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5 تصميمات لإنشاء غرفة غسيل عملية

Radwa Radwan Radwa Radwan
Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
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غرفة الغسيل من الغرف المميز التي يتم تجاهل تصميمها الكثيرين ، بالرغم انها غرفة هامة لانها مرتبطة بعملية يومية ، وتحمل من الاجهزة الكهربائية و حوض الغسيل ووحدات التخزين ، لذلك فهي من أساسيات المنزل ، وفي بعض المنازل الصغيرة قد تدمج غرفة الغسيل مع المطبخ أو الحمام 

لذلك سنستعرض لكم اليوم 5 تصميمات مختلفة تساعدك على تنظيم تلك المساحة بشكل أفضل

1- ركن مع الحمام

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

ركن مخصص لمنطقة الغسيل مدمج مع الحمام .. تم تخصيص مناطق للتخزين لانه كما معروف ان أدوات الغسيل كثيرة و تحتاج لمساحات لتنظيمها فيها .. تصميم عصري معتمد على الخشب المعالج ويظهر فيه استغلال جيد للمساحات ، تصميم الجدار بالأحجار فوق منطقة الغسيل أكسبها طابع مميز

2- غرفة مستقلة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نجد هنا غرفة مستقلة تماما للغسيل .. تحتوي على وحدات تخزين مفتوحة وبسيطة تظهر الغسالة متوسطة المكان وبجانبها سلات الغسيل المتسخ . مع ركن لأدوات النظافة .. وتظهر طاولة الكوي ليكتمل الجزء الخاص بعملية الغسيل كله في منطقة واحدة

3- منطقة الغسيل داخل الدولاب

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

إخفاء منطقة الغسيل داخل دولاب في الحمام ، مع أبواب سحابة لاستغلال المساحة ، تصميم أنيق بألأاون انيقة ، بين الأبيض والرمادي والخشب 

4- الأضاءة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تصميم مميز للاضاءة في غرفة الغسيل لإضافة لمسة مميزة على المكان ، الإضاءة الجيدة تضيف لمسة جمالية بالإضافة لانها مهمة جدا لرؤية الغسيل جيدا

5- التهوية

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN حمام
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

غرفة غسيل في منطقة الدروم مع وحدات تخزين متنوعة ويجب التنويه على الاهتمام بالتهوية في مناطق الغسيل لما تعاني منها تلك المنطقة من الرطوبة باستمرار

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