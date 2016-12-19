شقة العائلة تتميز بالبساطة والخصوصية

التصميم المعماري والذي يشمل تقسيم الغرف هو أكبر تحدي قد يواجهه أصحاب المنازل، مما له من أهمية كبيرة على مستخدمي المنزل في حياتهم اليومية والذي يؤدي إلى توفير الراحة المطلقة لساكنيه.

فاختيار أماكن الغرف، توزيعها، يشارك في خلق خصوصية، التحكم في حركة السير وحرية الحركة داخل المنزل وخاصة في المنازل العائلية والتي تضم أكثر من شخص. معنا اليوم منزل أهم ما يميزه هي الخصوصية، مكون من غرفتين نوم، غرفة معيشة وصالة ضيوف، الجدير بالذكر أن كلاً من هذه الغرف مغلق بباب داخلي ولكن يسهل التحرك في كافة أرجاء المنزل في نفس الوقت لفضل توزيع الغرف المثالي.

جولتنا اليوم تأخذنا لمدينة نيدا في أنطاليا – تركيا والتي تم تصميمها بواسطة NIHLE IÇ MIMARLIK، فتعالوا معنا…