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8 أفكار لتصميم حمامك الصغير

Radwa Radwan Radwa Radwan
Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
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نستمتع كثيرا في مرحلة تصميم منازلنا وترتيبها لكن اصبح تواجهنا مؤخرا مشكلة الحمامات الصغيرة .. فلم تقتصر المشكلة على حمامات الضيوف ولكنها طالت حتى الحمامات الرئيسية ، لذلك سنشاهد معًا بعض النمادج لحمامات صغيرة وكيفية معالجتها لتظهر بأحسن تنسيق ينناسب مساحتها الصغيرة 

فهيا بنا نبدأ جولتنا 

جمال الفسيفساء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من أشهر خدع الديكور في المساحات الصغيرة هو ان نعطي انطباع بارتفاع السقف ، استغل المصمم هنا ارتفاع السقف وتركه بلون أبيض واستخدم للجدران بفسيفساء بلون دهبي أنيق مع استغلال مساحات في الجدار لعمل أماكن مفرغة يمكن استخدامها في التنظيم لأدوات الاستحمام بدلا من تثبيت اضافات اخرى للمكان تصميم الحمام يناسب التصميماتالكلاسيكية

الاهتمام بالتخزين

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

في هذا التصميم اهتم المصمم بوحدات التخزين فنجدها موجودة فوق المرحاض وتحت الحوض ، التصميم امتاز بلون أبيض وارضيات بيضاء يراعى فيها استخدام بورلسين مطفى للسلامة ، خلف منطقة الاستحمام من البلاطات الملونة بشكل عشوائي لتعطي طابع حيوي في المكان 

رحابة المكان

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اذا امكنك اضافة نافذة كبيرة للاضاءة الطبيعة فلتفعلها لأنها بالتأكيد ستزيد من مساحة حمامك ولكن نراعي الخصوصية بأن لا يكون منطقة مجروحة ، فممكن الممكن أن تكون على حديقة داخلية خاصة بغرفة نوم زوجين ، استخدام المرايا الكبيرة زادت من مساحة الحمام ، تصميم يليق بالنمط المعاصر

حمام بالطول

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

الحمامات بالطول مشكلة تواجه كثير من المستخدمين لكن تصميمها جدا سهل ، في اخر الجدار انشئ مساحة أرضية خاصة بالإستحمام يتم تحديدها بالزجاج المقاوم للكسر ، استخدام تجويف في الجدار لترتيب أدوات الإستحمام بجانب تلك المنطقة المررحاض و الحوض المدمج بوحدات تخزين ، انها بسيطة جدا .. لإضافة لمسة خاصة للمكان يمكن تحديد أحد الجدران بتصميم مختلف مثل الموجود بالصورة

تصميم غريب !

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

في هذا التصميم اعتمد المصمم على استخدام ورق جدران بطابع الورود ، مع استخدام أدوات صحية غريبة ، فنجد الحوض موجود على ماكينة خياطة قديمة ! ، كما ان حامل المنشفة على شكل رجل يحملها ! الممصمم اعتمد في الأرضية الخشب المعالج المستخدم بالعرض ليعطي انطباع اتساع في المكان 

بهجة الألوان

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مصمم مميز استخدم الألوان وجمالها ليشغل مستخدم الحمام عن ضيق المساحة ، تصميم الحوض مميز ومرسوم برسومات بسيطة ، مع استخدام الاضاءة المخفية عند المرايا الكبيرة لتعطي انطباع بالجمال 

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الأسود متألقا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز استخدم المصمم الفسيفساء السوداء على  جداريين بالكامل ، ومع  ضيق المساحة لم يتجال المصمم وضع بانيو للاستحمام ومناطق تخزين واضاءة جمالية 

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البساطة سر الجمال

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

أخيرا نختم بهذا التصميم البسيط جدا بلون أبيض و نقش بسيط على الجدار ، وحدات تخزين تحت الحوضو منطقة استحمام ربع دائرية ، التصميمات البيضاء تعطيك إنطباع بالاتساع خصوصا لو استخدمت الإضاءة الجيدة معها 

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