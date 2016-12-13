10 أساليب تخزين ذكية للمطبخ

هذا المطبخ ذو التصميم المستقبلي يحتوي على خزانات موديولية يمكنها أن تتحرك وتنزلق إلى الأسفل عند الحاجة. فلا يسبب أي فوضى بعد الآن بفضل هذا التصميم الغريب والرائع.

هذا التصميم بالإضافة لكونه عملي وفائق الذكاء ولكنه أيضاً أنيق و مينمال ولذلك فهو مناسب للمطابخ الأمريكية المفتوحة.