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جولة بين أركان منزل عائلة في المكسيك

آية منير آية منير
Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
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مع هوميفاي اليوم سنقدم لك تجربة فريدة من نوعها حيث قام خبراء التصميم بمكتب ERIKA WINTERS® DESIGN بتجديد منزل عائلي قديم في المكسيك، ولكن مع الحفاظ على روحه العتيقة وقطع أثاث تراثية رائعة ومميزة، لن تجد مثلها مرة أخرى، ستجد في كل ركن في هذا المنزل لمسة قد تود امتلاكها بالتأكيد، فهو تصميم رائع ومختلف لمنزل كبير لعائلة بأكملها .. فلنبدأ الجولة معا..

شرفة منزلية ..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة السفرة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

شرفة منزلية كبيرة تم تجهيزها لتلائم الطقس عن طريق شبابيك كبيرة زجاجية، تصلح لجلسة عائلية كبيرة حيث تم تأثيثها عن طريق مجموعات مقاعد صغيرة في كل أركانها مع طاولة صغيرة دائرية تتوسطها، الكلاسيكية تغلب على التصميم، مع الحفاظ على روح الطبيعة الخلابة التى تحيط بالمنزل تسيطر على الموقف لذا استخدم المصمم ألوان مناسبة ومتناغم مع البيئة المحيطة ..

قطع أثاث عتيقة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

أهم ما يميز رحلة تجديد هذا المنزل هو الحفاظ على كل قطع أثاث تراثية وعتيقة في المنزل، مما أثار بداخلنا روح الإنتماء للماضي والارتباط  والحفاظ عليه مع التطور والحداثة المطلوبة لتواكب العصر..

جلسة عائلية..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

نأتي لغرفة المعيشة لمنزلنا اليوم، وهي بسيطة لدرجة كبيرة، حيث أريكة كاملة على شكل حرف L، بألوان محايدة مع وسائد صغيرة بألوان متباينة لجذب الانتباه، سجادة كبيرة مع أرضية خشبية لنحافظ على الدفء العائلي المطلوب لغرفة المعيشة..

لوحة بلون البحر..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

قام المصمم بإضافة لوحة كبيرة بدرجات الأزرق الساحر مع لمسة من الأصفر الهادئ لتشعرك أنك بقلب بحر بكل تفاصيله..

الحداثة والعراقة معا..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

في هذه الصورة ستجد مزيج رائعة بين جراءة وحداثة الألوان المستخدم في الكراسي والتى قام المصمم بتجديدها، وأصالة وعراقة تصميم الأسقف الخشبية القديمة..

طاولة طعام ..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة السفرة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

طاولة طعام صغيرة مع مقاعد ذات تصميم ناعم وألوان محايدة..

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ممر رئيسي..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تصميم بسيط للممر الرئيسي للمنزل، حيث طاولة خشبية بتصميم كلاسيكي متميز وتفاصيل ساحرة تشغل عقلك، ولوحة فنية جذابة، ولمسات من النباتات لتحافظ على روح الطبيعة في كل أركان المنزل..

طاولة أم قطعة ديكورية فريدة من نوعها..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

وحدة تخزينة في منتهى الشياكة مزودة بمرايا..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ممر أنيق بأرضية عتيقة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

قام المصمم بإضافة لمسة مختلفة للممر غرف النوم، عن طريق لوحات فنية ذات لون أصفر جرئ.. 

غرفة نوم رئيسية بدرجات البنفسج..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

اختيار تصميم سرير كلاسيكي بلمسة عصرية بلون رمادي فاتح، مع أغطية لسرير بنقوش مميزة بلون البنفسج الرائع، مع اختيار الجدار الخلفي للسرير بنفس اللون أيضا، وأهم ما يجب أن تعرفه عن اللون البنفسجي هو لون الرومانسية والأحلام..

نقوش وورود على أغطية السرير

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

الإضاءة الطبيعية ودورها في إظهار جمال التصميم..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تسريحة صغيرة مع مقعد صغير مميز

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design BedroomDressing tables
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

جلسة خاصة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ولأن منزل العائلة يجب أن يحمل كل اهتمامات و احتياجات جميع أفراد الأسرة الكبير، فنجد هنا التليسكوب بجانبه مقعد لجلسة رومانسية خاصة تتأمل النجوم ليلا وتقرأ كتابك المفضل..

طاولة صغير على الطراز الكلاسيكي..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

غرفة معيشة عائلية..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تصميم حديث لغرفة معيشة عائلية صغيرة، لنحافظ على جانب من الخصوصية لأهل المنزل بعيدا عن الضيوف..

نقوش وألوان متناغمة ..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

غرفة نوم مبهجة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

إعادة تصميم هذه الغرفة جعلت منها فراغ مبهج وجميل وجذاب، البرتقالي الدافئ مع الأبيض والأصفر الباهت مع نقوش وخارف في الوسائد خلقت جو مرح وحيوية مطلوبة لغرفة نوم شبابية..

لوحة فنية ..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

أريكة ذات نقوش كلاسيكية ووسائد ذات زخارف متميزة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design BedroomSofas & chaise longue
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

علبة ألوان..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة الاطفال
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ركن الأطفال يجب أن يحمل كل تفاصيلهم المحببة خاصة الألوان، قام المصمم بإضافة رسومات مبهجة على الجدران، مع مكتبة أسفل الدرج للاستغلال الأمثل لكل ركن، مع وسائد كبير ذات ألوان مبهجة وأريكة ذات تصميم ناعم، أما وحدة الإضاءة فهي إضافة مبتكرة للفراغ تركت لمسة جميلة ..

حلول مبتكرة لخلق عالم خاص بالأطفال..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

غرفة بلمسات فتاة صغيرة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة الاطفال
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ألوان ناعمة تناسب ذوق فتاة صغيرة لغرفة نومها، وتصميم حالم يخلق لها عالمها الخاص..

مكتب صغير لمقتنياتها..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة الاطفال
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

غرفة مزدوجة..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ستحتاج إلى غرفة نوم مزدوجة إما لأحد أفراد أسرتكاو لضيوفك، بتصميم كلاسيكي هادئ وبسيط وغير مكلف..

مكتب صغير بتصميم خشبي أنيق..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Study/officeChairs
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

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