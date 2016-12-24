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أجمل 18 تصميم للسلالم والنوافير!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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جولتنا اليوم فريدة من نوعها بكل المقاييس.. فيها نتجول بين 18 تصميم مختلف للسلالم والنوافير التي منها ما هو زجاجي الخامة، ومنها ما هو خشبي أنيق ودافئ ومنها ما هو معدني مطلي باللون الأسود عادة، وأخيرًا منها ما هو خرساني فخم يليق بالقصور وما إلى ذلك.. لنبدأ الآن!

1- بمزيج الخشب والزجاج

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

بمزيج من الخشب والزجاج تألق هذا السُلَم.. فدرجاته بنية اللون وسميكة تتمتع بالدفء فيما صُمِمَ الدرابزين الخاص به من الزجاج الشفاف الذي لا نكاد نلمحه من الأساس عند التطلع إلى السلم!، ينتهي السلم بدرجات رخامة قوية ومتينة تنتهي هي الأخرى بدرجات دائرية من الرخام عند المنطقة السفلية للسلم والتي هي بمنسوب أقل من مستوى الأرضية عمومًا حيث تسكنها نخبة كبيرة من الأحجار العائمة في مسطح صغير يعطينا الإحساس وكأنه بحيرة! 

2- سلم منقسم على جزئين تتوسطه حديقة من الأحجار!

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

سلم خرساني أنيق مُنقَسِم على جزئين أحدهما بالطابق الأرضي يمتد منه إطار خشبي عريض أسود اللون فـ يُكمِل شكل مستطيل تتوسطه نخبة كبيرة جدًا من الأحجار البيضاء بمنتصفها شجرة تصل للجزء الثاني من السلم. يغلف السلم درابزين زجاجي شفاف يتكامل مع هدوء العناصر المحيطة.. وكل الفضل لتلك السبوتات البسيطة المثبتة بالجهة السفلية من السلم العلوي حيث أضافت الكثير للسلم في حقيقة الأمر.. هذا التصميم يؤكد أن السلالم ليست مجرد وسيلة للصعود والهبوط فقط وإنما هي أكبر من ذلك حيث أنها إضافة جميلة تزين هيئة المنزل بلا شك.  

3- السلم الطائر

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

سلم رائع التصميم مثبت بإحكام بالجدار الحجري المقام أقصى اليمين.. درجات السلالم تبدو وكأنها طائرة ولكنها في حقيقة الأمر مثبتة بذكاء شديد رغم عدم وجود درابزين!، إطلالة السلم مذهلة وكذلك المنطقة السفلية له والتي تم فرشها بنخبة من الأحجار الملونة إضافة إلى زرع إحدى الأشجار ذات الفروع الطويلة بها لتزينها.

4- سلم كلاسيكي بدرابزين أسود

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

سلم كلاسيكي فخم يليق بمداخل القصور.. خرساني تكوينه أما الدرابزين بفهو معدني ومطلي باللون الأسود. أناقة السلم تلفت النظرة لدرجة تغفلنا عما يدنوه من ساحة مستغلة بشكل رائع والتي تتضمن نافورة مذهلة على شكل كرات رخامية مختلفة الأحجام!  

5- وكأنك في الأدغال!

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

من مكونات الطبيعة صُمِمَ هذا السلم الأخاذ.. فالخشب يُشَكِل درجاته مختلفة الحجم! والأشجار تكاد تغطيه بالكامل.    

6- السلم الحلزوني

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

أما هنا فالسلم حلزوني التصميم، خرساني ومتين، مطلي باللون الأبيض الناصع، بدرابزين استانلس لامع بلون الفضة! المنطقة السفلية للسلم تبدو من أناقتها وكأنها حديقة خارجية تجمع نخبة من أفضل النباتات بأشكال وألوان متنوعة تتلاحم مع جمال المنظر الخلاب الخارجي للمنزل والواضح أمامنا من تلك الجدران الزجاجية الشفافة.

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7- الخشب والزجاج يلتقيان مجددًا

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

تعتمد التصميمات المعاصرة للسلالم هذه الأيام على خامتي الزجاج والخشب بشكل أساسي، وهذا ما نلاحظه في النماذج المطروحة هنا بهذا المقال، حيث تختلف التصميمات وتتنوع ولكن الخامات واحدة!

