أكثر 6 أخطاء شائعة عند تصميم غرفة المعيشة لتتجنبها

قد يبدو تصميم غرفة المعيشة أمرًا هيناً لأول وهلة ولكنه في حقيقة الأمر ليس بتلك بالسهولة علي الإطلاق، حيث تعد غرفة المعيشة كأحد أكثر المساحات استخدامًا في البيت بالتحديات التي تواجه المصمم. غرفة المعيشة هي الأكثر أهمية وذلك لتعدد استخداماتها فهي مكان للترفيه ولاستقبال الضيوف والاحتفال بالمناسبات كما أنها تعد المساحة التي توفر الراحة والاسترخاء حيث نقصدها لنسترح بعد عناء يوم طويل مع قضاء بعض الوقت مع العائلة. تجعل الاستخدامات المتنوعة غرفة المعيشة عرضة للأخطاء والهفوات من حيث تصميمها، واليوم جمعنا لكم 6 من أكثر تلك الأخطاء شيوعًا مع استعراض النصائح التي تساعدكم علي تصحيحها.