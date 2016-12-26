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12 تصميم عملي لغرفة ملابس أنيقة

آية منير آية منير
Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
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من منا لا يحلم أن يمتلك خزانة ملابس متميزة وكبيرة، فهي ركن أساسي من غرفة نومك الخاصة، وهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك سواء كانت اكسسوارات أو أحذية أو حقائب، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 13 تصميم عملي لغرفة ملابس قد تناسبك ..

1- تصميم مناسب..

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

من الأفضل في البداية قبل أي تصميم أن تقوم بالتخطيط المناسب للفراغ هندسيا، حتى تنجح في استغلال أمثل لكل ركن وكل زاوية، كما فعل هنا المصمم في تخطيط خزانة الملابس على شكل حرف U..

2 – أسفل الدرج..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في الأغلب المساحة أسفل الدرج من الأماكن الغير مستغلة ومهملة في منازلنا، ولكن مع هذا التصميم سننجح في استخدامها بطريقة مميزة وعملية وتوفر لنا مساحة خاصة لتخزين ملابسنا ..

3 – تقسيم داخلى متميز..

ATICO EN JOAQUIN COSTA, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos غرفة الملابس
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

حين تفكر في خزانة عملية فعليك التفكير في تقسيمها الداخلي بذكاء، سنجد أمامنا تقسيم مبتكر عبارة عن أرفف لترتيب الملابس، وأخرى لتعيلق الشماعات وأدراج للمقتنيات الصغيرة والتي تحتاج لتخزينها بعناية، وأرفف واسعة للأحذية والحقائب، وبذلك ستنجح في تخزين أكبر كم ممكن يساعدك في تنظيم غرفتك بالشكل الأمثل..

4 – تصميم مثالي..

Parga Wohnkonzept , PARGA WOHNKONZEPT GMBH PARGA WOHNKONZEPT GMBH غرفة الملابس
PARGA WOHNKONZEPT GMBH

PARGA WOHNKONZEPT GMBH
PARGA WOHNKONZEPT GMBH
PARGA WOHNKONZEPT GMBH

إن كانت مساحة غرفتك مناسبة وتسمح بتصميم خزانة ملابس مثالية، فهي فرصتك لامتلاك أجمل وأكثر الخزانات أناقة على الإطلاق، فأمامنا تصميم مثالي وأكثرها استخداما وأنجحها في تحقيق الوظيفة على أكمل وجه..

5 – غرفة بأكملها ..

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS غرفة الملابس
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

هذا التصميم هوحلم الجميع و لمن يملك مثل هذه المساحة فلن يندم أبداً في تصميمها لتكون غرفة ملابس ، وخاصة حين تجد أثرها على غرفة نومك ومنزلك بشكل كامل وتنظيمه وترتيبه..

6 – خزانة مبتكرة..

Гардеробные, LUMI LUMI غرفة الملابس
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

في الأغلب حين تكون الخزانة بداخل غرفة نوم وغير مستقلة، تتحول بالتدريج إلى دولاب بسيط، ولكن مع هذا التصميم تحول الدولاب إلى خزانة ملابس مبتكرة ومجهز لاحتواء كل احتياجاتك وممتلكاتك..

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7 – مزيج رائع..

Дом в Павловске, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

عليك أن تخلق مزيجا بين مختلف أساليب التخزين في غرفة ملابسك لتتناسب مع كل أغراضك وحتى تنجح في استغلال كل ركن وكل زاوية..

8 – تصميم مفتوح..

Четырёхкомнатная квартира в ЖК «Да Винчи», г. Одинцово, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الملابس
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

هذا التصميم الجريء لن يتناسب مع الجميع ولكن هو مثالي لأصحاب الشخصيات العملية المحبة للنظام والترتيب والدقة..

9 – حل تقليدي..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

رغم أن هذا الحل تقليدي إلى حد كبير إلا أن اختيار اللون والخامة المستخدمة في الستائر كفاصل بين غرفة النوم والملابس جعل منها إضافة مميزة للتصميم..

10 – تصميم عبقري..

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker Dressing roomStorage
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

مع تقدم التكنولوجيا وعالم الديكور استطاع الخبراء إيجاد حلول مبتكرة وعبقرية لتصميم كل ما نحتاجه في أقل مساحة ممكنة، ولذلك ظهر الأثاث الذكي، حيث اكتملتك كل أركان غرفة النوم في قطعة أثاث واحدة، حيث كانت سرير علوى وأسفله وحدة تخزين وبداخلها غرفةملابس مغلقة..

11 – فراغين معا..

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch غرفة الملابس
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

تستطيع أن تضم أكثر من فراغ في تصميم واحد كما هو أمامك الحمام الخاص بغرفتك يمكن أن يكون جزء من خزانة ملابسك..

12 – استغلال أمثل

Корица с молоком, Reroom Reroom غرفة الملابس
Reroom

Reroom
Reroom
Reroom

قم باستغلال الأركان المهملة لتصنع خزانتك الخاصة، كما ترى في هذا التصميم أجمل ما يمكن أن تمتلكه في غرتك ، خزانة صعيرة ومرآة مميزة ذا تصميم ملفت..

تابعنا بأستمرار لكي تتعرف على أفكار وتصاميم جديدة للخزانات لكي تتجنب الفوضى في منزلك.

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