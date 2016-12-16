10 أفكار لتجديد جدار غرفة الأطفال

من منا لم يشاهد الأفلام الغربية وأعجب ببيت الشجرة للأطفال ، في هذا التصميم تم تنفيذ شجرة لاصقة على الجدار وبناء بيت شجرة بسيط على نفس المستوى لتتناسب تسلق الأطفال ، كما تم اضافة سجاد على شكل مدينة ليلعب بها محبين السيارات ، ألعاب العقلة والأرجوحة لتكملة جو المرح في غرفة الأولاد