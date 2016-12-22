منزل عائلي متميز تكلفته 275 ألف ريال فقط

جولتنا اليوم في منزل ذو شخصية ففيه يظهر التنوع في الخامات والملمس والألوان، وفيه كما سنرى تم خلط عدد من العناصر المكونة للطرز المختلفة للحصول على طراز مميز يعبر عن قاطني المنزل. هذا المنزل تم تجديده بتكلفة لا تتعدى 50 ألف ريال سعودي في مومباي، الهند. من تصميم NEELANJAN GUPTO DESIGN CO. فتعالوا معنا في جولة لنتعرف على التفاصيل الرائعة لهذا المنزل.
لأول وهلة نلاحظ هيمنة خامة الخشب على الفراغ، فتم عمل اطارات النوافذ منها كما تم تجليد الحائط في الجزء الذي يعلو التلفاز. اللون الأبيض هو ثاني الألوان انتشاراً في هذه الغرفة فالأرضية من البورسيلين الأبيض، الحوائط والسقف من اللون الأبيض. و تم توزيع الإضاءة بشكل ساحر فالكشافات موزعة بشكل متساوي على السقف، كما يظهر وجود بيت النور حول السقف المعلق، ولكن لم يغني هذا عن وجود مصادر أخرى للاضاءة في النجفة كوحدة رئيسية للاضاءة وأيضاً نلاحظ وجود إضاءة أرضية جانبية لاضاءة أكثر رومانسية وأكثر هدوء.
البؤرة البصرية لغرفة المعيشة هي وجود تمثال في تجويف في الحائط مع وجود إضاءة تحيطه بلون مختلف، (إذا أردت اقتباس الفكرة يمكنك استبدال هذا التمثال بوضع أي أعمال فنية أخرى مميزة).
ما يميز غرفة المعيشة أيضاً هي الطاولة المكونة من وحدات صغيرة متجاورة، فهي طاولة عملية، يمكن استخدامها متجاورة أو يمكن توزيعها حول الغرفة كطاولات جانبية.
أما غرفة النوم فتم تصميمها بشكل بسيط وأنيق. وتم اختيار تصميم أنيق لظهر السرير، كابوتنية بقماش أبيض وعالي، ليكون محط الأنظار في هذه الغرفة.
في هذه الغرفة تم الاستعانة بالألوان لخلق انتعاش من خلال استخدام خامة لامعة في الحائط خلف السرير لتعطي انتعاش و جرأة للغرفة وخاصة مع بساطة الغرفة المتناهية في أثاثها وعناصرها المختلفة.
على الرغم من صغير مساحة الحمام ولكن تم تصميمه بأناقة، أولاً تم خلق تباين من خلال مزج اللون الأسود مع الأزرق و الذي يسيطر على تصميم الحمام. أيضاً تم تكسية حائط كامل بالمرآة والذي يضاعف المساحة الصغيرة نسبياً ويعطي إيحاء بالاتساع.
تحت المرآة تم استغلال الحائط لعمل حوض متسع وسط سطح رخامي اسفله خزانة أنيقة. مع إضافة خزانة جانبية ذات أرفف بالطول لمساحة تخزينية إضافية.
يتميز هذا البيت بالتنوع، فكما نرى كل غرفة لها طرازها الخاص وخصائصها المختلفة، ففي هذه الغرفة تم تصميم السرير بشكل مختلف له منحنيات من الجوانب مع إضافة ظهر خشبي للسرير وتوفير دولابين مدفونين في الحائط على جانبي السرير ليبدوا مثل الحائط وخاصة مع استخدام خامة أنيقة وأبواب منزلقة.