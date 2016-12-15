شقة مميزة ذات ألوان وديكورات ساحرة

نصحبكم اليوم في جولة مميزة لـ منزل أنيق وهادئ التفاصيل اعتمد على الألوان البنفسجية في ديكورات غرفه المختلفة والتي أكسبته نعومة ورُقي لا مثيل لهم.. سنتجول معًا بين أروقته المختلفة ونشاهد دقة التصميم وروعة الديكورات.. لنكتشف كيف كانت الألوان البنفسجية هنا بمثابة إضافة سحرية!
غرفة نوم راقية سقفها أبيض لامع كالمرآة تنعكس فيه جميع ديكورات الغرفة!، فلعشاق الألوان البنفسجية خُلِقَ هذا النموذج الناجح من غرف النوم لتستعينوا بما طُبِقَ فيه من لمسات بمنازلكم خصوصًا عملية توظيف الألوان وتنسيقها بشكل صحيح حتى باتت الغرفة أخاذة بفضل الإضافة البنفسجية.
تحقق التناسق هنا بين جميع الديكورات.. على رأسها فرش السرير المنقوش برسومه الهادئة التي لا تكاد تلمحها من الأساس والستائر الشيفونية بنفس الدرجة اللونية للفرش وأخيرًا تلك المساحة الخلفية للسرير الأشبه بلوحة فنية أنيقة، خالية من التفاصيل، درجات ألوانها من الأفتح للأغمق ناعمة وتضيف للغرفة لمسة أنثوية ساحرة.
ولأن المصمم أصر على استخدام الألوان البنفسجية في ذلك المنزل، كان من البديهي أن نجده يتكرر مجددًا في غرفة الأطفال ولكن بلمسة طفولية تناسب أعمار المقيمين بالغرفة. ما بين الدرجات اللونية الفاتحة والداكنة للبنفسجي تلونت جدران الغرفة ثام زُينت بمجموعة لوحات صغيرة كلٍ منها له مدلول.
الغرفة مكونة ببساطة من سرير صغير مبتكر مزود بمسند يضمن عدم سقوط الأطفال، في الوقت الذي يحتوي الجزء السفلي منه على مجموعة أدراج يتم استغلالها في تخزين الأغراض المتعلقة بالطفل والتي عادة ما تكون ألعابه. بالقرب من ذلك السرير، تم وضع أريكة ناعمة بلون محايد عزز الهدوء بالغرفة وجعلها تبدو مريحة لكل من تطلع إليها.
ربما اختلفت الدرجة اللونية المستخدمة في الحمام قليلًا عن تلك المُستخدمة أعلاه بغرفة النوم، إلا أن الترابط مازال في محله بين ديكورات المنزل ككل. يتميز الحمام بالهدوء التام الناتج عن استخدام ذلك اللون المحايد، كما أن تصميمه الداخلي أكثر من رائع نظرًا لاستغل المصمم مساحة الحمام بشكل عملي وذكي لا يشعرك مطلقًا بأنها صغيرة أو غير مريحة بل على النقيض تمامًا تشعر فيه بالبراح!
قليلًا ما يُصادفنا رواق بهذه الأناقة والجمال!، بداية من السقف المجوف الذي يتمتع بإضاءة داخلية تجعله يتلألأ!، مرورًا بالمرايات المغلفة لجدرانه المختلفة، ونهاية بالباركيه الفاتح الذي يكسي الأرضية، والألوان المحايدة التي تضاعف المساحة، وسحر المنظر!
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خرج المُصَمِم هنا عن إطار اللون البنفسجي بعض الشئ ولجأ لدرجة لونية مختلفة نسبيًا أقرب لـ اللون الوردي الذي أكسب بنعومته هذه الساحة مزيدًا من الجمال والحيوية. تصميم المطبخ رائع على شكل حرف L يضم بداخله السفرة ويحتويها جيدًا. الغريب في الأمر أننا نلمح بـ التصميم الداخلي للمطبخ شاشة تلفاز مثبتة بإحدى جدرانه، عَلّ الغرض من ذلك هو دمج العائلة بتلك البقعة من المنزل بشكل أكبر سواء أثناء إعداد الطعام أو حتى خلال تناوله وذلك من خلال التلفاز.
على امتداد المطبخ نجد ساحة واسعة وفارغة إلا من مجموعة أرفف منها ما هو مستخدم في وضع مزهريات زجاجية أنيقة تحوى أروع الزهور، ومنها ما هو مستخدم في وضع الكتب والروايات، ومنها ما هو مستخدم في وضع التحف والإكسسوارات. تطل تلك الأرفف على نافذة زجاجية كبيرة وعريضة تمد المطبخ والسفرة بالإضاءة الطبيعية والتهوية السليمة الضرورية للمطبخ.
بالطبع تختلف حجم شاشة التلفاز المستخدمة في الساحة الجامعة للمطبخ والسفرة معًا عن تلك المثبتة بغرفة المعيشة، فهي أكبر حجمًا لأنها روح هذه الغرفة التي يقضي فيها قاطنو المنزل معظم أوقاتهم في الأساس إما في مشاهدة إحدى الأفلام الشيقة أو متابعة آخر الأخبار!، يزين الشاشة هنا وحدتين قمة في البساطة والأناقة يوزعا الإضاءة بشكل مذهل في اتجاهات مختلفة.
نلاحظ من هذه الزاوية الجهة الأخرى لغرفة المعيشة والمقابلة لشاشة التلفاز مباشرة. تشمل تلك الجهة أريكة تسع ثلاثة أفراد بحانبها طاولة مربعة بتصميم مميز وكرسي آخر بنفس تصميم الأريكة ونفس اللون البيج المبهج. التصميم الداخلي للغرفة في العموم منمق جدًا ومريح للعين ولحركة العائلة أيضًا حيث توافر مساحة كبيرة ما بين الجلسة والتلفاز يسمح لأفراد العائلة باستغلالها إما في الجلوس على الأرضية أو جلب كراسي أخرى وهكذا.