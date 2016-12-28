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تصميم مبهر لشقة صغيرة المساحة

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نعاني كثيرا مؤخرا من مساحات منازلنا الضيقة ولكن قليلا ماسنقابل شقة من مساحة لا تتعدى 50 متر مربع ويمكن استغلالها بشكل جيد جدا لتؤدي غرضها ، اليوم سنستعرض معكم شقة من تصميم MARION ROCHER استطاع استغلال المساحة الموجودة عنده بشكل جيد جدا و المنزل اصبح فعلا محقق الغرض المطلوب منه وبشكل جميل جدا 

المنزل كاملا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

نعم انه المنزل كاملا في هذا المشهد ، ونررى فيه المطبخ والحمام وغرفة الجلوس و اعلى السلم توجد غرفة النوم ، نجد ان المصمم اعتمد  النمط البسيط في المنزل ، كما ان استخدام الألوان كان جدا محدود ومختار بعناية  مابين الأبيض والأسود ، الأرضية اعتمدها باركيه خشبيه وهو الاختيار الافضل مع تلك الألوان ، ودرج مصمم بشكل مفتوح حتى لا يشكل عائق بصري في التصميم

فهيا بنا نستعرض المنزل بالتفصيل 

جلسة مريحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في منطقة الجلوس نجد كنبة بسية بلون أسود وعليها وسادات ملونة تشعرك بالبهجة ، الجدار اعتمد على التوازن البصري يتوسطه مرآة بسيطة مع طاولة تستعمل وقت الحاجة لمكتب . ، امام الكنبة توجد شاشة صغيرة لمشاهدة الافلام المحببة وهو مرتفع على مستوى اعلى مستغل اسفله في وحدات التخزين 

مكتبة مجنونة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ركن للقراءة أيضا ! ، نجد على المستوى المرتفع بعض الوسادات لتكوين ركن نستطيع الجلوس المريح فيه ومشاهدة مظهر الشرفة الرائع خلال القراءة ،المكتبة من داخل الجدار ومصممة بشكل متحرك ليضيف البهجة والحيوية على الفراغ وتذكرنا بالأفلام الكارتونية القديمة ، وهنا يظهر الدرج ليصل بنا للجزء العلوي

مطبخ متكامل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ صغير جدا ومتكامل استخدم فيها لون الابيض مع سطح مطبخ لامع انعكاس فيزيد اساس الاتساع ، استخدام ممتاز لاحجام الاجهزة الكهربائية و دواليب التخزين ، اضافة رفوف لزيادة المساحة المستغلة ، الأرضية مزخرفة بنقش بسيط وصغير يناسب المكان المطبخ كاملا هو تجربة فريدة في استغلال المساحات 

40 تصميم وفكرة للمطابخ الصغيرة

الموزاييك الرائع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الصغير الذي تم استغلال كل منطقة به بعناية تامة ، هل كنت تتوقع ان تمتلك تلك الشقة الصغيرة بانيو استحمام ! ، نعم انه أمر رائع كما تم استغلال اسفل الحوض كمكان تخزين ايضا ! واضافة الموزاييك بلون واحد اظهر المكان بأجمل طلة ، إنه بالفعل حمام رائع 

ببساطة سرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لما نحتاج لغرفة نوم كاملة اذا كان غرضنا منها النوم ، استغل المصمم الارتفاع فوق الحمام والمطبخ بتكوين غرفة نوم بسيطة من سرير ! .. اضافة رف بسيط لوضع كتاب يمكن قراءته وقت النوم لن نحتاج أكثر من ذلك لراحتنا اليومية 

طبيعة و ألوان

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

أخيرا نصل لشرفة المنزل البسيطة التي اعتمد فيها المصمم بأن يحولها لجنة صغيرة لساكني المنزل ، الأرض من الحشائش الصناعية واضافة لأواني الزرع التي تنقلك الى الطبيعة ، تصميم السور من الخشب للتأكيد على مايريده ، طاولات وكراسي مليئة بالألوان لتجعلك في قمة الحيوية 

منزل برازيلي في هيئة منتجع سياحي!
ما رأيك بطريقة إستغلال المساحة في تلك الشقة ؟

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