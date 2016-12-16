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تصميم مينمال مدهش لمنزل في روما

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
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يزداد انتشار الطراز المينمال كل فترة فهو أنيق، مودرن كما أنه يعكس اسلوب حياة منظم وبسيط. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم بمنزل يتبع الطراز المينمال. والذي يتميز بباليتة ألوان بيضاء وأثاث يجمع بين أناقة الطراز المعاصر مع بعض اللمسات الخشبية الأنتيكية لإضافة شخصية وتميز للمنزل.

كما سنرى فقد تم مزج عدد من الخامات، المختلفة الملمس لخلق إثارة بصرية وكل ذلك بباليتة ألوان محادية. كما ستظهر الإثارة أيضاً في توزيع العناصر بشكل أنيق وعملي. البيت كبير ومتسع ولكن تم تقسيمه بحيث تكون الغرف صغيرة والمساحات مستغلة في الصالات الخارجية بشكل أفضل. فتعالوا معنا في هذه الجولة المتميزة لنكتشف أركان هذا المنزل سوياً.

​غرفة المعيشة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تشترك غرفة المعيشة مع غرفة الطعام في المساحة ولكنها تختلف عنها في الشكل. في وسط غرفة المعيشة نرى أريكة ركنة مصنوعة من الجلد الأبيض والتي تعتبر البؤرة البصرية للغرفة. خلف الأريكة يوجد إضاءة أرضية موجهة على الأريكة.

الأرضية من الخشب الأبيض، الحائط المقابل للأريكة مكسي بالحجارة البيضاء، أما السقف فقد تم عمله من الجبس بتصميم أنيق يسمح بتوزيع الإضاءة ووجود بيت النور

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

ما يكسر اللون الأبيض المنتشر في أرجاء هذه الغرفة هو الخزانة الأنتيكية ذات الأدراج والموجودة خلف الأريكة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

ما يكسر اللون الأبيض المنتشر في أرجاء هذه الغرفة هو الخزانة الأنتيكية ذات الأدراج والموجودة خلف الأريكة.

غرفة معيشة داخلية في هذا المنزل كان الاهتمام بغرف المعيشة واضح فتم عمل معيشة أخرى داخليةي صغيرة مع وجود طاولة صغيرة تصلح للألعاب والنشاطات المختلفة. بالإضافة لوجود مكتبة علوية للاستفادة من الحائط بدون عمل إزدحام للأثاث أو ازدحام بصري.

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

​غرفة الطعام

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة السفرة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

على عكس باقي البيت المميز بالديكور الأبيض فقد إختار المصمم أن تأخذ الشكل والطراز التقليدي بأن تكون طاولة خشبية بلون بندقي مع كراسي ذات نقشة تقليدية في الخلفية ومنجدة بقماش يأخذ اللون الأبيض أيضاً.

​غرفة معيشة داخلية

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

في هذا المنزل كان الاهتمام بغرف المعيشة واضح، فتم عمل معيشة أخرى داخلية صغيرة مع وجود طاولة صغيرة تصلح للألعاب والنشاطات المختلفة. بالإضافة لوجود مكتبة علوية للاستفادة من الحائط بدون عمل إزدحام للأثاث أو إزدحام بصري.

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مكتب

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

لم ينسى المصمم وجود مساحة خاصة للعمل أو الاستذكار، فتم اقتطاع ركن من أركان المنزل لعمل مكتب صغير بالإضافة لوجود مساحة تخزينية للكتب والأوراق.

​غرفة النوم

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة النوم كما ذكرنا من قبل مساحتها أصغر من غرف المعيشة ولكن تم استكمال الطراز المينمال للحصول على جميع مميزات الغرفة ولكن بتقليل عدد الأثاث والذي يساهم في خلق جو مريح ومناسب للاسترخاء. تم الاهتمام أيضاً بالإضاءة الطبيعية بتزويد الغرفة بمساحة نافذة كبيرة لتغمرها بالضوء والتهوية اللازمة.

المطبخ

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المطبخ هو أكثر الغرف عصرية في هذا المنزل، فتم تصميم خزاناته من اللونين الأبيض والأسود، والتي توفر مساحة تخزينة كافية لتساهم في خلق فراغات خالية من الفوضى. 

في المطبخ يوجد طاولة بيضاء لتناول الإفطار ذات حواف معدنية يلتف حولها عدد من الكراسي الشفافة لأناقة غير متناهية

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

​الحمام

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

أما الحمام فتم التركيز على تصميمه بشكل أنيق وفاخر يشبه تصاميم الفنادق. فالأرضية من السيراميك الأسود وتم الاستعانة بالموزايك في تزين المساحة الخاصة والمحيطة بالحوض  بألوان الرمادي المختلفة.

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign
منزل غني بالحيوية والألوان
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