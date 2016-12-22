منزل عائلي متميز تكلفته 275 ألف ريال فقط

البؤرة البصرية لغرفة المعيشة هي وجود تمثال في تجويف في الحائط مع وجود إضاءة تحيطه بلون مختلف، (إذا أردت اقتباس الفكرة يمكنك استبدال هذا التمثال بوضع أي أعمال فنية أخرى مميزة).

ما يميز غرفة المعيشة أيضاً هي الطاولة المكونة من وحدات صغيرة متجاورة، فهي طاولة عملية، يمكن استخدامها متجاورة أو يمكن توزيعها حول الغرفة كطاولات جانبية.