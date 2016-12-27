منزل برازيلي في هيئة منتجع سياحي!

الأناقة والبساطة سمتان أساسيتان لهذا المنزل المذهل الذي يبدو من إطلالته كمنتجع سياحي!، كل غرفة من غرفه سيطر عليها طابع فريد إما بالأحجار، أو بالأخشاب، أو بالجلود، أو بغيرها من مكونات الطبيعة التي كان لها أكبر الأثر في إبراز جمال مظهره!
الغرفة مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهي مكون من مائدة زجاجية مستديرة استعاض المصمم عن أرجلها بجذع شجرة من قلب الطبيعة النابض تحاوطها نخبة كبيرة من المقاعد الخشبية بتصميم كلاسيكي مريح، تتمتع الغرفة بإضاءة كافية ناتجة عن عنصرين أولهما الإضاءة الطبيعية بفضل النوافذ المغلفة للمنزل بالكامل وتسمح لضوء الشمس بالمرور إلى الداخل، وثانيهما الثريا الإسطوانية المتدلية إلينا من السقف والمصنعة من خامتي الزجاج والمعدن معًا حيث يغلف الزجاج بأعمدة سوداء رفيعة.
تغلب درجات اللون البني على أرجاء المنزل بالكامل مما يمنحه مزيدًا من الدفء، كما أن الخشب يسيطر على الديكورات أيضًا كما هو موضح بالصورة المطروحة أمامنا!
على النمط الريفي صُمِمَت غرفتي الاستقبال والمعيشة في تلك الساحة الكبيرة من المنزل وبنفس ألوان السفرة!، فجميع الديكورات بنية اللون مع اختلاف درجات البني. تتكون غرفة الاستقبال من قطع أثاث وديكورات عديدة على رأسها تلك الأريكة الكبيرة ذات اللون الكاكي الهادئ والمُغطاة بكم هائل من الوسائد بألوانٍ داكنة ما بين البني والأحمر الداكن والأصفر الداكن.
إلى جانب تلك الأريكة نجد كرسيًا جلدي الخامة قمة في الأناقة والفخامة ذو تصميم مريح أمامه قطعة أثاث أخرى دون مسند تستخدم لتمدد أرجلك عليها وتحصل على قسط من الاسترخاء والراحة أثناء تناول مشروبك المفضل والتمتع بمشاهدة ذلك المنظر الساحر الذي يطل عليه المنزل. أما ذلك الكرسي الذي أسهبنا في وصفه كرسي آخر مماثل بالجهة الأخرى ويفصلهما عن بعضهم البعض طاولتين مستديرتين هذا بالإضافة إلا طاولتين مستطيلتين يتمركزان على طرفي الأريكة الكاكي الطويلة.
وعن غرفة المعيشة.. فهي على الرغم من أنها تتشارك الساحة مع غرفة الاستقبال، إلا أنها تتألق وحدها في هذه البقعة حيث أن توزيع قطع الأثاث بهذا الشكل جعلها منفصلة نسبيًا عن الغرفة الثانية التي تبعد عنها بخطوات بسيطة. المعيشة كما نرى بسيطة التصميم والديكورات تتكون من أريكتين أحدهما كبيرة تستوعب ثلاثة أشخاص والثانية صغيرة تستوعب شخصين فقط مكونين ركنة على شكل حرف L عليها نخبة من الوسائد المنقوشة بنقوش تشبه المرسومة على السجاد..
أمام تلك الركنة نلمح مباشرة بوفيه بسيط جدًا توضع عليه جهة اليمين تحف عتيقة وجهة اليسار مزهريات أنيقة!، في الوقت الذي نلمح فيه جهة اليسار مقعد خرساني أنيق يطل على الجدران الزجاجية المغلفة لهذا المنزل!
الحمام بنفس الروح والتفاصيل المذهلة ولكنه أكثر أناقة.. فجدرانه تنقسم ما بين ذات الخامة الخشبية وأخرى بارزة لتصميمها بالحصى رمادي اللون. الحوض خشبي الخامة مستطيل الشكل ومجوف بحيث تستغل تلك المساحة في الاغتسال، ومن الجهة الخارجية نجد محمل معدني تعلق عليه المناشف، في الوقت الذي تزينه مزهرية راقية بها نخبة من أجمل الورود.
إذا ما وصلنا للأرضية نجدها متألقة أيضًا بفضل الرخام الذي يكسيها بالكامل والسجادة المزركشة بنقوش عديدة زاهية الألوان حيث يوازيها مباشرة صف عريض من الأحجار السودءا والملونة أسفل الحوض.
هذه البقعة من المنزل تحديدًا تؤكد اعتماده الشديد على مكونات الطبيعة في تصميمه فضلًا عن الخامات المختلفة المستخدمة في كلًا من الجدران والأرضيات. نلاحظ هنا اختلاف خامات الجدران ما بين الخشبية والخرسانية ذات الملمس الخَشِن بتفاصيلها البارزة، كما نلاحظ أيضًا الأرضية الرخامية والمدفئة من نفس الخامة أيضًا، ولا يمكن أن نغفل تلك الطاولة المستديرة المكسية بجلود الحيوانات!
غرفة النوم بسيطة للغاية الخشب يغلف جدرانها وأرضيتها، أما السرير فهو بسيط المعالم يتألق مسنده العريض الذي يضم معه الكومود في نفس التصميم. لمسات النمط البلدي تظهر بشدة في ديكورات الغرفة سواء في السجادة الأنيقة التي تتصدر المشهد، أو في فرش السرير وخصوصًا الوسائد بنية اللون ذات الخامة القطيفة الناعمة، وأخيرًا الطاولة البسيطة التي جمعت بين خامتي الزجاج والخشب الموضوعة بيمين الغرفة.
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عن براعة التصميم التي تتجسد هنا.. فالحمام مبهر! تم تقسيمه ما بين مساحة للحوض أقصى اليمين ومساحة أخرى جانبها للمقعد فقط مغطاة بلوح زجاجي يفصلها عن بقية الحمام، أما بقية المساحة فهي فارغة إلا من حوض استحمام جهة اليسار ومقعد دائري بلا مسند في منتصف الساحة.
لم يعتمد المصمم على اللمسات الكلاسيكية مطلقًا في تصميم المطبخ، بل لجأ لكل ما هو عصري، حيث نلاحظ ذلك في اختياره لوحدات التخزين -التي حافظت على نفس ألوان ديكورات المنزل- وكذلك الأجهزة الكهربائية المعدنية بلونها الفضي اللامع ولا يمكن أن نغفل أناقة الخشب المغلف للجدران وكذلك مائدة الطعام!