قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!

هذا المشروع الذي نعرضه لكم اليوم دليل واضح على أن الخبراء لديهم القدرة على تحويل مكان خالي من الانسجام والجاذبية إلى آخر تحب العين أن تراه في كل لحظة، وخاصة أننا نتحدث عن الحمام الذي يعتبر مكانا يبحث فيه الشخص عن راحته واسترخاء جسده تحت الماء الدافيء، لذا من المهم أن يكون تصميم الحمام حاملا لطابع التناسق والانسجام بين مكوناته وبعيدا عن الكآبة والملل.
دعونا ننطلق في رحلتنا مع الخبراء الذين غيروا هذا الحمام تغييرا جذريا..
تصميم الحوض القديم بالخزن الموجودة حوله على الرغم من كونه مقبولا وليس به عيب فني إلا أنه بعيد كل البعد عن الجمال والاناقة، لون باهت وتفاصيل كثيرة وإضاءة سيئة للغاية، فكان لا بد من لمسة عصرية على هذا الحمام القديم.
كما تظهر الصورة ركن استحمام بائس للغاية يحمل نفس الألوان الباهتة لباقي الحمام، كما أنه لا يعطي أي خصوصية ولا راحة للواقف داخله فهو ضيق للغاية ومكانه بجانب الشباك سيء جدا لذا سيلجأ الخبراء إلى تغيير مكانه بعد التجديد.
بدأ الخبراء في تركيب مواسير صرف جديدة في الجزء الجديد والمخصص للاستحمام بدلا من المكان القديم الموجود بجانب الشباك، فكما نلاحظ أن هذا الحمام فقط من أجل الاستحمام ولا يوجد به مكان خاص لقطع الحمام الصحية لذا كان العمل منصبا في الصرف الصحي على مكان الاستحمام فقط.
أهلا بكم في الحمام الجديد! مفاجأة بكل المقاييس هيا بنا نأخذ جولة في هذا الحمام الفريد..
تم استبدال الباب القديم بباب جديد من الخشب الجيد بلونه الطبيعي الفاتح لتناسب مع اللونين المستخدمين في الحمام وهما الأحمر والأسود، الخشب يعطي أناقة لأي مكان يوضع فيه!
تم تغيير شكل هذه المنطقة تماما لتصبح أكثر أناقة وعصرية كما هو واضح، أحواض ومرايا وخزن متناغمة معا بشكل عصري وجميل.
المرآة اكسسوار هام في أي حمام والآن أصبحت عريضة ومستوية على عكس القديمة، وبدون إطارات حتى تعطي شعورا بالاتساع وعدم الضيق ويعلوها مصباح لتركيز الإضاءة عليها.
كما نلاحظ فالمرآة هي عبارة عن خزانة في الأصل، احتفظ المصمم بنفس الفكرة القديمة في التخزين خلف المرآة ولكن فعلها هذه المرة بشكل جذاب وغير مرئي لجعلها أكثر أناقة.
هل تتذكرون حوض الغسيل القديم؟!
بالطبع لا تريدون المقارنة، استبدل الخبراء الحوض القديم بحوضين منفصلين غاية في الأناقة والبساطة بلون أبيض يتناغم من الحائط الأحمر الموجود ورائه والذي جعله المصمم عاكسا كالمرايا في الفاصل بين المرآة والحوض ليظهر لحوض بشكل أكثر جاذبية.
وكأن هذه القطعة كالمكتبة الأنيقة الموجودة بغرفة المعيشة.
وحدات تخزين خشبية وأنيقة وعصرية تحت الحوض للاحتفاظ بأغراض الحمام المبعثرة في كل مكان قديما ولكن هذه المرة بشكل أنيق يحمل جاذبية الخشب.
هذه الفوّاطة هي قطعة كانت موجودة بالحمام القديم، وتم الاحتفاظ بها لانسجامها مع باقي التصميم فليس من الضروري التخلص من كل شيء فلا مانع من استخدام بعض الأغراض طالما حالتها جيدة ومتناسبة مع التصميم الجديد.
استبدل المصمم الشباك القديم بجديد نظرا لحالة القديم المتهالكة، بالإضافة إلى التجديد في لون غطاء الشباك إلى الأحمر ليتناسب مع ألوان التصميم، والاحتفاظ على الشكل التقليدي لإطاره المصنوع من الخشب.
هذه القطعة المعروف وجودها في غرفة النوم أضافها المصمم إلى الحمام الجديد، تسريحة خشبية من نفس خامة الخزن الموجودة تحت الحوض، وكرسي أنيق وكأنه جزء من التسريحة ويعمل كخزنة أيضا في نفس الوقت، مرآة صغيرة متحركة وبعض الأدوات التي تحتاجها للتجمل بعد الانتهاء من أخذ حمامك، فالآن لا داعي للذهاب لغرفة نومك من اجل التجمل بل يمكنك الخروج من هذا الحمام بمظهر كامل وأنيق!
ديكور جديد و اكسسوارات فريدة وضعها المصمم في هذه المنطقة التي كانت قديما مكانا للاستحمام والآن أصبحت منطقة للاسترخاء التام، لوحة على الحائط ورفوف من أجل الاكسسوارات وقطع الديكور المختلفة أعطت شكلا أنيقا لهذا الجزء.
لا يوجد مكان لا يمكن وضع النباتات فيه، فهي تعطي لأي مكان روحا طبيعية جميلة، وضعها هنا بجانب الشباك تصرف ذكي للغاية حتى تحصل على الإضاءة الطبيعية من الشمس اللازمة لها.
كما تلاحظ فقد اختار الخبراء للأرضيات لون مخالف تماما للقديم، فاستخدموا السيراميك الأسود في الأرضية والجزء الخاص بالاستحمام، والذي يتلائم أيضا مع نفس اللون الأسود المستخدم في السقف، فكما نرى وكأن الحمام منقسم إلى ثلاثة أجزاء أحمر وأسود وأبيض في المنتصف.
قبل الدخول إلى منطقة الاستحمام يجب أن نلقي نظرة على هذه الرفوف بجانبها والتي تحمل شموع رومانسية من أجل إضافة جو رومانسي على المكان، بالإضافة إلى الخزائن الطولية تحتها من أجل الاحتفاظ بالفوط الخاصة بالاستحمام.
استخدم المصمم في أرضية ركن الاستحمام بلاط الموزاييك الغير قابل للانزلاق ولم يستخدم السيراميك فهو غير مناسب لمكان الاستحمام، فاستخدم الموزاييك من نفس اللون الأسود واستكمل به الجزء الموجود خلف الدش لإعطاء شكل جمالي وكأنه جزء من لوحة.
لون الدش اللامع يعطي بريقا ولمعانا مع الأسود، دش تقليدي وما يجعله أفضل هو التصميم الموجود حوله.
استخدم الخبراء وحدات إضاءة صغيرة موزعة في السقف لإعطاء إضاءة متساوية في كل جوانب الحمام، كما حرصا على ظهورها بنفس لون السقف
الأسود فأصبحت وكأنها جزء منه.
نختم معكم بسقف هذا الحمام الأسود اللامع العاكس لكل زوايا الحمام من أسفله، جذّاب وعملي للغاية ولا يتأثر بالأبخرة وخلافه، اختيار ذكي للغاية من المصمم.
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