الارضيات الخرسانية آخر صيحات التشطيب

خامة الخرسانة مادة معروفة في البناء ، مادة سهلة التشكيل وصلبة جدا ، ومؤخرا تمت إضافتها لمواد التشطيب ، حيث اصبح من العادي ان تراها في الجدراان او الارضيات او حتى الأثاث!
سنستعرض معكم اليوم أرضيات خرسانية وكيفية دمجها بالتصميم
الأرضيات الخرسانية من المواد المرتبطة بالأنماط الحديثة وهي ليست جديدة في عالم الديكورات ولكنها لم تنتشر الا في الفترة الأخيرة ، والأرضيات الخرسانية لديها القدرة على حل مشكلات كثيرة كانت تواجه العملاء في السابق .. فهي يمكن تكوينها في شكل بلاطات ويمكن صبها لتصبح قطعة وادة ، وهي مادة سهل التحكم بها لذلك فستجد أن الاتجاه الحديث يدمجها في تصميماته بكثرة
لماذا نستخدم الأرضيات الخرسانية وماهي هي مميزاتها ؟
1- يفضلها الكثيرين لأنها تصب بسهولة ، فلا تمتلك فواصل كالبورسلين وسهلة التنظيف ولا تحتاج الى عناية خاصة كالأخشاب 2- أسعارها مقبولة نسبيا ولا تعتبر باهظة الثمن 3- إذا كنت من هواة اصنع بنفسك DIY فيمكنك بمشاهدة بعض الفيديوهات التعليمية عمل أرضيات خرسانية بنفسك
وبسبب تلك المميزات اتجه كثير من المصممين إلى استخدامها ، فألوانها مناسبة لجميع التصميمات العصرية ، يمكن دمجها بسهولة في عدة أنماط بكل سهولة
اذا كنت ستنفذ الأرضييات الخرسانية عن طريق الصب فيجب مراعاة اتجاه الميول جيدًا حتى لايحدث تجمع للمياه في اماكن خاطئة ، كما يجب مراعاة الاسلوب المتبع في شكل التشطيب بما يناسب التصميم
فالأرضيات الخرسانية تتمتع بميزه اختيار شكل التشطيب النهائيي فبين أرضيية غير مصقولة ومانعه الانزلاق ، لتشطيب لامع ومصقول كالمرايا
طلاء الايبوكسي هو المادة التي تصب علىا لخرسانة وتعطيها مظهر لامع جميل ، وهي ماة صلبة جدا ولكن تتمتع بانها متنوعه بي الشفافة وبين الرسومات الثلاثية الابعاد او اشكال مثل الرخام والخشب او الملونة
لذلك فهي لديها عدة اشكال يمكنك انهاء التشطيب بها
تصميم لحمام مصمم بالكامل من الخرسانة
الأرصيات الخرسانية تجمع بين الدرج والأرضيية ولون الوسادات