منزل تركي بتصميم رائع لعشاق الطبيعة

صالة الاستقبال تعد امتدادا للحديقة بتصميمها الطبيعي والعصري، انظر معي إلى هذه الطاولة التي صممت على شكل شجرة بشكل رائع وخاطف للانظار وكأنها استكمال للحديقة المواجهة لها.

تصميم الصالون بالكامل أخذ شكلا دائريا على الرغم من اختلاف قطع الأثاث وكأنها من عوالم مختلفة لكنها متجانسة بسبب تناسق الألوان وتناغمها كالأزرق الموجودة في الوسادات والذي استخدم في الكرسي الخشبي كذلك، أيضا الاكسسوارات الموجودة في كل أنحاء الغرفة لها تأثير كبير على ظهور التصميم بهذا الشكل المتكامل في النهاية.