5 تصميمات لإنشاء غرفة غسيل عملية

غرفة الغسيل من الغرف المميز التي يتم تجاهل تصميمها الكثيرين ، بالرغم انها غرفة هامة لانها مرتبطة بعملية يومية ، وتحمل من الاجهزة الكهربائية و حوض الغسيل ووحدات التخزين ، لذلك فهي من أساسيات المنزل ، وفي بعض المنازل الصغيرة قد تدمج غرفة الغسيل مع المطبخ أو الحمام

لذلك سنستعرض لكم اليوم 5 تصميمات مختلفة تساعدك على تنظيم تلك المساحة بشكل أفضل