8 أفكار لتصميم حمامك الصغير

في هذا التصميم اعتمد المصمم على استخدام ورق جدران بطابع الورود ، مع استخدام أدوات صحية غريبة ، فنجد الحوض موجود على ماكينة خياطة قديمة ! ، كما ان حامل المنشفة على شكل رجل يحملها ! الممصمم اعتمد في الأرضية الخشب المعالج المستخدم بالعرض ليعطي انطباع اتساع في المكان