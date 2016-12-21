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منزل الأحجار الملونة.. تُرَى كيف يبدو؟!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify منازل
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هذا المشروع فقط لعشاق اللمسات الحجرية مِمَن يُقدرون قيمتها الثرية وجمالها.. الواجهة تحلت بالأحجار وتلألأت بالزجاج فكانت خير مزيج من الخامتين معًا!، كلًا منهما على حدة كان له إضافته الخاصة التي منحت الكثير لمظهر المنزل الخارجي.. فبات بالنهاية فخم ومذهل لأبعد الحدود.. 

واجهة بمزيج الزجاج والأحجار

homify منازل
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كما نرى في الصورة.. الواجهة مُقامة بمزيج من الزجاج الأسود والأحجار الملونة حيث كانت تلك الأحجار في هيئة ثلاثة أعمدة متوازية تظلل على الجدران الزجاجية الثلاث في شكل جمالي بسيط وأنيق. تطل واجهة المنزل على مساحة فضاء كبيرة مقسمة ما بين أرضية مكسية بالبلاط وأخرى مُغطاة بالزرع.

نظرة أقرب

homify منازل
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استغل المصمم المنظر الطبيعي الخلاب الذي يطل عليه المنزل بشكل أمثل حيث اعتمد على الزجاج في تغليف جميع جدرانه وأبوابه ونوافذه ليضمن أن القاطنين سيتمكنوا من التمتع بجمال المنظر، في الوقت الذي طَعّم فيه تلك اللمسة الزجاجية بأخرى حجرية تزين الواجهة وتزيدها فخامة بفضل الأحجار الملونة.

الجهة الخلفية ومزيد من الخصوصية

homify منازل
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قد لا نلمح من هذه الصورة إلا الجهة الخلفية من المنزل إلا أنها توضح لنا كونه مقسم لجزئين رئيسيين أحدهما معتمد على الزجاج بشكل أساسي في واجهته الخارجية والآخر تغلفه الأحجار من الخارج بشكل أكبر لمزيد من الخصوصية.

جلسة في أحضان الخضرة

homify منازل
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في هذه البقعة الصغيرة من الواجهة قام المصمم بتنسيق جلسة بسيطة في أحضان الخضرة من خلال مقعدين خشبيين مستندين إلى جوار الجدران الزجاجية ويحيط بهم نخبة من أصص الزرع التي تقوم بدورها في تعزيز جمال إطلالة الواجهة.

إلى الداخل حيث المعيشة

homify غرفة المعيشة
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باختراقنا للألواح الزجاجية الخارجية للمنزل والتي هي جزء رئيسي من الواجهة ندخل لتفاصيل أكثر أهمية والمتعلقة بتصميمه الداخلي. البداية عادة ما تكون مع غرفة المعيشة التي هي أساس تجمع أفراد العائلة، وهي هنا تتكون من أريكة بسيطة التصميم تسع من فردين لثلاثة أفراد مكسية بأقمشة بيج قطيفة أمامها طاولة بيضاء عريضة بأرجل قصيرة تجعلها قريبة من الأرض في الوقت الذي يتوازى معها مكتبة كلاسيكية قديمة الطراز بأربعة أرفف تستوعب كم هائل من الكتب والمراجع.

الجانب الآخر من المعيشة

homify غرفة المعيشة
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الجانب الآخر من المعيشة يظهر لنا مساحتها الكبيرة وألوانها المحايدة المستخدمة في الجدران والأرضية بشكل أوضح.. كما نرى من خلاله أيضًا وحدة أدراج خشبية برتقالية اللون ترتكن إلى جانب الأريكة المريحة التي سبق وأشارنا إليها ولا يمكن أن نغفل تناسق تلك الوحدة التخزينية مع الإكسسوارات أي التابلوهات المثبتة على جدران الغرفة المختلفة والتي أخرجت الغرفة من حالة السكون والهدوء اللانهائي!

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المطبخ والسفرة يتشاركان الساحة

homify غرفة المعيشة
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من خلال هذه الصورة نلمح عن بعد تشارك المطبخ مع السفرة لنفس الساحة معًا في تصميم بسيط وغير متكلف كبقية أرجاء المنزل. يتمتع كلًا من المطبخ والسفرة وخصوصًا الأخيرة بمنظر ساحر نتيجة لأن كلاهما يطل على باحة المنزل الخارجية بلمستها الخضراء البرية فيسمح لهم ذلك الزجاج المغلف لواجهة المنزل من الاستمتاع بجمال الطبيعة.

المطبخ.. عصري وهادئ

homify مطبخ
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بنفس اللون الرمادي بدرجاته المختلفة صمم هذا المطبخ عصري التصميم.. المطبخ كما نرى هنا هادئ ومريح للعين لا تشعر فيه بالبهرجة أو التكلف! يتكون المطبخ ببساطة من بار كبير يتخلله الحوض والموقد الرقمي فيما نلمح على الجهة المقابلة له بقية الأجهزة الكهربائية اللازمة للطهي وتخزين الطعام من ثلاجة وفرن حديث. 

الحمام.. بنفس الألوان

homify حمام
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homify
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لم يختلف الحمام كثيرًا عن ديكورات المنزل بالكامل.. فهو بنفس الألوان وبنفس الهدوء الغالب على كافة أرجاءه. يتمتع الحمام برف كبير يسع 2 حوض بيضاويين الشكل إلى جانبهم نجد مرآة أنيقة كلاسيكية الطراز بإطار نحاسي كثير الزخرفة، يعلو الحوض مباشرة نافذة زجاجية عريضة تسمح بتخلل الضوء للحمام وإمداده بسحر الإضاءة الطبيعية.

للاستحمام ساحة منعزلة

homify حمام
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homify
homify
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لأنها مساحة خاصة للغاية أصر مصمم الحمام على تخصيص ركن كامل لها أي للاستحمام. هذا الركن يتكون من 2 دش معدني مثبتين بالجدار يغلف كلاهما لوح زجاجي شفاف يفصلهم عن بقية الحمام.

الحوض عن قرب!

homify حمام
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تفضلوا بقراءة المقال التالي: 15 فكرة رائعة ومبتكرة لإضاءة الحمامات

من الخارج للداخل الديكورات مبهرة!

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