8 أفكار لتصميم حمامك الصغير

نستمتع كثيرا في مرحلة تصميم منازلنا وترتيبها لكن اصبح تواجهنا مؤخرا مشكلة الحمامات الصغيرة .. فلم تقتصر المشكلة على حمامات الضيوف ولكنها طالت حتى الحمامات الرئيسية ، لذلك سنشاهد معًا بعض النمادج لحمامات صغيرة وكيفية معالجتها لتظهر بأحسن تنسيق ينناسب مساحتها الصغيرة
فهيا بنا نبدأ جولتنا
من أشهر خدع الديكور في المساحات الصغيرة هو ان نعطي انطباع بارتفاع السقف ، استغل المصمم هنا ارتفاع السقف وتركه بلون أبيض واستخدم للجدران بفسيفساء بلون دهبي أنيق مع استغلال مساحات في الجدار لعمل أماكن مفرغة يمكن استخدامها في التنظيم لأدوات الاستحمام بدلا من تثبيت اضافات اخرى للمكان تصميم الحمام يناسب التصميماتالكلاسيكية
في هذا التصميم اهتم المصمم بوحدات التخزين فنجدها موجودة فوق المرحاض وتحت الحوض ، التصميم امتاز بلون أبيض وارضيات بيضاء يراعى فيها استخدام بورلسين مطفى للسلامة ، خلف منطقة الاستحمام من البلاطات الملونة بشكل عشوائي لتعطي طابع حيوي في المكان
اذا امكنك اضافة نافذة كبيرة للاضاءة الطبيعة فلتفعلها لأنها بالتأكيد ستزيد من مساحة حمامك ولكن نراعي الخصوصية بأن لا يكون منطقة مجروحة ، فممكن الممكن أن تكون على حديقة داخلية خاصة بغرفة نوم زوجين ، استخدام المرايا الكبيرة زادت من مساحة الحمام ، تصميم يليق بالنمط المعاصر
الحمامات بالطول مشكلة تواجه كثير من المستخدمين لكن تصميمها جدا سهل ، في اخر الجدار انشئ مساحة أرضية خاصة بالإستحمام يتم تحديدها بالزجاج المقاوم للكسر ، استخدام تجويف في الجدار لترتيب أدوات الإستحمام بجانب تلك المنطقة المررحاض و الحوض المدمج بوحدات تخزين ، انها بسيطة جدا .. لإضافة لمسة خاصة للمكان يمكن تحديد أحد الجدران بتصميم مختلف مثل الموجود بالصورة
في هذا التصميم اعتمد المصمم على استخدام ورق جدران بطابع الورود ، مع استخدام أدوات صحية غريبة ، فنجد الحوض موجود على ماكينة خياطة قديمة ! ، كما ان حامل المنشفة على شكل رجل يحملها ! الممصمم اعتمد في الأرضية الخشب المعالج المستخدم بالعرض ليعطي انطباع اتساع في المكان
مصمم مميز استخدم الألوان وجمالها ليشغل مستخدم الحمام عن ضيق المساحة ، تصميم الحوض مميز ومرسوم برسومات بسيطة ، مع استخدام الاضاءة المخفية عند المرايا الكبيرة لتعطي انطباع بالجمال
في هذا التصميم المميز استخدم المصمم الفسيفساء السوداء على جداريين بالكامل ، ومع ضيق المساحة لم يتجال المصمم وضع بانيو للاستحمام ومناطق تخزين واضاءة جمالية
لمشاهدة الموضوع بالكامل تصميم مبهر لشقة صغيرة المساحة
أخيرا نختم بهذا التصميم البسيط جدا بلون أبيض و نقش بسيط على الجدار ، وحدات تخزين تحت الحوضو منطقة استحمام ربع دائرية ، التصميمات البيضاء تعطيك إنطباع بالاتساع خصوصا لو استخدمت الإضاءة الجيدة معها
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