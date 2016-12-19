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10 تصاميم لغرف نوم فاخره تشبه الفنادق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة نوم
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أحد أكثر الأشياء المفضلة لدينا في الذهاب إلى الرحلات هو قضاء الليلة في غرفة الفندق الفخمة، والتي تحتوي على كل ما قد نريد للراحة والاسترخاء. فماذا لو قلنا لكن أنكم بإمكانكم الحصول على غرف نوم تشبه غرف الفنادق في منازلكم؟ 

إليكم 10 أفكار رائعة وفخمة مستوحاه من طراز الفنادق يمكنكم الاستعانة بها لعمل غرف نومكم الخاصة..

1.فخامة وأناقة

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذه الغرفة الأنيقة والمنظمة تجعلنا نود لو لن نرحل من هذه الغرفة أبداً، فهي تعطي احساس بالراحة، بفضل تصممها والإضاءة الموزعة بشكل رائع حول الغرفة، الألوان الطبيعية المستخدمة والخامات الفارهه.

2.راعي الظروف الجوية

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

عندما تصمم غرفة مزدوجة فإنك يجب أن تراعي الجو وخاصة عند اختيار المفروشات، الستائر والسجاد. فيجب عليك أن تخطط الإضاءة أيضاً بناء عن الظروف الجوية لتتناسب مع الجو العام.

3.راحة وخصوصية

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة نوم
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

الراحة والخصوصية هما عاملين يتوافران دائماً في غرف الفنادق الفارهه وخاصة بوجود الستائر والتي تأتي بعدد من الطبقات. ولكن يمكنك دائماً عمل ستائر خاصة بالسرير لزيادة عنصري الخصوصية والأناقة.

4.اختر السرير بعناية

Georgetown Townhouse, Hinson Design Group Hinson Design Group غرفة نوم
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

من المهم عند اختيار السرير أن يتم اختياره بعناية فهو العنصر الأساسي والرئيسي في الغرفة والذي يحدد شكل وطراز الغرفة بالكامل. فهناك عدد من العناصر مثل شكل السرير، شكل وحجم ظهره، المرتبة وأخيراً المفروشات، فكلها عوامل مهمه يجب أخذها في الحسبان عند اختيار وتصميم غرفة نومك.

5.زين غرفتك بالاكسسوارات

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة نوم
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

إذا أردت الحصول على تصميم فريد من نوعه لغرفة نومك فيمكنك إضافة بعض اللمعة للغرفة ويكون ذلك من خلال اختيار الاكسسوارات المناسبة والتي ستعطي الجو العام مظهر مختلف تماماً وستضيف لمسة أناقة وفخامة للفراغ.

6.لمسات جريئة

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores غرفة نوم
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

لا بأس من أن تكون جريئاً باستخدام بعض اللمسات مثل الأعمال الفنية، الاكسسوارات حتى تكون غرفة النوم ذات تصميم رائع، مميز وفاخر.

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7.تخطبط واستخدام مناسب للألوان

HOTEL EXE CENTRAL , Tiendas On Tiendas On غرفة نوم
Tiendas On

Tiendas On
Tiendas On
Tiendas On

قم بتخطيط باليتة الألوان ولا تخاف من إضافة بعض الألوان الجريئة مثل اللون الأحمر والذي استخدم مع اللون الرمادي هنا لتكون النتيجة غرفة منمقة وذات تخطيط جيد.

8.كن مميزاً

There has never been a development in Marbella like this project, care4home care4home غرفة نوم
care4home

care4home
care4home
care4home

أكثر الغرف تمييزاً هي ما تضيف لمسات شخصية على ديكور منزلك، فيمكنك وضع تماثيل مميزه، شكل غريب للسرير -مثل السرير الدائري- أو عناصر أخرى ستجعل غرفة نومك تبدو مميزة وفريدة من نوعها.

9.استغل اطلالك على المناظر الطبيعية

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

إذا كانت غرفتك تطل على مشهد جميل مثل حديقة، بحر أو أي مناظر طبيعية، فإحرص على محاذاة السرير وباقي العناصر لتتمتع بهذا المشهد المتميز. فهذا المشهد يمكنه أن يضيف قيمة إلى غرفتك كما سيغير من المزاج العام للغرفة وسيجعلها حتماً أكثر راحة واسترخاء.

10.تصميم لا تشوبه شائبة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إبق غرفة نومك منظمة وخالية من الفوضى، احرص أن يكون التصميم سيميتري، مع إضافة العناصر اللازمة والملبية لكل الاحتيجات في الغرفة، أيضاً احرص على اختيار عناصر الإضاءة اللازمة لتكمل المشهد الأنيق ولتكون غرفة نومك مصدر إلهام وراحة كل يوم.

شقة العائلة تتميز بالبساطة والخصوصية
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