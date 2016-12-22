الارضيات الخرسانية آخر صيحات التشطيب

الأرضيات الخرسانية من المواد المرتبطة بالأنماط الحديثة وهي ليست جديدة في عالم الديكورات ولكنها لم تنتشر الا في الفترة الأخيرة ، والأرضيات الخرسانية لديها القدرة على حل مشكلات كثيرة كانت تواجه العملاء في السابق .. فهي يمكن تكوينها في شكل بلاطات ويمكن صبها لتصبح قطعة وادة ، وهي مادة سهل التحكم بها لذلك فستجد أن الاتجاه الحديث يدمجها في تصميماته بكثرة