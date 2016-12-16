جولة في منزل كلاسيكي فخم

الفخامة الكلاسيكة من الأنماط المحببة للكثير ، واذا كنت تمتلك منزلا كبيرا أو قصرا عظيما فبالتأكيد سيكون النمط الكلاسيكي أحد أهم الأنماط التي ستفكر بها ، فهو يجعلنا نذهب برحلة الى روما و فرنسا في قمة عصر النهضة ليمنحنا شعورا بالفن الجميل والزخارف التفصيلية المحببة

دعونا نتجول اليوم في واحدة من المنازل التي تم استخدام النمط الكلاسيكي فيها لتخرج بصورة فريدة في التصميم