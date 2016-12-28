تصميم مبهر لشقة صغيرة المساحة

نعم انه المنزل كاملا في هذا المشهد ، ونررى فيه المطبخ والحمام وغرفة الجلوس و اعلى السلم توجد غرفة النوم ، نجد ان المصمم اعتمد النمط البسيط في المنزل ، كما ان استخدام الألوان كان جدا محدود ومختار بعناية مابين الأبيض والأسود ، الأرضية اعتمدها باركيه خشبيه وهو الاختيار الافضل مع تلك الألوان ، ودرج مصمم بشكل مفتوح حتى لا يشكل عائق بصري في التصميم

فهيا بنا نستعرض المنزل بالتفصيل