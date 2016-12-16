جولة في منزل كلاسيكي فخم

الفخامة الكلاسيكة من الأنماط المحببة للكثير ، واذا كنت تمتلك منزلا كبيرا أو قصرا عظيما فبالتأكيد سيكون النمط الكلاسيكي أحد أهم الأنماط التي ستفكر بها ، فهو يجعلنا نذهب برحلة الى روما و فرنسا في قمة عصر النهضة ليمنحنا شعورا بالفن الجميل والزخارف التفصيلية المحببة
دعونا نتجول اليوم في واحدة من المنازل التي تم استخدام النمط الكلاسيكي فيها لتخرج بصورة فريدة في التصميم
نبدأ جولتنا بإستقبال فخم واسع انقسم لغرفة جلوس وغرفة طعام على نمط كلاسيكي حديث امتازت الغرفة بإنها احترمت الاتزان المماثل في الغرفة كلها فنجد أن الباب يتوسط الغرفة والجدار المقابل له تتوسطه مدفأة بين نافذتين و لمنطقة الجلوس نجد تلفاز مابين اضائتين جداريتين ، اما غرفة الطعام ففي وسط جدارها لوحة بين دولابين تخزين
اللون الذهبي ممتزج بالأبيض و اللون الأخضر الفستقي ، مجموعة ألوان راقية تم تجميعها بطريقة مرتبة لتكتمل أناقة المكان بأرضية خشب باركيه وورق الجدران لمستخدم بدرجتيه للغرفة بأكملها
المطبخ الكلاسيكي مدمج بنفس الألوان المستخدمة في الإستقبال ، مطبخ بتوزيع على شكل حرف L بتصميم كلاسيكي و طاولة طعام صغيرة لإفطار الاسرة
تصميم الجدار امتاز بجزء اطارات عند نفس المستوى لدواليب المطبخ السفلية و ورق جدران من الأعلى
تلفاز في المطبخ من المتطلبات التي تحتاجها المرأة العصرية ، احترم المصمم ابعاد التلفار و شارك الغرفة لوحه بنفس الابعاد على الجدار المجاور
غرفة نوم باللون الأزرق ويعلوها رسومات فرنسية ، تصميم السرير بسيط وانيق ومنجد بطريقة الكابوتنيه .. الغرفة منقسمة لفراغين يفصل بينهم أربعه أعمدة بيضاء بتاج ذهبي
الممرات بدهان أبيض مزخرف ببساطة باللون الذهبي ويظهر جمال الأبواب المدمجة بالمرايات ، السقف المستعار بنقوشات الزهور
في تصميم الحمام نجد تصميم مميز لمنطقة الأحواض المزدوجة مع مناطق تخزين متعددة وبانيو استحمام مع منطقة استحمام سريع