10 تصاميم لغرف نوم فاخره تشبه الفنادق

أحد أكثر الأشياء المفضلة لدينا في الذهاب إلى الرحلات هو قضاء الليلة في غرفة الفندق الفخمة، والتي تحتوي على كل ما قد نريد للراحة والاسترخاء. فماذا لو قلنا لكن أنكم بإمكانكم الحصول على غرف نوم تشبه غرف الفنادق في منازلكم؟
إليكم 10 أفكار رائعة وفخمة مستوحاه من طراز الفنادق يمكنكم الاستعانة بها لعمل غرف نومكم الخاصة..
هذه الغرفة الأنيقة والمنظمة تجعلنا نود لو لن نرحل من هذه الغرفة أبداً، فهي تعطي احساس بالراحة، بفضل تصممها والإضاءة الموزعة بشكل رائع حول الغرفة، الألوان الطبيعية المستخدمة والخامات الفارهه.
عندما تصمم غرفة مزدوجة فإنك يجب أن تراعي الجو وخاصة عند اختيار المفروشات، الستائر والسجاد. فيجب عليك أن تخطط الإضاءة أيضاً بناء عن الظروف الجوية لتتناسب مع الجو العام.
الراحة والخصوصية هما عاملين يتوافران دائماً في غرف الفنادق الفارهه وخاصة بوجود الستائر والتي تأتي بعدد من الطبقات. ولكن يمكنك دائماً عمل ستائر خاصة بالسرير لزيادة عنصري الخصوصية والأناقة.
من المهم عند اختيار السرير أن يتم اختياره بعناية فهو العنصر الأساسي والرئيسي في الغرفة والذي يحدد شكل وطراز الغرفة بالكامل. فهناك عدد من العناصر مثل شكل السرير، شكل وحجم ظهره، المرتبة وأخيراً المفروشات، فكلها عوامل مهمه يجب أخذها في الحسبان عند اختيار وتصميم غرفة نومك.
إذا أردت الحصول على تصميم فريد من نوعه لغرفة نومك فيمكنك إضافة بعض اللمعة للغرفة ويكون ذلك من خلال اختيار الاكسسوارات المناسبة والتي ستعطي الجو العام مظهر مختلف تماماً وستضيف لمسة أناقة وفخامة للفراغ.
لا بأس من أن تكون جريئاً باستخدام بعض اللمسات مثل الأعمال الفنية، الاكسسوارات حتى تكون غرفة النوم ذات تصميم رائع، مميز وفاخر.
قم بتخطيط باليتة الألوان ولا تخاف من إضافة بعض الألوان الجريئة مثل اللون الأحمر والذي استخدم مع اللون الرمادي هنا لتكون النتيجة غرفة منمقة وذات تخطيط جيد.
أكثر الغرف تمييزاً هي ما تضيف لمسات شخصية على ديكور منزلك، فيمكنك وضع تماثيل مميزه، شكل غريب للسرير -مثل السرير الدائري- أو عناصر أخرى ستجعل غرفة نومك تبدو مميزة وفريدة من نوعها.
إذا كانت غرفتك تطل على مشهد جميل مثل حديقة، بحر أو أي مناظر طبيعية، فإحرص على محاذاة السرير وباقي العناصر لتتمتع بهذا المشهد المتميز. فهذا المشهد يمكنه أن يضيف قيمة إلى غرفتك كما سيغير من المزاج العام للغرفة وسيجعلها حتماً أكثر راحة واسترخاء.
إبق غرفة نومك منظمة وخالية من الفوضى، احرص أن يكون التصميم سيميتري، مع إضافة العناصر اللازمة والملبية لكل الاحتيجات في الغرفة، أيضاً احرص على اختيار عناصر الإضاءة اللازمة لتكمل المشهد الأنيق ولتكون غرفة نومك مصدر إلهام وراحة كل يوم.