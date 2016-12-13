14 فكرة لإضاءة ساحرة لمدخل بيتك

مدخل منزلك هو أول ما يراه الزائر وأول ما يعبر عنك وعن شخصيتك ولذلك يجب أن يكون مصمم بعناية ومناسب لكل أوقات اليوم سواء ليلاً أو نهاراً. ولذلك فإن للإضاءة عامل مهم فبالإضافة لوظيفتها في إنارة الفراغات ليلاً فإنها لها أيضاً عامل جمالي وساحر بتسليطها على عناصر معينة أو باللعب بالضوء والظلال.
ولذلك فإن إختيار الإضاءة في المدخل هو عملية مهمه، حيت أنها يجب أن تتيح إنارة جيدة مع استغلالها كعامل جمالي إذا لزم الأمر. ومن أجل ذلك جئنا لكم ب 14 فكرة لمداخل رائعة، نتمنى أن تحوز على إعجابكم.
في هذا التصميم تم الاستعانة بإضاءة بسيطة ومركزة على أجزاء المدخل المختلفة مع الحرص على أن تكون شدة الإضاءة مناسبة لاحتياجات كل ركن من أركان المدخل.
هذا المدخل الفاخر يستلزم وجود إضاءة مناسبة له ومتماشية مع طرازه، لذلك تم تعليق قناديل من طراز عربي مع وضع أباليك ومصابيح حول المدخل لإنارة مثالية للمساحة.
هنا تم إضافة إضاءات ليد على جانبي الممر لتوجة الزائر لمدخل البيت.
إذا كان مدخل منزلك به سلالم يمكنك إضافة إضاءة ليد أسفل كل درجة لإضاءة عملية وذات شكل جميل أيضاً.
يمكنك إضافة أباليك على الحائط لتركيز الضوء على باب المدخل أو الشرفات كما أنها تعمل على إعطاء الحوائط الحجرية أثر أكثر جمالاً.
هنا تم توزيع الكشافات في أكثر من مكان للحصول على إضاءة موزعة بشكل صحيح وأنيق.
لأول وهلة قد لا تتمكن من معرفة مصدر الإضاءة ولكن إذا نظرت عن كثب سترى كشافات مركزة في تغطية المدخل وفي الأرضية والتي تضيف لمعان وسحر لهذا المدخل.
أما هنا فقد تم استخدام كشافات أرضية مدفونة في الأرضية الخشبية والتي تضئ المدخل كما أنها تسلط الضوء على الحائط الحجري أيضاً.
بالإضافة للإضاءة المتدرجة مع السلم فقد تم إضافة كشافات قوية في البرجولة العلوية و التي تظهرها كما أنها تضئ المدخل بشكل صحيح.
أما هنا فقد تم استخدام الكشافات لتسليط الضوء على الحديقة الجانبية والتي تعتبر بؤرة بصرية للمدخل.
إذا كان مدخل منزلك يشتمل على تصميم مميز للحديقة فإحرص على توزيع الإضاءة بحيث تتمكن من إظهار كل العناصر الجمالية مثل النافورة هنا.
يعتمد هذا المدخل على الإضاءة الخافتة مع تصميم مميز للباب بحيث تنعكس الإضاءة الداخلية إلى الخارج في حالة توقع زيارة.
من خلال توزيع الكشافات بشكل معين أدى ذلك لعمل تشكيلات بصرية يبأشكال هندسية رائعة على الحائط.
تم تصميم هذا المدخل من خامات طبيعية وطراز عتيق ولذلك فعنصر الإضاءة يجب أن يعبر أيضاً عن هذا الطراز!