تصميم حديث لمنزل ايطالي جميل

نستعرض معكم في هذا الموضوع منزل من تصميم BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS ، والذي صمم ليجمع بين البساطة و الابداع واستخدام احدث التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة ، ولذلك فنجد ان تصميم المنزل مميز بالهيكل الخارجي و الموقع الممتاز ، لهذا فإن التجول فيه سيلهمك كثيرا لتنشئ منزلا مبتكرا

في هذا المنزل نجد ان المصمم اهتم بالعمارة البيئية وكيفية توجيه المبنى و اتصاله بالطبيعة المجاورة و حجم النوافذ والاتصال البصري على الخارج