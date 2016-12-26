8 تصميمات وأفكار مختلفة لإضاءة غرفة المعيشة

بيوت النور هي إحدى الأفكار المميزة في الإضاءات، فهي مميزة الشكل وتعطي إضاءة خافتة وهادئة للمكان، كما تسمح بانتشار الإضاءة في أجزاء مختلفة من الغرفة لوجود أكثر من مصباح داخل بيت النور ما يسمح بانتشار الإضاءة.

في هذه الغرفة الرائعة يوجد بيت النور في منتصف السقف وتنسدل منه نجفة مستخدمة كشكل جمالي للمكان بجانب الإضاءة الغير مباشرة الموجودة في تجويف السقف الرائع الظاهر بالصورة.