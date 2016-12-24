10 نصائح تساعدك في اختيار سجاد منزلك اعرفهم الآن!

ليكتمل ديكور بيتك بشكل سليم لابد من إضافة عنصر شديد الأهمية ألا وهو السجاد الذي لم يعد مجرد لمسة جمالية لتزيين ساحات المنزل المختلفة فحسب، بل بات عنصر أساسي في اكتمال أثاث أي غرفة.. نعرض هنا في هذا المقال معلومات شديدة الأهمية عن السجاد فلتكتشفها مع هوميفاي!
اختيار سجاد منزلك أمر ليس بهين على الإطلاق بل يتطلب مزيد من الوقت والجهد للبحث من أجل الحصول على أفضل البدائل، إما على الخامات المختلفة المنتشرة بالأسواق والمقارنة بينهم ولاكتشاف أفضلهم وتكوين نية لشراء أحدهم، أو البحث عن التصميمات المختلفة وكذلك الألوان الجديدة لتكسب بيتك حس خاص خارج عن المألوف!
عند اختيار سجاد منزلك، يجب عليك مراعاة عدة أمور على رأسها عنصر
الخامة أي الحرص على اختيار خامة ذات جودة عالية، لما لذلك أثر على عملية التنظيف، حيث أن كل نوع من أنواع السجاد يحتاج لطريقة محددة للتنظيف ومن هنا يجب التدقيق في اختيار سجاد سهل التنظيف تستطيع التعامل معه عند تعرضه للاتساخ.
كثيرون هم مَن يفضلون الاستعانة بسجاد ذو ألوان داكنة كالأسود والبني والأخضر الداكن والأزرق وغيرهم.. خصوصًا في الغرف الحيوية التي يتجمع بها أفراد العائلة بشكل كبير كـ غرفة المعيشة مثلًا وذلك نظرًا لأنها لا تتسخ بسهولة وتوفر جهدك وطاقتك الضائعة في التنظيف في حال إن كنت تستعين بسجاد آخر فاتح اللون!
يمكنك الاستعاضة عن السجاد داكن اللون بالسجاد المنقوش لأن نقوشه المتعددة وتفاصيله الدقيقة لا تُظهر البقع البسيطة بشكل كبير بل يمكنك التغاضي عنها وغسلها في حال تضررها واتساخها بشكل ملحوظ!، هناك حل آخر في هذا الشأن ألا وهو الاستعانة فقط بسجاد من نوع الكليم كتلك القطعة الموضوعة هنا بغرفة النوم بتصميمها البسيط والتي يمكنك تنظيفها بسهولة حيث أنها خفيفة الوزن يسهل عليك حملها وغسلها بحمام منزلك الخاص! السجاد الكليم هو ذلك النوع من السجاد اليدوي الذي يتمتع بطابع ريفي بسيط التصميم وغير مكلف مطلقًا كان يستخدم عادة في القرى الريفية والمحافظات ويتميز بأشكاله ورسومه الجميلة والهادئة.
يجب عند اختيارك لسجاد أي غرفة من غرف منزلك أن تراعي عامل شديد الأهمية ألا وهو اتساق الألوان بمعنى أن تكون ألوان الجدران والأرضيات والأثاث متماشية تمامًا مع السجاد وكذلك الستائر؛ فإحداث حالة من الترابط والتناسق بين جميع عناصر وديكورات المنزل أمر لا يُستهان به!
حتى تحصل على أروع إطلالة لمنزلك من الداخل، يجب أن يكون مكتمل العناصر وحتى يكون مكتمل العناصر، يجب عليك أن تزين أرضياته بالسجاد حتى ولو سجادة واحدة بكل غرفة على حدة! بشرط أن تكون تلك السجادة متماشية مع نمط ديكور كل غرفة وديكوراتها.. فالاستغناء عن السجاد معناه الاستغناء عن المثالية! لأنه ببساطة له قدرة رائعة على صُنع الفارق وإظهار جمال أثاث المنزل وبقية ديكوراته!
يساهم السجاد بشكل كبير في إكساب منازلنا بحالة من الدفء خصوصًا في فصل الشتاء، وذلك من خلال الاستعانة بقطعة سجاد كبيرة كتلك الموضوعة أسفل السرير في هذا النموذج الموضح أمامنا بحيث تكسي الأرضية بالكامل أو حتى يمكن الاستعاضة عنها بأكثر من قطعة سجاد مع مراعاة تنسيقهم جميعًا بشكل سليم لتمد المنزل بمزيد من الدفء.
السجاد الشاج هو ذلك السجاد المعاصر المكون من شعيرات كثيفة منها ما هو ناعم ومنها الأكثر خشونة. يتميز هذا النوع من السجاد بألوانه الزاهية وتصميماته الجديدة التي تُحدث بالغرفة نقلة نوعية. أما عن عيوبه، فأبرزها أنه صعب التنظيف لأن المكانس لا تتخلل شعيراته بسهولة وبالتالي تظل هناك أوساخ عالقة بها ربما لا تُرى بالعين المُجردة بوضوح الأمر الذي يجعله غير عمليًا وغير مُرحب به في الغرف العائلية التي تتمتع بكثير من الزيارات والجلسات كغرفة المعيشة على سبيل المثال.
لتضيف لمنزلك طابع خاص يمكنك ببساطة الاستعانة بسجاد ملون من تلك التصميمات المنتشرة حديثًا والمناسبة بأشكالها للبيوت العصرية تمامًا كالنموذج الموضح هنا في هذه الصورة.
إذا قررت الاستعانة بسجاد فاتح اللون والمجازفة بذلك، احرص على استخدامه في الغرف الأكقل حيوية والأكثر هدوءًا كغرف النوم مثلًا لأن ذلك يعني أنها غير معرضة للاتساخ، على عكس غرفة المعيشة التي يفضل وبشدة الاستعانة فيها بسجادة داكنة اللون أو منقوشة لأنها مقر التجمعات العائلية والأصحاب مما يجعلها عرضة للاتساخ بسهولة وبشكل سريع.
طالما اخترت سيراميك مميز كالأرضيات الخشبية بما تحملها من أناقة، ليس شرطًا عليك أن تستعين بسجاد كبير الحجم.. فيمكنك الاتفاء بمشاية صغيرة لتضف لمستها فحسب!
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