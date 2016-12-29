جولة بين أركان منزل عائلة في المكسيك

مع هوميفاي اليوم سنقدم لك تجربة فريدة من نوعها حيث قام خبراء التصميم بمكتب ERIKA WINTERS® DESIGN بتجديد منزل عائلي قديم في المكسيك، ولكن مع الحفاظ على روحه العتيقة وقطع أثاث تراثية رائعة ومميزة، لن تجد مثلها مرة أخرى، ستجد في كل ركن في هذا المنزل لمسة قد تود امتلاكها بالتأكيد، فهو تصميم رائع ومختلف لمنزل كبير لعائلة بأكملها .. فلنبدأ الجولة معا..
شرفة منزلية كبيرة تم تجهيزها لتلائم الطقس عن طريق شبابيك كبيرة زجاجية، تصلح لجلسة عائلية كبيرة حيث تم تأثيثها عن طريق مجموعات مقاعد صغيرة في كل أركانها مع طاولة صغيرة دائرية تتوسطها، الكلاسيكية تغلب على التصميم، مع الحفاظ على روح الطبيعة الخلابة التى تحيط بالمنزل تسيطر على الموقف لذا استخدم المصمم ألوان مناسبة ومتناغم مع البيئة المحيطة ..
أهم ما يميز رحلة تجديد هذا المنزل هو الحفاظ على كل قطع أثاث تراثية وعتيقة في المنزل، مما أثار بداخلنا روح الإنتماء للماضي والارتباط والحفاظ عليه مع التطور والحداثة المطلوبة لتواكب العصر..
نأتي لغرفة المعيشة لمنزلنا اليوم، وهي بسيطة لدرجة كبيرة، حيث أريكة كاملة على شكل حرف L، بألوان محايدة مع وسائد صغيرة بألوان متباينة لجذب الانتباه، سجادة كبيرة مع أرضية خشبية لنحافظ على الدفء العائلي المطلوب لغرفة المعيشة..
قام المصمم بإضافة لوحة كبيرة بدرجات الأزرق الساحر مع لمسة من الأصفر الهادئ لتشعرك أنك بقلب بحر بكل تفاصيله..
في هذه الصورة ستجد مزيج رائعة بين جراءة وحداثة الألوان المستخدم في الكراسي والتى قام المصمم بتجديدها، وأصالة وعراقة تصميم الأسقف الخشبية القديمة..
طاولة طعام صغيرة مع مقاعد ذات تصميم ناعم وألوان محايدة..
تصميم بسيط للممر الرئيسي للمنزل، حيث طاولة خشبية بتصميم كلاسيكي متميز وتفاصيل ساحرة تشغل عقلك، ولوحة فنية جذابة، ولمسات من النباتات لتحافظ على روح الطبيعة في كل أركان المنزل..
قام المصمم بإضافة لمسة مختلفة للممر غرف النوم، عن طريق لوحات فنية ذات لون أصفر جرئ..
اختيار تصميم سرير كلاسيكي بلمسة عصرية بلون رمادي فاتح، مع أغطية لسرير بنقوش مميزة بلون البنفسج الرائع، مع اختيار الجدار الخلفي للسرير بنفس اللون أيضا، وأهم ما يجب أن تعرفه عن اللون البنفسجي هو لون الرومانسية والأحلام..
ولأن منزل العائلة يجب أن يحمل كل اهتمامات و احتياجات جميع أفراد الأسرة الكبير، فنجد هنا التليسكوب بجانبه مقعد لجلسة رومانسية خاصة تتأمل النجوم ليلا وتقرأ كتابك المفضل..
تصميم حديث لغرفة معيشة عائلية صغيرة، لنحافظ على جانب من الخصوصية لأهل المنزل بعيدا عن الضيوف..
إعادة تصميم هذه الغرفة جعلت منها فراغ مبهج وجميل وجذاب، البرتقالي الدافئ مع الأبيض والأصفر الباهت مع نقوش وخارف في الوسائد خلقت جو مرح وحيوية مطلوبة لغرفة نوم شبابية..
ركن الأطفال يجب أن يحمل كل تفاصيلهم المحببة خاصة الألوان، قام المصمم بإضافة رسومات مبهجة على الجدران، مع مكتبة أسفل الدرج للاستغلال الأمثل لكل ركن، مع وسائد كبير ذات ألوان مبهجة وأريكة ذات تصميم ناعم، أما وحدة الإضاءة فهي إضافة مبتكرة للفراغ تركت لمسة جميلة ..
ألوان ناعمة تناسب ذوق فتاة صغيرة لغرفة نومها، وتصميم حالم يخلق لها عالمها الخاص..
ستحتاج إلى غرفة نوم مزدوجة إما لأحد أفراد أسرتكاو لضيوفك، بتصميم كلاسيكي هادئ وبسيط وغير مكلف..
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