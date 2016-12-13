14 فكرة لإضاءة ساحرة لمدخل بيتك

مدخل منزلك هو أول ما يراه الزائر وأول ما يعبر عنك وعن شخصيتك ولذلك يجب أن يكون مصمم بعناية ومناسب لكل أوقات اليوم سواء ليلاً أو نهاراً. ولذلك فإن للإضاءة عامل مهم فبالإضافة لوظيفتها في إنارة الفراغات ليلاً فإنها لها أيضاً عامل جمالي وساحر بتسليطها على عناصر معينة أو باللعب بالضوء والظلال.

ولذلك فإن إختيار الإضاءة في المدخل هو عملية مهمه، حيت أنها يجب أن تتيح إنارة جيدة مع استغلالها كعامل جمالي إذا لزم الأمر. ومن أجل ذلك جئنا لكم ب 14 فكرة لمداخل رائعة، نتمنى أن تحوز على إعجابكم.