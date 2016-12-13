الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أساليب تخزين ذكية للمطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Loading admin actions …

المطبخ من أكثر الغرف المعرضة للفوضى والإزدحام، ولذلك فمن المهم توظيف المساحات التخزينية والبحث عن أفكار ذكية للحصول على أفضل استخدام، وأقل فوضى مع الحفاظ على المساحات منظمة. لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار الرائعة للتخزين الذكي في المطبخ لتتمكنوا من الحصول على أفضل المطابخ.

​1.نظم الأواني مثلما تنظم الكتب

Comment optimiser chaque millimètre ?, Centimetre.com Centimetre.com KitchenCabinets & shelves
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

لما لا تصنع بعض الأرفف المفتوحة في المطبخ؟ فالأرفف المفتوحة تمثل حل عملي ومودرن إذا ما تم وضعها بجانب مساحة الطبخ واعداد الطعام. فيمكنك استغلال مكتبة كتب قديمة من غرفة أخرى، واحرص على دهانها باألوان متباينه ومتناسبة مع باقي المطبخ لتعطي تباين في الألوان والطراز للمطبخ.

​2.علق السكاكين في لوح ممغنط

Farbe für die Küche, farbdoktor farbdoktor KitchenCutlery, crockery & glassware خشب Turquoise
farbdoktor

farbdoktor
farbdoktor
farbdoktor

تكمن روعة هذا الحل الرائع في إضافة ألوان مشرقة للمطبخ كما أنه يتميز بالبساطة وسرعة الحصول على السكاكين وقتما نحتاجها. فكرة عملية ومعاصرة وخاصة إذا وضع بجانبها لوحة تقطيع بألوان متناسبة معها فتكون القطعة المثالية لتزين مطبخك.

​3.أرفف رأسية

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall HouseholdStorage
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

الألواح الممغنطة هي حل رائع وموفر في المساحة كما أنه أنيق أيضاً، فلما لا تطور الفكرة من مجرد حامل للساكاكين وتعمل أرفف رأسية ممغنطة تصلح لتعليق أواني الطبخ، وأي شئ يصلح تعليقه.

4.إعادة تدوير الصناديق

Tableware Mauléon Créations Jean-Vier KitchenCutlery, crockery & glassware
Créations Jean-Vier

Tableware Mauléon

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

إعادة استخدام الصناديق الخشبية تضيف الكثير إلى ديكور مطبخك فاللمسة القديمة والعتيقة تتباين بشكل أنيق جداً مع الطراز المودرن والخامات اللامعة.

​5.اكسسوارات التخزين العملية

Scotty, Schwammhalter, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

يمكنك إضافة بعض الاكسسوارات العملية و التي تضاف لتكمل الأثاث الأساسي لتسهل حياتك. هنا تم تركيب هذا الجزء الخاص بالاسفنجات، الفرشة الخاصة بغسيل الصحون بطريقة مبتكرة لتسهل الحصول عليها وأيضاً تسهل تجفيفها بعد الاستخدام.

​6.العلاّقات تصلح لكل شئ

Bitra Hook Rail, Rowen & Wren Rowen & Wren KitchenStorage
Rowen &amp; Wren

Bitra Hook Rail

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

بتثبيت قضبان معدنية على الحائط يمكنك استغلالها لتعليق أي شئ. فهي تعتبر حل رائع وعملي لتعليق الأواني، الأدوات والفوط، أيضاً الخضروات مثل البطاطس والبصل وحتى الأعشاب المجففة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7.طاولة إعداد الطعام (الجزيرة)

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

مثال رائع لاستغلال المساحة هي بعمل طاولة وسطى لاعدادا الطعام (أو جزيرة) مع استغلال المساحة السفلية بها بأقصى شكل ممكن لتخزين الصحون، الأواني والأدوات.

​8.مساحة تخزين مخفية

Larder cupboard Fraher and Findlay KitchenStorage
Fraher and Findlay

Larder cupboard

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

استغلال كل المساحات هو اتجاة مينمال ومودرن بالإضافة لكونة عملي. هنا تم عمل خزانة مخفية في المساحة المهدرة بين الحائط والثلاجة والتي يمكنها أن تجمع كل البهارات والبقوليات وتحتفظ بها في مكان مخفي عن الأعين ولكن عند الحاجة إليها يمكنك بسهوله جر الرف إلى الخارج.

​9.تصميم منزلق للأرفف

The Cut Kitchen, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd KitchenBench tops
Alessandro Isola Ltd

The Cut Kitchen

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

هذا المطبخ ذو التصميم المستقبلي يحتوي على خزانات موديولية يمكنها أن  تتحرك وتنزلق إلى الأسفل عند الحاجة. فلا يسبب أي فوضى بعد الآن بفضل هذا التصميم الغريب والرائع.

هذا التصميم بالإضافة لكونه عملي وفائق الذكاء ولكنه أيضاً أنيق و مينمال ولذلك فهو مناسب للمطابخ الأمريكية المفتوحة.

​10.استغلال الأركان

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

دائماً ما تذهب الأركان هدراً في تصميم خزانات المطبخ ولذلك فقد تم ابتكار طريقة رائعة لتوفير المساحة واستغلال هذا الفراغ. هذا التصميم مناسب لكل الطرز والمساحات لاستغلال أفضل للأركان.

قبل وبعد : تغيير شامل في 5 حمامات
أي من هذه الأساليب أعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً