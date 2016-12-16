منزل غني بالحيوية والألوان

جولتنا اليوم في منزل يقع في جوجرات في غرب الهند، فجوجرات هي مدينة تتميز بالطبيعة الخلابة والملونة بالإضافة للثقافة المميزة والتي تؤثر على العمارة بشكل مباشر، فهي تتميز بعمارة بها خليط من العمارة المعاصرة والتقليدية معاً.
منزل اليوم هو منزل ملئ بالحياة والألوان الصريحة، كما يزينه النباتات ويتميز بالإضاءة الموزعة بشكل صحيح. تم إختيار خامات، نقشات مختلفة لتأثير رائع للملمس. فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل هذه الشقة الأنيقة سوياً من تصميم استوديو Saar Interior Design.
فور دخولك من الباب الخشبي تجد غرفة معيشة يهمن اللون الرمادى المحايد على جوها العام لها، فيظهر ذلك في الأريكة والحائط الطوبي الخلفي ولكن تم إضافة بعض الألوان الصارخة – مثل الأزرق والفوشيا والأصفر- لكسر الملل وخلق لمسة حيوية.
نلاحظ توزيع اللإضاءة في الكشافات الثابتة والموجهه على اللوحة الفنية الملونة بشكل رائع.
تبدو غرفة الطعام قوية بفضل الظهور القوي للأثاث الخشبي. التصميم الخاص بالطاولة هو طراز تقليد ولكن بلمسات معاصرة. تم وضع مفرش طويل ذو ألوان صارخة مع بعض الشموع الرومانسية، كما تم إضافة لوحة فنية في نهاية الطاولة محددة بإضاءة ليد لتعطي لمسة ذهبية للغرفة التي يغلب عليها اللون الأبض في حوائطها.
إقرأ أيضاً: 8 تصميمات مُلهمة للسُفرة.. كُن الأول في رَصدها!
أما المطبخ فقد صمم بشكل أنيق وألوان بسيطة، فأغلب خزاناته من اللون الأبيض، بينما سطح العمل فهو من الجرانيت الأسود. ولكن تم إضافة لمسة زرقاء على الخزانات، مع إضافة ملمس رائع على الحوائط الخلفية من خلال هذه البلاطات الرائعةذات الأنماط المختلفة.
هذه الغرفة والتي يغلب عليها اللون الأبيض، في الحوائط، الأرضية والسقف ولكن تم وضع لمسات مميزه لتظهرها بشكل فخم. فالسرير ظهره يمتد ليضم الطاولات الجانبية. الظهر منجد بقماش قطيفة أنيق وخلف الظهر يوجد إضاءة ليد ذهبية تشع دفئ من خلف السرير.
على السرير يظهر اللونين الأزرق والأصفر بشكل واضح ليكونا اللمسات النهائية المكملة لأناقة الغرفة.
على الرغم من بساطة هذه الغرفة، ولكنها مصممة بشكل أنيق ومريح للأعصاب. كما أن ألوانها تتناسق بشكل متكامل وبسيط. الإضاءة أيضاً رائعة حيث أنها تركز على أهم العناصر لتظهر الغرفة بشكل سحري.
في ركن من أركان البيت تجد هذا المكان الرائع والملون. فيمكنك الاسترخاء هنا، قراءة كتاب أو احتساء كوب الشاي. هذا الركن له سحره الخاص والذي يزيده أناقة هو ألوان السجادة والوسادات والتى تعطي تأثير رائع ومرحب. لا يجب أن ننسى اللوحة الفينة والمعلقة في الخلفية على الحائط ذو الملمس المميز.
وبوجهه عام فهذا منزل ذو شخصية ويبعث على السعادة والهدوء.