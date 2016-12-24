أجمل 18 تصميم للسلالم والنوافير!

جولتنا اليوم فريدة من نوعها بكل المقاييس.. فيها نتجول بين 18 تصميم مختلف للسلالم والنوافير التي منها ما هو زجاجي الخامة، ومنها ما هو خشبي أنيق ودافئ ومنها ما هو معدني مطلي باللون الأسود عادة، وأخيرًا منها ما هو خرساني فخم يليق بالقصور وما إلى ذلك.. لنبدأ الآن!