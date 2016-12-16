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جولة في منزل كلاسيكي فخم

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify غرفة المعيشة Beige
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الفخامة الكلاسيكة من الأنماط المحببة للكثير ، واذا كنت تمتلك منزلا كبيرا أو قصرا عظيما فبالتأكيد سيكون النمط الكلاسيكي أحد أهم الأنماط التي ستفكر بها ، فهو يجعلنا نذهب برحلة الى روما و فرنسا في قمة عصر النهضة ليمنحنا شعورا بالفن الجميل والزخارف التفصيلية المحببة 

دعونا نتجول اليوم في واحدة من المنازل التي تم استخدام النمط الكلاسيكي فيها لتخرج بصورة فريدة في التصميم

رحابة الإستقبال

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا بإستقبال فخم واسع انقسم لغرفة جلوس وغرفة طعام على نمط كلاسيكي حديث امتازت الغرفة بإنها احترمت الاتزان المماثل في الغرفة كلها فنجد أن الباب يتوسط الغرفة والجدار المقابل له تتوسطه مدفأة بين نافذتين و لمنطقة الجلوس نجد تلفاز مابين اضائتين جداريتين ، اما غرفة الطعام ففي وسط جدارها لوحة بين دولابين تخزين 

اللون الذهبي ممتزج بالأبيض و اللون الأخضر الفستقي ، مجموعة ألوان راقية تم تجميعها بطريقة مرتبة لتكتمل أناقة المكان بأرضية خشب باركيه وورق الجدران لمستخدم بدرجتيه للغرفة بأكملها

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز لجدار منطقة السفرة بتقسيم دواليب السفرة 

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

فخامة المطبخ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

المطبخ الكلاسيكي مدمج بنفس الألوان المستخدمة في الإستقبال ، مطبخ بتوزيع على شكل حرف L بتصميم كلاسيكي و طاولة طعام صغيرة لإفطار الاسرة 

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

تصميم الجدار امتاز بجزء اطارات عند نفس المستوى لدواليب المطبخ السفلية و ورق جدران من الأعلى 

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

ستائر كلاسيكية بنافذة واسعة فوق الحوض لتطل على المشهد الخارجي 

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homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

تلفاز في المطبخ من المتطلبات التي تحتاجها المرأة العصرية ، احترم المصمم ابعاد التلفار و شارك الغرفة لوحه بنفس الابعاد على الجدار المجاور

غرفة نوم من الأحلام

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم باللون الأزرق ويعلوها رسومات فرنسية ، تصميم السرير بسيط وانيق ومنجد بطريقة الكابوتنيه .. الغرفة منقسمة لفراغين يفصل بينهم أربعه أعمدة بيضاء بتاج ذهبي 

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

الارضية مقسمة لمربعات على 45 درجة وهو نفس الزخرفة المستخدمة في ورق الجدران السفلي 

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

فراغ الغرفة و يوجد به طاولة بسيطة على المشهد الخارجي ومناسبة لركن إفطار 

ممرات الفخامة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

الممرات بدهان أبيض مزخرف ببساطة باللون الذهبي ويظهر جمال الأبواب المدمجة بالمرايات ، السقف المستعار بنقوشات الزهور 

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

استخدام المرايات بطريقة احترافية تظهر اتساع في فراغات التوزيع 

الحمام البسيط

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

في تصميم الحمام نجد تصميم مميز لمنطقة الأحواض المزدوجة مع مناطق تخزين متعددة وبانيو استحمام مع منطقة استحمام سريع 

احصل على حمام فندقي ب 7 لمسات بسيطة وسحرية

homify حمام White
homify

homify
homify
homify
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