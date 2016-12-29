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شقة صغيرة بتفاصيل ساحرة

آية منير آية منير
A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
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هل أنت من محبي التفاصيل؟ هل هي أول ما تلفت نظرك في أي تصميم، مهما كان التصميم بسيط وذو مساحة صغيرة إلا أن التفاصيل قد تجعل منه حالة مختلفة تأخذك لعالم ملئ رائع وجذاب، لذا اليوم سنقدم لك تصميم لشقة صغيرة استوديو بتفاصيل ساحرة قد تود في امتلاك مثلها في منزلك يوما ما ..

تصميم سرير متميز

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

كما نرى أمامنا سرير مزدوج بألوان محايدة ولمسة جريئة من الأصفر الجذاب، مع خلفية مختلفة ومتميز مزودة بإضاءة غير مباشرة، ووحدات إضاءة جانبية لسرير، اهم ما يميز تصميم السرير في أي غرفة نوم هو الراحة، والإضاة المناسبة لك لتقرأ كتابك المفضل قبل النوم..

حائط للتليفزيون..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

بالتأكيد ستمتلك تلفاز خاص بك، فالاختيار الأمثل لمكان التليفزيون أما السرير على الحائط المواجه له، إذا كانت المساحة تسمح بإضافة مكتبة صغيرة فلا تتردد ولكن في التصميم الخاص بنا اليوم لم تأتي فرصة لذلك لذا اكتفى المصمم برف صغير ولوحات لتزيين الحائط بجانب التليفزيون، ستلاحظ أيضا اختيار دهان مختلف ذو تأثير يجذب الانتباه ..

أرفف عملية

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

إن كنت تمتلك فراغات مفتوحة تود فصلها دون الحاجة لبناء حوائط واستخدام الطوب والرمل، فإليك هذه الفكرة المتميزة عبارة عن قائم من أرفف أنيقة للقطع الديكورية أو كتب أو وحدات إضاءة..

كومودينو صغير..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

بالطبع كل منا يمتلك بجانب سريره كومودينو يتناسب مع حجم سريره، وهنا التصميم بسيط للغاية وملائم لاحتياجات الغرفة، اهتم المصمم بالتفاصيل الصغيرة كقطع ديكورية صغيرة تلفت انتباهك، وتثير إعجابك بالتأكيد بجانب كتبك المفضلة ..

ورود رائعة..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

كما نرى ورود ذات لون أصفر لتتناسق وتتناغم مع اللون المستخدم في السرير، ستلاحظ أيضا كلما اقتربت من التفاصيل لما وقعت في حبها أكثر واكتشفت بها أسرار وخبايا تلفت انتباهك..

حمام حديث..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

حمام ذو مساحة مناسبة على الطراز الحديث، مزود بمرآة كبير بكامل طول الحائط لزيادة مساحة الحمام وجذب انتباهك عند الدخول للحمام..

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حوض استحمام متميز..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

اختيار متميز لحوض الاستحمام بشكل حديث ومبتكر وجرئ، ستلاحظ إضافة قطع ديكورية كمصابيح أنيقة بجانب حوض الاستحمام، لم تعد إضافتها للحمامات والمطابخ غريبة كما كانت من قبل، ولكنها أصبحت من مكملات الديكور والتى تضيف الكثير إلى التصميم..

حمام مفتوح..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

أصبحت الحمامات المفتوحة الخاصة بغرف النوم من أحدث صيحات الموضة والتى نالت إعجاب الكثير، ولكنها تفتقد جانب الخصوصية والتى ستحتاجها بالتأكيد في غرفة نومك مع الوقت..

قطع ديكورية وإضاءة مميزة

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

ركن خاص للمرحاض..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

فإن كنت تفكر في حمام مفتوح فعليك تخصيص ركن أو غرفة خاصة بالمرحاض حتى لا تجعل أي تفاصيل تزعجك فيما بعد، ولكن ستلاحظ إضافة لوحات ديكورية في هذا الركن، ولكن كما ذكرنا الاهتمام بالجانب الجمالي للحمام أصبح من الضروريات..

ركن الجمال..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة الملابس
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

والآن مع الركن الأكثر جمالا في غرفتك وهو ركن الملابس والتسريحة، وكما نرى تصميم كلاسيكي عصري بألوان محايدة ومرآة كبيرة لتتيح لك الفرصة للاهتمام بمظهرك ..

وحدات تخزين عملية ..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة الملابس
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

كما نرى تصميم لغرفة الملابس بشكل مميز وعملي، ترك المصمم لها مساحة كبيرة لما لها من أهمية، تتوسط الغرفة وحدة تخزين ذات لون أصفر جرئ لتخزين كل أدواتك ومقتنياتك الصغيرة والتى تحتاج لأدراج صغيرة لتخزينها، أما باقى الغرفة فقد صممت خزاناتت كبيرة للملابس تزينها مرايا كبيرة لملائمة استخدامات الفراغ، ولم ننسى أهم ما يبرز جمل التصميم وجمالك أيضا هي الإضاءة المناسبة..

شرفة رائعة..

A mostra de arquitetura Casa Show Perucaba, no Condomínio Reserva do Perucaba, Arapiraca, Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta بلكونة أو شرفة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

جلسة رومانسية في شرفتك هو كل ما تحتاجة لترتاح قليلا، مع كتابك المفضل ومشروبك الساخن ولن تتمنى أكثر من ذك..

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