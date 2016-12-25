9 تصميمات لأرضيات المطابخ المتنوعة

يهتم مصممين الديكور بالمطابخ كثيرا ، وذلك لأنها المكان الذي تقضي فيه ربة المنزل معظم وقتها لأعداد الوجبات لعائلتها ، كمان أن كثيرر من المستخدمين يفضلون إضافة طاولة طعام صغيرة بداخله حتى تجتمع الأسرة في الوجبات اليومية ، كما أن المطابخ تتنوع على حسب النمط المستخدم في المنزل وتتنوع بين المغلقة والمفتوحة على بقية الغرف

سنستعرض معكم تصميمات مختلفة للمطابخ وأرضياتها وكيفية تنسيقها مع النمط العام