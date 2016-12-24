أجمل 18 تصميم للسلالم والنوافير!

جولتنا اليوم فريدة من نوعها بكل المقاييس.. فيها نتجول بين 18 تصميم مختلف للسلالم والنوافير التي منها ما هو زجاجي الخامة، ومنها ما هو خشبي أنيق ودافئ ومنها ما هو معدني مطلي باللون الأسود عادة، وأخيرًا منها ما هو خرساني فخم يليق بالقصور وما إلى ذلك.. لنبدأ الآن!
بمزيج من الخشب والزجاج تألق هذا السُلَم.. فدرجاته بنية اللون وسميكة تتمتع بالدفء فيما صُمِمَ الدرابزين الخاص به من الزجاج الشفاف الذي لا نكاد نلمحه من الأساس عند التطلع إلى السلم!، ينتهي السلم بدرجات رخامة قوية ومتينة تنتهي هي الأخرى بدرجات دائرية من الرخام عند المنطقة السفلية للسلم والتي هي بمنسوب أقل من مستوى الأرضية عمومًا حيث تسكنها نخبة كبيرة من الأحجار العائمة في مسطح صغير يعطينا الإحساس وكأنه بحيرة!
سلم خرساني أنيق مُنقَسِم على جزئين أحدهما بالطابق الأرضي يمتد منه إطار خشبي عريض أسود اللون فـ يُكمِل شكل مستطيل تتوسطه نخبة كبيرة جدًا من الأحجار البيضاء بمنتصفها شجرة تصل للجزء الثاني من السلم. يغلف السلم درابزين زجاجي شفاف يتكامل مع هدوء العناصر المحيطة.. وكل الفضل لتلك السبوتات البسيطة المثبتة بالجهة السفلية من السلم العلوي حيث أضافت الكثير للسلم في حقيقة الأمر.. هذا التصميم يؤكد أن السلالم ليست مجرد وسيلة للصعود والهبوط فقط وإنما هي أكبر من ذلك حيث أنها إضافة جميلة تزين هيئة المنزل بلا شك.
سلم رائع التصميم مثبت بإحكام بالجدار الحجري المقام أقصى اليمين.. درجات السلالم تبدو وكأنها طائرة ولكنها في حقيقة الأمر مثبتة بذكاء شديد رغم عدم وجود درابزين!، إطلالة السلم مذهلة وكذلك المنطقة السفلية له والتي تم فرشها بنخبة من الأحجار الملونة إضافة إلى زرع إحدى الأشجار ذات الفروع الطويلة بها لتزينها.
سلم كلاسيكي فخم يليق بمداخل القصور.. خرساني تكوينه أما الدرابزين بفهو معدني ومطلي باللون الأسود. أناقة السلم تلفت النظرة لدرجة تغفلنا عما يدنوه من ساحة مستغلة بشكل رائع والتي تتضمن نافورة مذهلة على شكل كرات رخامية مختلفة الأحجام!
من مكونات الطبيعة صُمِمَ هذا السلم الأخاذ.. فالخشب يُشَكِل درجاته مختلفة الحجم! والأشجار تكاد تغطيه بالكامل.
أما هنا فالسلم حلزوني التصميم، خرساني ومتين، مطلي باللون الأبيض الناصع، بدرابزين استانلس لامع بلون الفضة! المنطقة السفلية للسلم تبدو من أناقتها وكأنها حديقة خارجية تجمع نخبة من أفضل النباتات بأشكال وألوان متنوعة تتلاحم مع جمال المنظر الخلاب الخارجي للمنزل والواضح أمامنا من تلك الجدران الزجاجية الشفافة.
تعتمد التصميمات المعاصرة للسلالم هذه الأيام على خامتي الزجاج والخشب بشكل أساسي، وهذا ما نلاحظه في النماذج المطروحة هنا بهذا المقال، حيث تختلف التصميمات وتتنوع ولكن الخامات واحدة!
