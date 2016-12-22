5 تصميمات لإنشاء غرفة غسيل عملية

غرفة الغسيل من الغرف المميز التي يتم تجاهل تصميمها الكثيرين ، بالرغم انها غرفة هامة لانها مرتبطة بعملية يومية ، وتحمل من الاجهزة الكهربائية و حوض الغسيل ووحدات التخزين ، لذلك فهي من أساسيات المنزل ، وفي بعض المنازل الصغيرة قد تدمج غرفة الغسيل مع المطبخ أو الحمام
لذلك سنستعرض لكم اليوم 5 تصميمات مختلفة تساعدك على تنظيم تلك المساحة بشكل أفضل
ركن مخصص لمنطقة الغسيل مدمج مع الحمام .. تم تخصيص مناطق للتخزين لانه كما معروف ان أدوات الغسيل كثيرة و تحتاج لمساحات لتنظيمها فيها .. تصميم عصري معتمد على الخشب المعالج ويظهر فيه استغلال جيد للمساحات ، تصميم الجدار بالأحجار فوق منطقة الغسيل أكسبها طابع مميز
نجد هنا غرفة مستقلة تماما للغسيل .. تحتوي على وحدات تخزين مفتوحة وبسيطة تظهر الغسالة متوسطة المكان وبجانبها سلات الغسيل المتسخ . مع ركن لأدوات النظافة .. وتظهر طاولة الكوي ليكتمل الجزء الخاص بعملية الغسيل كله في منطقة واحدة
إخفاء منطقة الغسيل داخل دولاب في الحمام ، مع أبواب سحابة لاستغلال المساحة ، تصميم أنيق بألأاون انيقة ، بين الأبيض والرمادي والخشب
تصميم مميز للاضاءة في غرفة الغسيل لإضافة لمسة مميزة على المكان ، الإضاءة الجيدة تضيف لمسة جمالية بالإضافة لانها مهمة جدا لرؤية الغسيل جيدا
غرفة غسيل في منطقة الدروم مع وحدات تخزين متنوعة ويجب التنويه على الاهتمام بالتهوية في مناطق الغسيل لما تعاني منها تلك المنطقة من الرطوبة باستمرار