تصميم مينمال مدهش لمنزل في روما

يزداد انتشار الطراز المينمال كل فترة فهو أنيق، مودرن كما أنه يعكس اسلوب حياة منظم وبسيط. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم بمنزل يتبع الطراز المينمال. والذي يتميز بباليتة ألوان بيضاء وأثاث يجمع بين أناقة الطراز المعاصر مع بعض اللمسات الخشبية الأنتيكية لإضافة شخصية وتميز للمنزل.
كما سنرى فقد تم مزج عدد من الخامات، المختلفة الملمس لخلق إثارة بصرية وكل ذلك بباليتة ألوان محادية. كما ستظهر الإثارة أيضاً في توزيع العناصر بشكل أنيق وعملي. البيت كبير ومتسع ولكن تم تقسيمه بحيث تكون الغرف صغيرة والمساحات مستغلة في الصالات الخارجية بشكل أفضل. فتعالوا معنا في هذه الجولة المتميزة لنكتشف أركان هذا المنزل سوياً.
تشترك غرفة المعيشة مع غرفة الطعام في المساحة ولكنها تختلف عنها في الشكل. في وسط غرفة المعيشة نرى أريكة ركنة مصنوعة من الجلد الأبيض والتي تعتبر البؤرة البصرية للغرفة. خلف الأريكة يوجد إضاءة أرضية موجهة على الأريكة.
ما يكسر اللون الأبيض المنتشر في أرجاء هذه الغرفة هو الخزانة الأنتيكية ذات الأدراج والموجودة خلف الأريكة.
غرفة معيشة داخلية في هذا المنزل كان الاهتمام بغرف المعيشة واضح فتم عمل معيشة أخرى داخليةي صغيرة مع وجود طاولة صغيرة تصلح للألعاب والنشاطات المختلفة. بالإضافة لوجود مكتبة علوية للاستفادة من الحائط بدون عمل إزدحام للأثاث أو ازدحام بصري.
على عكس باقي البيت المميز بالديكور الأبيض فقد إختار المصمم أن تأخذ الشكل والطراز التقليدي بأن تكون طاولة خشبية بلون بندقي مع كراسي ذات نقشة تقليدية في الخلفية ومنجدة بقماش يأخذ اللون الأبيض أيضاً.
في هذا المنزل كان الاهتمام بغرف المعيشة واضح، فتم عمل معيشة أخرى داخلية صغيرة مع وجود طاولة صغيرة تصلح للألعاب والنشاطات المختلفة. بالإضافة لوجود مكتبة علوية للاستفادة من الحائط بدون عمل إزدحام للأثاث أو إزدحام بصري.
لم ينسى المصمم وجود مساحة خاصة للعمل أو الاستذكار، فتم اقتطاع ركن من أركان المنزل لعمل مكتب صغير بالإضافة لوجود مساحة تخزينية للكتب والأوراق.
غرفة النوم كما ذكرنا من قبل مساحتها أصغر من غرف المعيشة ولكن تم استكمال الطراز المينمال للحصول على جميع مميزات الغرفة ولكن بتقليل عدد الأثاث والذي يساهم في خلق جو مريح ومناسب للاسترخاء. تم الاهتمام أيضاً بالإضاءة الطبيعية بتزويد الغرفة بمساحة نافذة كبيرة لتغمرها بالضوء والتهوية اللازمة.
المطبخ هو أكثر الغرف عصرية في هذا المنزل، فتم تصميم خزاناته من اللونين الأبيض والأسود، والتي توفر مساحة تخزينة كافية لتساهم في خلق فراغات خالية من الفوضى.
أما الحمام فتم التركيز على تصميمه بشكل أنيق وفاخر يشبه تصاميم الفنادق. فالأرضية من السيراميك الأسود وتم الاستعانة بالموزايك في تزين المساحة الخاصة والمحيطة بالحوض بألوان الرمادي المختلفة.