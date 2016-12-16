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10 أفكار لتجديد جدار غرفة الأطفال

Radwa Radwan Radwa Radwan
Идеальная игровая комната для малышей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة الاطفال
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غرف الأطفال هي مساحتهم الخاصة في منازلنا وعادة ما تمتاز بالألوان والرسومات الكرتونية ، وتدخل غرف الأطفال البهجة والسرور على جميع أفراد الأسرة ، ولكن قليلا ما نصمم تلك الغرفة لتناسب الفكر الإبداعي للأطفال ، لذلك سنساعدك اليوم بتصميمات مختلفة يمكنها أن تلهمك بفكرة لغرفة الاولاد ، لتجعل غرفتهم جنتهم التي ينعمون بها بحرية الفكر والإبداع

1- ركن التسلق

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM غرفة الاطفال
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

إذا لم تمتلك المساحة لعمل منطقة ألعاب في الحديقة ، فلماذا لا نضيفها إلى غرفة الأولاد ؟! ، ركن للتسلق يناسب الأطفال الحركيين و يمتص طاقتهم في اللعب و التسلق ، تصميمات الجدار للتسلق يرافقها تبطين للأرضية بفينيل ممتص للصدمات حتى لا يسبب سقوطهم أي إصابات

2- بيت الشجرة المعلق

Идеальная игровая комната для малышей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة الاطفال
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

من منا لم يشاهد الأفلام الغربية وأعجب ببيت الشجرة للأطفال ، في هذا التصميم تم تنفيذ شجرة لاصقة على الجدار وبناء بيت شجرة بسيط على نفس المستوى لتتناسب تسلق الأطفال ، كما تم اضافة سجاد على شكل مدينة ليلعب بها محبين السيارات ، ألعاب العقلة والأرجوحة لتكملة جو المرح في غرفة الأولاد

3- سبورة كبيرة

„Haus im Haus“ – Wohnung in Berlin Mitte, Sehw Architektur Sehw Architektur غرفة الاطفال
Sehw Architektur

Sehw Architektur
Sehw Architektur
Sehw Architektur

بعض الأطفال يحبون الرسم ، على الورق على الأثاث وعلى الجدران ، إن طاقتهم لا تنضب أمام الرسم ، إذن ليس لك غير فكرة السبورة الضخمة .. بإكساء الجدار بورق حائط بملمس السبورة و اعط أولادك الطبشور وتركهم لمخيلتهم الخصبة

4- ركن القراءة

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

ركن لمحبين القراءة ، تصميم جذاب لمكتبة جدارية على شكل شجرة لتجذب الأطفال مع كرسيين أرضيين للإستمتاع بجلسة مريحة خلال القراءة ، زاوية مميزة في غرفة ولدك لتساعده على اكتساب عادة القراءة

5- مكتب بطول الجدار

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

مساحات التخزين تجمع كل الفوضى التي يخلفها طفلك بعد لعبه ومذاكرته ، إذن فتصميم هذا المكتب سيحقق الغرض منه بالتأكيد ، مكتب كبير مع مساحات تخزين علوية مفتوحة تسمح بإضافة أي حجم للألعاب ، مع وحدة أدراج متحركة حتى يمكن نقلها وتغير مكان المكتب ، ألوان عصرية ومناسبة للأطفال من عمر 8 – 10 سنوات

6- العالم بين يديه

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

خريطة العالم في غرفة طفلك هي صيحة لا تذهب على مر الأعوام ، فدمج طفلك بالعالم يجعله مطلعا على ماحوله ومحبًا للسفر و شغوفا بالثقافات المختلفة التي يتعرف عليها من خلال جدار غرفة ، إنها فعلا إضافة رائعة لعمل على توسيع معرفة طفلك

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7- سباق السيارات

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

السيارات وما تفعله السيارات بالأطفال سواء كان أولاد أو بنات ،تصميم لحلبة سباق على جدار الغرفة ستجعل أولادك يمضون الوقت في التسابق على جدار غرفتهم ، ركن بسيط للاعمال اليدوية مع أرجوحة اللعب ، إنها الغرفة التي يحلم أبنائك بها

8- مساحتهم الخاصة

Skyview del Valle, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الاطفال
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

إنها غرفة كاملة لهم ، لون برتقالي حيوي ومحب للأطفال ، مكتبة جدارية من فجوات يمكن استغلالها في التخزين او وضع الكتب ، مساحات القفز واللعب ، لن ننكر أنها الغرفة التي ستجمع كل فوضى الأطفال

9- سحب مضيئة

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الجيبسوم بورد والإضاءة من الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتنتج خدعة ديكورية جميلة ثلاثية الأبعاد ، الأطفال الصغار يكرهون الظلام و بإنشاء اضاءة مخفية لن يزعجوك كل يوم لينامون معك

10 – غرفة ناعمة

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos غرفة الاطفال
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

غرفة ناعمة للبنات ، تمتاز بلونها الأبيض وبعض الإضافات لصور الطيور والورود ، تصميم مميز لمنطقة تعليق الملابس للمساعدة على الترتيب والتنظيم 

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