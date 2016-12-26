12 تصميم عملي لغرفة ملابس أنيقة

من منا لا يحلم أن يمتلك خزانة ملابس متميزة وكبيرة، فهي ركن أساسي من غرفة نومك الخاصة، وهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك سواء كانت اكسسوارات أو أحذية أو حقائب، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 13 تصميم عملي لغرفة ملابس قد تناسبك ..
من الأفضل في البداية قبل أي تصميم أن تقوم بالتخطيط المناسب للفراغ هندسيا، حتى تنجح في استغلال أمثل لكل ركن وكل زاوية، كما فعل هنا المصمم في تخطيط خزانة الملابس على شكل حرف U..
في الأغلب المساحة أسفل الدرج من الأماكن الغير مستغلة ومهملة في منازلنا، ولكن مع هذا التصميم سننجح في استخدامها بطريقة مميزة وعملية وتوفر لنا مساحة خاصة لتخزين ملابسنا ..
حين تفكر في خزانة عملية فعليك التفكير في تقسيمها الداخلي بذكاء، سنجد أمامنا تقسيم مبتكر عبارة عن أرفف لترتيب الملابس، وأخرى لتعيلق الشماعات وأدراج للمقتنيات الصغيرة والتي تحتاج لتخزينها بعناية، وأرفف واسعة للأحذية والحقائب، وبذلك ستنجح في تخزين أكبر كم ممكن يساعدك في تنظيم غرفتك بالشكل الأمثل..
إن كانت مساحة غرفتك مناسبة وتسمح بتصميم خزانة ملابس مثالية، فهي فرصتك لامتلاك أجمل وأكثر الخزانات أناقة على الإطلاق، فأمامنا تصميم مثالي وأكثرها استخداما وأنجحها في تحقيق الوظيفة على أكمل وجه..
هذا التصميم هوحلم الجميع و لمن يملك مثل هذه المساحة فلن يندم أبداً في تصميمها لتكون غرفة ملابس ، وخاصة حين تجد أثرها على غرفة نومك ومنزلك بشكل كامل وتنظيمه وترتيبه..
في الأغلب حين تكون الخزانة بداخل غرفة نوم وغير مستقلة، تتحول بالتدريج إلى دولاب بسيط، ولكن مع هذا التصميم تحول الدولاب إلى خزانة ملابس مبتكرة ومجهز لاحتواء كل احتياجاتك وممتلكاتك..
عليك أن تخلق مزيجا بين مختلف أساليب التخزين في غرفة ملابسك لتتناسب مع كل أغراضك وحتى تنجح في استغلال كل ركن وكل زاوية..
هذا التصميم الجريء لن يتناسب مع الجميع ولكن هو مثالي لأصحاب الشخصيات العملية المحبة للنظام والترتيب والدقة..
رغم أن هذا الحل تقليدي إلى حد كبير إلا أن اختيار اللون والخامة المستخدمة في الستائر كفاصل بين غرفة النوم والملابس جعل منها إضافة مميزة للتصميم..
مع تقدم التكنولوجيا وعالم الديكور استطاع الخبراء إيجاد حلول مبتكرة وعبقرية لتصميم كل ما نحتاجه في أقل مساحة ممكنة، ولذلك ظهر الأثاث الذكي، حيث اكتملتك كل أركان غرفة النوم في قطعة أثاث واحدة، حيث كانت سرير علوى وأسفله وحدة تخزين وبداخلها غرفةملابس مغلقة..
تستطيع أن تضم أكثر من فراغ في تصميم واحد كما هو أمامك الحمام الخاص بغرفتك يمكن أن يكون جزء من خزانة ملابسك..
قم باستغلال الأركان المهملة لتصنع خزانتك الخاصة، كما ترى في هذا التصميم أجمل ما يمكن أن تمتلكه في غرتك ، خزانة صعيرة ومرآة مميزة ذا تصميم ملفت..
تابعنا بأستمرار لكي تتعرف على أفكار وتصاميم جديدة للخزانات لكي تتجنب الفوضى في منزلك.