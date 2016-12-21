من الخارج للداخل الديكورات مبهرة!

نصحبكم اليوم في جولة مختلفة وسريعة لإحدى مشروعات مهندسي هوميفاي الساحرة والتي هي عبارة عن فيلا راقية بديكورات مبهرة.. الداخل والخارج يتألقان بلمسات بسيطة ولكنها أنيقة أساسها الخشب الذي سيطر على جميع الغرف بدفئه وأناقته. أولى المصممون هنا لكلًا من التصميم الداخلي والخارجي على حدة اهتمام كبير فصار كلاهما يتمتع بأروع الإطلالات.. لنشاهد معًا ديكورات هذه الفيلا الصغيرة!
عن السماء الصافية وهذا الفضاء الواسع، عن الأعشاب الخضراء التي تكسي الحديقة وحمام السباحة الذي يبعد عنها بخطواتٍ معدودة.. عن المياه التركوازية المتناغمة مع السماء واللمسة الرخامية المذهلة التي تحيط بالمسبح.. عن الألوان المحايدة في واجهة المبنى والإضاءة الدافئة التي تزيد المدخل جمالًا.. هكذا يتلخص هذا المنظر الساحر!
بمرورنا إلى ما هو داخل المنزل أول ما يصادفنا غرفة تناول طعام ذات مائدة مستطيلة تحظى بتصميم غريب يعتمد على ثلاثة مقاعد بنية بخامة جلدية في مقابلهم أريكة خشبية تستوعب نفس عدد الأشخاص الذي تستوعبه الكراسي.. فيما يتألق ذلك المقعد الأنيق بنقوشه المتداخلة ومتعددة الألوان على رأس المائدة!
بنفس اللمسة الخشبية تألق المطبخ كثيرًا كما هو واضح بالصورة حيث يتشارك مع السفرة تلك الساحة الكبيرة إلا أننا نلمح جدار خشبي قصير له دور حيوي في فصل كلا الغرفتين نسبيًا عن بعضهم البعض. نلاحظ أيضًا أقصى جهة اليمين مجموعة إكسسوارات كان لها الفضل في إبراز جمال الغرفتين وخصوصًا السفرة، على رأسها المرآة التي تعتلي الأخيرة مباشرة والمكونة من مجموعة دوائر مختلفة الأحجام مثبتة فوق بعضها البعض بشكل رأسي يمنح الحائط شكل جمالي رائع.
على بُعد خطوات من المرآة الأولى، نلمح بوفيه صغير خشبي به لمسة زجاجية مذهلة جعلته قمة في الأناقة يعلوه مباشرة مرآة هو الآخر ولكنها أكبر حجمًا من الأولى بتصميم مستطيلي وزخارف نحاسية مدهشة.
ننتقل مع هذه الصورة إلى المطبخ بشكل منفصل وعن قرب لنلاحظ تفاصيل أكثر كالرف الرخامي الذي يكسي وحدات التخزين بالكامل على شكل حرف U حيث ينتهي عند بار المطبخ المجوف من الناحية الخارجية ليستوعب ثلاثة كراسي سوداء اللون طويلة نسبيًا لتناسب ارتفاع البار.
ما بين الكلاسيكية والعصرية صَمِمَت تلك الغرفة ذات الديكورات المتعددة.. من ركنة تألقت بلمسة جلدية سوداء زادت من جمالها، ووحدة تلفاز كبيرة تضم أرفف وأدراج عديدة، وسجادة تركوازية ناعمة زينت بلونها الزاهي غرفة المعيشة بأكملها، والإكسسوارات من تابلوه عريض برسوم غامضة ومروحة قديمة الطراز تحمل وحدة إضاءة في الوقت ذاته تبعث الدفء بالغرفة، ولا يمكن أن نُغفل الطاولة الخشبية المصممة من جذع إحدى الأشجار الضخمة والمطلية باللون البني الداكن المتناسق مع المروحة ووحدة التلفاز.
على شكل حرف L صُمِمَ هذا المسبح الذي يحاوطه رخام أنيق تختلف درجاته اللونية ما بين البيج والكاكي.. بطول ساحة المسبح نجد أصص الزرع مختلفة الأحجام والأشكال تفصلهما سبوتات تتسلق أضواءها على الجدران ببراعة!
لم يكن المطبخ المشار إليه بالصورة 3 هو المطبخ الوحيد بهذا المنزل، الغريب في الامر أننا اكتشفنا مطبخ آخر أثناء تجولنا بين أروقة هذا الصرح الكبير. تصميم المطبخ هنا يختلف عن الأول كليًا.. فهو يعتمد على اللون الأبيض من كل جانب، بداية من الجدران، مرورًا بالأرضيات، نهاية بالسقف والوحدات ذاتها.. كما نرى هنا المطبخ مكون من عدد هائل من الوحدات مختلفة الأحجام، تضم بداخلها أيضًا غسالتين ضخمتين يستوعب كلاهما عدد كبير من الملابس المُتَسِخَة.
لأنه عادة ما تكون غرفة المعيشة في غرفة منفصلة أو حتى بساحة مكشوفة تتشارك مساحتها مع إحدى غرف المنزل الأخرى، كان تصميمها هنا أسفل الدرج غريب علينا! هذا لا ينفي ما تتمتع به من غطلالة مذهلة، بداية من الجدار الأنيق الذي تزينه نخبة كبيرة جدًا من الأحجار، مرورًا بتصميم الأرائك المريح بنفس اللون البيج، وصولًا بالسجادة خضراء اللون التي تكسي الأرضية بالكامل والمتناغمة مع الأشجار المتناثرة بأرجاء الغرفة.. لا يمكن أن ننسى وحدات الإضاءة البسيطة في تجمعها الفريد.. وذلك المقعد التركوازي قطيفي الخامة! وأخيرًا الإكسسوارات والتحف المتراصة على الأرفف الخشبية التي تعتلي الكنبة الموضوعة جهة اليسار.
الجهة الأخرى من المعيشة تحظى بإطلالة أجمل أساسها ذلك الحائط الدافئ بلونه البرتقالي، والتابلوهات المثبتة على الجدران، وكذلك النباتات الطبيعية بلونها الأخضر المشرق وكذلك الإكسسوارات!
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