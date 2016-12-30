كيف توفر الإضاءة المثالية لمنزلك؟

رغم أن عنصر الإضاءة ضروري لكل غرفة من غرف المنزل على حدة، إلا أنه يجب تنفيذه حسب طبيعة الغرفة، بمعنى أن اختيار إضاءة غرفة المكتب بالطبع يختلف عن إضاءة غرفة المعيشة، فالأولى تحتاج لإضاءة قوية تساعد على الدراسة أو ممارسة بعض الأعمال بدقة، أما الثانية فتحتاج إضاءة خافتة أو ملونة تناسب طبيعتها المخصصة لممارسة أنشطة عدة كمشاهدة التلفزيون، أو الاسترخاء مع الاستعانة بموسيقى هادئة، وربما قراءة رواية رومانسية على تلك الأضواء.

وهنا في غرفتي المعيشة والسفرة اتبع المصمم المبدأ الثاني السابق الإشارة إليه وهو الإضاءة الخافتة الملونة من خلال سبوتات مختلفة التصميمات منها ما يوزع الضوء في اتجاهات مختلفة، ومنها ما هو ثابت يركز على بقعة واحدة من الغرفة وعمومًا كلاهما أكسب الغرفتين جمالًا من نوع خاص.