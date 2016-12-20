قبل و بعد: أفكار بسيطة وذكية لتجديد الحمام

إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار البسيطة والذكية لتجديد الحمام الخاص بك، فهناك العديد من التصاميم الحديثة التي تتيح لك الفرصة للاختيار من بينها بما يتناسب مع زوقك. يمكن عن طريق بعض اللمسات البسيطة عمل تغيير كلي في ديكور الحمام، للشعور بالتجديد.
يُعد الاهتمام بتصاميم الحمام من الأشياء التي تهم الجميع، وخاصةً بعد تطور الديكور والأنماط الحديثة في التصميم. وفيما يلي عرض لبعض الصور التي توضح الفارق بين تصميم تقليدي قديم لحمام، ونفس الحمام بعد إعادة تصميمه ليظهر في صورة مختلفة وعصرية تمامًا.
توضح الصورة هذه الزاوية الأساسية من الحمام قبل تجديده، والتي توحي بالعشوائية في التنظيم وسود استخدام الإضاءة بطريقة ملحوظة. يمكن رؤية تصميم قديم وغير منسق، وبعض الفوضى بسبب عدم تنسيق الأثاث داخل الحمام، بالإضافة إلى ضعف التهوية والإضاءة داخل المكان مما يعطي إحساس بالضيق. كما نلاحظ أيضًا عدم التنسيق في اختيار لون الحائط المتناسق مع الأرضية. الحمام عشوائي التنظيم يفتقر للمسة الحيوية.
توضح هذه الصورة التصميم القديم لركن الاستحمام، حيث يوضع الدش وكرسي صغير في مكان ضيق جدًا وغير مريح. لا توضح مساحة كبيرة داخل الحمام بسبب سوء التنسيق الواضح للملحقات الموجودة داخل المكان، بالإضافة إلى استخدام سيراميك قديم ولا يوحي بأي شكل جمالي.
عن طريق بعض اللمسات البسيطة والمميزة، نلاحظ تغير شكل الحمام تمامًا، ليبدو وكأنه مكان جديد كليًا. تم الاعتماد على الألوان المبهجة التي تبعث على الراحة عن طريق تلوين جزء من الحائك بنفس لون الباب لإضافة لمسة جمالية خاصة. نلاحظ إعادة تنسيق الأثاث كليًا، لتوفير مساحة أكبر لسهولة الحركة والشعور بالاتساع. كما أن استخدام الزجاج الشفاف لفصل منطقة الاستحمام عن الحمام يُعد من أكثر اللمسات تأثيرًا في إحداث تغيير كبير في تصميم الحمام، وإعطاء إحساس وهمي بالاتساع نظرًا لصغر مساحة الحمام.
نلاحظ التغيير الذي حدث من خلال هذه الصورة، حيث يظهر الحمام في لونه الجديد الذي يوحي بالأناقة والتميز، كما تم استبدال الحوض وأدراج التخزين بأخرى خشبية وحديثة. توضح الصورة وجود مرآة كبيرة للرؤية الجيدة داخل الحمام، مع وجود الأدراج الخشبية المميزة، والمُصممة بطريقة حديثة وعصرية، مع المقابض الفضية البسيطة التي تعبر عن الذوق الرفيع. يوجد حوض أنيق ملحقًا ببعض الاكسسوارات المختارة بعناية لإضافة لمسة مميزة للتصميم. كما تم تخصيص مكان للتخزين والاحتفاظ بالأغراض يعد من أبسط وأذكى الطرق الحديثة لاستغلال المساحة، خصوصًا في الحمامات ذات المساحة الضيقة والأقل اتساعًا.
نلاحظ استخدام الكابينة المخصصة للاستحمام المصنوعة من الزجاج الشفاف مع بعض اللمسات الخاصة. بالإضافة إلى تغيير السيراميك المستخدم في الأرضية ليتماشى مع الطابع الحديث، واختيار ألوان مميزة في طلاء الحائط، فضلًا عن استخدام الدش المعلق للحد من استغلال مساحة كبيرة.
توضح هذه الصورة كابينة الاستحمام من الداخل لمعرفة المزيد من التفاصيل، حيث يوجد الدش المعلق بالتصميم الحديث والمميز، مع إضافة بعض الاكسسوارات المعلقة والتي تستخدم لوضع الأدوات المستخدمة في الحمام مثل الصابون والشامبو وسائل الاستحمام، وغيرها. تظهر هذه الصورة الأرضية بتصميمها الجديد والمميز، كما توضح استبدال الكرسي البلاستيكي القديم بمقعد آخر معلق ومصمم بطريقة حديثة ولافتة للنظر. لون الحائط المميز يجعل الحمام يبدو وكأنه حمام خاص في أحد الفنادق الفاخرة.
وفيما يخص التهوية، تم الاستغناء عن الستائر القديمة ووجود شباك كبير بإطار خشبي وألواح زجاجية، مما يساعد على تحسين الإضاءة داخل الحمام وتوفير مصدر جيد للتهوية. نلاحظ وجود كرسي أنيق وصغير، وحامل للأغراض، بالإضافة إلى سلة بلاستيكية لوضع الملابس بداخلها ليبدو الحمام بمظهر أنيق ومنظم بعيدًا عن الفوضى.
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