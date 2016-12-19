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شقة العائلة تتميز بالبساطة والخصوصية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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التصميم المعماري والذي يشمل تقسيم الغرف هو أكبر تحدي قد يواجهه أصحاب المنازل، مما له من أهمية كبيرة على مستخدمي المنزل في حياتهم اليومية والذي يؤدي إلى توفير الراحة المطلقة لساكنيه.

فاختيار أماكن الغرف، توزيعها، يشارك في خلق خصوصية، التحكم في حركة السير وحرية الحركة داخل المنزل وخاصة في المنازل العائلية والتي تضم أكثر من شخص. معنا اليوم منزل أهم ما يميزه هي الخصوصية، مكون من غرفتين نوم، غرفة معيشة وصالة ضيوف، الجدير بالذكر أن كلاً من هذه الغرف مغلق بباب داخلي ولكن يسهل التحرك في كافة أرجاء المنزل في نفس الوقت لفضل توزيع الغرف المثالي.

جولتنا اليوم تأخذنا لمدينة نيدا في أنطاليا – تركيا والتي تم تصميمها بواسطة NIHLE IÇ MIMARLIK، فتعالوا معنا…

صالة المدخل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نبدأ بالمدخل فألوانه الفاتحة مشرقة ومرحبة. على الحائط المواجهه للمدخل فقد تم وضع طاولة بسيطة عليها بعض الاكسسوارات ويعلوها مرآة دائرية بدون إطار وعلى جانبيها مصباحي حائط أنيقان.

تم الاهتمام بتصميم إضاءة صالة المدخل، فالإضاءة تأتي من فتحة دائرية في السقف والتي بدورها تعمل كبيت للنور يخرج منها إضاءة ليد. يقابل الفتحة الدائرية بالسقف سجادة دائرية أيضاً من اللون البيج.

صالة المدخل تعتبر نقطة الإنطلاق إلى كافة غرف المنزل فهي تؤدي إلى غرف النوم، كما تؤدي إلى غرفة المعيشة، المطبخ وصالة الضيوف.

تم استغلال الحائط الخلفي للباب بدلاً من تركه فارغ لعمل دولاب للتخزين مع تغليف أبوابه بمرآة طويلة لإخفاء الدولاب ولتستغل المرآة لتكون آخر ما يراه الشخص قبل الخروج من الباب

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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​مطبخ مغلق

homify مطبخ
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المطبخ عبارة عن مساحة مغلقة بباب لخصوصية كاملة. الخزانات مكونة من باليتة لونية مميزة، فالخزانات العلوية من اللون الأبيض أما السفلية فهي من الخشب وأنا فيما بينهما فقد تم عمل سطح العمل من اللون الرمادي لتكون النتيجة مطبخ مودرن وعملي جداً.

الحمام

homify حمام
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مساحة الحمام لا تعتبر كبيرة ولكن تم استغلالها وتوزيع عناصره بحكمة، فالدوش أخذ مساحة بسيطة في مؤخرة الحمام والتي أتاحت الفرصة أمام باقي العناصر بالتوزيع في المساحة المتبقية.

الرائع هو استغلال الحوض لعمل خزانة اسفله للحصول على حمام خالي من الفوضى مع استغلال مساحة صغيرة بجانبه لعمل خزانة طولية أخرى. تصميم أرضية وحوائط الحمام من ألوان ترابية كما نرى، والذي يجعله مريح ولكن غير ممل بفضل حائط الدوش والذي يحتوي على بلاطات بدرجات مختلفة تعطي انتعاش وأناقة للحمام.

المساحة بجانب المرحاض تم استغلالها للغساله مع اخفائها داخل خزانه خشبية في حالة عدم استخدامها

homify حمام
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homify
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​غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة والتي تقع في مقايلة المدخل، فهي تتوسط الشقة ويمكننا اعتبارها قلب المنزل. تتكون من أريكة ركنة من اللون الرمادي بالإضافة لكرسي أصفر اللون ليكون عنصر مكمل رائع. هذا الأثاث يتناسب بشكل رائع مع الحائط ذو اللون الأزرق الداكن والمواجهة لحائط التلفاز. 

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تم تصميم السقف بشكل أنيق وبسيط ليتيح لعمل بيت النور في الركن الداخلي فقط من الغرفة، مع نجف أنيقة ذات شكل تقليدي ولكنها تحمل طابع مودرن

homify غرفة المعيشة
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homify
homify
homify

​صالة الضيوف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز هذه الصالة هو التصميم المميز للسقف فأعلى طاولة الطعام تم عمل تصميم دائري فريد من نوعة لتحديد مساحتها. أما باقي الغرفة والتي تم استغلالها كغرفة صالون فهي تجمع بين صفات الطراز الكلاسيكي والمودرن بين التصميم، الألوان والموديلات. 

ما يحدد مساحة الصالون هو السجادة ذات اللون الزهري الأنيق والذي يضيف تباين وأناقة للأثاث الفاتح

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
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homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

​غرفة النوم الرئيسية

homify غرفة نوم
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homify
homify
homify

في هذا البيت البسيط  كان اللعب بالألوان هو مفتاح الأناقة، ففي غرفة النوم تم عمل ظهر عريض وطويل للسرير، منجد بلون الأزرق الداكن والذي يعتبر بؤرة بصرية للغرفة. فوق ظهر السرير مباشرة تم تعليق إضاءة من السقف على جانبي السرير لتكون موجهة على كل من الطاولات الجانبية. أما بالنسبة للإضاءة الرئيسية فقد تم تعليق نجفة ذات تصميم خطي متميز ذو لون ذهبي أنيق. في ركن الغرفة يوجد كرسي أحمر اللون، للمسة رومانسية للغرفة.

ملحق بغرفة النوم حمام خاص بها بالإضافة إلى غرفة ملابس أيضاً فهي غرفة متكاملة.

homify غرفة نوم
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حمام صغير ولكن متكامل

homify حمام
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غرفة نوم الضيوف

homify غرفة الاطفال
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ملحق بها سرير صغير مع مكنب و دولاب صغير لتشمل احتياجات الضيف كاملة مع حضور قوي للألوان.

homify غرفة الاطفال
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وفي النهاية أترككم مع مجسم لتوزيع الغرف والفراغات في الشقة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.

homify منازل
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11 غرفة معيشة مبهرة من تركيا
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