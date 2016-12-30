كيف توفر الإضاءة المثالية لمنزلك؟

تتجلى أهمية وحدات الإضاءة في كونها عنصر أساسي بالغ الأهمية لتعمير أي منزل!، فلا أحد في وقتنا هذا يمكنه العيش بأحد البيوت غير المزودة بالكهرباء ومن دون إضاءة تسمح له بممارسة أنشطة حياته اليومية المختلفة إلا إن كان بدائي الشخصية يعيش على ضوء الشمس فقط. ولهذا السبب ظهرت وحدات الإضاءة وبرزت أهميتها التي تؤكد كونها أكبر من مجرد لمسة جمالية يمكنك تزويد منزلك بها أو حرمانه منها بمنتهى البساطة وقتما أردت، فهي دليل على استمرار الحياة.
رغم أن عنصر الإضاءة ضروري لكل غرفة من غرف المنزل على حدة، إلا أنه يجب تنفيذه حسب طبيعة الغرفة، بمعنى أن اختيار إضاءة غرفة المكتب بالطبع يختلف عن إضاءة غرفة المعيشة، فالأولى تحتاج لإضاءة قوية تساعد على الدراسة أو ممارسة بعض الأعمال بدقة، أما الثانية فتحتاج إضاءة خافتة أو ملونة تناسب طبيعتها المخصصة لممارسة أنشطة عدة كمشاهدة التلفزيون، أو الاسترخاء مع الاستعانة بموسيقى هادئة، وربما قراءة رواية رومانسية على تلك الأضواء.
وهنا في غرفتي المعيشة والسفرة اتبع المصمم المبدأ الثاني السابق الإشارة إليه وهو الإضاءة الخافتة الملونة من خلال سبوتات مختلفة التصميمات منها ما يوزع الضوء في اتجاهات مختلفة، ومنها ما هو ثابت يركز على بقعة واحدة من الغرفة وعمومًا كلاهما أكسب الغرفتين جمالًا من نوع خاص.
هنا كانت الإضاءة هي العنصر الأساسي في تَمَيُز الحمام.. فانقسمت إلى مستويين مستوى علوي يتجسد في إضاءة السقف من خلال ثلاث وحدات صغيرة متدلية في خط مستقيم، ومستوى آخر في الجزء السفلي من الحمام يتضح لنا في الأرضية من خلال سبوتات تُرصع الرخام المغلف لحوض الاستحمام من كل جانب!
يمكنك إضافة روح رومانسية لجناح النوم الرئيسي بمنزلك من خلال عنصر الإضاءة! نعم كما تحقق هنا تمامًا في النموذج المطروح أمامنا فالإضاءة انقسمت ما بين جزء يزين السقف من الجهتين اليمنى واليسرى بزوايا الغرفة من خلال سبوتات دائرية، في الوقت الذي يتمتع فيه السرير ذاته بإضاءة زرقاء اللون بجوانبه المختلفة.
بالطبع تبدو الوحدات التخزينية للمطبخ مذهلة ليس فقط بفضل تصميمها الذكي والأخاذ.. وإنما أيضًا بفضل عنصر الإضاءة الذي جَمّل هيئتها كثيرًا! فالإضاءة هنا داخلية في الوحدات ذاتها منها ما هو بالجزء السفلي منها ومنها ما هو بالجزء العلوي حيث يقترب من السقف.
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هنا تتمتع غرفة المعيشة بإضاءة جانبية نلمحها في الجدار الحجري الخلفي للرُكنة التي تتخذ من حرف L شكلًا لها. تم تصميم الإضاءة هنا بشكل مميز يعزز إطلالة الغرفة وذلك بتثبيت مجموعة سبوتات بالإطار الأبيض الجبس الذي يغلف الجدار الحجري ليتم توزيع الأضواء بالنهاية بشكل مبهر!