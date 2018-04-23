فيلا فخمة بديكورات مُذهلة بالطبع ستُلهِمَك!

المنزل مُذهِل بكل المقاييس تصميمه من شدة الأناقة والجمال لا يُصَدق! مدخله يتمتع بمساحة شاسعة لا تليق إلا بقصر ضخم. يربط المدخل مع بقية أجزاء المنزل رواق أخّاذ مُضاء بألوان مشرقة أساسها الذهبي والبيج في الجدران والأسقف والأرضيات مع لمسات بنية داكنة في الخشب وهو ما نلاحظه في الأبواب.

يتحلى المدخل بنقوش ساحرة رُسِمَت وسط إطار ذهبي كبير وطويل يمتد بنا لمنطقة السفرة. يتناسق مع تلك النقوش نقوش أخرى مماثلة نلمحها في الأبواب الداخلية، أما السقف وحده فهو حكاية، مُرَصَع بالكامل بسبوتات مربعة الشكل يحيط بها حلقات فضية. نلاحظ من هنا أن السقف بتصميم مجوف ويحل محل الأماكن المفرغة به إنارة داخلية مذهلة.