جولة بين أركان منزل عائلة في المكسيك

مع هوميفاي اليوم سنقدم لك تجربة فريدة من نوعها حيث قام خبراء التصميم بمكتب ERIKA WINTERS® DESIGN بتجديد منزل عائلي قديم في المكسيك، ولكن مع الحفاظ على روحه العتيقة وقطع أثاث تراثية رائعة ومميزة، لن تجد مثلها مرة أخرى، ستجد في كل ركن في هذا المنزل لمسة قد تود امتلاكها بالتأكيد، فهو تصميم رائع ومختلف لمنزل كبير لعائلة بأكملها .. فلنبدأ الجولة معا..