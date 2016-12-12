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المرآة.. إكسسوار هام في أي حمام!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
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هناك من يعتبرون الإكسسوارات مجرد كماليات أو إضافات يمكن أن تُدَعِم ديكورات المنزل ويمكن الاستغناء عنها بسهولة حسب رغبة صاحبه!، في الوقت الذي يعتبرها فريق آخر عنصر هام وأساسي في البيت لن يكتمل جمال الأثاث بدونه!، وبين هذا وذاك المؤكد في الأمر أن الإكسسوارات وعلى رأسها المرايات أكبر من مجرد إضافة عابرة للبيت بل هي مكون ضروري يُعَزِز من إطلالته وخصوصًا في الحمام الخاص به.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 10 نماذج لحمامات اعتمدت على المرايات بأشكالها المختلفة لنكتشف معًا كيف كانت تلك اللمسة عامل مؤثر وفارِق في جمال هيئة الحمامات!

1- ​الحمام واسع بفضل المرآة!

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

التصميم الداخلي لهذا الحمام مُبهر بكل المقاييس والألوان المحايدة تألقت باختلاف درجاتها ما بين البيج والأبيض.. فتبادل الأدوار بين اللونين هنا لم يساهم فقط في تزيين الجدران بل قام أيضًا بتعزيز مساحة الحمام ككل. ننصحكم باستخدام تلك الألوان في حالة إن كان الحمام الخاص بكم صغير المساحة، كما ننصحكم باستخدام المرايات لأنها تضيف لمسة خداعة تشعر المتطلع للحمام بالعمق والبراح، جرب النظر بدقة في المرآة الموضحة هنا بهذا النموذج ستشعر بالتأكيد وكأن الحمام ممتدًا إلى ما وراء الجدار!

2- مرآة صغيرة ولكن..

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI حمام
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

لم تكن المرآة هنا هي العامل الوحيد الذي جعل الحمام في أروع إطلالاته، وإنما التصميم الداخلي له بشكل عام ساهم في جمال مظهره وطلته النهائية. رغم أن الـمرآة صغيرة الحجم إلا أنها أضافت للحمام لمسة فريدة ومميزة حيث جاءت بنفس تصميم الأرفف البيضاء الرأسية المغلقة فكانت متوازية لهما تسير على نفس المنوال الراقي. 

3- مستديرة كقرص الشمس!

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

معنا هنا تصميم آخر للمرايا المستخدمة في الحمام، فهي كما نرى بحجم معقول مستديرة الشكل كقرص الشمس تبدو لنا بارزة عن الحائط. خلفيتها مزركشة بنقوش ساحرة بفضل خامة الموازييك المتألقة والتي تصنع الفارق بأي حمام. يجب عند اختيار مكان المرآة مراعاة أن تكون بارتفاع مناسب لمستخدمي الحمام بحيث تكون في مستوى نظرهم حتى تكون عملية. 

4- بيضاوية وكلاسيكية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ننتقل هنا للمرآة بيضاوية الشكل ذات التصميم الكلاسيكي بزخارفها المذهلة التي جعلتها تليق بحمامات الفنادق وربما القصور.. المرآة هنا تعتلي الحوض مباشرة الذي تغلفه وحدة تخزين خشبية في منتهى الأناقة تستوعب جزءًا من أغراض الحمام على رخامتها المتينة وجزءًا آخر تضمه بداخلها. جمعت الوحدة بين اللونين البني الداكن والفاتح في تصميمها الخارجي مع لمسة مذهبة أظهرت جمالها بكل تأكيد.

5- هل يمكن الاستعانة بأكثر من مرآة؟

Collezione 2012, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN حمام
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

بعيدًا عن التصميم المدهش للحمام ككل بألوانه الخارجة عن المألوف وأدواته الصحية شديدة التميز وإضاءته المبتكرة، نلاحظ تألق المرايا هنا بكل المقاييس.. فقد استعان المصمم في هذا النموذج بمرآتين معًا تم تثبيتهما بجانب بعضهما البعض، كلاهما فوق الحوض مباشرة تفصلهما فقط بضعة سنتيمترات تحقق منظر جمالي ولا أروع!

