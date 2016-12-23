في 45 متر فقط صمم شقة أحلامك!

مع الارتفاع المتزايد في أسعار الشقق والازدحام الكبير في المناطق الصناعية المأهولة بالسكان، يلجأ الكثيرون إلى الشقق ذات المساحات الصغيرة وفي نفس الوقت يريدون توفر كل ما يحتاجونه داخل هذه الشقة الصغيرة، معادلة صعبة لا يستطيع حلها إلا المصممون العباقره.

تأخذكم هوميفاي في جولة داخل شقة لا تتعدى مساحتها 45 متر فقط، ومع ذلك تم توفير كل ما يحتاجه الفرد داخل هذه الشقة، ولم يتجاهل المصمم أي غرفة من الغرف الأساسية رغم صغر المساحة، بل استخدمها بشكل عبقري وسهل لفت الأنظار بعيدا عن ضيق المساحة إلى روعة التصميم..