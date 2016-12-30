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كيف توفر الإضاءة المثالية لمنزلك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
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تتجلى أهمية وحدات الإضاءة في كونها عنصر أساسي بالغ الأهمية لتعمير أي منزل!، فلا أحد في وقتنا هذا يمكنه العيش بأحد البيوت غير المزودة بالكهرباء ومن دون إضاءة تسمح له بممارسة أنشطة حياته اليومية المختلفة إلا إن كان بدائي الشخصية يعيش على ضوء الشمس فقط. ولهذا السبب ظهرت وحدات الإضاءة وبرزت أهميتها التي تؤكد كونها أكبر من مجرد لمسة جمالية يمكنك تزويد منزلك بها أو حرمانه منها بمنتهى البساطة وقتما أردت، فهي دليل على استمرار الحياة.

​1- إضاءة غرفتي السفرة والمعيشة

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

رغم أن عنصر الإضاءة ضروري لكل غرفة من غرف المنزل على حدة، إلا أنه يجب تنفيذه حسب طبيعة الغرفة، بمعنى أن اختيار إضاءة غرفة المكتب بالطبع يختلف عن إضاءة غرفة المعيشة، فالأولى تحتاج لإضاءة قوية تساعد على الدراسة أو ممارسة بعض الأعمال بدقة، أما الثانية فتحتاج إضاءة خافتة أو ملونة تناسب طبيعتها المخصصة لممارسة أنشطة عدة كمشاهدة التلفزيون، أو الاسترخاء مع الاستعانة بموسيقى هادئة، وربما قراءة رواية رومانسية على تلك الأضواء.

وهنا في غرفتي المعيشة والسفرة اتبع المصمم المبدأ الثاني السابق الإشارة إليه وهو الإضاءة الخافتة الملونة من خلال سبوتات مختلفة التصميمات منها ما يوزع الضوء في اتجاهات مختلفة، ومنها ما هو ثابت يركز على بقعة واحدة من الغرفة وعمومًا كلاهما أكسب الغرفتين جمالًا من نوع خاص.

2- إضاءة الحمام

Spa & Bad-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

هنا كانت الإضاءة هي العنصر الأساسي في تَمَيُز الحمام.. فانقسمت إلى مستويين مستوى علوي يتجسد في إضاءة السقف من خلال ثلاث وحدات صغيرة متدلية في خط مستقيم، ومستوى آخر في الجزء السفلي من الحمام يتضح لنا في الأرضية من خلال سبوتات تُرصع الرخام المغلف لحوض الاستحمام من كل جانب!

3- غرفة النوم وإضاءة رومانسية!

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

يمكنك إضافة روح رومانسية لجناح النوم الرئيسي بمنزلك من خلال عنصر الإضاءة! نعم كما تحقق هنا تمامًا في النموذج المطروح أمامنا فالإضاءة انقسمت ما بين جزء يزين السقف من الجهتين اليمنى واليسرى بزوايا الغرفة من خلال سبوتات دائرية، في الوقت الذي يتمتع فيه السرير ذاته بإضاءة زرقاء اللون بجوانبه المختلفة.  

4- المطبخ بإضاءة ساحرة

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

بالطبع تبدو الوحدات التخزينية للمطبخ مذهلة ليس فقط بفضل تصميمها الذكي والأخاذ.. وإنما أيضًا بفضل عنصر الإضاءة الذي جَمّل هيئتها كثيرًا! فالإضاءة هنا داخلية في الوحدات ذاتها منها ما هو بالجزء السفلي منها ومنها ما هو بالجزء العلوي حيث يقترب من السقف.

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5- عن الإضاءة الجانبية

Beleuchtung in allem Lebensbereichen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH غرفة المعيشة حجر Beige
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

هنا تتمتع غرفة المعيشة بإضاءة جانبية نلمحها في الجدار الحجري الخلفي للرُكنة التي تتخذ من حرف L شكلًا لها. تم تصميم الإضاءة هنا بشكل مميز يعزز إطلالة الغرفة وذلك بتثبيت مجموعة سبوتات بالإطار الأبيض الجبس الذي يغلف الجدار الحجري ليتم توزيع الأضواء بالنهاية بشكل مبهر!

6- الإضاءة المُثلى للجدران البيضاء.. ما هي؟!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعتبر المصابيح واللمبات ذات النقوش متناهية الصِغَر دقيقة التفاصيل هي الأفضل على الإطلاق في الغرف ذات الألوان المحايدة وذلك ببساطة لأنها قادرة على تجميل إطلالة تلك الجدران بما تعكسه من أشكال صغيرة تحول هيئتها تمامًا لما هو أجمل.

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