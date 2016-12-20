قبل و بعد: أفكار بسيطة وذكية لتجديد الحمام

إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار البسيطة والذكية لتجديد الحمام الخاص بك، فهناك العديد من التصاميم الحديثة التي تتيح لك الفرصة للاختيار من بينها بما يتناسب مع زوقك. يمكن عن طريق بعض اللمسات البسيطة عمل تغيير كلي في ديكور الحمام، للشعور بالتجديد.

يُعد الاهتمام بتصاميم الحمام من الأشياء التي تهم الجميع، وخاصةً بعد تطور الديكور والأنماط الحديثة في التصميم. وفيما يلي عرض لبعض الصور التي توضح الفارق بين تصميم تقليدي قديم لحمام، ونفس الحمام بعد إعادة تصميمه ليظهر في صورة مختلفة وعصرية تمامًا.