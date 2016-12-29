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منزل تركي بتصميم رائع لعشاق الطبيعة

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة المعيشة
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تأخذكم هوميفاي في جولة سريعة من قلب اسطنبول، في منزل تركي صمم بشكل رائع يعكس جمال الطبيعة ونمط البحر المتوسط الهاديء بلمسات عصرية بسيطة تستلهمون منها الكثير عند تصميم منازلكم..

حديقة بسيطة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا مع هذه الحديقة الرائعة التي صنعت فارقا كبيرا في التصميم، فمكان الجلوس صمم بشكل عصري وأنيق للغاية بألوان حيادية تتناسب مع وجودها وسط الأشجار والنباتات التي وزعها المصمم بشكل متدرج وكأنها إطار للمكان، واستخدم هذه المظلة البيضاء لحماية الجالسين من أشعة الشمس وبذلك أصبحت الحديقة متكاملة العناصر.

صالة الاستقبال

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

صالة الاستقبال تعد امتدادا للحديقة بتصميمها الطبيعي والعصري، انظر معي إلى هذه الطاولة التي صممت على شكل شجرة بشكل رائع وخاطف للانظار وكأنها استكمال للحديقة المواجهة لها.

تصميم الصالون بالكامل أخذ شكلا دائريا على الرغم من اختلاف قطع الأثاث وكأنها من عوالم مختلفة لكنها متجانسة بسبب تناسق الألوان وتناغمها كالأزرق الموجودة في الوسادات والذي استخدم في الكرسي الخشبي كذلك، أيضا الاكسسوارات الموجودة في كل أنحاء الغرفة لها تأثير كبير على ظهور التصميم بهذا الشكل المتكامل في النهاية.

من وسط الغابات

homify Interior landscaping
homify

homify
homify
homify

منضدة صنعت من الخشب وأخذت نفس شكل الأخشاب الموجودة بالغابة مع أباجورة ريفية بسيطة، لمسة رائعة للمكان.  

توزيع النباتات

homify Interior landscaping
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل يعج بالنباتات الموجودة في كل أركانه مثل هذا الإصيص الموضوع بجانب الشرفة الزجاجية حتى يحصل على الشمس والهواء الذي يحتاجه يوميا، فبالإضافة إلى نباتات الظل تم استخدام نباتات تعتمد على وجود الشمس.  

طاولة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أخذت طاولة السفرة نفس طابع الأرضيات الرخامية المنتشر في أرجاء المنزل، وصممت الطاولة من الرخام الرمادي اللون ما جعلها متناسقة للغاية مع باقي تصميم الغرفة، واكتمل جمال التصميم باستخدام اللون الأوف وايت في الكراسي مع حدودها التي اتخذت نفس لون قاعدة الطاولة والمتناسبة مع لون الرخام والأرضية، لذا هذه الغرفة عنوان التناسق والتناغم في الألوان والخامات. 

أخيرا لا بد من ذكر هذه المصابيح المدلّاة من السقف على مسافات متساوية والتي أعطت جمالا وأناقة للتصميم، بالإضافة إلى كونها وحدات إضاءة مركزة على الطاولة.

استغلال السلالم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

قبل الصعود إلى الدور العلوي نلقي نظرة على استغلال المصمم لكل أركان المنزل بما فيها السلم الداخلي والذي وضع فيه مجموعة من الرفوف بها عدد كبير من الصناديق لتخزين الاحتياجات المختلفة، وعلى الجانب مجموعة من الاكسسوارات وإطارات الصور، وبذلك قد أبدع المصمم في استغلال كل مكان في هذا المنزل دون هدر. 

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غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ماذا تريد في غرفة المعيشة بجانب هذا المنظر الطبيعي الرائع؟ 

استبدل المصمم الحائط بالزجاج لجعل غرفة المعيشة جزء من المنظر الخارجي الرائع المليء بالأشجار بلونها الأخضر الصافي، مع هذه الأرائك والوسائد بألوانها الفاتحة، والاكسسوارت المتناسقة مع باقي التصميم، والأرضية الباركيه والسجادة بلونها الرمادي، كلها عناصر منسجمة للغاية مع بعضها البعض صنعت لوحة من منظر طبيعي خلّاب.

الركن الهاديء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عندما تحتاج للهروب من الضوضاء في غرفة المعيشة عليك اللجوء لمكان قريب دون أن يفتقدك باقي أفراد عائلتك، هذا الركن ستجد فيه ضالتك! 

ما يميز هذا الركن الخاص السجادة الرائعة التي اتخذت نفس لون السجادة في غرفة المعيشة ما جعلنا نشعر أننا في مكان واحد دون فاصل، أيضا  اللمسات البسيطة مثل الطاولة الجانبية المصنوعة من الخشب لوضع إطارات الصور والمزهرية ووحدة إضاءة بسيطة ويمكن استخدامها في نفس الوقت لوضع كوب القهوة الذي تتناوله في هذا الوقت المستقطع. 

استخدام النباتات في زوايا المنزل كهذا الاصيص الجانبي يجعل التصميم جزءاً من الطبيعة الخلابة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فاصل من الخشب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه المساحة الواسعة الموجودة بالدور العلوي قد قسمها المصمم إلى قسمين واحد لغرفة المعيشة والآخر من أجل ركن خاص بعيدا عن الأنشطة الفعّالة في الغرفة الأخرى. 

