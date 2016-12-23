الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

في 45 متر فقط صمم شقة أحلامك!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Loading admin actions …

مع الارتفاع المتزايد في أسعار الشقق والازدحام الكبير في المناطق الصناعية المأهولة بالسكان، يلجأ الكثيرون إلى الشقق ذات المساحات الصغيرة وفي نفس الوقت يريدون توفر كل ما يحتاجونه داخل هذه الشقة الصغيرة، معادلة صعبة لا يستطيع حلها إلا المصممون العباقره. 

تأخذكم هوميفاي في جولة داخل شقة لا تتعدى مساحتها 45 متر فقط، ومع ذلك تم توفير كل ما يحتاجه الفرد داخل هذه الشقة، ولم يتجاهل المصمم أي غرفة من الغرف الأساسية رغم صغر المساحة، بل استخدمها بشكل عبقري وسهل لفت الأنظار بعيدا عن ضيق المساحة إلى روعة التصميم..

مدخل الشقة

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هل لاحظتم معي أنه على الرغم من ضيق المساحة لم يغفل المصمم مدخل المنزل واعتبره أساسيا في التصميم؟! 

هذا ما نسميه بذكاء التصميم!،مساحة ضيقة للغاية تم استغلال كل سنتيمتر فيها وجعلها تبدو بمظهر رائع في النهاية، بداية من المدخل الضيق الموجود في نهايته مرآة طولية تسمح لك برؤية واضحة قبل الخروج من المنزل مثبتة على عمود خشبي يتلاءم تماما مع الطلاء الأبيض المعتمد في الشقة بالكامل، أيضا الشماعات الخشبية الأنيقة على الحائط المواجه للباب مع كرسي خشبي من أجل ارتداء الأحذية. 

بالإضافة إلى هذا العمود الخشبي الصغير الذي تم استغلاله لوضع خزانة ومرآة عملت عمل التسريحة، يعلوها مصابيح سوداء من أجل إضاءة مركزة على المرآة، ذكاء وأناقة في آن واحد!

فواصل وهمية

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة السفرة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

كما نرى مساحة الشقة لا تسمح بتخصيص غرف منفصلة عن بعضها بجدران وحوائط، ومع ذلك تم الفصل بين الغرف بشكل وهمي وذكي للغاية من المصمم، وذلك باستخدام أرضيات مختلفة لكل غرفة، فكما تلاحظون أرضية المطبخ والمماثلة لحائط المطبخ أيضا انتهت بالمساحة المخصصة للمطبخ واختلفت تماما عن الأرضية المجاورة لها والخاصة بالغرف المتبقية. 

مطبخ مميز

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تصميم مميز للمطبخ على شكل حرف L، ويلجأ الكثير من المصممين إليه في المساحات المحدودة، وعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه مطبخ متكامل يحتوي على عدد مناسب من الخزن بالأعلى والأسفل، وإضاءة مدمجة في كل ركن من أركانه

ومن أجل استغلال أكثر للمساحات تم دمج الثلاجة والبوتاجاز ليكونوا جزءا من المطبخ، وبنفس عمق الخزن ما أدى إلى توفير مساحة كبيرة بالطبع تعطي شعورا بالاتساع!

مكتب وغرفة نوم

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

غرفة النوم الموجودة بالشقة تحتوي على سرير مدمج في الحائط لتوفير مساحة ومواجه لجدران من الزجاج المغطى بالستائر ما جعلها رومانسية للغاية، يفصلها عن غرفة المكتب عمود يعمل كمسند سرير من جهة وكحائط لهذا المكتب البسيط والرائع من الجهة الأخرى. 

ولم ينسى المصمم عزل غرفة النوم وتخصيصها عن طريق وضع هذه السجادة البسيطة التي فصلت بين المساحات بطريقة ذكية وعملية للغاية، كما استغل العمود الصغير بين السرير والمكتب لوضع مكتبة خشبية صغيرة بثلاثة أرفف فقط من أجل تنظيم الكتب، فلم يعد هناك شيئا نفتقده في هذه الشقة بعد الآن!

غرفة المعيشة

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

على الجانب الآخر والمقابل للمطبخ توجد غرفة المعيشة المحتوية على كنبة بسيطة وأنيقة وكرسي مختلف تماما في تصميمه عن الكنبة، ما يعني أنه ليس من الضروري شراء طقم كامل من الأنتريه ولكن الأفضل شراء قطع منفصلة إذا كنت تواجه مساحات صغيرة في شقتك. 

ولم يشغل ضيق المساحة المصمم عن وضع لمسات ديكور رائعة على المكان كتلك السجادة والستارة البيضاء الشفافة التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي، وأخيرا المصابيح المميزة المنتشرة في أرجاء الشقة والتي تحمل طابعا عصريا مميزا.

حمام متكامل

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هذا الحمام لا ينقصه شيء على الإطلاق! 

استغل المصمم المساحة بشكل رائع عن طريق جعل قاعدة الحمام دون مسند ومدمجة في الحائط مباشرة لتوفير مساحة عرضية، ويفصل بينها وبين حوض الاستحمام حائط بنقوشات رائعة تم استخدامه في نفس الوقت من اجل وضع أغراض أعلاه. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة داخل غرفة

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

جعل المصمم غرفة الغسيل بالدولاب الأبيض المقسم إلى خزائن بمساحات جيدة داخل الحمام، مستغلا في ذلك الحائط المواجه لحوض الاستحمام، فكرة مبتكرة ومميزة لاستغلال المساحات في الحمامات الطولية والتي يصعب استغلال المساحات فيها. 

أيضا الحوض والمرآة والخزن الخشبية كلها جعلت من هذا الحمام متكاملا بل يشبه الحمامات الفندقية بألوان جدرانه والإضاءة المثالية الموجودة به. 

رسم توضيحي للشقة وتقسيماتها

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des
منزل عائلي متميز تكلفته 275 ألف ريال فقط
هل لا تزال ترى المساحات الصغيرة سيئة؟! 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً