الصحية والعملية معايير أساسية يجب توافرها في أي مطبخ مهما كانت مساحته، فهي دليل على أنه صالح للاستخدام.. ولأن كثيرون يجهلون كيفية تحقيق ذلك في تلك المساحة المُسماة بالمطبخ، نقدم لكم اليوم 11 نموذج لمطابخ صحية تتسم بالعملية نجحت في أن تجمع بين النظام والتهوية السليمة والإضاءة الطبيعية والأناقة وبساطة التصميم في آنٍ واحد.. تُرى كيف تبدو؟!
أصر المصمم في هذا النموذج على أن يجعل المطبخ صحيًا وعمليًا أكثر من كونه في كامل أناقته، فأولًا اهتم بعامل التهوية السليمة، وثانيًا نجح في إمداده بالإضاءة الطبيعية بفضل النافذة المقامة أقصى اليسار، وأخيرًا، اعتمد على كلًا من الأرفف العملية في الجدار الرئيسي للمطبخ من الجهة العلوية، ووحدات التخزين المتراصة على شكل حرفL بالجهة السفلية والمغلفة بالخشب ليحظى المطبخ بإطلالة منظمة.
يجب عند تصميم الأرفف الخاصة بمطبخك أن تراعي تطبيقها بشكل سليم بمعنى أن تقوم بتثبيتها على ارتفاع محدد يضمن لك استخدامها بسلاسة دون إرهاق وينصح بشكل عام ألا يتعدى ارتفاع الأرفف عن الأرضية المتر والنصف.
إضاءة وحدات التخزين الخاصة بالمطبخ من الأمور المستحدثة مؤخرًا في عالم الديكور، ليس فقط لإكساب المطبخ لمسة جمالية تزين هيئته وإنما أيضًا بغرض عملي وهو توفير إضاءة مناسبة تريح أعين مستخدم المطبخ. فعند تثبيت وحدات الإضاءة بالمساحة السفلية للخزانات العلوية يسمح ذلك بالتأكيد لمستخدم المطبخ رؤية منتجات الطعام المختلفة بوضوح وإعداد أشهى المأكولات.
ليس دائمًا اللجوء لوحدات التخزين هو الحل في ترتيب أدوات المطبخ، وإنما هناك حل آخر أقل في التكلفة وملائم للمساحات الصغيرة ومع ذلك لا يقل في مظهره جمالًا عن وحدات التخزين ألا وهو الأرفف.. فكما نرى هنا استغل المصمم المساحة العلوية للمطبخ في تثبيت رف خشبي بطول وحدات التخزين المتراصة بالأسفل واستفاد منها في وضع الأطباق والأواني والأكواب بشكل عملي منمق.
يمكنك استخدام خامات أخرى في الأرفف الخاصة بمطبخك.. أي أنك لست مقيدًا بخامة الخشب وحدها بل يمكنك التنويع، وعلى رأس تلك الخامات الـتي نرشحها لك خامة الـ PVC وخامة الأكريلك فكلاهما منتشر حاليًا بالأسواق.
عادة ما تتسبب أدوات الطهي والمائدة من شوك وملاعق وسكاكين ومغارف في إحداث الفوضى بالمطابخ، ولكن مع هوميفاي الحل بسيط، يمكنك فقط تقسيم الدرج المخصص لتلك الأدوات لمساحات معقولة ومناسبة تسمح بوضع كل مجموعة منها على حدة في ركن خاص وبالتالي تجعل تلك الطريقة السحرية جميع الأدوات منظمة وفي متناول أيدي مستخدمي المطبخ.
توفير مساحة لتناول الطعام بمطبخك من الأمور التي لا يجب الاستهانة بها مطلقًا، لذا احرص على ذلك إما من خلال البار الذي غالبًا ما يصمم بالجهة الخارجية للمطبخ، أو بتزويد المطبخ بمائدة خشبية او بلاستيكية ولاسيما معدنية صغيرة الحجم وضع حولها عدد من 2 لـ 4 مقاعد خصوصًا في حال إن كانت مساحة المطبخ كبيرة نسبيًا.
