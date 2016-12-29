شقة صغيرة بتفاصيل ساحرة

هل أنت من محبي التفاصيل؟ هل هي أول ما تلفت نظرك في أي تصميم، مهما كان التصميم بسيط وذو مساحة صغيرة إلا أن التفاصيل قد تجعل منه حالة مختلفة تأخذك لعالم ملئ رائع وجذاب، لذا اليوم سنقدم لك تصميم لشقة صغيرة
استوديو بتفاصيل ساحرة قد تود في امتلاك مثلها في منزلك يوما ما ..
كما نرى أمامنا سرير مزدوج بألوان محايدة ولمسة جريئة من الأصفر الجذاب، مع خلفية مختلفة ومتميز مزودة بإضاءة غير مباشرة، ووحدات إضاءة جانبية لسرير، اهم ما يميز تصميم السرير في أي غرفة نوم هو الراحة، والإضاة المناسبة لك لتقرأ كتابك المفضل قبل النوم..
بالتأكيد ستمتلك تلفاز خاص بك، فالاختيار الأمثل لمكان التليفزيون أما السرير على الحائط المواجه له، إذا كانت المساحة تسمح بإضافة مكتبة صغيرة فلا تتردد ولكن في التصميم الخاص بنا اليوم لم تأتي فرصة لذلك لذا اكتفى المصمم برف صغير ولوحات لتزيين الحائط بجانب التليفزيون، ستلاحظ أيضا اختيار دهان مختلف ذو تأثير يجذب الانتباه ..
إن كنت تمتلك فراغات مفتوحة تود فصلها دون الحاجة لبناء حوائط واستخدام الطوب والرمل، فإليك هذه الفكرة المتميزة عبارة عن قائم من أرفف أنيقة للقطع الديكورية أو كتب أو وحدات إضاءة..
بالطبع كل منا يمتلك بجانب سريره
كومودينو يتناسب مع حجم سريره، وهنا التصميم بسيط للغاية وملائم لاحتياجات الغرفة، اهتم المصمم بالتفاصيل الصغيرة كقطع ديكورية صغيرة تلفت انتباهك، وتثير إعجابك بالتأكيد بجانب كتبك المفضلة ..
كما نرى ورود ذات لون أصفر لتتناسق وتتناغم مع اللون المستخدم في السرير، ستلاحظ أيضا كلما اقتربت من التفاصيل لما وقعت في حبها أكثر واكتشفت بها أسرار وخبايا تلفت انتباهك..
حمام ذو مساحة مناسبة على الطراز الحديث، مزود بمرآة كبير بكامل طول الحائط لزيادة مساحة الحمام وجذب انتباهك عند الدخول للحمام..
اختيار متميز لحوض الاستحمام بشكل حديث ومبتكر وجرئ، ستلاحظ إضافة قطع ديكورية كمصابيح أنيقة بجانب حوض الاستحمام، لم تعد إضافتها للحمامات والمطابخ غريبة كما كانت من قبل، ولكنها أصبحت من مكملات الديكور والتى تضيف الكثير إلى التصميم..
أصبحت الحمامات المفتوحة الخاصة بغرف النوم من أحدث صيحات الموضة والتى نالت إعجاب الكثير، ولكنها تفتقد جانب الخصوصية والتى ستحتاجها بالتأكيد في غرفة نومك مع الوقت..
فإن كنت تفكر في حمام مفتوح فعليك تخصيص ركن أو غرفة خاصة بالمرحاض حتى لا تجعل أي تفاصيل تزعجك فيما بعد، ولكن ستلاحظ إضافة لوحات ديكورية في هذا الركن، ولكن كما ذكرنا الاهتمام بالجانب الجمالي للحمام أصبح من الضروريات..
والآن مع الركن الأكثر جمالا في غرفتك وهو ركن الملابس والتسريحة، وكما نرى تصميم كلاسيكي عصري بألوان محايدة ومرآة كبيرة لتتيح لك الفرصة للاهتمام بمظهرك ..
كما نرى تصميم لغرفة الملابس بشكل مميز وعملي، ترك المصمم لها مساحة كبيرة لما لها من أهمية، تتوسط الغرفة وحدة تخزين ذات لون أصفر جرئ لتخزين كل أدواتك ومقتنياتك الصغيرة والتى تحتاج لأدراج صغيرة لتخزينها، أما باقى الغرفة فقد صممت خزاناتت كبيرة للملابس تزينها مرايا كبيرة لملائمة استخدامات الفراغ، ولم ننسى أهم ما يبرز جمل التصميم وجمالك أيضا هي الإضاءة المناسبة..
جلسة رومانسية في شرفتك هو كل ما تحتاجة لترتاح قليلا، مع كتابك المفضل ومشروبك الساخن ولن تتمنى أكثر من ذك..
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