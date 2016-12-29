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قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis
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هذا المشروع الذي نعرضه لكم اليوم دليل واضح على أن الخبراء لديهم القدرة على تحويل مكان خالي من الانسجام والجاذبية إلى آخر تحب العين أن تراه في كل لحظة، وخاصة أننا نتحدث عن الحمام الذي يعتبر مكانا يبحث فيه الشخص عن راحته واسترخاء جسده تحت الماء الدافيء، لذا من المهم أن يكون تصميم الحمام حاملا لطابع التناسق والانسجام بين مكوناته وبعيدا عن الكآبة والملل. 

دعونا ننطلق في رحلتنا مع الخبراء الذين غيروا هذا الحمام تغييرا جذريا.. 

الحوض قبل التجديد

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

تصميم الحوض القديم بالخزن الموجودة حوله على الرغم من كونه مقبولا وليس به عيب فني إلا أنه بعيد كل البعد عن الجمال والاناقة، لون باهت وتفاصيل كثيرة وإضاءة سيئة للغاية، فكان لا بد من لمسة عصرية على هذا الحمام القديم.

مكان الاستحمام القديم

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

كما تظهر الصورة ركن استحمام بائس للغاية يحمل نفس الألوان الباهتة لباقي الحمام، كما أنه لا يعطي أي خصوصية ولا راحة للواقف داخله فهو ضيق للغاية ومكانه بجانب الشباك سيء جدا لذا سيلجأ الخبراء إلى تغيير مكانه بعد التجديد. 

تركيب صرف جديد

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

بدأ الخبراء في تركيب مواسير صرف جديدة  في الجزء الجديد والمخصص للاستحمام بدلا من المكان القديم الموجود بجانب الشباك، فكما نلاحظ أن هذا الحمام فقط من أجل الاستحمام ولا يوجد به مكان خاص لقطع الحمام الصحية لذا كان العمل منصبا في الصرف الصحي على مكان الاستحمام فقط. 

مفاجأة!

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

أهلا بكم في الحمام الجديد! مفاجأة بكل المقاييس هيا بنا نأخذ جولة في هذا الحمام الفريد.. 

باب خشبي

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

تم استبدال الباب القديم بباب جديد من الخشب الجيد بلونه الطبيعي الفاتح لتناسب مع اللونين المستخدمين في الحمام  وهما الأحمر والأسود، الخشب يعطي أناقة لأي مكان يوضع فيه! 

مرآة كبيرة

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

تم تغيير شكل هذه المنطقة تماما لتصبح أكثر أناقة وعصرية كما هو واضح، أحواض ومرايا وخزن متناغمة معا بشكل عصري وجميل. 

المرآة اكسسوار هام في أي حمام والآن أصبحت عريضة ومستوية على عكس القديمة، وبدون إطارات حتى تعطي شعورا بالاتساع وعدم الضيق ويعلوها مصباح  لتركيز الإضاءة عليها. 

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خزانة غير مرئية

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

كما نلاحظ فالمرآة هي عبارة عن خزانة في الأصل، احتفظ المصمم بنفس الفكرة القديمة في التخزين خلف المرآة ولكن فعلها هذه المرة بشكل جذاب وغير مرئي لجعلها أكثر أناقة. 

حوضين بدلا من واحد

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

هل تتذكرون حوض الغسيل القديم؟! 

بالطبع لا تريدون المقارنة، استبدل الخبراء الحوض القديم بحوضين منفصلين غاية في الأناقة والبساطة بلون أبيض يتناغم من الحائط الأحمر الموجود ورائه والذي جعله المصمم عاكسا كالمرايا في الفاصل بين المرآة والحوض ليظهر لحوض بشكل أكثر جاذبية. 

الصنابير أيضا ملساء وبسيطة للغاية وتصميمها العصري هو سر جاذبيتها

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

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وحدات التخزين

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

وكأن هذه القطعة كالمكتبة الأنيقة الموجودة بغرفة المعيشة. 

وحدات تخزين خشبية وأنيقة وعصرية تحت الحوض للاحتفاظ بأغراض الحمام المبعثرة في كل مكان قديما ولكن هذه المرة بشكل أنيق يحمل جاذبية الخشب. 