لأن عامل الإضاءة أمر في غاية الأهمية بالمطابخ، لن يكون أمامك سوى خيارين لا ثالث لهما، إما أن تحرص على توفير إضاءة طبيعية تجعل المطبخ صحيًا وتزيل أي أثر لأي روائح كريهة ناتجة عن إعداد الطعام وذلك من خلال نافذة حتى ولو صغيرة تساعد على تخلل الضوء لما هو داخل المطبخ، أو تعزيز الإضاءة الصناعية بما يجعل المطبخ مضاء بشكل كافي يسمح لمستخدمه برؤية جميع الأدوات والأغراض بوضوح.
لن يكون الخيار الثاني فعال إلا من خلال الاستعانة بأكثر من وسيلة إضاءة في المطبخ، أي وحدة إضاءة رئيسية بمنتصف السقف، ومجموعة سبوتات توزع الإضاءة بمستويات مختلفة تحاوط السقف وتغلف أطرافه بالكامل، أو وحدات إضاءة بداخل وحدات التخزين نفسها أو حتى تلتصق بها من الخارج.
يجب أن يتحلى المطبخ بحالة هدوء تجعله مريح لمستخدميه سواء تصميمه الداخلي أو ديكوراته في العموم وبالتالي سيكون الأفضل أن تبعد عن التفاصيل المتكلفة، وتذكر دائمًا أن البساطة جمال من نوع خاص لا يدركه كل الناس!
اقرأ أيضًا: 13 صورة لأشياء لا يجب أن تكون في مطبخك
يُعد المطبخ واحدًا من أكثر الأماكن المُعَرَضة دومًا للاتساخ في منازلنا خصوصًا وإن كان معتمدًا على الألوان المحايدة أي الفاتحة في تصميمه الداخلي وكذلك في تصميم خزاناته.. لذلك يفضل عدم اللجوء لهذه النوعية من الألوان لضمان بقاء مطبخك نظيفًا أطول فترة ممكنة لأنه بمجرد أن تُعِد إحدى الوجبات حتى ولو بسيطة تجد أكوام الصحون متراكمة هنا وهناك تنتظر من يأخذ خطوة لغسلها!، كما تجد كوم آخر من منتجات الطعام والمعلبات تنتظر من يتفرغ لترتيبها بشكل سليم يضمن الحفاظ عليها صالحة للاستخدام.
يجب عليك عند تصميم مطبخك أو تجديده أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعله مطبخ صحي وعملي في ذات الوقت، وبالتالي تراعي تزويده بعدد كافي من وحدات التخزين التي تستوعب كافة الأغراض الخاصة به وتمنع حدوث أية فوضى ناتجة عن سوء تنظيم أدواته، وفي الوقت نفسه أن تحرص على استغلال الوحدات في رص أغراضك بطريقة سليمة تسهل عليك إيجاد ما تريد وقتما تشاء دون إهدار الكثير من الوقت والجهد.
إن كنت من محبي اللمسات الخضراء، لا تتردد في إضافة إحدى أصص الزرع لمطبخك.. فهناك أماكن وزوايا عديدة ستكون ملائمة لها، منها فوق الأرفف مثلًا، أو بزاوية الخزانات، أو عند نافذة المطبخ وغيرها من الأماكن المميزة.
يعتبر الفينيل من اللمسات الجديدة والمعاصرة في عالم الديكور. هناك فريق يفضل استخدامه في الحوائط وهناك من يراه أنسب وأكثر ملائمة للأرضيات. يباع الفينيل عمومًا على هيئة رولات ويتميز بالعديد من المميزات، أولها سعره الرخيص الذي يجعله في متناول الكثيرين، وثانيها سهولة تركيبه، وثالثها أشكاله المتنوعة والمختلفة.