الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل برازيلي في هيئة منتجع سياحي!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm غرفة الميديا
Loading admin actions …

الأناقة والبساطة سمتان أساسيتان لهذا المنزل المذهل الذي يبدو من إطلالته كمنتجع سياحي!، كل غرفة من غرفه سيطر عليها طابع فريد إما بالأحجار، أو بالأخشاب، أو بالجلود، أو بغيرها من مكونات الطبيعة التي كان لها أكبر الأثر في إبراز جمال مظهره!

​البداية.. مع غرفة تناول الطعام

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm مطبخ
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

الغرفة مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. فهي مكون من مائدة زجاجية مستديرة استعاض المصمم عن أرجلها بجذع شجرة من قلب الطبيعة النابض تحاوطها نخبة كبيرة من المقاعد الخشبية بتصميم كلاسيكي مريح، تتمتع الغرفة بإضاءة كافية ناتجة عن عنصرين أولهما الإضاءة الطبيعية بفضل النوافذ المغلفة للمنزل بالكامل وتسمح لضوء الشمس بالمرور إلى الداخل، وثانيهما الثريا الإسطوانية المتدلية إلينا من السقف والمصنعة من خامتي الزجاج والمعدن معًا حيث يغلف الزجاج بأعمدة سوداء رفيعة.

تغلب درجات اللون البني على أرجاء المنزل بالكامل مما يمنحه مزيدًا من الدفء، كما أن الخشب يسيطر على الديكورات أيضًا كما هو موضح بالصورة المطروحة أمامنا!

ساحة شاسعة تستوعب غرفتين!

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm غرفة الميديا
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

على النمط الريفي صُمِمَت غرفتي الاستقبال والمعيشة في تلك الساحة الكبيرة من المنزل وبنفس ألوان السفرة!، فجميع الديكورات بنية اللون مع اختلاف درجات البني. تتكون غرفة الاستقبال من قطع أثاث وديكورات عديدة على رأسها تلك الأريكة الكبيرة ذات اللون الكاكي الهادئ والمُغطاة بكم هائل من الوسائد بألوانٍ داكنة ما بين البني والأحمر الداكن والأصفر الداكن.

إلى جانب تلك الأريكة نجد كرسيًا جلدي الخامة قمة في الأناقة والفخامة ذو تصميم مريح أمامه قطعة أثاث أخرى دون مسند تستخدم لتمدد أرجلك عليها وتحصل على قسط من الاسترخاء والراحة أثناء تناول مشروبك المفضل والتمتع بمشاهدة ذلك المنظر الساحر الذي يطل عليه المنزل. أما ذلك الكرسي الذي أسهبنا في وصفه كرسي آخر مماثل بالجهة الأخرى ويفصلهما عن بعضهم البعض طاولتين مستديرتين هذا بالإضافة إلا طاولتين مستطيلتين يتمركزان على طرفي الأريكة الكاكي الطويلة.  

المعيشة تنفصل عن الاستقبال رغم كونهما في نفس الساحة!

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm غرفة المعيشة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

وعن غرفة المعيشة.. فهي على الرغم من أنها تتشارك الساحة مع غرفة الاستقبال، إلا أنها تتألق وحدها في هذه البقعة حيث أن توزيع قطع الأثاث بهذا الشكل جعلها منفصلة نسبيًا عن الغرفة الثانية التي تبعد عنها بخطوات بسيطة. المعيشة كما نرى بسيطة التصميم والديكورات تتكون من أريكتين أحدهما كبيرة تستوعب ثلاثة أشخاص والثانية صغيرة تستوعب شخصين فقط مكونين ركنة على شكل حرف L عليها نخبة من الوسائد المنقوشة بنقوش تشبه المرسومة على السجاد.. 

أمام تلك الركنة نلمح مباشرة بوفيه بسيط جدًا توضع عليه جهة اليمين تحف عتيقة وجهة اليسار مزهريات أنيقة!، في الوقت الذي نلمح فيه جهة اليسار مقعد خرساني أنيق يطل على الجدران الزجاجية المغلفة لهذا المنزل!  

الحصى والرخام يزين الحمام!

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm حمام
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

الحمام بنفس الروح والتفاصيل المذهلة ولكنه أكثر أناقة.. فجدرانه تنقسم ما بين ذات الخامة الخشبية وأخرى بارزة لتصميمها بالحصى رمادي اللون. الحوض خشبي الخامة مستطيل الشكل ومجوف بحيث تستغل تلك المساحة في الاغتسال، ومن الجهة الخارجية نجد محمل معدني تعلق عليه المناشف، في الوقت الذي تزينه مزهرية راقية بها نخبة من أجمل الورود.

إذا ما وصلنا للأرضية نجدها متألقة أيضًا بفضل الرخام الذي يكسيها بالكامل والسجادة المزركشة بنقوش عديدة زاهية الألوان حيث يوازيها مباشرة صف عريض من الأحجار السودءا والملونة أسفل الحوض.  

جلسة فريدة من مكونات الطبيعة

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm غرفة المعيشة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

هذه البقعة من المنزل تحديدًا تؤكد اعتماده الشديد على مكونات الطبيعة في تصميمه فضلًا عن الخامات المختلفة المستخدمة في كلًا من الجدران والأرضيات. نلاحظ هنا اختلاف خامات الجدران ما بين الخشبية والخرسانية ذات الملمس الخَشِن بتفاصيلها البارزة، كما نلاحظ أيضًا الأرضية الرخامية والمدفئة من نفس الخامة أيضًا، ولا يمكن أن نغفل تلك الطاولة المستديرة المكسية بجلود الحيوانات!

غرفة النوم.. يكسيها الخشب

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm غرفة نوم
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

غرفة النوم بسيطة للغاية الخشب يغلف جدرانها وأرضيتها، أما السرير فهو بسيط المعالم يتألق مسنده العريض الذي يضم معه الكومود في نفس التصميم. لمسات النمط البلدي تظهر بشدة في ديكورات الغرفة سواء في السجادة الأنيقة التي تتصدر المشهد، أو في فرش السرير وخصوصًا الوسائد بنية اللون ذات الخامة القطيفة الناعمة، وأخيرًا الطاولة البسيطة التي جمعت بين خامتي الزجاج والخشب الموضوعة بيمين الغرفة.

اقرأ أيضًا: منزل عصري لمحبين الهدوء

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام الملحق بالغرفة وبراعة التصميم

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm حمام
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

عن براعة التصميم التي تتجسد هنا.. فالحمام مبهر! تم تقسيمه ما بين مساحة للحوض أقصى اليمين ومساحة أخرى جانبها للمقعد فقط مغطاة بلوح زجاجي يفصلها عن بقية الحمام، أما بقية المساحة فهي فارغة إلا من حوض استحمام جهة اليسار ومقعد دائري بلا مسند في منتصف الساحة.

المطبخ.. يختلف كليًا عن كلاسيكية المنزل!

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm مطبخ
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

لم يعتمد المصمم على اللمسات الكلاسيكية مطلقًا في تصميم المطبخ، بل لجأ لكل ما هو عصري، حيث نلاحظ ذلك في اختياره لوحدات التخزين -التي حافظت على نفس ألوان ديكورات المنزل- وكذلك الأجهزة الكهربائية المعدنية بلونها الفضي اللامع ولا يمكن أن نغفل أناقة الخشب المغلف للجدران وكذلك مائدة الطعام!

8 نماذج متنوعة تُلهِمَك بالاستخدام الأمثل للحجر في منزلك!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً