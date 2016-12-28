تصميم حديث لمنزل ايطالي جميل

نستعرض معكم في هذا الموضوع منزل من تصميم BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS ، والذي صمم ليجمع بين البساطة و الابداع واستخدام احدث التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة ، ولذلك فنجد ان تصميم المنزل مميز بالهيكل الخارجي و الموقع الممتاز ، لهذا فإن التجول فيه سيلهمك كثيرا لتنشئ منزلا مبتكرا
في هذا المنزل نجد ان المصمم اهتم بالعمارة البيئية وكيفية توجيه المبنى و اتصاله بالطبيعة المجاورة و حجم النوافذ والاتصال البصري على الخارج
اعتمد المصمم في التصميم الخارجي على الخطوط الطولية واحترم دمج المنزل مع الطبيعة المحيطة به الغير مستوية ومتدرجة التي تم تهذيبها في شكل درج
التصميم معتمد تماما على مبدأ less is more او مانطلق عليها بالعربية الأقل أكثر ، فالخامات المستخدمة في التصميم الخارجي جدا قليلة ، معتمدة على الخشب والدهان الأبيض ، ولكن التكرار والتانغم أعطى روحا وطابعا مميزًا للمنزل ، استخدم اخشاب مقطعة رفيعا وطوليا ليظهر ما خلف المبنى وكأن المبنى أشجار في وسط الطبيعة
ندخل المنزل لنجد مدخل رحب وبسيط وتم تأكيد التصميم به بإستخدام أرضيات خشبية ودهانات بيضاء ، أضاف المصمم مقعد من اللون الأسود وجدار زجاجي لكسر الملمس المطفي للتصميم مع إضاءة جانبية وإضاءة مخفية للسلم الداخلي
في امتداد المدخل شباك واسع ليساعد بإتصالك للخارج والمناظر الخلابة ، تصميم بسيط حديث وبسيط اللون الأبيض هو اللون المسيطر مع لمسة من اللون الأسود وكرسي بالأحمر لجذب العين
تصميم أنيق لطاولة الطعام من الزجاج مع كراسي بسيط من اللون الأسود .. امتاز السقف بالتواصل البصري مع الدور العلوي عن طريق فتحة بالسقف مغطاة بالزجاج ، ويظهر من تلك الجهة تصميم وحدات تخزين عند المدخل مكسوة ومخفية باللون الخشبي ، اما عن تصميم دواليب التخزين الخاصة بغرفة الطعام فنجد انه استخدم نمط المربعات مابين المصمت والشفاف
في جوار غرفة الطعام نجد ركن قراءة بسيط مكون من مجموعة رفوف كتصميم لمكتبة جدارية وأمامها كرسي من المخمل الأحمر جاذب للعين ومحرك للألوان في مساحة المنزل مع طاولة طعام بيضاء بسيطة
و كما نرى استخدام المصمم للجدران الزجاجية بكثرة لربط المنزل بالطبيعة الخلابة خارج المنزل
يحب المصممين ان يتم دمج المنازل ذات الدورين بتواصل بصري داخل المنزل عن طريق فتح الدور العلوي على الدور السفلي والتي عادة تكون في منطقة المدخل ، في هذا التصميم الفريد إستخدم المصمم فتحة في السقف عند منطقة الطعام وتم تغطيتها بالزجاج واستخدم الشكل المربع الذي اعتمده في تصميم المنزل
المطبخ تصميمه جدا بسيط ، الأرضيات الخشبية مستمرة في المنزل كله ، الألوان بين الأبيض والأسود ولمسة الأحمر لتضيف حيوية على المكان ، تصميم الطاولة بسيط جدا وصغير مناسب لتجمع العائلة اليومي
تصميم الدرج يأتي بسيطا جدا من أرضيات خشبية لكن المدهش فيه انه ليس متساوي الأطوال ، فظهر في النهاية حيوي ومتحرك وجميل وقمة في الأناقة
مشهد من الدور العلوي ، وشظهر هنا انعكاس فتحة السقف التي أظهرت جمال الطبيعة الخارجية ، مع أبواب منزلقة و مفتوحة بالكامل على الخارج وتصميم الواجهة المميز المفتوح جعل المشهد متكامل مع المشهد الخارجي ، تصميم الأرفف جاء بنفس النمط المستخدم في الدور السفلي وبنفس الألوان المستخدمة
غرفة نوم بسيطة جدا ويتضح فيها كل ما سبق ذكره في المنزل .. اعتمد على نفس الألوان الأبيض والأسود والخشبي ، الإضاءة البسيطة ، النمط المستخدم في دواليب المنزل كلها وهو المربعات ، الزجاج والتواصل البصري الممتاز مع الخارج
تصميم المرايا في هذا الحمام إحترم بشدة فتحة النافذة وتم تصميمها من الجدار للجدار مثل تصميم الحوض ليسمح بتواجد رفوف ووحدا تخزين اضافية
تكمل الشرفة المنزل الرائع بتصميم خشبي مميز متصل مع الواجهات كانها لوحة واحدة ، الاضاءة الارضية مميزة جدا واضافات الكثير على تلك الشررفة
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