الاحتفاظ بقطع قديمة

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

هذه الفوّاطة هي قطعة كانت موجودة بالحمام القديم، وتم الاحتفاظ بها لانسجامها مع باقي التصميم فليس من الضروري التخلص من كل شيء فلا مانع من استخدام بعض الأغراض طالما حالتها جيدة ومتناسبة مع التصميم الجديد.

شباك جديد

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

استبدل المصمم الشباك القديم بجديد نظرا لحالة القديم المتهالكة، بالإضافة إلى التجديد في لون غطاء الشباك إلى الأحمر ليتناسب مع ألوان التصميم، والاحتفاظ على الشكل التقليدي لإطاره المصنوع من الخشب. 

تسريحة في الحمام!

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

هذه القطعة المعروف وجودها في غرفة النوم أضافها المصمم إلى الحمام الجديد، تسريحة خشبية من نفس خامة الخزن الموجودة تحت الحوض، وكرسي أنيق وكأنه جزء من التسريحة ويعمل كخزنة أيضا في نفس الوقت، مرآة صغيرة متحركة وبعض الأدوات التي تحتاجها للتجمل بعد الانتهاء من أخذ حمامك، فالآن لا داعي للذهاب لغرفة نومك من اجل التجمل بل يمكنك الخروج من هذا الحمام بمظهر كامل وأنيق! 

اكسسوارات

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

ديكور جديد و اكسسوارات فريدة وضعها المصمم في هذه المنطقة التي كانت قديما مكانا للاستحمام والآن أصبحت منطقة للاسترخاء التام، لوحة على الحائط ورفوف من أجل الاكسسوارات وقطع الديكور المختلفة أعطت شكلا أنيقا لهذا الجزء.

النباتات في كل مكان

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

لا يوجد مكان لا يمكن وضع النباتات فيه، فهي تعطي لأي مكان روحا طبيعية جميلة، وضعها هنا بجانب الشباك تصرف ذكي للغاية حتى تحصل على الإضاءة الطبيعية من الشمس اللازمة لها. 

سيراميك أسود

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

كما تلاحظ فقد اختار الخبراء للأرضيات لون مخالف تماما للقديم، فاستخدموا السيراميك الأسود في الأرضية والجزء الخاص بالاستحمام، والذي يتلائم أيضا مع نفس اللون الأسود المستخدم في السقف، فكما نرى وكأن الحمام منقسم إلى ثلاثة أجزاء أحمر وأسود وأبيض في المنتصف.  

شموع وجو رومانسي

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

قبل الدخول إلى منطقة الاستحمام يجب أن نلقي نظرة على هذه الرفوف بجانبها والتي تحمل شموع رومانسية من أجل إضافة جو رومانسي على المكان، بالإضافة إلى الخزائن الطولية تحتها من أجل الاحتفاظ بالفوط الخاصة بالاستحمام.

بلاط الموزاييك

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

استخدم المصمم في أرضية ركن الاستحمام بلاط الموزاييك الغير قابل للانزلاق ولم يستخدم السيراميك فهو غير مناسب لمكان الاستحمام، فاستخدم الموزاييك من نفس اللون الأسود واستكمل به الجزء الموجود خلف الدش لإعطاء شكل جمالي وكأنه جزء من لوحة.

بريق ولمعان

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

لون الدش اللامع يعطي بريقا ولمعانا مع الأسود، دش تقليدي وما يجعله أفضل هو التصميم الموجود حوله. 

وحدات إضاءة

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

استخدم الخبراء وحدات إضاءة صغيرة موزعة في السقف لإعطاء إضاءة متساوية في كل جوانب الحمام، كما حرصا على ظهورها بنفس لون السقف الأسود فأصبحت وكأنها جزء منه.

سقف لامع

Rénovation d'une salle de bain moderne, Violaine Denis Violaine Denis حمام
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

نختم معكم بسقف هذا الحمام الأسود اللامع العاكس لكل زوايا الحمام من أسفله، جذّاب وعملي للغاية ولا يتأثر بالأبخرة وخلافه، اختيار ذكي للغاية من المصمم. 

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ما رأيكم في مكان الاستحمام الجديد؟

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