هذا الفاصل الخشبي الأنيق الموضوع على قاعدة رخامية بلون بيج يتناسب مع الأرضيات الباركيه، تم استخدامه للفصل بين الجزئين وثبتت عليه شاشة التلفاز المواجهة لغرفة المعيشة والتي تتميز بكونها مكان للأنشطة والتجمع العائلي. 

ركن خاص

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الأشياء الرائعة وجود ركن خاص بك في منزلك، وكأنه كهف تنعزل فيه عندما تريد الاسترخاء أو التفكير في شيء مهم، يضم هذا الركن كل ما تحب على ذوقك دون أي اعتبارات أخرى لباقي تصميم المنزل.
هذا الركن البسيط  الغالب عليه اللون الأسود، لا يحتوي إلا على أريكة وكرسي بسيط وأنيق وطاولة زجاجية وإضاءة خافتة من الأباجورة الموجودة على جانب الأريكة، وعلى جانبها الآخر مجموعة من الرفوف المحتوية على ذكريات داخل صور، ولم ينسى وضع هذا  الركن بالقرب من شرفة زجاجية للاستمتاع بمنظر الطبيعة من الخارج الحصول على إضاءة طبيعية مريحة.

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استكمالا لباقي تصميم المنزل الذي يمتاز بالبساطة والاناقة والقرب من الطبيعة جاء تصميم المطبخ مماثلا بلونه الأبيض والرمادي مع طاولة خشبية في المنتصف لتناول الطعام أعطت جوا من الدفء والحميمية. 

الخزن المستخدمة والموزعة بشكل جيد لتخزين كل ما يحتاجه الفرد داخل المطبخ، فالمساحة هنا قد ساعدت في توفير عدد كبير من الخزن مع توفير تهوية ومساحات واسعة في الطرقات، وأخيرا الإضاءة في هذا المطبخ رائعة للغاية فقد تم تغطية منتصف السقف بالكامل بإضاءة بيضاء وتغطيتها حتى لا تفسد الإضاءة من الدخان والدهون الموجودة في المطبخ. 

حوض أنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الخشب ليس حكرا على أماكن محددة في المنزل، بل يمكن استخدامه في كل مكان فهو عنوان للأناقة والجمال.

هذا الحوض المصنوع من الخشب ذو القشرة اللامعة أنيق وعملي للغاية باحتوائه على فراغات من أجل المناشف والمناديل، وعلى الرغم من صغر مساحة الحمام إلا أن المرآة الموجودة خلف الحوض أعطت عمقا للمكان فأصبحنا نراها أكثر اتساعا عما هو عليه وهذا من ذكاء المصمم.

غرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

صممت هذه الغرفة لتكون مناسبة للطفل وبيئة جيدة ومحفزة لإبداع الأطفال بألوانها الخلّابة والمتنوعة التي يحبها الأطفال وتعطيهم مساحة كبيرة من التفكير الإبداعي.
في ركن الغرفة الخاص بالتخزين وضع أرفف وصناديق من أجل تنظيم الألعاب والأغراض المتعلقة بالطفل مع وضع أريكة جانبية للجلوس ووسادات تحمل طابعا طفوليا بألوانها ورسوماتها الجميلة.

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ركن النوم

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

سرير أبيض وبسيط للغاية مع وحدة إضاءة خافتة هو الاختيار الأمثل لمكان نوم طفلك، فالاطفال عادة لا يفضلون الأسرّة الكبيرة ولا التفاصيل الكثيرة، يحبون النوم بالقرب من أغراضهم مع عرائسهم الصغيرة. 

ألوان مبهجة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية مهمة للغاية في غرفة الطفل للتأكد من حصوله على وقت كاف من أشعة الشمس، بالإضافة إلى تنقية الغرفة وإظهارها بشكل جيد الطفل وتحفيزه على الاندماج مع الطبيعة.
وعند تصميم هذه الغرفة جعل المصمم الإضاءة الطبيعية القادمة من الجدار الزجاجي تتخلل أركان الغرفة وخصوصا الركن الخاص بالأنشطة التعليمية لتحفيز الطفل على القيام بها وجعله أكثر استمتاعا، استخدم أيضا عناصر بسيطة في صنع هذا المكتب الصغير والكرسي الخشبي المريح للأطفال، دمج بين الألعاب والكتب والجو التعليمي والترفيهي بيئة محفزة للغاية لأي طفل.

غرفة لابنتك

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من الواضح وجود طفلة صغيرة في هذه العائلة الجميلة، هذه الغرفة الرائعة هي غرفة للبنات بالطبع! 

سرير أبيض وفرض باللون الزهري، والجدران المغطاة بورق الحائط المنقوش بنقاط زهرية وزرقاء رقيقة للغاية، بالفعل هي غرفة ساحرة ومناسبة لابنتك.

سبورة على الحائط

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

جعل المصمم ركن المذاكرة جذّابا ويشجع على الاستذكار، مكتب بسيط وعملي على الحائط تعلوه مجموعة من الرفوف للاحتفاظ بالكتب مع كرسي مريح حتى لا تتعب الطفلة من الجلوس خلال فترة المذاكرة، بالإضافة إلى هذه اللمسة الرائعة التي وضعها المصمم على الحائط، سبورة زرقاء بعرض الحائط الأبيض وسيلة رائعة وذكية ومبدعة لتشجيع الأطفال على المذاكرة، على الرغم من أن السبورة ذات الطباشير هي فكرة قديمة إلا أنها مثل الكتب الورقية لا تزال تحمل طابعا ممتعا لكل الاطفال. 

تصميم منزل رائع على الطراز العربي
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