الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 فكرة لإضاءة ساحرة لمدخل بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos
Loading admin actions …

مدخل منزلك هو أول ما يراه الزائر وأول ما يعبر عنك وعن شخصيتك ولذلك يجب أن يكون مصمم بعناية ومناسب لكل أوقات اليوم سواء ليلاً أو نهاراً. ولذلك فإن للإضاءة عامل مهم فبالإضافة لوظيفتها في إنارة الفراغات ليلاً فإنها لها أيضاً عامل جمالي وساحر بتسليطها على عناصر معينة أو باللعب بالضوء والظلال. 

ولذلك فإن إختيار الإضاءة في المدخل هو عملية مهمه، حيت أنها يجب أن تتيح إنارة جيدة مع استغلالها كعامل جمالي إذا لزم الأمر. ومن أجل ذلك جئنا لكم ب 14 فكرة لمداخل رائعة، نتمنى أن تحوز على إعجابكم.

​1.إضاءة بسيطة

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

في هذا التصميم تم الاستعانة بإضاءة  بسيطة ومركزة على أجزاء المدخل المختلفة مع الحرص على أن تكون شدة الإضاءة مناسبة لاحتياجات كل ركن من أركان المدخل.

​2.إضاءة كلاسيكية

homify شبابيك خشب متين Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل الفاخر يستلزم وجود إضاءة مناسبة له ومتماشية مع طرازه، لذلك تم تعليق قناديل من طراز عربي مع وضع أباليك ومصابيح حول المدخل لإنارة مثالية للمساحة.

3.إضاءة ليد لإنارة الممر

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

هنا تم إضافة إضاءات ليد على جانبي الممر لتوجة الزائر لمدخل البيت.

4.إضاءة السلم

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

إذا كان مدخل منزلك به سلالم يمكنك إضافة إضاءة ليد أسفل كل درجة لإضاءة عملية وذات شكل جميل أيضاً.

5.إضاءة الحائط

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

يمكنك إضافة أباليك على الحائط لتركيز الضوء على باب المدخل أو الشرفات كما أنها تعمل على إعطاء الحوائط الحجرية أثر أكثر جمالاً.

6.إضاءة موزعة

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

هنا تم توزيع الكشافات في أكثر من مكان للحصول على إضاءة موزعة بشكل صحيح وأنيق.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.كشافات مخفية

homify HouseholdPlants & accessories رخام Grey
homify

homify
homify
homify

لأول وهلة قد لا تتمكن من معرفة مصدر الإضاءة ولكن إذا نظرت عن كثب سترى كشافات مركزة في تغطية المدخل وفي الأرضية والتي تضيف لمعان وسحر لهذا المدخل.

8.كشافات أرضية

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

أما هنا فقد تم استخدام كشافات أرضية مدفونة في الأرضية الخشبية والتي تضئ المدخل كما أنها تسلط الضوء على الحائط الحجري أيضاً.

9.إضاءة البرجولة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

بالإضافة للإضاءة المتدرجة مع السلم فقد تم إضافة كشافات قوية في البرجولة العلوية و التي تظهرها كما أنها تضئ المدخل بشكل صحيح.

10.تسليط الضوء على الأعمال الفنية

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

أما هنا فقد تم استخدام الكشافات لتسليط الضوء على الحديقة الجانبية والتي تعتبر بؤرة بصرية للمدخل.

​11.إضاءة النافورة

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

إذا كان مدخل منزلك يشتمل على تصميم مميز للحديقة فإحرص على توزيع الإضاءة بحيث تتمكن من إظهار كل العناصر الجمالية مثل النافورة هنا.

​12.إضاءة داخلية

Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca شبابيك
Ezequiel Farca

Ezequiel Farca
Ezequiel Farca
Ezequiel Farca

يعتمد هذا المدخل على الإضاءة الخافتة مع تصميم مميز للباب بحيث تنعكس الإضاءة الداخلية إلى الخارج في حالة توقع زيارة.

​13.أشكال هندسية

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

من خلال توزيع الكشافات بشكل معين أدى ذلك لعمل تشكيلات بصرية يبأشكال هندسية رائعة على الحائط.

​14.إضاءة درامية

Iluminación exterior casa rústica con piscina, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حديقة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

تم تصميم هذا المدخل من خامات طبيعية وطراز عتيق ولذلك فعنصر الإضاءة يجب أن يعبر أيضاً عن هذا الطراز!

10 أساليب تخزين ذكية للمطبخ

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً