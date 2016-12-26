مجموعة من التصميمات الروسية لغرف النوم الكلاسيكية

النمط الكلاسيكي في التصميم لا تزول موضته، وعشّاق الفخامة والأناقة يميلون إليه في معظم الأوقات عند تصميم منازلهم، وعندما نتحدث عن الكلاسيكية فأكثر الغرف التي تبرز جمالها هي غرفة النوم.
هوميفاي تعرض لكم مجموعة رائعة من تصميمات كلاسيكية لغرف النوم على الذوق الروسي الفخم والذي يتميز بلمساته الأنيقة في التصميم.
الذهبي هو عنوان الكلاسيكية ورمزها الأساسي عند المصممين، يتميز بأناقته التي يضيفها على أي مكان يوجد به ولمسته الملوكية القادمة من القرون الوسطى، فالسرير الذهبي والنجفة والإطار المعلق خلف السرير وأخيرا السجادة الموجودة بنقوشات ذهبية أيضا، كلها عناصر تقليدية لغرفة نوم كلاسيكية ولكن جمعها معا وتنظيمها بهذا الشكل جعل الغرفة رائعة حقا!
الكلاسيكية لا تعني التخلي عن الألوان!
هذه الغرفة الأنيقة استخدم فيها المصمم اللونان الأخضر والبرتقالي إلى جانب اللون الأبيض ما جعلها عنوانا للأناقة والهدوء، الستائر والجدران المرصعة بالبورسلين والإضاءة الخافتة الموزعة في أرجاء الغرفة أضافت روحا جديدة ومرحة لهذه الغرفة على الرغم من كلاسيكية الأثاث الموجود بها.
هذه الغرفة الرائعة المليئة بالتفاصيل الدقيقة تأخذك إلى عالم يدمج بين روح الكلاسيكية الموجودة في الجدران والسرير المحاط بالستائر، وروح الحداثة الموجودة في اللون الأزرق الهاديء والمصباحين المعلقين على جانبي السرير مع الدولاب المصنوع من المرايا ليعطي شعورا بالاتساع والأناقة، غرفة خفيفة وأنيقة في آن واحد.
اللون الزيتي في السرير مع الأرضية الباركيه المميزة باللون البني والستائر باللونين الزيتي والأبيض كلها عناصر زادت من أناقة هذه الغرفة الرائعة، أما الإضاءة المتماثلة في الشكل والمتمثلة في النجفة والاباجورات الموجودة على جانبي السرير فهي في نظري ما أكملت هذه اللوحة الفنية بشكل مبهر.
الغرف الكلاسيكية لا تعتمد على اختيار الأثاث الكلاسيكي فقط كهذا السرير الرائع الذي يعد مركز الغرفة، ولكن تصميم الجدران والأرضيات عاملا مهما في إبراز النمط الكلاسيكي في الغرفة، كهذا الحائط البارز والممتد للسقف بنقوش هادئة من الزهور المتشابهة والتي تعد من أشهر العناصر استخداما في اللوحات الكلاسيكية.
الألوان المحايدة التي استخدمت في هذه الغرفة تنم عن ذكاء شديد في التصميم، فورق الحائط بنقوش منتظمة يحمل نفس ألوان الستائر والسجادة والتي تتناسق تماما مع لون الباركيه المستخدم في الأرضية، كما أن اختيار الأثاث والإضاءة الساطعة المنتشرة في أركان الغرفة عاملا مهما في نجاح هذا التصميم وجعله يظهر بشكل بسيط وغير معقّد.
الأثاث العاجي والنجفة الكريستال المتلألئة مع ألوان هادئة كالأبيض والسماوي جعلها غرفة ملكية حديثة تذكرني بالغرف الملكية البريطانية.
هل تبحث عن البساطة والكلاسيكية؟
هذه الغرفة ستلبي احتياجاتك، فعلى الرغم من المتعارف عليه حول النمط الكلاسيكي بأنه لا يتميز بالبساطة بل هو فخم على الدوام، جاءت هذه الغرفة لتنفي المعتقد السائد!، سرير وكومود وإضاءة وكرسي ونجفة كلها عناصر صممت بشكل كلاسيكي وبسيط لا يحمل تفاصيل كثيرة.