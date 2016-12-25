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9 تصميمات لأرضيات المطابخ المتنوعة

Radwa Radwan Radwa Radwan
Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
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يهتم مصممين الديكور بالمطابخ كثيرا ، وذلك لأنها المكان الذي تقضي فيه ربة المنزل معظم وقتها لأعداد الوجبات لعائلتها ، كمان أن كثيرر من المستخدمين يفضلون إضافة طاولة طعام صغيرة بداخله حتى تجتمع الأسرة في الوجبات اليومية ، كما أن المطابخ تتنوع على حسب النمط المستخدم في المنزل وتتنوع بين المغلقة والمفتوحة على بقية الغرف 

سنستعرض معكم تصميمات مختلفة للمطابخ وأرضياتها وكيفية تنسيقها مع النمط العام

1- البلاطات الكلاسيكية

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY مطبخ
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

في هذا التصميم نجد مطبخ مفتوح تماما على باقي المنزل ، النمط المستخدم أقررب للريفي مما جعل تصميم الأرضية من البلاطات المزخرفة الصغيرة ، والتي تناسب تماما الحجر المستخدم للجدران ، اللون بين الأبيض والأبيض والسماوي والذي يتوافق مع الألوان المستخدمة في المنزل ككل ، تصميم يجعلنا نتذكر الطفولة والأوقات الممتعه التي نقضيها في منزل الجدة 

2- خشب الباركيه

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

في التصميمات الكلاسيكية والأقرب لنمط الأرت ديكو تأتي الأرضية الخشب الباركية المعالج لتكون لوحة فنيه مميزة تندمج مع الدواليب المصممة كلاسيكيا ومع الكراسي الأنيقة لى نمط الأرت ديكو الحديث 

3- بورسلين أم خشب

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners مطبخ
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

في التصميمات المعاصرة انتشر مؤخرا تصميمات البورسلين بنقشة الخشب و بألوان مختلفة حتى أصبحت سهلة الدمج مع المطابخ المختلفة في أنماطها ، نجد في المثال استخدام أرضية مادية مع الابيض و سطح العمل الأسود ليظهر لنا لوحة آحادية الألوان 

4- تقسيم رخام

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit مطبخ
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

مع التصميمات الحديثة نجد أيضا تطورا ملحوظا في استخدام الأرضيات فنجد أن الأرضية المستخدمة بمقاسات طولية غير اعتيادية ، لون الرخام الرمادي الفاتح مع المطبخ الأسود والأبيض ،  تصميم الكراسي مميز جدا بين الرمادي والذهبي

5- بلاطات التراكوتا

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

بلاطات التراكوتا محببة في الاستراحات والاماكن الريفية وهي تناسب نمط التوسكان ونمط البحر المتوسط ، والذي يتم دمجه  مع الأخشاب بسهولة ومع الدهانات البيضاء

6- بورسلين السادة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

معظم المستخدمين يفضلون اختيار البورسلين السادة للمطابخ ، يراعي عند اختيار البورسلين حجمه ، نختار الاحجام الكبيرة للمطابخ الكبيرة والصغيرة للمساحات  الصغيرة ، اختيار وضع الأرضية يؤثر على الشكل العام ، فشكل الارضية على 45 درجة يعطي حيوية للمطبخ

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7- الرخام المطفي

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

المطابخ الريفية يناسبها الرخام المطفي الغير مصقول ويناسب احجارالمباني المستخدمة في المطابخ ، اضافة الاستانلس ستيل للمطبخ مع سطح الأسود يضيف بعض الحداثة ليناسب الاستراحات والشاليهات ، الكراسي الخشبية البسيطة بتصميم مميز اعطى طابع كلاسيكي للمطبخ

8- بورسلين تقليدي

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık مطبخ
Sinar İç mimarlık

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

الأرضيات الرخامية تتنوع في الاستخدام بين التصميمات الكلاسيكية والحديثة وذلك على حسب تحديد النمط المستخدم في المطبخ و اختيارات الأثاث المصاحب للمكان هو ما يحدد شكل الطراز وهنا في هذا التصميم نجد مطبخ باللون الذهبي و الأكليريك الأبيض ليعطي مظهرا أنيقا وعصريا بالرخام اللامع والأنيق

9 – الرمادي متألقًا

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

نختم جولتنا بتصميم لغرفة طعام مدمجة بالمطبخ على النمط المعاصر لنجد الرمادي متألقا في تصميم آحادي اللون وطاولة مميزة جدا من الزجاج والكروم ويتوجها كرسيين طعام بتصميم أكثر تميزا لنجد لوحة فنية تتوسط المطبخ

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