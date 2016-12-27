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8 نماذج متنوعة تُلهِمَك بالاستخدام الأمثل للحجر في منزلك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen Living roomFireplaces & accessories
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نعرض لكم اليوم 8 نماذج متنوعة لمنازل استخدمت الأحجار بغرفها المختلفة حيث أثبتت أن باحات المنازل ليست المكان الوحيد الذي يمكنك الاستعانة فيه بالأحجار بل أنه يمكنك بكل سهولة إضافته لأي جدار بالمنزل! ستُلهِمَك هنا التصميمات بروعتها.. لنكتشفهم معًا الآن!

1- الأحجار الضخمة والتوزيع الأجمل!

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Dining roomTables
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

هدوء هذه الساحة من المنزل كان يحتاج للمسة مختلفة تبرزه وتجعله خارجًا عن المألوف وقد برعت تلك الأحجار بلونها المتناغم مع الديكورات بحجمها الضخم وكذلك طريقة توزيعها المذهلة على الجدار في إحداث الفارق فـ نقلتنا إلى عالم آخر من العصور القديمة التي كانت الأحجار جزءًا أساسيًا من تصميماتها.  

2- أحجار ملساء بتفاصيل بارزة

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

أما هنا فقد استعان المُصَمِم في هذه الغرفة بنخبة من الأحجار الملساء بدرجاتها اللونية البنية المختلفة لتكسي جدار كامل من أوله لآخره حيث تستند إلى جواره الركنة بتصميمها العصري وخامتها الجلدية الأنيقة. حرص المصمم هنا على تعزيز إطلالة غرفة المعيشة بإضافة إضاءة مذهلة لأطراف السقف المختلفة.  

3- باحة المنزل.. مكانها الأمثل

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

من المعروف في عالم الديكور أن الأحجار عادة ما تُستَخدم في باحات المنازل وهذا لقدرتها على تجميل هيئتها بشكل كبير وهو ما حققته هنا في هذه البقعة الصغيرة الخارجية عن المنزل والمندمجة معه في ذات الوقت. تعمل اللمسات الخضراء على تجميل إطلالات الأحجار والتناغم معها دائمًا؛ لذا غالبًا ما يتم اللجوء لأصص الزرع والنباتات بجانب الجدران الحجرية.

4- الرخام والجرانيت.. أناقة لا مثيل لها!

Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

لأن كلًا من أحجار الرخام والجرانيت تتمتع بمظهر رائع لا مثيل له من شدة أناقتها ورقيها وملمسها الأملس.. عادة ما يتم استخدامهم في المساحات الخارجية للمنازل خصوصًا في الساحة المحيطة بالمسبح. ففي هذا النموذج الواضح أمامنا استعان بها المصمم على طرفي المسبح كما زين بها أحد جدرانه! 

5- الأحجار البركانية

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

رغم أن هيئتها كلاسيكية تليق بهذا النمط إلى حد كبير إلا أنه تم الاستعانة بها هنا في منزل مصمم على النمط العصري بديكورات حديثة ومع ذلك اندمجت معه بشكل مدهش! فقد غلفت الأحجار البركانية جدارين كاملين بالمدخل كفيلين بأن يتركا أفضل الانطباعات لدى الزائرين.

6- الحجر النهري بتفاصيله وتمويجاته

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

نوع مختلف وراقي من الأحجار يفضل استخدامه بغرف النوم لهدوء تفاصيله وتمويجاته المذهلة.. هنا استعان به المصمم في جدارين أيضًا من الغرفة بلون بني فاتح وهادئ مريح للعين يتناسق مع ديكورات الغرفة وفرشها ومنسجم معهم كليًا. 

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7- الأحجار في كل مكان

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

هنا نجد الأحجار في كل مكان من المنزل وهذا طبيعي لكونه على النمط البلدي والمعروف بأنه يعتمد على الأحجار في تصميمه الداخلي والخارجي أيضًا.. الأحجار مع الإضاءة والمدفئة والخشب الباركية في الأرضية أضفى على المكان مزيدًا من الدفء والحميمية. 

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8- الأحجار الجيرية

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen Living roomFireplaces & accessories
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

جدار واحد فقط من هذا النوع من الحجر كفيل بأن يُحدث نقلة نوعية بمنزلك، وهو ما حدث هنا في هذا الركن من المنزل المطروح أمامنا حيث غلف الحجر المدفئة حديثة التصميم بالكامل بشكل رائع رغم تنافيه بلمسته البدائية مع عصريتها الساحرة.

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