بالرخام تألق هذا السلم وبات ساحرًا لافتًا للأنظار!، وبالأحجار تألقت الجهة السفلية له بلونها الرمادي المتناغم مع كافة عناصر تلك الساحة.. بداية من الجدران، مرورًا بالأرضية الرخامية ذات التفاصيل الرمادية، نهاية بالسلم ذاته!
سلم هادئ وأنيق يميزه اللون الأسود بشدة في تفاصيله المختلفة ويكسبه جمالًا من نوع خاص! يتكرر هنا مجددًا الدرابزين الزجاجي ولكن مع لمسة فريدة من الإضاءة الجانبية بالجدران والأسقف.
بين الأبيض والأسود تألقت تلك الساحة التي تحتوي على سلم ونافورة قمة في الرقي والأناقة.. هدوء تفاصيل كلًا منهما كان السبب الأساسي وراء إطلالتهما المذهلة. ولأن الإكسسوارات دائمًا ما تصنع الفارق.. كان لتلك اللوحة الضخمة المثبتة على الجدار الرئيسي للدرج بألوانها الدافئة أكبر الأثر في مظهره الأخاذ.
تتحقق المثالية هنا بفضل عدة عوامل.. أولها تصميم الدَرَج الهادئ والبسيط، وثانيها اللمسة الخضراء التي تتمركز جهة اليمين من الساحة السفلية للسلم والتي تترعرع منها إحدى الأشجار بفروعها المتعددة لتصل إلى الطابق العلوي.. وأخيرًا ذلك المسطح المائي اللامع الذي يكمل جمال المنظر.
لا يستحوذ السلم هنا على مساحة كبيرة من المنزل كما لاحظنا في التصميمات السابقة بل بالعكس هو يتلاحم مع أجزائه المختلفة، يتضح ذلك من اندماج المعيشة معه بانسجام تام والتي تستقر أسفله مباشرة، في الوقت الذي أصرت تلك البقعة الخضراء على الالتحام به وتجميل هيئته وهو ما نجحت في تطبيقه.
لم يكن تصميم السلم وحده هو الملفت هنا، بل كافة العناصر المحيطة ساعدت هيئته لتكون أروع وهو ما حدث بالفعل!، فالساحة الخضراء المذهلة التي يطل عليها، والعمود الحجري الذي يتوسطه بلونه الرمادي الداكن إضافة إلى التمثال الرائع المتألق وسط الخضرة.. جميعها لمسات كان لها الفضل في إظهار السلم.
ربما صادفنا تصميم هذا السلم من قبل.. ولكن لم يميزه جدار كالموضح هنا مسبقًا والذي هو عبارة عن تجمع لنخبة كبيرة من الأحجار البركانية معًا لتلتقي عند الأرضية بنخبة أخرى من الأحجار الرمادية.
بقعة مذهلة من المنزل يمكنك الجلوس بها لتهدئة أعصابك واستعادة طاقتك من جديد من خلال درجات السلم القليلة الواضحة أمامنا مع الاستمتاع بروعة شلال المياه الذي يتوسط الساحة ويمنحها مزيدًا من الجمال..
السلم هنا بتصميم حلزوني أيضًا كالنموذج رقم 6 ولكنه بخامة معدنية مطلية باللون الأسود.. يحيط بالسلم من الجانبين ساحتين ممتلئتين بالأعشاب أحدهما تتسلق نباتاتها الجدران!
رغم أن استخدام الألوان المحايدة هنا كان يحتاج لعنصر آخر لكسر حدة هدوء السلم إلا أن الأحجار كان لها الفضل في تجميل هيئته أيضًا.
لاستغلال المساحات بشكل أمثل في بيتك، يمكنك أن تستعين بمقعدين وطاولة فقط في الساحة السفلية للدَرَج، فمن ناحية تمده بمنظر جمالي لا مثيل له ومن ناحية أخرى تستغل هذا الفراغ!
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