من الخارج للداخل الديكورات مبهرة!

بمرورنا إلى ما هو داخل المنزل أول ما يصادفنا غرفة تناول طعام ذات مائدة مستطيلة تحظى بتصميم غريب يعتمد على ثلاثة مقاعد بنية بخامة جلدية في مقابلهم أريكة خشبية تستوعب نفس عدد الأشخاص الذي تستوعبه الكراسي.. فيما يتألق ذلك المقعد الأنيق بنقوشه المتداخلة ومتعددة الألوان على رأس المائدة!

بنفس اللمسة الخشبية تألق المطبخ كثيرًا كما هو واضح بالصورة حيث يتشارك مع السفرة تلك الساحة الكبيرة إلا أننا نلمح جدار خشبي قصير له دور حيوي في فصل كلا الغرفتين نسبيًا عن بعضهم البعض. نلاحظ أيضًا أقصى جهة اليمين مجموعة إكسسوارات كان لها الفضل في إبراز جمال الغرفتين وخصوصًا السفرة، على رأسها المرآة التي تعتلي الأخيرة مباشرة والمكونة من مجموعة دوائر مختلفة الأحجام مثبتة فوق بعضها البعض بشكل رأسي يمنح الحائط شكل جمالي رائع.

على بُعد خطوات من المرآة الأولى، نلمح بوفيه صغير خشبي به لمسة زجاجية مذهلة جعلته قمة في الأناقة يعلوه مباشرة مرآة هو الآخر ولكنها أكبر حجمًا من الأولى بتصميم مستطيلي وزخارف نحاسية مدهشة.