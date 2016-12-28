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تصميم حديث لمنزل ايطالي جميل

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify منازل
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نستعرض معكم في هذا الموضوع منزل من تصميم BURNAZZI FELTRIN ARCHITECTS ، والذي صمم ليجمع بين البساطة و الابداع  واستخدام احدث التقنيات لترشيد استهلاك الطاقة ، ولذلك فنجد ان تصميم المنزل مميز بالهيكل الخارجي و الموقع الممتاز ، لهذا فإن التجول فيه سيلهمك كثيرا لتنشئ منزلا مبتكرا

في هذا المنزل نجد ان المصمم اهتم بالعمارة البيئية وكيفية توجيه المبنى و اتصاله بالطبيعة المجاورة و حجم النوافذ والاتصال البصري على الخارج 

homify منازل
homify

homify
homify
homify

شكل مميز

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

اعتمد المصمم في التصميم الخارجي على الخطوط الطولية واحترم دمج المنزل مع الطبيعة المحيطة به الغير مستوية ومتدرجة التي تم تهذيبها في شكل درج 

التناغم والتكرار

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

التصميم معتمد تماما على مبدأ less is more او مانطلق عليها بالعربية الأقل أكثر ، فالخامات المستخدمة في التصميم الخارجي جدا قليلة ، معتمدة على الخشب والدهان الأبيض ، ولكن التكرار والتانغم أعطى روحا وطابعا مميزًا للمنزل ، استخدم اخشاب مقطعة رفيعا وطوليا ليظهر ما خلف المبنى وكأن المبنى أشجار في وسط الطبيعة 

homify منازل
homify

homify
homify
homify

استقبال رحب

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

ندخل المنزل لنجد مدخل رحب وبسيط وتم تأكيد التصميم به بإستخدام أرضيات خشبية ودهانات بيضاء ، أضاف المصمم مقعد من اللون الأسود وجدار زجاجي لكسر الملمس المطفي للتصميم مع إضاءة جانبية وإضاءة مخفية للسلم الداخلي

منظر رائع

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في امتداد المدخل شباك واسع ليساعد بإتصالك للخارج والمناظر الخلابة ، تصميم بسيط حديث وبسيط اللون الأبيض هو اللون المسيطر مع لمسة من اللون الأسود وكرسي بالأحمر لجذب العين

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غرفة طعام انيقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تصميم أنيق لطاولة الطعام من الزجاج مع كراسي بسيط من اللون الأسود .. امتاز السقف بالتواصل البصري مع الدور العلوي عن طريق فتحة بالسقف مغطاة بالزجاج ، ويظهر من تلك الجهة تصميم وحدات تخزين عند المدخل مكسوة ومخفية باللون الخشبي ، اما عن تصميم دواليب التخزين الخاصة بغرفة الطعام فنجد انه استخدم نمط المربعات مابين المصمت والشفاف 

ركن قراءة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في جوار غرفة الطعام نجد ركن قراءة بسيط مكون من مجموعة رفوف كتصميم لمكتبة جدارية وأمامها كرسي من المخمل الأحمر جاذب للعين ومحرك للألوان في مساحة المنزل مع طاولة طعام بيضاء بسيطة 

و كما نرى استخدام المصمم للجدران الزجاجية بكثرة لربط المنزل بالطبيعة الخلابة خارج المنزل

سقف مميز

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

يحب المصممين ان يتم دمج المنازل ذات الدورين بتواصل بصري داخل المنزل عن طريق فتح الدور العلوي على الدور السفلي والتي عادة تكون في منطقة المدخل ، في هذا التصميم الفريد إستخدم المصمم فتحة في السقف عند منطقة الطعام وتم تغطيتها بالزجاج واستخدم الشكل المربع الذي اعتمده في تصميم المنزل 

الأحمر متألقا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ تصميمه جدا بسيط ، الأرضيات الخشبية مستمرة في المنزل كله ، الألوان بين الأبيض والأسود ولمسة الأحمر لتضيف حيوية على المكان ، تصميم الطاولة بسيط جدا وصغير مناسب لتجمع العائلة اليومي 

تصميم فريد للدرج

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

تصميم الدرج يأتي بسيطا جدا من أرضيات خشبية لكن المدهش فيه انه ليس متساوي الأطوال ، فظهر في النهاية حيوي ومتحرك وجميل وقمة في الأناقة 

دمج الطبيعة

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

مشهد من الدور العلوي ، وشظهر هنا انعكاس فتحة السقف التي أظهرت جمال الطبيعة الخارجية ، مع أبواب منزلقة و مفتوحة بالكامل على الخارج وتصميم الواجهة المميز المفتوح جعل المشهد متكامل مع المشهد الخارجي ، تصميم الأرفف جاء بنفس النمط المستخدم في الدور السفلي وبنفس الألوان المستخدمة 

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم عصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم بسيطة جدا ويتضح فيها كل ما سبق ذكره في المنزل .. اعتمد على نفس الألوان الأبيض والأسود والخشبي ، الإضاءة البسيطة ، النمط المستخدم في دواليب المنزل كلها وهو المربعات ، الزجاج والتواصل البصري الممتاز مع الخارج 

الاضاءة المخفية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم المرايا في هذا الحمام إحترم بشدة فتحة النافذة وتم تصميمها من الجدار للجدار مثل تصميم الحوض ليسمح بتواجد رفوف ووحدا تخزين اضافية 

شرفة رائعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تكمل الشرفة المنزل الرائع بتصميم خشبي مميز متصل مع الواجهات كانها لوحة واحدة ، الاضاءة الارضية مميزة جدا واضافات الكثير على تلك الشررفة 

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

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