منزل الأحجار الملونة.. تُرَى كيف يبدو؟!

باختراقنا للألواح الزجاجية الخارجية للمنزل والتي هي جزء رئيسي من الواجهة ندخل لتفاصيل أكثر أهمية والمتعلقة بتصميمه الداخلي. البداية عادة ما تكون مع غرفة المعيشة التي هي أساس تجمع أفراد العائلة، وهي هنا تتكون من أريكة بسيطة التصميم تسع من فردين لثلاثة أفراد مكسية بأقمشة بيج قطيفة أمامها طاولة بيضاء عريضة بأرجل قصيرة تجعلها قريبة من الأرض في الوقت الذي يتوازى معها مكتبة كلاسيكية قديمة الطراز بأربعة أرفف تستوعب كم هائل من الكتب والمراجع.