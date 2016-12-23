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أفكار للإضاءة في غرف النوم العصرية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds BedroomBeds & headboards
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الإضاءة من أهم عوامل نجاح التصميم والديكور في المنزل بغرفه المختلفة، ولكي نتمكن من تحقيق النجاح يجب اختيار الإضاءة بشكل متوازن وعملي يسمح برؤية واضحة ويراعي ظروف استخدام الإضاءة في كل غرفة باختلاف الأوقات والاستخدامات.  

نتناول في هذا الموضوع كيفية اختيار الإضاءة المناسبة في غرف النوم الحديثة بناءً على عوامل مهمة للغاية، تتناسب مع كافة الأذواق والأشكال المختلفة لغرف النوم.

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

أغلب المصممين يفضلون الإضاءة الناعمة والهادئة في غرف النوم، فهي المكان الذي نلجأ إليه من أجل الراحة والهدوء والاسترخاء، وفي نفس الوقت عدم إغفال الجوانب الأخرى مثل ارتداء الملابس أو القراءة وبعض الأنشطة الأخرى التي تحتاج إلى إضاءة أعلى وأكثر تركيزا. 

توازن الإضاءة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

من المهم كما ذكرنا أن تتواجد أنواع مختلفة من الإضاءة داخل الغرفة الواحدة كهذه الغرفة، التي توجد على جانبيها إضاءة خافتة من الأباجورة والتي تعتبر شكلا تقليديا في الإضاءة، بالإضافة إلى هذه المصابيح الصغيرة المركزة من اجل القراءة ليلا، وأخيرا لإحداث توازن توجد تلك المصابيح المنتشرة بالسقف لإضاءة كاملة للغرفة عند ارتداء الملابس او القيام بأنشطة تحتاج إلى إضاءة عالية. 

أنواع مختلفة

Apartment in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN غرفة نوم
EVGENY BELYAEV DESIGN

Apartment in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

التنوع في الأشكال والاستخدامات من العوامل المهمة في اختيار الإضاءة، فمن الممكن استخدام إضاءة مباشرة من المصابيح المعلقة في السقف أو الجدران، ومن الممكن أيضا استخدام شكل مختلف من الإضاءة الغير المباشرة النابعة من الجدران أو الأسقف الموجودة في هذه الغرفة في السقف والجدار خلف الستارة.

توزيع الإضاءة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في حالة الغرف الكبيرة فإن توزيع الإضاءة بشكل سليم حسب قوة وتركيز الإضاءة والاستخدام الموجودة من أجله هو من أهم أسباب نجاحها.

يمكن تصميم الإضاءة إلى أنواع مختلفة منها: الإضاءة العامة الموجودة في السقف والتي تسمح بتمرير الضوء إلى أركان الغرفة بشكل عام ومتساو من أجل تغيير الملابس مثلا، وهناك إضاءة مركزة من أجل القراءة أو يمكن وضعها في الأركان لتركيز الضوء على مناطق محددة في الغرفة كالمرآة أو مدخل الغرفة.

إضاءة تقليدية

Montford Place, Etre Etre غرفة نوم
Etre

Montford Place

Etre
Etre
Etre

طرق الإضاءة التقليدية هي الأكثر شيوعا، وفيها تكون الإضاءة باستخدام مصباح مركزي في منتصف الغرفة مع مصابيح في الأركان كالأباجورات على جانبي السرير. 

إضاءة حديثة

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds BedroomBeds & headboards
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

أما الإضاءة الحديثة فيستخدم فيها المصمم أماكن مبتكرة لوضع الإضاءة مثل هذا السريرالمعلّق والمضيء من الأسفل من أجل توفير إضاءة هادئة ورومانسية أثناء النوم، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة بشكل غير مباشر في تجاويف السقف والجدران والمصابيح المدمجة مع قطع الأثاث المختلفة كهذا السرير.

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استخدام الظل

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

مدرسة جديدة في تصميم الإضاءات يتلاعب فيها المصممون بالإضاءة من أجل توفير نور وظل داخل المكان يزيد من جمال واناقة الديكور، مثل هذا التصميم الرائع الذي دمج فيه المصمم الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية الموجودة في تجويف السقف والمصابيح الجانبية فخلق هذا ظلا في جانب الغرفة الآخر زادها جمالا واناقة.

خصائص الإضاءة

Floreat Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

من المهم أن تتوفر بعض الخصائص المهمة في إضاءة غرفة النوم ومنها: إمكانية إغلاق جميع الأضواء وجعل الغرفة معتمة لمن يفضلون النوم دون إضاءة على الإطلاق، وإمكانية التحكم في قوة الإضاءة وجعلها هادئة أو عالية أو مركزة، وأخيرا توفير بعض المصابيح القابلة للحركة من أجل تقريبها أو إبعادها في حالة الاحتياج لذلك.

خلاصة خبرة المصممين في إضاءة غرف النوم

St James's Gardens, London, Nelson Design Limited Nelson Design Limited غرفة نوم
Nelson Design Limited

St James's Gardens, London

Nelson Design Limited
Nelson Design Limited
Nelson Design Limited

1- تجنب الإضاءة الصناعية عند النوم

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

الإضاءة الصناعية أحد أسباب الأرق وعدم انتظام النوم عند الكثيرين، فيجب تجنبها خلال النوم للحفاظ على صحة الجسم وساعته البيولوجية، والاكتفاء بإضاءة هادئة وصفراء وبعيدة عن مكان النوم، والأفضل عدم استخدام أي إضاءة صناعية على الإطلاق. 

2- استخدام الإضاءة الطبيعية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية في غرفة النوم توفر جوا صحيا وهادئا ورائعا يجب أن تحظى به كل غرف النوم، فأشعة الشمس مهمة للغاية للفرش بالإضافة إلى تأثيرها الرائع على الصحة النفسية للإنسان.

3- استخدام المرايا

Apartment H, Mackay + Partners Mackay + Partners غرفة نوم
Mackay + Partners

Apartment H

Mackay + Partners
Mackay + Partners
Mackay + Partners

المرايا في غرفة النوم تمثل عاملا جماليا وعمليا في ذات الوقت، فوجودها يعكس جمال ديكور الغرفة وهي مهمة في حالة المساحات الصغيرة فهي تعطي شعورا بالاتساع، بالإضافة إلى جميع ما سبق فإن وضع المرايا بجانب النوافذ يسمح للإضاءة الطبيعية أن تتخلل جميع جوانب الغرفة فهي تسمح بانعكاسها في كل الأركان.

4- الستائر والنوافذ

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما وضحنا أهمية الإضاءة الطبيعية، فهناك بعض العناصر التي تسمح بإبرازها كوجود الستائر الشفافة على نوافذ الغرفة بألوان هادئة وخاصة الأبيض حتى لا يتغير لون الإضاءة الطبيعية داخل الغرفة.

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