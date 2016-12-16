تصميم مينمال مدهش لمنزل في روما

يزداد انتشار الطراز المينمال كل فترة فهو أنيق، مودرن كما أنه يعكس اسلوب حياة منظم وبسيط. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم بمنزل يتبع الطراز المينمال. والذي يتميز بباليتة ألوان بيضاء وأثاث يجمع بين أناقة الطراز المعاصر مع بعض اللمسات الخشبية الأنتيكية لإضافة شخصية وتميز للمنزل.

كما سنرى فقد تم مزج عدد من الخامات، المختلفة الملمس لخلق إثارة بصرية وكل ذلك بباليتة ألوان محادية. كما ستظهر الإثارة أيضاً في توزيع العناصر بشكل أنيق وعملي. البيت كبير ومتسع ولكن تم تقسيمه بحيث تكون الغرف صغيرة والمساحات مستغلة في الصالات الخارجية بشكل أفضل. فتعالوا معنا في هذه الجولة المتميزة لنكتشف أركان هذا المنزل سوياً.