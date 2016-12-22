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أكثر 6 أخطاء شائعة عند تصميم غرفة المعيشة لتتجنبها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
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قد يبدو تصميم غرفة المعيشة أمرًا هيناً لأول وهلة ولكنه في حقيقة الأمر ليس بتلك بالسهولة علي الإطلاق، حيث تعد غرفة المعيشة كأحد أكثر المساحات استخدامًا في البيت بالتحديات التي تواجه المصمم. غرفة المعيشة هي الأكثر أهمية وذلك لتعدد استخداماتها فهي مكان للترفيه ولاستقبال الضيوف والاحتفال بالمناسبات كما أنها تعد المساحة التي توفر الراحة والاسترخاء حيث نقصدها لنسترح بعد عناء يوم طويل مع قضاء بعض الوقت مع العائلة. تجعل الاستخدامات المتنوعة غرفة المعيشة عرضة للأخطاء والهفوات من حيث تصميمها، واليوم جمعنا لكم 6 من أكثر تلك الأخطاء شيوعًا مع استعراض النصائح التي تساعدكم علي تصحيحها.

​الخطأ رقم 1: عدم تناسق الألوان و انعدام التباين مما يجعل الغرفة غير مرحبة وتفتقر إلي الذوق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كيفية تصحيحه: التخطيط أهم خطوة فقم باختيار طراز أو جو محدد وحدد لنفسك باليتة ألوان تتراوح ما بين درجتين إلي ثلاث درجات مع استبعاد ما يبدو أنه لا ينتمي إلي الجو العام للغرفة، وتجنب الإسراف في استخدام الألوان مع الحرص على الالتزام بلون للأثاث وآخر للاكسسوارات. 

الخطأ رقم 2: غرفة معيشتك تفتقر إلي حرية الحركة بسبب وضعية الأثاث

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt غرفة المعيشة
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

كيفية تصحيحه: حان الوقت لإعادة التفكير في توزيعة الغرفة لفتح المساحة أكثر من خلال وضع قطع الأثاث في الأماكن التي تسهل الحركة لتريحك من عناء المرور من المساحات الضيقة والارتطام المتكرر لأصابع قدمك بالمائدة، فأنت بحاجة لتخطيط غرفة معيشتك بشكل يمنحك الحرية اللازمة ويخلصك من الاختناق.

​الخطأ رقم 3 : التليفزيون غير مرئي من جميع الزوايا

Espacios amplios integrados. Madera-tierra-beige, Estudio Alvarez Angiono Estudio Alvarez Angiono غرفة المعيشة
Estudio Alvarez Angiono

Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono

كيفية تصحيحه: عادة ما يكون التليفزيون هو محور الاهتمام في غرفة المعيشة فمن الأفضل وضعه في منتصف حائط عريض غير مزين أو في مكتبة مخصصة للميديا ومن ثم توزيع الأثاث حول أركان الغرفة مع مراعاة ما سبق ذكره في الفقرة السابقة.

​الخطأ رقم 4: نتيجة لعشقك للتزين أصبحت تعاني من الفوضي والعرض غير الجذاب لأغراضك المتكدسة

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

كيفية تصحيحه: لابد أن تتحلي بالشجاعة اللازمة للتخلص مما يزيد عن الحاجة، فمن الطبيعي أن تشعر أنك بحاجة لكل هذه الأشياء ولكن مع ازدحام الغرفة بها بالكثير منها يؤدي إلى حدوث الفوضى. ننصح بإبعاد كل تلك الأغراض جانباً ومن ثم اعادة تنسيقها من جديد الواحدة تلو الأخري والتوقف عندما تصل إلي اللزينة المطلوبة، فإذا كنت تفضل الشكل الأكثر ازدحاماً كما هو موضح بالصورة فعليك أن تضع تصور مبدأي نصب عينيك لتتمكن من تحقيق التوازن.

​الخطأ رقم 5: إضاءة الغرف غير مناسبة، سواء كانت شديدة أو ضعيفة

casa DL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ غرفة المعيشة الخرسانة
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

كيفية تصحيحه: يمكنك الاستعانة بمصادر متعددة للإضاءة كبديل للإعتماد علي ضوء واحد، ولتضع في اعتبارك خيار مصابيح المائدة و النجف والإضاءة الخلفية لمنح غرفة معيشتك أجواء رائعة وحسب الحاجة.

​الخطأ رقم 6: غرفة معيشتك مزدحمة

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS غرفة المعيشة زجاج Beige
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

كيفية تصحيحه: يسهل حل تلك المشكلة من خلال التخلص من قطع الأثاث غير الأساسية، ويمكنك الأخذ برأي أحد المتخصصين في الديكور إذا كنت تواجه صعوبة في خلق طراز متماسك وتذكر دائمًا أن تحتفظ فقط بما تحتاج إليه فعلاً.

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أي من ههذ الأخطاء ترتكبها؟

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