منزل ذو ألوان مبهجة على مساحة 220 متر مربع

نجح المصمم في تحويل ممر طويل ممل وقد يكون مظلم إن لم يصمم بطريقة سليمة، ولكنه أصبح كممر في قصر ملكي أو فندق فخم، استخدم المرايا لحل أزمة ضيق المساحة، أما عن طوله فهو دليل بسيط عن كبر مساحة المنزل، لذا فحرص المصمم على تصميمه بشكل مميز فتم توزيع وحدات الإضاءة بشكل منظم ليبق مضاءا طول الوقت، مع استخدام زخارف في الأرضية لتزين الرواق بكلاسيكية هادئة مع اللون الأسود ..