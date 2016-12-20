الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل و بعد: أفكار بسيطة وذكية لتجديد الحمام

Mai Elkholy Mai Elkholy
Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Loading admin actions …

إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار البسيطة والذكية لتجديد الحمام الخاص بك، فهناك العديد من التصاميم الحديثة التي تتيح لك الفرصة للاختيار من بينها بما يتناسب مع زوقك. يمكن عن طريق بعض اللمسات البسيطة عمل تغيير كلي في ديكور الحمام، للشعور بالتجديد.

يُعد الاهتمام بتصاميم الحمام من الأشياء التي تهم الجميع، وخاصةً بعد تطور الديكور والأنماط الحديثة في التصميم. وفيما يلي عرض لبعض الصور التي توضح الفارق بين تصميم تقليدي قديم لحمام، ونفس الحمام بعد إعادة تصميمه ليظهر في صورة مختلفة وعصرية تمامًا.

الحمام قبل التجديد

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

توضح الصورة هذه الزاوية الأساسية من الحمام قبل تجديده، والتي توحي بالعشوائية في التنظيم وسود استخدام الإضاءة بطريقة ملحوظة. يمكن رؤية تصميم قديم وغير منسق، وبعض الفوضى بسبب عدم تنسيق الأثاث داخل الحمام، بالإضافة إلى ضعف التهوية والإضاءة داخل المكان مما يعطي إحساس بالضيق. كما نلاحظ أيضًا عدم التنسيق في اختيار لون الحائط المتناسق مع الأرضية. الحمام عشوائي التنظيم يفتقر للمسة الحيوية.

ركن الاستحمام القديم

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

توضح هذه الصورة التصميم القديم لركن الاستحمام، حيث يوضع الدش وكرسي صغير في مكان ضيق جدًا وغير مريح. لا توضح مساحة كبيرة داخل الحمام بسبب سوء التنسيق الواضح للملحقات الموجودة داخل المكان، بالإضافة إلى استخدام سيراميك قديم ولا يوحي بأي شكل جمالي.

الحمام بعد التجديد

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

عن طريق بعض اللمسات البسيطة والمميزة، نلاحظ تغير شكل الحمام تمامًا، ليبدو وكأنه مكان جديد كليًا. تم الاعتماد على الألوان المبهجة التي تبعث على الراحة عن طريق تلوين جزء من الحائك بنفس لون الباب لإضافة لمسة جمالية خاصة. نلاحظ إعادة تنسيق الأثاث كليًا، لتوفير مساحة أكبر لسهولة الحركة والشعور بالاتساع. كما أن استخدام الزجاج الشفاف لفصل منطقة الاستحمام عن الحمام يُعد من أكثر اللمسات تأثيرًا في إحداث تغيير كبير في تصميم الحمام، وإعطاء إحساس وهمي بالاتساع نظرًا لصغر مساحة الحمام.

التصميم بعد التجديد

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

نلاحظ التغيير الذي حدث من خلال هذه الصورة، حيث يظهر الحمام في لونه الجديد الذي يوحي بالأناقة والتميز، كما تم استبدال الحوض وأدراج التخزين بأخرى خشبية وحديثة. توضح الصورة وجود مرآة كبيرة للرؤية الجيدة داخل الحمام، مع وجود الأدراج الخشبية المميزة، والمُصممة بطريقة حديثة وعصرية، مع المقابض الفضية البسيطة التي تعبر عن الذوق الرفيع. يوجد حوض أنيق ملحقًا ببعض الاكسسوارات المختارة بعناية لإضافة لمسة مميزة للتصميم. كما تم  تخصيص مكان للتخزين والاحتفاظ بالأغراض يعد من أبسط وأذكى الطرق الحديثة لاستغلال المساحة، خصوصًا في الحمامات ذات المساحة الضيقة والأقل اتساعًا.

ركن الاستحمام بعد التجديد

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

نلاحظ استخدام الكابينة المخصصة للاستحمام المصنوعة من الزجاج الشفاف مع بعض اللمسات الخاصة. بالإضافة إلى تغيير السيراميك المستخدم في الأرضية ليتماشى مع الطابع الحديث، واختيار ألوان مميزة في طلاء الحائط، فضلًا عن استخدام الدش المعلق للحد من استغلال مساحة كبيرة.

كابينة الاستحمام من الداخل بعد التجديد

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

توضح هذه الصورة كابينة الاستحمام من الداخل لمعرفة المزيد من التفاصيل، حيث يوجد الدش المعلق بالتصميم الحديث والمميز، مع إضافة بعض الاكسسوارات المعلقة والتي تستخدم لوضع الأدوات المستخدمة في الحمام مثل الصابون والشامبو وسائل الاستحمام، وغيرها. تظهر هذه الصورة الأرضية بتصميمها الجديد والمميز، كما توضح استبدال الكرسي البلاستيكي القديم بمقعد آخر معلق ومصمم بطريقة حديثة ولافتة للنظر. لون الحائط المميز يجعل الحمام يبدو وكأنه حمام خاص في أحد الفنادق الفاخرة.

لمسات أخيرة

Rénovation d'une salle de bain à accessibilité PMR, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

وفيما يخص التهوية، تم الاستغناء عن الستائر القديمة ووجود شباك كبير بإطار خشبي وألواح زجاجية، مما يساعد على تحسين الإضاءة داخل الحمام وتوفير مصدر جيد للتهوية. نلاحظ وجود كرسي أنيق وصغير، وحامل للأغراض، بالإضافة إلى سلة بلاستيكية لوضع الملابس بداخلها ليبدو الحمام بمظهر أنيق ومنظم بعيدًا عن الفوضى.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تصمم حمامك كالمحترفين في 8 خطوات.

10 تصاميم لغرف نوم فاخره تشبه الفنادق
قبل و بعد: أفكار بسيطة وذكية لتجديد الحمام

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً