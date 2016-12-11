منزل ذو ألوان مبهجة على مساحة 220 متر مربع

ستقدم هوميفاي لك اليوم منزل مساحته 220 متر مربع، ولكن مختلف ! إليك اليوم مساحة كبيرة من الألوان المبهجة في كل ركن من البيت بتناسق وتناغم ولا أروع، ترك المصمم لمساته حتى في الجدران والأرضيات وقطع الأثاث والديكور، حيث تكونت حالة من البهجة والحيوية المتجددة ذاتيا.. هيا بنا نكتشف هذا العالم الخاص ..
غرفة المعيشة أمامنا عبارة عن ساحة عظيمة مليئة بقطع أثاث مختلفة ذات ألوان متناسقة، 3 أرائك بألوان مختلفة مع الوسائد الصغيرة ذات الزخارف التشكيلية، مع وحدات تخزين بألوان جريئة بتصميم بسيط، ونظرا لتعدد الألوان المستخدمة في قدع الأثاث والتى تجسدت في لوحة فنية عظيمة رائعة كان من الأفضل استخدام اللون الأبيض في الجدران والأسقف مع أرضية خشبية لما له من تأثير الدفء في أي تصميم…
وبنظرة واضحة لركن من أركان الغرفة ، نتأمل في تفاصيلها الرائعة، لنجد تصميم بسيط لقطع الأثاث الأساسية، يغلب عليه العملية والأناقة حيث استخدم المصمم أثاث جلدى الخامة وعلى يمينها مقعدين ذو لون مختلف مع مجموعة طاولات صغيرة عملية على الجانبين مع طاولة كبيرة في المنتصف، ولكن أكثر ما سيلفت انتباهك هذه اللوحة العريضة والتى تجعل من الغرفة وكأنها متحف خاص ذات ألوان متباينة وجريئة وغير مستخدمة في باقي الغرفة .. وحين اقتربنا أكثر وجدنا هذه النجفة الكلاسيكية والتى جعلت من البساطة تصميم أنيق وفخم..
نجح المصمم في تحويل ممر طويل ممل وقد يكون مظلم إن لم يصمم بطريقة سليمة، ولكنه أصبح كممر في قصر ملكي أو فندق فخم، استخدم المرايا لحل أزمة ضيق المساحة، أما عن طوله فهو دليل بسيط عن كبر مساحة المنزل، لذا فحرص المصمم على تصميمه بشكل مميز فتم توزيع وحدات الإضاءة بشكل منظم ليبق مضاءا طول الوقت، مع استخدام زخارف في الأرضية لتزين الرواق بكلاسيكية هادئة مع اللون الأسود ..
جاء الحمام بتصميم بسيط باللون الأبيض وتفاصيل أقل، ولكن ترك المصمم لمسته الإبداعية بمزيج الألوان المتنوعة عن طريقة سجادة طويلة بقوس قزح، جعلت هذه اللمسة من حمام بتصميم هادئ إلى لوحة فنية متناسقة، مع إضافة بعض القطع البلاستيكية ذات ألوان مبهجة… نلاحظ أيضا استخدام قطع أثاث عصرية حديثة وجريئة نوعا ما..
هنا في غرفة النوم الرئيسية اعتمد المصمم على الألوان الزاهية التى تجمع بين الدفء والبهجة معا، تتكون من سرير متوسط الحجم أمامه وحدة صغيرة ذات لون أبيض للتليفزيون وبجانبها كرسي ذون لون أزرق مع منضدة خشبية دائرية لتتناول وجبتك المفضلة أثناء مشاهدة فيلمك المفضل، كان السجاد مختلفا أيضا حيث قلت الزخارف والنقوش ولكن غلبت الألوان المبهجة أيضا ولن تكن المرة الأخيرة..
نجد غرفة على يمين الصورة للمعيشة مصممة بشكل بسيط وأنيق ولكنها أصغر حجمًا من االاولى، ظهرت في الآونة الأخيرة هذه الخطوة بتخصيص غرفة أخرى للمعيشة خاصة بأهل المنزل، للاسترخاء بدون قيود، أما الغرفة الأخرى بيسار الصورة هى غالبا مخصصة لاستقبال الضيوف، حيث فخامة الأثاث تزداد في هذه الغرفة وتتألق قطع الأثاث بخامة مختلفة، مع سجادة أنيقة ولمسة من اللون البرتقالي الجرئ في مقعد مريح بجانب نافذة كبيرة تسمح بالضوء الطبيعي أن ينتشر بداخل الغرفة لنجد في النهاية فراغ مشرق ومبهج..
تظل البساطة مفتاح الأناقة وسر الرقي مهما تطورت الديكورات والأساليب المختلفة، أمامنا مثال يؤكد هذه النظرية، مطبخ بسيط للغاية شريط التصميم يجمع كل تفاصيل المدخل بلون أبيض بدون تفاصيل، مع طاولة خشبية بلونين مختلفين، رغم أن المطبخ هادئ إلا أن هناك لمسة مبهجة عن طريق إطارات ملونة صغيرة معلقة عل الجدار المقابل للخزانة الرئيسية..
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