائدة من شوك وملاعق وسكاكين ومغارف في إحداث الفوضى بالمطابخ، ولكن مع هوميفاي الحل بسيط، يمكنك فقط تقسيم الدرج المخصص لتلك الأدوات لمساحات معقولة ومناسبة تسمح بوضع كل مجموعة منها على حدة في ركن خاص وبالتالي تجعل تلك الطريقة السحرية جميع الأدوات منظمة وفي متناول أيدي مستخدمي المطبخ.

5- مساحة كافية لتناول الطعام

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez مطبخ
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

توفير مساحة لتناول الطعام بمطبخك من الأمور التي لا يجب الاستهانة بها مطلقًا، لذا احرص على ذلك إما من خلال  البار الذي غالبًا ما يصمم بالجهة الخارجية للمطبخ، أو بتزويد المطبخ بمائدة خشبية او بلاستيكية ولاسيما معدنية صغيرة الحجم وضع حولها عدد من 2 لـ 4 مقاعد خصوصًا في حال إن كانت مساحة المطبخ كبيرة نسبيًا.

6- التهوية سليمة وكذلك الإضاءة

Dom parterowy, studio bonito studio bonito مطبخ
studio bonito

studio bonito
studio bonito
studio bonito

لأن عامل الإضاءة أمر في غاية الأهمية بالمطابخ، لن يكون أمامك سوى خيارين لا ثالث لهما، إما أن تحرص على توفير إضاءة طبيعية تجعل المطبخ صحيًا وتزيل أي أثر لأي روائح كريهة ناتجة عن إعداد الطعام وذلك من خلال نافذة حتى ولو صغيرة تساعد على تخلل الضوء لما هو داخل المطبخ، أو تعزيز الإضاءة الصناعية بما يجعل المطبخ مضاء بشكل كافي يسمح لمستخدمه برؤية جميع الأدوات والأغراض بوضوح.

لن يكون الخيار الثاني فعال إلا من خلال الاستعانة بأكثر من وسيلة إضاءة في المطبخ، أي وحدة إضاءة رئيسية بمنتصف السقف، ومجموعة سبوتات توزع الإضاءة بمستويات مختلفة تحاوط السقف وتغلف أطرافه بالكامل، أو وحدات إضاءة بداخل وحدات التخزين نفسها أو حتى تلتصق بها من الخارج.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- البساطة والهدوء

MOBILIARIO RESIDENCIAL , arkar mobiliario integral arkar mobiliario integral مطبخ
arkar mobiliario integral

arkar mobiliario integral
arkar mobiliario integral
arkar mobiliario integral

يجب أن يتحلى المطبخ بحالة هدوء تجعله مريح لمستخدميه سواء تصميمه الداخلي أو ديكوراته في العموم وبالتالي سيكون الأفضل أن تبعد عن التفاصيل المتكلفة، وتذكر دائمًا أن البساطة جمال من نوع خاص لا يدركه كل الناس!

اقرأ أيضًا: 13 صورة لأشياء لا يجب أن تكون في مطبخك

8- ربما تجنب الألوان الفاتحة هو الحل!

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

يُعد المطبخ واحدًا من أكثر الأماكن المُعَرَضة دومًا للاتساخ في منازلنا خصوصًا وإن كان معتمدًا على الألوان المحايدة أي الفاتحة في تصميمه الداخلي وكذلك في تصميم خزاناته.. لذلك يفضل عدم اللجوء لهذه النوعية من الألوان لضمان بقاء مطبخك نظيفًا أطول فترة ممكنة لأنه بمجرد أن تُعِد إحدى الوجبات حتى ولو بسيطة تجد أكوام الصحون متراكمة هنا وهناك  تنتظر من  يأخذ خطوة لغسلها!، كما تجد كوم آخر من منتجات الطعام والمعلبات تنتظر من يتفرغ لترتيبها بشكل سليم يضمن الحفاظ عليها صالحة للاستخدام.

9- العملية والمثالية

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

يجب عليك عند تصميم مطبخك أو تجديده أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعله مطبخ صحي وعملي في ذات الوقت، وبالتالي تراعي تزويده بعدد كافي من وحدات التخزين التي تستوعب كافة الأغراض الخاصة به وتمنع حدوث أية فوضى ناتجة عن  سوء تنظيم أدواته، وفي الوقت نفسه أن تحرص على استغلال الوحدات في رص أغراضك بطريقة سليمة تسهل عليك إيجاد ما تريد وقتما تشاء دون إهدار الكثير من الوقت والجهد.

10 – اللمسة الخضراء

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي اللمسات الخضراء، لا تتردد في إضافة إحدى أصص الزرع لمطبخك.. فهناك أماكن وزوايا عديدة ستكون ملائمة لها، منها فوق الأرفف مثلًا، أو بزاوية الخزانات، أو عند نافذة المطبخ وغيرها من الأماكن المميزة.

11- الفينيل والتمَيُز

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

يعتبر الفينيل من اللمسات الجديدة والمعاصرة في عالم الديكور. هناك فريق يفضل استخدامه في الحوائط وهناك من يراه أنسب وأكثر ملائمة للأرضيات. يباع الفينيل عمومًا على هيئة رولات ويتميز بالعديد من المميزات، أولها سعره الرخيص الذي يجعله في متناول الكثيرين، وثانيها سهولة تركيبه، وثالثها أشكاله المتنوعة والمختلفة.

افضل 10 طرق لطراز منزلي حديث

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً