منزل غني بالحيوية والألوان

جولتنا اليوم في منزل يقع في جوجرات في غرب الهند، فجوجرات هي مدينة تتميز بالطبيعة الخلابة والملونة بالإضافة للثقافة المميزة والتي تؤثر على العمارة بشكل مباشر، فهي تتميز بعمارة بها خليط من العمارة المعاصرة والتقليدية معاً.

منزل اليوم هو منزل ملئ بالحياة والألوان الصريحة، كما يزينه النباتات ويتميز بالإضاءة الموزعة بشكل صحيح. تم إختيار خامات، نقشات مختلفة لتأثير رائع للملمس. فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذه الشقة الأنيقة سوياً من تصميم استوديو Saar Interior Design.