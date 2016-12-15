شقة مميزة ذات ألوان وديكورات ساحرة

غرفة نوم راقية سقفها أبيض لامع كالمرآة تنعكس فيه جميع ديكورات الغرفة!، فلعشاق الألوان البنفسجية خُلِقَ هذا النموذج الناجح من غرف النوم لتستعينوا بما طُبِقَ فيه من لمسات بمنازلكم خصوصًا عملية توظيف الألوان وتنسيقها بشكل صحيح حتى باتت الغرفة أخاذة بفضل الإضافة البنفسجية.

تحقق التناسق هنا بين جميع الديكورات.. على رأسها فرش السرير المنقوش برسومه الهادئة التي لا تكاد تلمحها من الأساس والستائر الشيفونية بنفس الدرجة اللونية للفرش وأخيرًا تلك المساحة الخلفية للسرير الأشبه بلوحة فنية أنيقة، خالية من التفاصيل، درجات ألوانها من الأفتح للأغمق ناعمة وتضيف للغرفة لمسة أنثوية ساحرة.