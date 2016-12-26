8 تصميمات وأفكار مختلفة لإضاءة غرفة المعيشة

يبحث الجميع عن الإضاءة المثالية في منزله، وغرفة المعيشة من الغرف المهمة في المنزل والتي تحفل بالأنشطة والتجمعات العائلية، لذا فالاهتمام باختيار أشكال وأنواع الإضاءة بها من العناصر المهمة في تصميمها، سنقدم إليكم في هذا المقال مجموعة من الأفكار المختلفة للإضاءة في غرف المعيشة الحديثة والعصرية لتجدوا فيها ما يناسبكم ويتوافق مع متطلباتكم في الإضاءة.
بيوت النور هي إحدى الأفكار المميزة في الإضاءات، فهي مميزة الشكل وتعطي إضاءة خافتة وهادئة للمكان، كما تسمح بانتشار الإضاءة في أجزاء مختلفة من الغرفة لوجود أكثر من مصباح داخل بيت النور ما يسمح بانتشار الإضاءة.
في هذه الغرفة الرائعة يوجد بيت النور في منتصف السقف وتنسدل منه نجفة مستخدمة كشكل جمالي للمكان بجانب الإضاءة الغير مباشرة الموجودة في تجويف السقف الرائع الظاهر بالصورة.
وحدات الإضاءة الصغيرة الموجودة بسقف هذه الغرفة من الأفكار الأنيقة في الإضاءة، ففيها يمكن استخدام عدد كبير من المصابيح الصغيرة والموزعة على أكثر من مفتاح كهربائي للتحكم في شدة إضاءة المكان بالإضافة إلى اللمسة الجمالية التي تعطيها للمكان خاصة في وجود ديكور أنيق للغرفة كهذا التصميم.
في تصميمات تعتمد على ديكور الحوائط والجدران كهذا التصميم لا بد من استخدام إضاءة مميزة على الجدران تركز النظر على الديكور والتماثيل والعناصر المختلفة الموجودة على الحائط، بالإضافة إلى إضاءة مختلفة منتشرة في جوانب الغرفة في حال القيام بأنشطة تحتاج إلى إضاءة عالية.
التصميمات الشبابية الجريئة تتميز باستخدام إضاءة بألوان زاهية ومختلفة عن الألوان التقليدية المتعارف عليها، فمثل هذه الإضاءة الصفراء الموجودة في كلمة OK على الجدار جعلت غرفة المعيشة حيوية مليئة بروح الشباب.
مهما تعددت أنواع الإضاءات تظل الإضاءة الطبيعية ونور الشمس هو الأفضل على الإطلاق لما لها من تأثير إيجابي على نفسية الإنسان وصحته، تم إزالة جدار كامل من هذه الغرفة والاستعاضة عنه بالزجاج من أجل دخول الإضاءة الطبيعية للمكان، ما جعل هذه الغرفة جزءً من الطبيعة الساحرة الموجودة بالخارج.
من أجل أجواء رومانسية وهادئة يميل الخبراء لاستخدام وحدات إضاءة أرضية يسهل انتقالها من مكان لآخر بسهولة وتعطي ضوئاً خافتاً وهادئا للغرفة للحصول الهدوء الذي تطمح إليه.
النجف هو الطريقة التقليدية لإضاءة الغرف على اختلاف أنماط تصميمها، فحتى غرف المعيشة العصرية يمكن إضاءتها بنجف عصري كتلك النجفة الرائعة المتلألئة، وبشكل عام فإن الاعتماد على النجف فقط في الإضاءة يصلح في المساحات الصغيرة والتي يمكن لضوء النجفة أن يغطيها، وكلما اتسعت مساحة الغرفة يجب الاستعانة بعناصر أخرى للضوء لإنارة الغرفة بالكامل وبشكل متوازن.
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في هذه الغرفة الكبيرة تم الاستغناء عن مصادر الإضاءة العالية واستبدالها بـ إضاءات خافتة تنتشر في أرجاء الغرفة بالكامل وبأشكال مختلفة، منها مصابيح صغيرة في السقف ومنها إضاءة على الجدران مباشرة وغير مباشرة، وأخيرا تلك المصابيح السوداء الصغيرة والمنسدلة في الجانب الآخر من الغرفة.
وبذلك يمكن الحصول على غرفة بإضاءة هادئة خافتة في جميع حالاتها.