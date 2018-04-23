فيلا فخمة بديكورات مُذهلة بالطبع ستُلهِمَك!

لأنه من المُجهِد جدًا والمُهدر للوقت أن تبحث عن كل ما هو جديد في عالم الديكور، ولأنه من الصعب أيضًا أن تجد ما يلقى استحسانك من نماذج وتصميمات تتناسب مع ذوقك وحسك الخاص!، مع هوميفاي نسهل عليك الطريق وكذلك البحث بما نعرضه يوميًا من كم هائل من الأفكار الكفيلة بأن تجعل بيتك جنة على الأرض! ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم مشروع مثالي من الدرجة الاولى كامل ومتكامل، فخم ومبهر وهو فيلا مذهلة بديكورات رائعة جمعت بين الحس الكلاسيكي والعصري معًا!، لنكتشفها الآن ..
المنزل مُذهِل بكل المقاييس تصميمه من شدة الأناقة والجمال لا يُصَدق! مدخله يتمتع بمساحة شاسعة لا تليق إلا بقصر ضخم. يربط المدخل مع بقية أجزاء المنزل رواق أخّاذ مُضاء بألوان مشرقة أساسها الذهبي والبيج في الجدران والأسقف والأرضيات مع لمسات بنية داكنة في الخشب وهو ما نلاحظه في الأبواب.
يتحلى المدخل بنقوش ساحرة رُسِمَت وسط إطار ذهبي كبير وطويل يمتد بنا لمنطقة السفرة. يتناسق مع تلك النقوش نقوش أخرى مماثلة نلمحها في الأبواب الداخلية، أما السقف وحده فهو حكاية، مُرَصَع بالكامل بسبوتات مربعة الشكل يحيط بها حلقات فضية. نلاحظ من هنا أن السقف بتصميم مجوف ويحل محل الأماكن المفرغة به إنارة داخلية مذهلة.
على امتداد المدخل نجد غرفة الاستقبال التي تفتح ذراعيها على مصراعيها لترحب بالزائرين وتستقبل أكبر عدد من الضيوف بديكوراتها الساحرة وأثاثها الفخم المتناسب مع طبيعة تصميماتها. أثاث الغرفة مُقَسَم هنا بعناية شديدة في ساحتين متلاحمتين لا يفصلهما سوى أريكة أنيقة ليس لها مسند!
من اللمسات الفارقة في تلك الساحة، التصميم الخشبي المجوف الذي يتوسطها بما يشمله من إكسسوارات وتحف رفيعة بالأرفف العلوية، ووحدات إضاءة مذهلة توزع الأضواء بعناية في اتجاهات مختلفة، وأخيرًا لوحة عريضة رائعة يتسابق فيها مجموعة من الخيول العربية معًا تكسي الحائط الرئيسي للغرفة بالكامل وتزينه.
من هذه الزاوية نرى غرفة الاستقبال بشكل أوضح بتفاصيلها المتعددة، فما بين البيج والسيمون والبني صُمِمَت الستائر والأرائك والسجاد بلمسة كلاسيكية تليق بفخامة هذا الصرح الكبير. يتمتع السقف بإضافة خشبية تضاهي أناقة الأبواب كما أنها تحظى بنقوش أيضًا لا تختلف كثيرًا عن المزينة للأبواب التي جمعت بين خامتين الزجاج برقيه والخشب بدفئه. نلاحظ من هنا كم الإكسسوارات والتحف المزينة للزوايا المختلفة للمنزل حيث نجدها تتألق بمادتها المذهبة أقصى يسار ساحة الاستقبال.
الجدار الحجري واللوحة المذهلة، وحدات الإضاءة الكروية والستائر المنسدلة في هدوء، الإكسسوارات المزينة للبوفيه والكراسي المتراصة بترتيب محكم حول المائدة الزجاجية المستطيلة، المرآة العريضة ذات الإطار الخشبي الأنيق والألوان المتناسقة بشكل رهيب.. جميعها لمسات كفيلة بأن تجعل غرفة السفرة في قمة التألق!
في ساحة كبيرة من هذا المنزل قرر المُصَمَم دمج غرفة المعيشة مع المطبخ في تصميم ساحر، ولكنه فاجئنا بعدم إقحامه لـ اللمسات الكلاسيكية في التصميم الداخلي لهذه الغرفة وكذلك ديكوراتها بالرغم من اعتماده عليها في تصميم المنزل بالكامل، بل على النقيض تمامًا لجأ المصمم هنا لتصميم عصري عملي ومريح يليق بطبيعة غرفة المعيشة!
ما بين الطابقين الأول والأرضي تُصادفنا ساحة تعدت كل حدود الجمال والرقي.. فأولًا البورسلين في أرضيتها يتلألأء من شدة أناقته ولمعانه، أما الدرابزين بلونه المحير ما بين الفضي والذهبي فهو يُلفِت الانتباه كثيرًا! هذا إذا ما تطرقنا لتصميمه الأخاذ والتفاصيل المبهرة رغم كونها معقدة في حقيقة الأمر.
الإضاءة تتألق في السقف على هيئة دوائر مختلفة الأحجام، كما تتألق أيضًا في السبوتات المغلفة لجميع الجدران. ولا يمكن أن نُغفل تلك الجلسة الرومانسية المنفصلة عن العالم أسفل الدرَج والمتناسقة في أثاثها مع ديكورات تلك الساحة.
ينقلنا ذلك الدَرَج المذهل إلى طابق آخر ساحر تلمع كافة مقتنياته.. أول ما يميزه تلك المرآة الضخمة المثبتة على الجدار الذي يعلو الدرج بتصميمها الفريد.. نعم فهي بنفس لون درابزين السلم وتتحلى أيضًا بنفس أناقته حيث يتنافس كلاهما على جذب الانتباه أكثر!
معيشةأخرى!
يمكننا أن نعتبرها غرفة أخرى للضيوف بدلًا من غرفة الصالون المعتاد تصميمها قديمًا في القصور والفلل، فهي لنفس الغرض تقريبًا ولكنها في أيامنا هذه تصمم بشكل يليق بفئات الشباب واستخداماتهم اليومية وحسهم المعاصر. الغرفة هادئة التفاصيل وكذلك الألوان وتشبه إلى حد كبير الغرفة الأولى..
على نفس المنوال صُمِم الحمام.. أي بنفس الألوان ونفس الفخامة والتألق المُلَاحَظ في المنزل بالكامل. يتمتع الحمام بتصميم حداثي كغرف معيشة هذا البيت، ويحظى بوحدة تخزين مميزة تضم العديد من الأرفف التي تستوعب كافة اغراض الحمام، يعلوها مرآة بسيطة لكنها عريضة تعكس جمال بقية الديكورات.
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من هذه الزاوية نلمح الجاكوزي الذي يجعل الحمام على نمط الفنادق وتعلوه أرفف داخلية تخترق الحائط وتوضع فوقها أدوات الاستحمام.