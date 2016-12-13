10 أساليب تخزين ذكية للمطبخ

المطبخ من أكثر الغرف المعرضة للفوضى والإزدحام، ولذلك فمن المهم توظيف المساحات التخزينية والبحث عن أفكار ذكية للحصول على أفضل استخدام، وأقل فوضى مع الحفاظ على المساحات منظمة. لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار الرائعة للتخزين الذكي في المطبخ لتتمكنوا من الحصول على أفضل المطابخ.
لما لا تصنع بعض الأرفف المفتوحة في المطبخ؟ فالأرفف المفتوحة تمثل حل عملي ومودرن إذا ما تم وضعها بجانب مساحة الطبخ واعداد الطعام. فيمكنك استغلال مكتبة كتب قديمة من غرفة أخرى، واحرص على دهانها باألوان متباينه ومتناسبة مع باقي المطبخ لتعطي تباين في الألوان والطراز للمطبخ.
تكمن روعة هذا الحل الرائع في إضافة ألوان مشرقة للمطبخ كما أنه يتميز بالبساطة وسرعة الحصول على السكاكين وقتما نحتاجها. فكرة عملية ومعاصرة وخاصة إذا وضع بجانبها لوحة تقطيع بألوان متناسبة معها فتكون القطعة المثالية لتزين مطبخك.
الألواح الممغنطة هي حل رائع وموفر في المساحة كما أنه أنيق أيضاً، فلما لا تطور الفكرة من مجرد حامل للساكاكين وتعمل أرفف رأسية ممغنطة تصلح لتعليق أواني الطبخ، وأي شئ يصلح تعليقه.
إعادة استخدام الصناديق الخشبية تضيف الكثير إلى ديكور مطبخك فاللمسة القديمة والعتيقة تتباين بشكل أنيق جداً مع الطراز المودرن والخامات اللامعة.
يمكنك إضافة بعض الاكسسوارات العملية و التي تضاف لتكمل الأثاث الأساسي لتسهل حياتك. هنا تم تركيب هذا الجزء الخاص بالاسفنجات، الفرشة الخاصة بغسيل الصحون بطريقة مبتكرة لتسهل الحصول عليها وأيضاً تسهل تجفيفها بعد الاستخدام.
بتثبيت قضبان معدنية على الحائط يمكنك استغلالها لتعليق أي شئ. فهي تعتبر حل رائع وعملي لتعليق الأواني، الأدوات والفوط، أيضاً الخضروات مثل البطاطس والبصل وحتى الأعشاب المجففة.
مثال رائع لاستغلال المساحة هي بعمل طاولة وسطى لاعدادا الطعام (أو جزيرة) مع استغلال المساحة السفلية بها بأقصى شكل ممكن لتخزين الصحون، الأواني والأدوات.
استغلال كل المساحات هو اتجاة مينمال ومودرن بالإضافة لكونة عملي. هنا تم عمل خزانة مخفية في المساحة المهدرة بين الحائط والثلاجة والتي يمكنها أن تجمع كل البهارات والبقوليات وتحتفظ بها في مكان مخفي عن الأعين ولكن عند الحاجة إليها يمكنك بسهوله جر الرف إلى الخارج.
هذا المطبخ ذو التصميم المستقبلي يحتوي على خزانات موديولية يمكنها أن تتحرك وتنزلق إلى الأسفل عند الحاجة. فلا يسبب أي فوضى بعد الآن بفضل هذا التصميم الغريب والرائع.
هذا التصميم بالإضافة لكونه عملي وفائق الذكاء ولكنه أيضاً أنيق و مينمال ولذلك فهو مناسب للمطابخ الأمريكية المفتوحة.
دائماً ما تذهب الأركان هدراً في تصميم خزانات المطبخ ولذلك فقد تم ابتكار طريقة رائعة لتوفير المساحة واستغلال هذا الفراغ. هذا التصميم مناسب لكل الطرز والمساحات لاستغلال أفضل للأركان.