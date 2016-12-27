منزل برازيلي في هيئة منتجع سياحي!

الغرفة مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهي مكون من مائدة زجاجية مستديرة استعاض المصمم عن أرجلها بجذع شجرة من قلب الطبيعة النابض تحاوطها نخبة كبيرة من المقاعد الخشبية بتصميم كلاسيكي مريح، تتمتع الغرفة بإضاءة كافية ناتجة عن عنصرين أولهما الإضاءة الطبيعية بفضل النوافذ المغلفة للمنزل بالكامل وتسمح لضوء الشمس بالمرور إلى الداخل، وثانيهما الثريا الإسطوانية المتدلية إلينا من السقف والمصنعة من خامتي الزجاج والمعدن معًا حيث يغلف الزجاج بأعمدة سوداء رفيعة.

تغلب درجات اللون البني على أرجاء المنزل بالكامل مما يمنحه مزيدًا من الدفء، كما أن الخشب يسيطر على الديكورات أيضًا كما هو موضح بالصورة المطروحة أمامنا!