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6- تكسي الجدار بالكامل!

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık حمام
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

على يمين وعلى يسار الحمام تكسي المرآة الجدران!، فـ بجهة اليمين نجد المرآة مصممة في هيئة إطار خشبي كبير بلون بني داكن وتصميم حداثي تسكنه مساحة عاكسه للضوء بمقدار نصف الجدار، أما الجهة المقابلة لها.. نجد المرآة تغلف الجدار بالكامل حيث أنها مصممة على شكل ألواح زجاجية طولية متراصة بجانب بعضها البعض لتُكَوِن هذا الشكل الإبداعي الأخاذ الذي انعكس لا محالة على مساحة الحمام فجعلها تبدو أكبر بمراحل.

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7- ساحرة.. تعكس جمال الحمام وديكوراته

BAITA DI MONTAGNA, turco home srl turco home srl حمام
turco home srl

turco home srl
turco home srl
turco home srl

وكأنها لوحة فنية وُضِعَت في قلب الحمام ولكنها بارزة قليلًا عن الجدار المكسي بالخشب.. مستطيلة الشكل كما تبدو لديها إطار يتألق بنفس الخامة الخشبية بنية اللون المميزة للجدار. المرآة كعادتها تعكس جمال الحمام ككل بديكوراته الساحرة من جدران رخامية في منتهى الفخامة والأناقة وأدوات صحية عصرية التصاميم ووحدات إضاءة ولا أروع. 

8- تتألق بين جدارين لامعين

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بين جدارين لامعين صُمِمَت تلك المرآة ذات الشكل المستطيلي والمثبتة رأسيًا أي بطول الجدار وليس بعرضه إلى أن تصل بالسقف وتلتصق به. على جانبي المرآة تثبت وحدتي إضاءة يشعان ويلمعان بشدة كجدران الحمام جميعها. وجود المرآة هنا كان ضروري بكل المقاييس نظرًا لأن اللون الداكن المستخدم في الجدران -رغم لمسته اللامعة وإطلالته الرائعة- جعله يبدو مطفيًا بعض الشئ، وهنا جاء دور وحدات الإضاءة والمرآة لتُرينها قدراتها الخارقة على صُنع الفارق!

9- متناسقة مع الحمام وبنفس روحه

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

من الضروري للغاية عند اختيار المرآة المقرر وضعها في الحمام أن تهتم بتناسقها مع ديكوراته وألوانه لأنه هذا من شأنه تعزيز إطلالته حتى تظهر في أحسن صورها. وقد تحقق ذلك في الحمام المطروح أمامنا بتلك الصورة، فالمرآة بنفس روحه وألوانه مغلفة بإطار أزرق عريض يحدده خط مُذَهَب يتناسق بشدة مع الحوض بهيئته المثالية والجدران الزرقاء.

10- حجم المرآة ومساحة الحمام

Bagno Techno Zen, Shock-Id Shock-Id حمام
Shock-Id

Shock-Id
Shock-Id
Shock-Id

يجب مراعاة مساحة الحمام عند شراء المرآة الخاصة به، بمعنى أن حجم المرآة يتوقف على مساحة الحمام وتصميمه الداخلي، فإن كان الحمام كبيرًا يعطيك ذلك مساحة للاستعانة بمرآة كبيرة، وفي حال إن كان الحمام صغيرًا كالموضح هنا، فعليك بالاستعانة بمرآة صغيرة تتلائم معه وتناسب ديكوراته. رغم أن هذه معايير أساسية في عالم الديكور، إلا أن لكل قاعدة شواز، فأحيانًا كثيرة يتم تغليف حمام ذو مساحة صغيرة جدًا بالمرايات بالكامل أو حتى إحدى جدرانه كالنموذج رقم 6. 

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