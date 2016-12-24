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10 نصائح تساعدك في اختيار سجاد منزلك اعرفهم الآن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Retro-modern, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
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ليكتمل ديكور بيتك بشكل سليم لابد من إضافة عنصر شديد الأهمية ألا وهو السجاد الذي لم يعد مجرد لمسة جمالية لتزيين ساحات المنزل المختلفة فحسب، بل بات عنصر أساسي في اكتمال أثاث أي غرفة.. نعرض هنا في هذا المقال معلومات شديدة الأهمية عن السجاد فلتكتشفها مع هوميفاي!

1- اختيار السجاد يتطلب مزيد من البحث.. فلا تَمِل!

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة نوم
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

اختيار سجاد منزلك أمر ليس بهين على الإطلاق بل يتطلب مزيد من الوقت والجهد للبحث من أجل الحصول على أفضل البدائل، إما على الخامات المختلفة المنتشرة بالأسواق والمقارنة بينهم ولاكتشاف أفضلهم وتكوين نية لشراء أحدهم، أو البحث عن التصميمات المختلفة وكذلك الألوان الجديدة لتكسب بيتك حس خاص خارج عن المألوف!

عند اختيار سجاد منزلك، يجب عليك مراعاة عدة أمور على رأسها عنصرالخامة أي الحرص على اختيار خامة ذات جودة عالية، لما لذلك أثر على عملية التنظيف، حيث أن كل نوع من أنواع السجاد يحتاج لطريقة محددة للتنظيف ومن هنا يجب التدقيق في اختيار سجاد سهل التنظيف تستطيع التعامل معه عند تعرضه للاتساخ.

2- الألوان الداكنة توفر مجهودك وطاقتك

Raumkonzepte, Villka Hillka Villka Hillka غرفة نوم
Villka Hillka

Villka Hillka
Villka Hillka
Villka Hillka

كثيرون هم مَن يفضلون الاستعانة بسجاد ذو ألوان داكنة كالأسود والبني والأخضر الداكن والأزرق وغيرهم.. خصوصًا في الغرف الحيوية التي يتجمع بها أفراد العائلة بشكل كبير كـ غرفة المعيشة مثلًا وذلك نظرًا لأنها لا تتسخ بسهولة وتوفر جهدك وطاقتك الضائعة في التنظيف في حال إن كنت تستعين بسجاد آخر فاتح اللون!

3- عن مزايا الكليم والسجاد المنقوش

Bed PARDIS e15 غرفة نوم
e15

Bed PARDIS

e15
e15
e15

يمكنك الاستعاضة عن السجاد داكن اللون بالسجاد المنقوش لأن نقوشه المتعددة وتفاصيله الدقيقة لا تُظهر البقع البسيطة بشكل كبير بل يمكنك التغاضي عنها وغسلها في حال تضررها واتساخها بشكل ملحوظ!، هناك حل آخر في هذا الشأن ألا وهو الاستعانة فقط بسجاد من نوع الكليم كتلك القطعة الموضوعة هنا بغرفة النوم بتصميمها البسيط والتي يمكنك تنظيفها بسهولة حيث أنها خفيفة الوزن يسهل عليك حملها وغسلها بحمام منزلك الخاص! السجاد الكليم هو ذلك النوع من السجاد اليدوي الذي يتمتع بطابع ريفي بسيط التصميم وغير مكلف مطلقًا كان يستخدم عادة في القرى الريفية والمحافظات ويتميز بأشكاله ورسومه الجميلة والهادئة.

4- اتساق الألوان أمر هام لا تستهين به

Interior Design Wohnung Basel, Global Inspirations Design Global Inspirations Design غرفة نوم
Global Inspirations Design

Global Inspirations Design
Global Inspirations Design
Global Inspirations Design

يجب عند اختيارك لسجاد أي غرفة من غرف منزلك أن تراعي عامل شديد الأهمية ألا وهو اتساق الألوان بمعنى أن تكون ألوان الجدران والأرضيات والأثاث متماشية تمامًا مع السجاد وكذلك الستائر؛ فإحداث حالة من الترابط والتناسق بين جميع عناصر وديكورات المنزل أمر لا يُستهان به! 

5- لا تستغنى عن السجاد.. فهو يُكمل إطلالة منزلك المميزة

Retro-modern, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

حتى تحصل على أروع إطلالة لمنزلك من الداخل، يجب أن يكون مكتمل العناصر وحتى يكون مكتمل العناصر، يجب عليك أن تزين أرضياته بالسجاد حتى ولو سجادة واحدة بكل غرفة على حدة! بشرط أن تكون تلك السجادة متماشية مع نمط ديكور كل غرفة وديكوراتها.. فالاستغناء عن السجاد معناه الاستغناء عن المثالية! لأنه ببساطة له قدرة رائعة على صُنع الفارق وإظهار جمال أثاث المنزل وبقية ديكوراته! 

6- السجاد هام.. فهو يحميك من برودة الشتاء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يساهم السجاد بشكل كبير في إكساب منازلنا بحالة من الدفء خصوصًا في فصل الشتاء، وذلك من خلال الاستعانة بقطعة سجاد كبيرة كتلك الموضوعة أسفل السرير في هذا النموذج الموضح أمامنا بحيث تكسي الأرضية بالكامل أو حتى يمكن الاستعاضة عنها بأكثر من قطعة سجاد مع مراعاة تنسيقهم جميعًا بشكل سليم لتمد المنزل بمزيد من الدفء. 

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7- فكر جيدًا قبل الاستعانة بالسجاد الشاج

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

السجاد الشاج هو ذلك السجاد المعاصر المكون من شعيرات كثيفة منها ما هو ناعم ومنها الأكثر خشونة. يتميز هذا النوع من السجاد بألوانه الزاهية وتصميماته الجديدة التي تُحدث بالغرفة نقلة نوعية. أما عن عيوبه، فأبرزها أنه صعب التنظيف لأن المكانس لا تتخلل شعيراته بسهولة وبالتالي تظل هناك أوساخ عالقة بها ربما لا تُرى بالعين المُجردة بوضوح الأمر الذي يجعله غير عمليًا وغير مُرحب به في الغرف العائلية التي تتمتع بكثير من الزيارات والجلسات كغرفة المعيشة على سبيل المثال.

8- السجاد الملون.. جديد ومناسب للبيوت العصرية

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

لتضيف لمنزلك طابع خاص يمكنك ببساطة الاستعانة بسجاد ملون من تلك التصميمات المنتشرة حديثًا والمناسبة بأشكالها للبيوت العصرية تمامًا كالنموذج الموضح هنا في هذه الصورة.

9- اختار السجاد الفاتح للغرف الأكثر هدوءًا

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES غرفة نوم
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

إذا قررت الاستعانة بسجاد فاتح اللون والمجازفة بذلك، احرص على استخدامه في الغرف الأكقل حيوية والأكثر هدوءًا كغرف النوم مثلًا لأن ذلك يعني أنها غير معرضة للاتساخ، على عكس غرفة المعيشة التي يفضل وبشدة الاستعانة فيها بسجادة داكنة اللون أو منقوشة لأنها مقر التجمعات العائلية والأصحاب مما يجعلها عرضة للاتساخ بسهولة وبشكل سريع.

10 – ليس شرطًا أن تختار سجاد كبير الحجم!

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher غرفة نوم
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

طالما اخترت سيراميك مميز كالأرضيات الخشبية بما تحملها من أناقة، ليس شرطًا عليك أن تستعين بسجاد كبير الحجم.. فيمكنك الاتفاء بمشاية صغيرة لتضف لمستها فحسب!

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