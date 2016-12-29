قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!

هذا المشروع الذي نعرضه لكم اليوم دليل واضح على أن الخبراء لديهم القدرة على تحويل مكان خالي من الانسجام والجاذبية إلى آخر تحب العين أن تراه في كل لحظة، وخاصة أننا نتحدث عن الحمام الذي يعتبر مكانا يبحث فيه الشخص عن راحته واسترخاء جسده تحت الماء الدافيء، لذا من المهم أن يكون تصميم الحمام حاملا لطابع التناسق والانسجام بين مكوناته وبعيدا عن الكآبة والملل.

دعونا ننطلق في رحلتنا مع الخبراء الذين غيروا هذا الحمام تغييرا جذريا..