8 نماذج متنوعة تُلهِمَك بالاستخدام الأمثل للحجر في منزلك!

من المعروف في عالم الديكور أن الأحجار عادة ما تُستَخدم في باحات المنازل وهذا لقدرتها على تجميل هيئتها بشكل كبير وهو ما حققته هنا في هذه البقعة الصغيرة الخارجية عن المنزل والمندمجة معه في ذات الوقت. تعمل اللمسات الخضراء على تجميل إطلالات الأحجار والتناغم معها دائمًا؛ لذا غالبًا ما يتم اللجوء لأصص الزرع والنباتات بجانب الجدران الحجرية.