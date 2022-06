تصميم حديث لمنزل ايطالي جميل

التصميم معتمد تماما على مبدأ less is more او مانطلق عليها بالعربية الأقل أكثر ، فالخامات المستخدمة في التصميم الخارجي جدا قليلة ، معتمدة على الخشب والدهان الأبيض ، ولكن التكرار والتانغم أعطى روحا وطابعا مميزًا للمنزل ، استخدم اخشاب مقطعة رفيعا وطوليا ليظهر ما خلف المبنى وكأن المبنى أشجار في وسط الطبيعة