9 تصميمات لأرضيات المطابخ المتنوعة

يهتم مصممين الديكور بالمطابخ كثيرا ، وذلك لأنها المكان الذي تقضي فيه ربة المنزل معظم وقتها لأعداد الوجبات لعائلتها ، كمان أن كثيرر من المستخدمين يفضلون إضافة طاولة طعام صغيرة بداخله حتى تجتمع الأسرة في الوجبات اليومية ، كما أن المطابخ تتنوع على حسب النمط المستخدم في المنزل وتتنوع بين المغلقة والمفتوحة على بقية الغرف
سنستعرض معكم تصميمات مختلفة للمطابخ وأرضياتها وكيفية تنسيقها مع النمط العام
في هذا التصميم نجد مطبخ مفتوح تماما على باقي المنزل ، النمط المستخدم أقررب للريفي مما جعل تصميم الأرضية من البلاطات المزخرفة الصغيرة ، والتي تناسب تماما الحجر المستخدم للجدران ، اللون بين الأبيض والأبيض والسماوي والذي يتوافق مع الألوان المستخدمة في المنزل ككل ، تصميم يجعلنا نتذكر الطفولة والأوقات الممتعه التي نقضيها في منزل الجدة
في التصميمات الكلاسيكية والأقرب لنمط الأرت ديكو تأتي الأرضية الخشب الباركية المعالج لتكون لوحة فنيه مميزة تندمج مع الدواليب المصممة كلاسيكيا ومع الكراسي الأنيقة لى نمط الأرت ديكو الحديث
في التصميمات المعاصرة انتشر مؤخرا تصميمات البورسلين بنقشة الخشب و بألوان مختلفة حتى أصبحت سهلة الدمج مع المطابخ المختلفة في أنماطها ، نجد في المثال استخدام أرضية مادية مع الابيض و سطح العمل الأسود ليظهر لنا لوحة آحادية الألوان
مع التصميمات الحديثة نجد أيضا تطورا ملحوظا في استخدام الأرضيات فنجد أن الأرضية المستخدمة بمقاسات طولية غير اعتيادية ، لون الرخام الرمادي الفاتح مع المطبخ الأسود والأبيض ، تصميم الكراسي مميز جدا بين الرمادي والذهبي
بلاطات التراكوتا محببة في الاستراحات والاماكن الريفية وهي تناسب نمط التوسكان ونمط البحر المتوسط ، والذي يتم دمجه مع الأخشاب بسهولة ومع الدهانات البيضاء
معظم المستخدمين يفضلون اختيار البورسلين السادة للمطابخ ، يراعي عند اختيار البورسلين حجمه ، نختار الاحجام الكبيرة للمطابخ الكبيرة والصغيرة للمساحات الصغيرة ، اختيار وضع الأرضية يؤثر على الشكل العام ، فشكل الارضية على 45 درجة يعطي حيوية للمطبخ
المطابخ الريفية يناسبها الرخام المطفي الغير مصقول ويناسب احجارالمباني المستخدمة في المطابخ ، اضافة الاستانلس ستيل للمطبخ مع سطح الأسود يضيف بعض الحداثة ليناسب الاستراحات والشاليهات ، الكراسي الخشبية البسيطة بتصميم مميز اعطى طابع كلاسيكي للمطبخ
الأرضيات الرخامية تتنوع في الاستخدام بين التصميمات الكلاسيكية والحديثة وذلك على حسب تحديد النمط المستخدم في المطبخ و اختيارات الأثاث المصاحب للمكان هو ما يحدد شكل الطراز وهنا في هذا التصميم نجد مطبخ باللون الذهبي و الأكليريك الأبيض ليعطي مظهرا أنيقا وعصريا بالرخام اللامع والأنيق
نختم جولتنا بتصميم لغرفة طعام مدمجة بالمطبخ على النمط المعاصر لنجد الرمادي متألقا في تصميم آحادي اللون وطاولة مميزة جدا من الزجاج والكروم ويتوجها كرسيين طعام بتصميم أكثر تميزا لنجد لوحة فنية تتوسط المطبخ
شاهد أيضا : 10 أساليب تخزين ذكية للمطبخ