8- الرخام والأحجار تكتسح الساحة

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

بالرخام تألق هذا السلم وبات ساحرًا لافتًا للأنظار!، وبالأحجار تألقت الجهة السفلية له بلونها الرمادي المتناغم مع كافة عناصر تلك الساحة.. بداية من الجدران، مرورًا بالأرضية الرخامية ذات التفاصيل الرمادية، نهاية بالسلم ذاته! 

9- الأسود له هيبته

Paseo 130, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

سلم هادئ وأنيق يميزه اللون الأسود بشدة في تفاصيله المختلفة ويكسبه جمالًا من نوع خاص! يتكرر هنا مجددًا الدرابزين الزجاجي ولكن مع لمسة فريدة من الإضاءة الجانبية بالجدران والأسقف.

10- أبيض X أسود

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

بين الأبيض والأسود تألقت تلك الساحة التي تحتوي على سلم ونافورة قمة في الرقي والأناقة.. هدوء تفاصيل كلًا منهما كان السبب الأساسي وراء إطلالتهما المذهلة. ولأن الإكسسوارات دائمًا ما تصنع الفارق.. كان لتلك اللوحة الضخمة المثبتة على الجدار الرئيسي للدرج بألوانها الدافئة أكبر الأثر في مظهره الأخاذ. 

11- هنا تتحقق المثالية في أبهى صورها

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos الممر والمدخل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

تتحقق المثالية هنا بفضل عدة عوامل.. أولها تصميم الدَرَج الهادئ والبسيط، وثانيها اللمسة الخضراء التي تتمركز جهة اليمين من الساحة السفلية للسلم والتي تترعرع منها إحدى الأشجار بفروعها المتعددة لتصل إلى الطابق العلوي.. وأخيرًا ذلك المسطح المائي اللامع الذي يكمل جمال المنظر.  

12- في أحضان الطبيعة

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos Office spaces & stores
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

لا يستحوذ السلم هنا على مساحة كبيرة من المنزل كما لاحظنا في التصميمات السابقة بل بالعكس هو يتلاحم مع أجزائه المختلفة، يتضح ذلك من اندماج المعيشة معه بانسجام تام والتي تستقر أسفله مباشرة، في الوقت الذي أصرت تلك البقعة الخضراء على الالتحام به وتجميل هيئته وهو ما نجحت في تطبيقه. 

13- تباين الخامات وحده يكفي!

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

لم يكن تصميم السلم وحده هو الملفت هنا، بل كافة العناصر المحيطة ساعدت هيئته لتكون أروع وهو ما حدث بالفعل!، فالساحة الخضراء المذهلة التي يطل عليها، والعمود الحجري الذي يتوسطه بلونه الرمادي الداكن إضافة إلى التمثال الرائع المتألق وسط الخضرة.. جميعها لمسات كان لها الفضل في إظهار السلم.

14- الأحجار البركانية مع اللمسة الخشبية

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

ربما صادفنا تصميم هذا السلم من قبل.. ولكن لم يميزه جدار كالموضح هنا مسبقًا والذي هو عبارة عن تجمع لنخبة كبيرة من الأحجار البركانية معًا لتلتقي عند الأرضية بنخبة أخرى من الأحجار الرمادية.

15- تصميم مختلف

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

بقعة مذهلة من المنزل يمكنك الجلوس بها لتهدئة أعصابك واستعادة طاقتك من جديد من خلال درجات السلم القليلة الواضحة أمامنا مع الاستمتاع بروعة شلال المياه الذي يتوسط الساحة ويمنحها مزيدًا من الجمال.. 

16- قطعة من الجنة

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos الممر والمدخل
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

السلم هنا بتصميم حلزوني أيضًا كالنموذج رقم 6 ولكنه بخامة معدنية مطلية باللون الأسود.. يحيط بالسلم من الجانبين ساحتين ممتلئتين بالأعشاب أحدهما تتسلق نباتاتها الجدران! 

17- خطوط مستقيمة وألوان محايدة

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

رغم أن استخدام الألوان المحايدة هنا كان يحتاج لعنصر آخر لكسر حدة هدوء السلم إلا أن الأحجار كان لها الفضل في تجميل هيئته أيضًا. 

18- جلسة أنيقة أسفل الدرج!

Suneja Residence, Space Interface Space Interface الممر الحديث، المدخل و الدرج
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

لاستغلال المساحات بشكل أمثل في بيتك، يمكنك أن تستعين بمقعدين وطاولة فقط في الساحة السفلية للدَرَج، فمن ناحية تمده بمنظر جمالي لا مثيل له ومن ناحية أخرى تستغل هذا الفراغ! 

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