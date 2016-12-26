12 تصميم عملي لغرفة ملابس أنيقة

من منا لا يحلم أن يمتلك خزانة ملابس متميزة وكبيرة، فهي ركن أساسي من غرفة نومك الخاصة، وهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك سواء كانت اكسسوارات أو أحذية أو حقائب، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 13 تصميم عملي لغرفة ملابس قد تناسبك ..