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8 تصميمات وأفكار مختلفة لإضاءة غرفة المعيشة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
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يبحث الجميع عن الإضاءة المثالية في منزله، وغرفة المعيشة من الغرف المهمة في المنزل والتي تحفل بالأنشطة والتجمعات العائلية، لذا فالاهتمام باختيار أشكال وأنواع الإضاءة بها من العناصر المهمة في تصميمها، سنقدم إليكم في هذا المقال مجموعة من الأفكار المختلفة للإضاءة في غرف المعيشة الحديثة والعصرية لتجدوا فيها ما يناسبكم ويتوافق مع متطلباتكم في الإضاءة. 

1- بيوت النور

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

بيوت النور هي إحدى الأفكار المميزة في الإضاءات، فهي مميزة الشكل وتعطي إضاءة خافتة وهادئة للمكان، كما تسمح بانتشار الإضاءة في أجزاء مختلفة من الغرفة لوجود أكثر من مصباح داخل بيت النور ما يسمح بانتشار الإضاءة. 

في هذه الغرفة الرائعة يوجد بيت النور في منتصف السقف وتنسدل منه نجفة مستخدمة كشكل جمالي للمكان بجانب الإضاءة الغير مباشرة الموجودة في تجويف السقف الرائع الظاهر بالصورة. 

2- إضاءة السقف

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

وحدات الإضاءة الصغيرة الموجودة بسقف هذه الغرفة من الأفكار الأنيقة في الإضاءة، ففيها يمكن استخدام عدد كبير من المصابيح الصغيرة والموزعة على أكثر من مفتاح كهربائي للتحكم في شدة إضاءة المكان بالإضافة إلى اللمسة الجمالية التي تعطيها للمكان خاصة في وجود ديكور أنيق للغرفة كهذا التصميم. 

3- إضاءة الجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في تصميمات تعتمد على ديكور الحوائط والجدران كهذا التصميم لا بد من استخدام إضاءة مميزة على الجدران تركز النظر على الديكور والتماثيل والعناصر المختلفة الموجودة على الحائط، بالإضافة إلى إضاءة مختلفة منتشرة في جوانب الغرفة في حال القيام بأنشطة تحتاج إلى إضاءة عالية.

4- إضاءة جريئة

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

التصميمات الشبابية الجريئة تتميز باستخدام إضاءة بألوان زاهية ومختلفة عن الألوان التقليدية المتعارف عليها، فمثل هذه الإضاءة الصفراء الموجودة في كلمة OK على الجدار جعلت غرفة المعيشة حيوية مليئة بروح الشباب.

5- إضاءة طبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مهما تعددت أنواع الإضاءات تظل الإضاءة الطبيعية ونور الشمس هو الأفضل على الإطلاق لما لها من تأثير إيجابي على نفسية الإنسان وصحته، تم إزالة جدار كامل من هذه الغرفة والاستعاضة عنه بالزجاج من أجل دخول الإضاءة الطبيعية للمكان، ما جعل هذه الغرفة جزءً من الطبيعة الساحرة الموجودة بالخارج.

6- إضاءة أرضية

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

من أجل أجواء رومانسية وهادئة يميل الخبراء لاستخدام وحدات إضاءة أرضية يسهل انتقالها من مكان لآخر بسهولة وتعطي ضوئاً خافتاً وهادئا للغرفة للحصول الهدوء الذي تطمح إليه. 

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7- النجف المنسدل

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

النجف هو الطريقة التقليدية لإضاءة الغرف على اختلاف أنماط تصميمها، فحتى غرف المعيشة العصرية يمكن إضاءتها بنجف عصري كتلك النجفة الرائعة المتلألئة، وبشكل عام فإن الاعتماد على النجف فقط في الإضاءة يصلح في المساحات الصغيرة والتي يمكن لضوء النجفة أن يغطيها، وكلما اتسعت مساحة الغرفة يجب الاستعانة بعناصر أخرى للضوء لإنارة الغرفة بالكامل وبشكل متوازن.

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8- إضاءة هادئة

Casa Cor Santa Catarina 2014, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

في هذه الغرفة الكبيرة تم الاستغناء عن مصادر الإضاءة العالية واستبدالها بـ إضاءات خافتة تنتشر في أرجاء الغرفة بالكامل وبأشكال مختلفة، منها مصابيح صغيرة في السقف ومنها إضاءة على الجدران مباشرة وغير مباشرة، وأخيرا تلك المصابيح السوداء الصغيرة والمنسدلة في الجانب الآخر من الغرفة. 

وبذلك يمكن الحصول على غرفة بإضاءة هادئة خافتة في جميع حالاتها.

قبل وبعد: 5 واجهات تحولت إطلالتها بشكل جذري!
أي فكرة إضاءة تميلون إليها عند التصميم؟

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