10 أفكار لتجديد جدار غرفة الأطفال

غرف الأطفال هي مساحتهم الخاصة في منازلنا وعادة ما تمتاز بالألوان والرسومات الكرتونية ، وتدخل غرف الأطفال البهجة والسرور على جميع أفراد الأسرة ، ولكن قليلا ما نصمم تلك الغرفة لتناسب الفكر الإبداعي للأطفال ، لذلك سنساعدك اليوم بتصميمات مختلفة يمكنها أن تلهمك بفكرة لغرفة الاولاد ، لتجعل غرفتهم جنتهم التي ينعمون بها بحرية الفكر والإبداع
إذا لم تمتلك المساحة لعمل منطقة ألعاب في الحديقة ، فلماذا لا نضيفها إلى غرفة الأولاد ؟! ، ركن للتسلق يناسب الأطفال الحركيين و يمتص طاقتهم في اللعب و التسلق ، تصميمات الجدار للتسلق يرافقها تبطين للأرضية بفينيل ممتص للصدمات حتى لا يسبب سقوطهم أي إصابات
من منا لم يشاهد الأفلام الغربية وأعجب ببيت الشجرة للأطفال ، في هذا التصميم تم تنفيذ شجرة لاصقة على الجدار وبناء بيت شجرة بسيط على نفس المستوى لتتناسب تسلق الأطفال ، كما تم اضافة سجاد على شكل مدينة ليلعب بها محبين السيارات ، ألعاب العقلة والأرجوحة لتكملة جو المرح في غرفة الأولاد
بعض الأطفال يحبون الرسم ، على الورق على الأثاث وعلى الجدران ، إن طاقتهم لا تنضب أمام الرسم ، إذن ليس لك غير فكرة السبورة الضخمة .. بإكساء الجدار بورق حائط بملمس السبورة و اعط أولادك الطبشور وتركهم لمخيلتهم الخصبة
ركن لمحبين القراءة ، تصميم جذاب لمكتبة جدارية على شكل شجرة لتجذب الأطفال مع كرسيين أرضيين للإستمتاع بجلسة مريحة خلال القراءة ، زاوية مميزة في غرفة ولدك لتساعده على اكتساب عادة القراءة
مساحات التخزين تجمع كل الفوضى التي يخلفها طفلك بعد لعبه ومذاكرته ، إذن فتصميم هذا المكتب سيحقق الغرض منه بالتأكيد ، مكتب كبير مع مساحات تخزين علوية مفتوحة تسمح بإضافة أي حجم للألعاب ، مع وحدة أدراج متحركة حتى يمكن نقلها وتغير مكان المكتب ، ألوان عصرية ومناسبة للأطفال من عمر 8 – 10 سنوات
خريطة العالم في غرفة طفلك هي صيحة لا تذهب على مر الأعوام ، فدمج طفلك بالعالم يجعله مطلعا على ماحوله ومحبًا للسفر و شغوفا بالثقافات المختلفة التي يتعرف عليها من خلال جدار غرفة ، إنها فعلا إضافة رائعة لعمل على توسيع معرفة طفلك
السيارات وما تفعله السيارات بالأطفال سواء كان أولاد أو بنات ،تصميم لحلبة سباق على جدار الغرفة ستجعل أولادك يمضون الوقت في التسابق على جدار غرفتهم ، ركن بسيط للاعمال اليدوية مع أرجوحة اللعب ، إنها الغرفة التي يحلم أبنائك بها
إنها غرفة كاملة لهم ، لون برتقالي حيوي ومحب للأطفال ، مكتبة جدارية من فجوات يمكن استغلالها في التخزين او وضع الكتب ، مساحات القفز واللعب ، لن ننكر أنها الغرفة التي ستجمع كل فوضى الأطفال
الجيبسوم بورد والإضاءة من الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتنتج خدعة ديكورية جميلة ثلاثية الأبعاد ، الأطفال الصغار يكرهون الظلام و بإنشاء اضاءة مخفية لن يزعجوك كل يوم لينامون معك
غرفة ناعمة للبنات ، تمتاز بلونها الأبيض وبعض الإضافات لصور الطيور والورود ، تصميم مميز لمنطقة تعليق الملابس للمساعدة على الترتيب والتنظيم
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