الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مجموعة من التصميمات الروسية لغرف النوم الكلاسيكية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Спальня "Неоклассика" vol.3, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Loading admin actions …

النمط الكلاسيكي في التصميم لا تزول موضته، وعشّاق الفخامة والأناقة يميلون إليه في معظم الأوقات عند تصميم منازلهم، وعندما نتحدث عن الكلاسيكية فأكثر الغرف التي تبرز جمالها هي غرفة النوم. 

هوميفاي تعرض لكم مجموعة رائعة من تصميمات كلاسيكية لغرف النوم على الذوق الروسي الفخم والذي يتميز بلمساته الأنيقة في التصميم.

ذهبي وتقليدي

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة نوم
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

الذهبي هو عنوان الكلاسيكية ورمزها الأساسي عند المصممين، يتميز بأناقته التي يضيفها على أي مكان يوجد به ولمسته الملوكية القادمة من القرون الوسطى، فالسرير الذهبي والنجفة والإطار المعلق خلف السرير وأخيرا السجادة الموجودة بنقوشات ذهبية أيضا، كلها عناصر تقليدية لغرفة نوم كلاسيكية ولكن جمعها معا وتنظيمها بهذا الشكل جعل الغرفة رائعة حقا! 

ألوان هادئة

Mint and orange on snow, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

الكلاسيكية لا تعني التخلي عن الألوان! 

هذه الغرفة الأنيقة استخدم فيها المصمم اللونان الأخضر والبرتقالي إلى جانب اللون الأبيض ما جعلها عنوانا للأناقة والهدوء، الستائر والجدران المرصعة بالبورسلين والإضاءة الخافتة الموزعة في أرجاء الغرفة أضافت روحا جديدة ومرحة لهذه الغرفة على الرغم من كلاسيكية الأثاث الموجود بها. 

كلاسيكي حديث

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio غرفة نوم
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

هذه الغرفة الرائعة المليئة بالتفاصيل الدقيقة تأخذك إلى عالم يدمج بين روح الكلاسيكية الموجودة في الجدران والسرير المحاط بالستائر، وروح الحداثة الموجودة في اللون الأزرق الهاديء والمصباحين المعلقين على جانبي السرير مع الدولاب المصنوع من المرايا ليعطي شعورا بالاتساع والأناقة، غرفة خفيفة وأنيقة في آن واحد.

إضاءة رائعة

Квартира на Весковском переулке, MARION STUDIO MARION STUDIO غرفة نوم Multicolored
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

اللون الزيتي في السرير مع الأرضية الباركيه المميزة باللون البني والستائر باللونين الزيتي والأبيض كلها عناصر زادت من أناقة هذه الغرفة الرائعة، أما الإضاءة المتماثلة في الشكل والمتمثلة في النجفة والاباجورات الموجودة على جانبي السرير فهي في نظري ما أكملت هذه اللوحة الفنية بشكل مبهر.

سرير وجدار مميز

Спальня "Неоклассика" vol.3, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

الغرف الكلاسيكية لا تعتمد على اختيار الأثاث الكلاسيكي فقط كهذا السرير الرائع الذي يعد مركز الغرفة، ولكن تصميم الجدران والأرضيات عاملا مهما في إبراز النمط الكلاسيكي في الغرفة، كهذا الحائط البارز والممتد للسقف بنقوش هادئة من الزهور المتشابهة والتي تعد من أشهر العناصر استخداما في اللوحات الكلاسيكية. 

ورق الحائط

Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова غرفة نوم
Елена Овсянникова

Елена Овсянникова
Елена Овсянникова
Елена Овсянникова

الألوان المحايدة التي استخدمت في هذه الغرفة تنم عن ذكاء شديد في التصميم، فورق الحائط بنقوش منتظمة يحمل نفس ألوان الستائر والسجادة والتي تتناسق تماما مع لون الباركيه المستخدم في الأرضية، كما أن اختيار الأثاث والإضاءة الساطعة المنتشرة في أركان الغرفة عاملا مهما في نجاح هذا التصميم وجعله يظهر بشكل بسيط وغير معقّد. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة ملكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأثاث العاجي والنجفة الكريستال المتلألئة مع ألوان هادئة كالأبيض والسماوي جعلها غرفة ملكية حديثة تذكرني بالغرف الملكية البريطانية. 

كلاسيكي وبسيط

Воздушная классика, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

هل تبحث عن البساطة والكلاسيكية؟

هذه الغرفة ستلبي احتياجاتك، فعلى الرغم من المتعارف عليه حول النمط الكلاسيكي بأنه لا يتميز بالبساطة بل هو فخم على الدوام، جاءت هذه الغرفة لتنفي المعتقد السائد!، سرير وكومود وإضاءة وكرسي ونجفة كلها عناصر صممت بشكل كلاسيكي وبسيط لا يحمل تفاصيل كثيرة. 

8 تصميمات وأفكار مختلفة لإضاءة غرفة المعيشة
هل أنتم من محبي الذوق الروسي في التصميم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً