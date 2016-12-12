المرآة.. إكسسوار هام في أي حمام!

يجب مراعاة مساحة الحمام عند شراء المرآة الخاصة به، بمعنى أن حجم المرآة يتوقف على مساحة الحمام وتصميمه الداخلي، فإن كان الحمام كبيرًا يعطيك ذلك مساحة للاستعانة بمرآة كبيرة، وفي حال إن كان الحمام صغيرًا كالموضح هنا، فعليك بالاستعانة بمرآة صغيرة تتلائم معه وتناسب ديكوراته. رغم أن هذه معايير أساسية في عالم الديكور، إلا أن لكل قاعدة شواز، فأحيانًا كثيرة يتم تغليف حمام ذو مساحة صغيرة جدًا بالمرايات بالكامل أو حتى إحدى جدرانه كالنموذج رقم 6.