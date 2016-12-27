8 نماذج متنوعة تُلهِمَك بالاستخدام الأمثل للحجر في منزلك!

نعرض لكم اليوم 8 نماذج متنوعة لمنازل استخدمت الأحجار بغرفها المختلفة حيث أثبتت أن باحات المنازل ليست المكان الوحيد الذي يمكنك الاستعانة فيه بالأحجار بل أنه يمكنك بكل سهولة إضافته لأي جدار بالمنزل! ستُلهِمَك هنا التصميمات بروعتها.. لنكتشفهم معًا الآن!
هدوء هذه الساحة من المنزل كان يحتاج للمسة مختلفة تبرزه وتجعله خارجًا عن المألوف وقد برعت تلك الأحجار بلونها المتناغم مع الديكورات بحجمها الضخم وكذلك طريقة توزيعها المذهلة على الجدار في إحداث الفارق فـ نقلتنا إلى عالم آخر من العصور القديمة التي كانت الأحجار جزءًا أساسيًا من تصميماتها.
أما هنا فقد استعان المُصَمِم في هذه الغرفة بنخبة من الأحجار الملساء بدرجاتها اللونية البنية المختلفة لتكسي جدار كامل من أوله لآخره حيث تستند إلى جواره الركنة بتصميمها العصري وخامتها الجلدية الأنيقة. حرص المصمم هنا على تعزيز إطلالة غرفة المعيشة بإضافة إضاءة مذهلة لأطراف السقف المختلفة.
من المعروف في عالم الديكور أن الأحجار عادة ما تُستَخدم في باحات المنازل وهذا لقدرتها على تجميل هيئتها بشكل كبير وهو ما حققته هنا في هذه البقعة الصغيرة الخارجية عن المنزل والمندمجة معه في ذات الوقت. تعمل اللمسات الخضراء على تجميل إطلالات الأحجار والتناغم معها دائمًا؛ لذا غالبًا ما يتم اللجوء لأصص الزرع والنباتات بجانب الجدران الحجرية.
لأن كلًا من أحجار الرخام والجرانيت تتمتع بمظهر رائع لا مثيل له من شدة أناقتها ورقيها وملمسها الأملس.. عادة ما يتم استخدامهم في المساحات الخارجية للمنازل خصوصًا في الساحة المحيطة بالمسبح. ففي هذا النموذج الواضح أمامنا استعان بها المصمم على طرفي المسبح كما زين بها أحد جدرانه!
رغم أن هيئتها كلاسيكية تليق بهذا النمط إلى حد كبير إلا أنه تم الاستعانة بها هنا في منزل مصمم على النمط العصري بديكورات حديثة ومع ذلك اندمجت معه بشكل مدهش! فقد غلفت الأحجار البركانية جدارين كاملين بالمدخل كفيلين بأن يتركا أفضل الانطباعات لدى الزائرين.
نوع مختلف وراقي من الأحجار يفضل استخدامه بغرف النوم لهدوء تفاصيله وتمويجاته المذهلة.. هنا استعان به المصمم في جدارين أيضًا من الغرفة بلون بني فاتح وهادئ مريح للعين يتناسق مع ديكورات الغرفة وفرشها ومنسجم معهم كليًا.
هنا نجد الأحجار في كل مكان من المنزل وهذا طبيعي لكونه على النمط البلدي والمعروف بأنه يعتمد على الأحجار في تصميمه الداخلي والخارجي أيضًا.. الأحجار مع الإضاءة والمدفئة والخشب الباركية في الأرضية أضفى على المكان مزيدًا من الدفء والحميمية.
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جدار واحد فقط من هذا النوع من الحجر كفيل بأن يُحدث نقلة نوعية بمنزلك، وهو ما حدث هنا في هذا الركن من المنزل المطروح أمامنا حيث غلف الحجر المدفئة حديثة التصميم بالكامل بشكل رائع رغم تنافيه بلمسته البدائية مع عصريتها الساحرة.