المرآة.. إكسسوار هام في أي حمام!

هناك من يعتبرون الإكسسوارات مجرد كماليات أو إضافات يمكن أن تُدَعِم ديكورات المنزل ويمكن الاستغناء عنها بسهولة حسب رغبة صاحبه!، في الوقت الذي يعتبرها فريق آخر عنصر هام وأساسي في البيت لن يكتمل جمال الأثاث بدونه!، وبين هذا وذاك المؤكد في الأمر أن الإكسسوارات وعلى رأسها المرايات أكبر من مجرد إضافة عابرة للبيت بل هي مكون ضروري يُعَزِز من إطلالته وخصوصًا في الحمام الخاص به.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 10 نماذج لحمامات اعتمدت على المرايات بأشكالها المختلفة لنكتشف معًا كيف كانت تلك اللمسة عامل مؤثر وفارِق في جمال هيئة الحمامات!
التصميم الداخلي لهذا الحمام مُبهر بكل المقاييس والألوان المحايدة تألقت باختلاف درجاتها ما بين البيج والأبيض.. فتبادل الأدوار بين اللونين هنا لم يساهم فقط في تزيين الجدران بل قام أيضًا بتعزيز مساحة الحمام ككل. ننصحكم باستخدام تلك الألوان في حالة إن كان الحمام الخاص بكم صغير المساحة، كما ننصحكم باستخدام المرايات لأنها تضيف لمسة خداعة تشعر المتطلع للحمام بالعمق والبراح، جرب النظر بدقة في المرآة الموضحة هنا بهذا النموذج ستشعر بالتأكيد وكأن الحمام ممتدًا إلى ما وراء الجدار!
لم تكن المرآة هنا هي العامل الوحيد الذي جعل الحمام في أروع إطلالاته، وإنما التصميم الداخلي له بشكل عام ساهم في جمال مظهره وطلته النهائية. رغم أن الـمرآة صغيرة الحجم إلا أنها أضافت للحمام لمسة فريدة ومميزة حيث جاءت بنفس تصميم الأرفف البيضاء الرأسية المغلقة فكانت متوازية لهما تسير على نفس المنوال الراقي.
معنا هنا تصميم آخر للمرايا المستخدمة في الحمام، فهي كما نرى بحجم معقول مستديرة الشكل كقرص الشمس تبدو لنا بارزة عن الحائط. خلفيتها مزركشة بنقوش ساحرة بفضل خامة الموازييك المتألقة والتي تصنع الفارق بأي حمام. يجب عند اختيار مكان المرآة مراعاة أن تكون بارتفاع مناسب لمستخدمي الحمام بحيث تكون في مستوى نظرهم حتى تكون عملية.
ننتقل هنا للمرآة بيضاوية الشكل ذات التصميم الكلاسيكي بزخارفها المذهلة التي جعلتها تليق بحمامات الفنادق وربما القصور.. المرآة هنا تعتلي الحوض مباشرة الذي تغلفه وحدة تخزين خشبية في منتهى الأناقة تستوعب جزءًا من أغراض الحمام على رخامتها المتينة وجزءًا آخر تضمه بداخلها. جمعت الوحدة بين اللونين البني الداكن والفاتح في تصميمها الخارجي مع لمسة مذهبة أظهرت جمالها بكل تأكيد.
بعيدًا عن التصميم المدهش للحمام ككل بألوانه الخارجة عن المألوف وأدواته الصحية شديدة التميز وإضاءته المبتكرة، نلاحظ تألق المرايا هنا بكل المقاييس.. فقد استعان المصمم في هذا النموذج بمرآتين معًا تم تثبيتهما بجانب بعضهما البعض، كلاهما فوق الحوض مباشرة تفصلهما فقط بضعة سنتيمترات تحقق منظر جمالي ولا أروع!
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على يمين وعلى يسار الحمام تكسي المرآة الجدران!، فـ بجهة اليمين نجد المرآة مصممة في هيئة إطار خشبي كبير بلون بني داكن وتصميم حداثي تسكنه مساحة عاكسه للضوء بمقدار نصف الجدار، أما الجهة المقابلة لها.. نجد المرآة تغلف الجدار بالكامل حيث أنها مصممة على شكل ألواح زجاجية طولية متراصة بجانب بعضها البعض لتُكَوِن هذا الشكل الإبداعي الأخاذ الذي انعكس لا محالة على مساحة الحمام فجعلها تبدو أكبر بمراحل.
وكأنها لوحة فنية وُضِعَت في قلب الحمام ولكنها بارزة قليلًا عن الجدار المكسي بالخشب.. مستطيلة الشكل كما تبدو لديها إطار يتألق بنفس الخامة الخشبية بنية اللون المميزة للجدار. المرآة كعادتها تعكس جمال الحمام ككل بديكوراته الساحرة من جدران رخامية في منتهى الفخامة والأناقة وأدوات صحية عصرية التصاميم ووحدات إضاءة ولا أروع.
بين جدارين لامعين صُمِمَت تلك المرآة ذات الشكل المستطيلي والمثبتة رأسيًا أي بطول الجدار وليس بعرضه إلى أن تصل بالسقف وتلتصق به. على جانبي المرآة تثبت وحدتي إضاءة يشعان ويلمعان بشدة كجدران الحمام جميعها. وجود المرآة هنا كان ضروري بكل المقاييس نظرًا لأن اللون الداكن المستخدم في الجدران -رغم لمسته اللامعة وإطلالته الرائعة- جعله يبدو مطفيًا بعض الشئ، وهنا جاء دور وحدات الإضاءة والمرآة لتُرينها قدراتها الخارقة على صُنع الفارق!
من الضروري للغاية عند اختيار المرآة المقرر وضعها في الحمام أن تهتم بتناسقها مع ديكوراته وألوانه لأنه هذا من شأنه تعزيز إطلالته حتى تظهر في أحسن صورها. وقد تحقق ذلك في الحمام المطروح أمامنا بتلك الصورة، فالمرآة بنفس روحه وألوانه مغلفة بإطار أزرق عريض يحدده خط مُذَهَب يتناسق بشدة مع الحوض بهيئته المثالية والجدران الزرقاء.
يجب مراعاة مساحة الحمام عند شراء المرآة الخاصة به، بمعنى أن حجم المرآة يتوقف على مساحة الحمام وتصميمه الداخلي، فإن كان الحمام كبيرًا يعطيك ذلك مساحة للاستعانة بمرآة كبيرة، وفي حال إن كان الحمام صغيرًا كالموضح هنا، فعليك بالاستعانة بمرآة صغيرة تتلائم معه وتناسب ديكوراته. رغم أن هذه معايير أساسية في عالم الديكور، إلا أن لكل قاعدة شواز، فأحيانًا كثيرة يتم تغليف حمام ذو مساحة صغيرة جدًا بالمرايات بالكامل أو حتى إحدى جدرانه كالنموذج رقم 6.