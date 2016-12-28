تصميم مبهر لشقة صغيرة المساحة

نعاني كثيرا مؤخرا من مساحات منازلنا الضيقة ولكن قليلا ماسنقابل شقة من مساحة لا تتعدى 50 متر مربع ويمكن استغلالها بشكل جيد جدا لتؤدي غرضها ، اليوم سنستعرض معكم شقة من تصميم MARION ROCHER استطاع استغلال المساحة الموجودة عنده بشكل جيد جدا و المنزل اصبح فعلا محقق الغرض المطلوب منه وبشكل جميل جدا
نعم انه المنزل كاملا في هذا المشهد ، ونررى فيه المطبخ والحمام وغرفة الجلوس و اعلى السلم توجد غرفة النوم ، نجد ان المصمم اعتمد النمط البسيط في المنزل ، كما ان استخدام الألوان كان جدا محدود ومختار بعناية مابين الأبيض والأسود ، الأرضية اعتمدها باركيه خشبيه وهو الاختيار الافضل مع تلك الألوان ، ودرج مصمم بشكل مفتوح حتى لا يشكل عائق بصري في التصميم
فهيا بنا نستعرض المنزل بالتفصيل
في منطقة الجلوس نجد كنبة بسية بلون أسود وعليها وسادات ملونة تشعرك بالبهجة ، الجدار اعتمد على التوازن البصري يتوسطه مرآة بسيطة مع طاولة تستعمل وقت الحاجة لمكتب . ، امام الكنبة توجد شاشة صغيرة لمشاهدة الافلام المحببة وهو مرتفع على مستوى اعلى مستغل اسفله في وحدات التخزين
ركن للقراءة أيضا ! ، نجد على المستوى المرتفع بعض الوسادات لتكوين ركن نستطيع الجلوس المريح فيه ومشاهدة مظهر الشرفة الرائع خلال القراءة ،المكتبة من داخل الجدار ومصممة بشكل متحرك ليضيف البهجة والحيوية على الفراغ وتذكرنا بالأفلام الكارتونية القديمة ، وهنا يظهر الدرج ليصل بنا للجزء العلوي
مطبخ صغير جدا ومتكامل استخدم فيها لون الابيض مع سطح مطبخ لامع انعكاس فيزيد اساس الاتساع ، استخدام ممتاز لاحجام الاجهزة الكهربائية و دواليب التخزين ، اضافة رفوف لزيادة المساحة المستغلة ، الأرضية مزخرفة بنقش بسيط وصغير يناسب المكان المطبخ كاملا هو تجربة فريدة في استغلال المساحات
الحمام الصغير الذي تم استغلال كل منطقة به بعناية تامة ، هل كنت تتوقع ان تمتلك تلك الشقة الصغيرة بانيو استحمام ! ، نعم انه أمر رائع كما تم استغلال اسفل الحوض كمكان تخزين ايضا ! واضافة الموزاييك بلون واحد اظهر المكان بأجمل طلة ، إنه بالفعل حمام رائع
لما نحتاج لغرفة نوم كاملة اذا كان غرضنا منها النوم ، استغل المصمم الارتفاع فوق الحمام والمطبخ بتكوين غرفة نوم بسيطة من سرير ! .. اضافة رف بسيط لوضع كتاب يمكن قراءته وقت النوم لن نحتاج أكثر من ذلك لراحتنا اليومية