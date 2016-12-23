أفكار للإضاءة في غرف النوم العصرية

الإضاءة من أهم عوامل نجاح التصميم والديكور في المنزل بغرفه المختلفة، ولكي نتمكن من تحقيق النجاح يجب اختيار الإضاءة بشكل متوازن وعملي يسمح برؤية واضحة ويراعي ظروف استخدام الإضاءة في كل غرفة باختلاف الأوقات والاستخدامات.

نتناول في هذا الموضوع كيفية اختيار الإضاءة المناسبة في غرف النوم الحديثة بناءً على عوامل مهمة للغاية، تتناسب مع كافة الأذواق والأشكال المختلفة لغرف النوم.