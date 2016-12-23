في 45 متر فقط صمم شقة أحلامك!

مع الارتفاع المتزايد في أسعار الشقق والازدحام الكبير في المناطق الصناعية المأهولة بالسكان، يلجأ الكثيرون إلى الشقق ذات المساحات الصغيرة وفي نفس الوقت يريدون توفر كل ما يحتاجونه داخل هذه الشقة الصغيرة، معادلة صعبة لا يستطيع حلها إلا المصممون العباقره.
تأخذكم هوميفاي في جولة داخل شقة لا تتعدى مساحتها 45 متر فقط، ومع ذلك تم توفير كل ما يحتاجه الفرد داخل هذه الشقة، ولم يتجاهل المصمم أي غرفة من الغرف الأساسية رغم صغر المساحة، بل استخدمها بشكل عبقري وسهل لفت الأنظار بعيدا عن ضيق المساحة إلى روعة التصميم..
هل لاحظتم معي أنه على الرغم من ضيق المساحة لم يغفل المصمم مدخل المنزل واعتبره أساسيا في التصميم؟!
هذا ما نسميه بذكاء التصميم!،مساحة ضيقة للغاية تم استغلال كل سنتيمتر فيها وجعلها تبدو بمظهر رائع في النهاية، بداية من المدخل الضيق الموجود في نهايته مرآة طولية تسمح لك برؤية واضحة قبل الخروج من المنزل مثبتة على عمود خشبي يتلاءم تماما مع الطلاء الأبيض المعتمد في الشقة بالكامل، أيضا الشماعات الخشبية الأنيقة على الحائط المواجه للباب مع كرسي خشبي من أجل ارتداء الأحذية.
بالإضافة إلى هذا العمود الخشبي الصغير الذي تم استغلاله لوضع خزانة ومرآة عملت عمل التسريحة، يعلوها مصابيح سوداء من أجل إضاءة مركزة على المرآة، ذكاء وأناقة في آن واحد!
كما نرى مساحة الشقة لا تسمح بتخصيص غرف منفصلة عن بعضها بجدران وحوائط، ومع ذلك تم الفصل بين الغرف بشكل وهمي وذكي للغاية من المصمم، وذلك باستخدام أرضيات مختلفة لكل غرفة، فكما تلاحظون أرضية المطبخ والمماثلة لحائط المطبخ أيضا انتهت بالمساحة المخصصة للمطبخ واختلفت تماما عن الأرضية المجاورة لها والخاصة بالغرف المتبقية.
تصميم مميز للمطبخ على شكل حرف L، ويلجأ الكثير من المصممين إليه في المساحات المحدودة، وعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه مطبخ متكامل يحتوي على عدد مناسب من الخزن بالأعلى والأسفل، وإضاءة مدمجة في كل ركن من أركانه
ومن أجل استغلال أكثر للمساحات تم دمج الثلاجة والبوتاجاز ليكونوا جزءا من المطبخ، وبنفس عمق الخزن ما أدى إلى توفير مساحة كبيرة بالطبع تعطي شعورا بالاتساع!
غرفة النوم الموجودة بالشقة تحتوي على سرير مدمج في الحائط لتوفير مساحة ومواجه لجدران من الزجاج المغطى بالستائر ما جعلها رومانسية للغاية، يفصلها عن غرفة المكتب عمود يعمل كمسند سرير من جهة وكحائط لهذا المكتب البسيط والرائع من الجهة الأخرى.
ولم ينسى المصمم عزل غرفة النوم وتخصيصها عن طريق وضع هذه السجادة البسيطة التي فصلت بين المساحات بطريقة ذكية وعملية للغاية، كما استغل العمود الصغير بين السرير والمكتب لوضع مكتبة خشبية صغيرة بثلاثة أرفف فقط من أجل تنظيم الكتب، فلم يعد هناك شيئا نفتقده في هذه الشقة بعد الآن!
على الجانب الآخر والمقابل للمطبخ توجد غرفة المعيشة المحتوية على كنبة بسيطة وأنيقة وكرسي مختلف تماما في تصميمه عن الكنبة، ما يعني أنه ليس من الضروري شراء طقم كامل من الأنتريه ولكن الأفضل شراء قطع منفصلة إذا كنت تواجه مساحات صغيرة في شقتك.
ولم يشغل ضيق المساحة المصمم عن وضع لمسات ديكور رائعة على المكان كتلك السجادة والستارة البيضاء الشفافة التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي، وأخيرا المصابيح المميزة المنتشرة في أرجاء الشقة والتي تحمل طابعا عصريا مميزا.
هذا الحمام لا ينقصه شيء على الإطلاق!
استغل المصمم المساحة بشكل رائع عن طريق جعل قاعدة الحمام دون مسند ومدمجة في الحائط مباشرة لتوفير مساحة عرضية، ويفصل بينها وبين حوض الاستحمام حائط بنقوشات رائعة تم استخدامه في نفس الوقت من اجل وضع أغراض أعلاه.
جعل المصمم غرفة الغسيل بالدولاب الأبيض المقسم إلى خزائن بمساحات جيدة داخل الحمام، مستغلا في ذلك الحائط المواجه لحوض الاستحمام، فكرة مبتكرة ومميزة لاستغلال المساحات في الحمامات الطولية والتي يصعب استغلال المساحات فيها.
أيضا الحوض والمرآة والخزن الخشبية كلها جعلت من هذا الحمام متكاملا بل يشبه الحمامات الفندقية بألوان جدرانه والإضاءة المثالية الموجودة به.