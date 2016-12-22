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الارضيات الخرسانية آخر صيحات التشطيب

Radwa Radwan Radwa Radwan
Pedini Dune Metallic Silver, Urban Myth Urban Myth مطبخ Metallic/Silver
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خامة الخرسانة مادة معروفة في البناء ، مادة سهلة التشكيل وصلبة جدا ، ومؤخرا تمت إضافتها لمواد التشطيب ، حيث اصبح من العادي ان تراها في الجدراان او الارضيات او حتى الأثاث!

سنستعرض معكم اليوم أرضيات خرسانية وكيفية دمجها بالتصميم

Concrete Stairs D-Max Photography الغرف
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

Spachtelböden im Innenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände غرفة المعيشة
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

الأرضيات الخرسانية من المواد المرتبطة بالأنماط الحديثة وهي ليست جديدة في عالم الديكورات ولكنها لم تنتشر الا في الفترة الأخيرة ، والأرضيات الخرسانية لديها القدرة على حل مشكلات كثيرة كانت تواجه العملاء في السابق .. فهي يمكن تكوينها في شكل بلاطات ويمكن صبها لتصبح قطعة وادة ، وهي مادة سهل التحكم بها لذلك فستجد أن الاتجاه الحديث يدمجها في تصميماته بكثرة

Richmond Concrete LCDA غرفة السفرة concrete island,kitchen island,bespoke kitchen,concrete kitchen,floor slabs,concrete floor,concrete slabs,concrete countertop,concrete worktop,kitchen countertop,kitchen worktop
Concrete LCDA

Richmond

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

لماذا نستخدم الأرضيات الخرسانية وماهي هي مميزاتها ؟

1- يفضلها الكثيرين لأنها تصب بسهولة ، فلا تمتلك فواصل كالبورسلين وسهلة التنظيف ولا تحتاج الى عناية خاصة كالأخشاب 2- أسعارها مقبولة نسبيا ولا تعتبر باهظة الثمن 3- إذا كنت من هواة اصنع بنفسك DIY فيمكنك بمشاهدة بعض الفيديوهات التعليمية عمل أرضيات خرسانية بنفسك

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ألوان حيادية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وبسبب تلك المميزات اتجه كثير من المصممين إلى استخدامها ، فألوانها مناسبة لجميع التصميمات العصرية ، يمكن دمجها بسهولة في عدة أنماط بكل سهولة

Casa LL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ جدران
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

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عملية الفرد

Produkt und Verarbeitung, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände Walls & flooringWall & floor coverings
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

اذا كنت ستنفذ الأرضييات الخرسانية عن طريق الصب فيجب مراعاة اتجاه الميول جيدًا حتى لايحدث تجمع للمياه في اماكن خاطئة ، كما يجب مراعاة الاسلوب المتبع في شكل التشطيب بما يناسب التصميم 

انواع مختلفة

Open-plan kitchen and dining area ArchitectureLIVE open space kitchen,open-plan,polished concrete,underfloor heating,kitchen diner,kitchen chairs,kitchen lighting,black kitchen,kitchen island,dining chair,dining table
ArchitectureLIVE

Open-plan kitchen and dining area

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

فالأرضيات الخرسانية تتمتع بميزه اختيار شكل التشطيب النهائيي فبين أرضيية غير مصقولة ومانعه الانزلاق ، لتشطيب لامع ومصقول كالمرايا 

طلاء الايبوكسي

Pedini Dune Metallic Silver Urban Myth مطبخ Metallic/Silver
Urban Myth

Pedini Dune Metallic Silver

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

طلاء الايبوكسي هو المادة التي تصب علىا لخرسانة وتعطيها مظهر لامع جميل ، وهي ماة صلبة جدا ولكن تتمتع بانها متنوعه بي الشفافة وبين الرسومات الثلاثية الابعاد او اشكال مثل الرخام والخشب او الملونة 

لذلك فهي لديها عدة اشكال يمكنك انهاء التشطيب بها 

ارضييات وجدران

Vivienda Unifamiliar en Raco., ee.arquitectos ee.arquitectos حمام
ee.arquitectos

ee.arquitectos
ee.arquitectos
ee.arquitectos

تصميم لحمام مصمم بالكامل من الخرسانة 

لمسة رمادية

Vilters | Schweiz, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG الممر الحديث، المدخل و الدرج
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الأرصيات الخرسانية تجمع بين الدرج والأرضيية ولون الوسادات 

Spachtelböden im Außenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände مسبح
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

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